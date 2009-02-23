Остап Ступка: «По трупам не хожу. На Тибет поехал бы с Джонни Деппом»

22 января Остапу Ступке присвоили звание Народного артиста Украины. В чат-конференции на "Главреде" Ступка Второй рассказал о том, где лучший в мире шопинг, почему он не вернется в город своего детства, а также о дневнике своей дочери. "Шанель Егоїст" ggeorgij, 12:28 Остапе! Я поважаю Вашого батька і Вас. Ваш батько – це ж глиба, а Ви – кремінь. Ваші плани на майбутнє? Ответ: Що стосується театру, йде робота над п’єсою Лесі Українки "На полі крові". Це вистава про двох чоловіків. Про Іуду та Христа. Тема дуже серйозна. Якраз виповнилось 100 років з того часу, як Леся Українка написала цю п’єсу. Щодо кіна, то поки що ніяких планів. Чекаю на вихід "Тараса Бульби", чекаю на вихід "Іванова" за Чеховим. Це в Росії. В Україні – це фільм "Куплю друга". Також на екрани має вийти комедія "Боксери предпочитают блондинок", де я мав роль. Якщо говорити про телевізійні проекти, то також чекаю на вихід 25 лютого на каналі ICTV шоу "Найкращі шахраї України". Знято історії 12 реальних людей, що сидять у КПЗ, по їх справах і триває зараз слідство. Усі справи реальні. elena1, 12:30 Здравствуйте. Кто культовый режиссер, у которого Вы хотели бы сняться? У вас есть роль-мечта? Ответ: Не знаю, важко сказати. Якщо брати західних режисерів, то це Девід Лінч, Пітер Грінуей, Емір Кустуріца. Я взагалі охочий до роботи, тим паче, що стосується кіно. Побачимо! Роль-мрія – попереду. chippollino, 12:31 Остап, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в театральной жизни Украины? Как кризис повлиял на творческие настроения? Ответ: Ви знаєте, в театри неможливо потрапити, квитки купують на місяці наперед. Навіть якщо згадати Америку часів Великої депресії, то кращі їхні мюзікли і фільми створилися в часи кризи. Так що криза впливає на мистецтво позитивно. Інша справа кількість фінансів – їх дійсно менше. Але збою в театральному житті немає, воно вирує. Ktulkhy, 12:32 Читала в одном из ваших интервью, что для роли Вам пришлось встать на пуанты. Из Вас получился хороший балерун? А что еще приходилось делать экстремального для вхождения в роль? Ответ: На пуанти я встав у спектаклі "Ревізор". Чи гарний балерун вийшов – приходите подивіться у березні. Щодо екстремальних вчинків заради ролі – голився налисо. Divodiva, 12:33 Что больше всего увлекает в актерской профессии: слава, деньги, образ жизни или люди, которые окружают? Ответ: У студентські роки – це слава. Гроші – ну, як же без них?! Але найбільше – творчість. Напевно, існує якась театральна магія, яка тебе заворожує. Якщо ти віддаєшся творчості, решта складових приходять самі собою. Margarita, 12:34 Говорят, во время экранизации "Мастера и Маргариты" происходили совершенно сверхъестественные вещи. А у вас не случалось никаких курьёзов, когда Вы были Чертом на "Нашому Різдві 2008"? Черт, кстати, получился превосходный! Ответ: Злетіла перука, зламалися коліщатка на троні, на якому я сидів. За Чорта дякую :))) hesitation, 12:35 Остапе, кого Ви не змогли б зіграти за жодних обставин? Ответ: Не думав про це, не знаю. Лише один-єдиний раз я відмовився від роботи в театрі, причому зіграти потрібно було Івана Франка. П’єса була "мрачною". Грати треба було хворого Франка. І у сценарії якось пахло смертю. Мене переклинило і я відмовився. Пeтpyччo, 12:35 Ваш герой МакВин в "Тачках" – он бесподобен! Кто ваш следующий мультяшный герой? Ответ: Дякую за "бесподобіє". Наступний мультяшний герой – це Вольт з мультика "Пригоди песика Вольта"... Я сам чекаю на ліцензійний диск, аби діти могли подивитися. мapycідзe, 12:36 Що від Вас ховали батьки у дитинстві, а Ви – як кожна дитина – знаходили? Цукерки?.. Цигарки?.. Ответ: Та шо? Батько з-за кордону жувачки привозив, я знаходив і з’їдав усі заразом. мapycідзe, 12:37 Чи товаришують талановиті діти талановитих батьків один з одним? Наприклад, як часто ви зустрічаєтесь за чаркою коньяку або кальяном з дітьми вашої партнерки по сцені блискучої актриси Ади Роговцевої – Катериною Степанковою і Костем Волощуком? Або з синами з відомої кінодинастії Володимира Денисенка та Наталі Наум – Олександром і Тарасом? Але якщо такого спілкування немає, то поясніть, будь ласка, чому? Ответ: Товаришуємо, звичайно. Я зустрічаюся з Катею Степанковою. З Тарасом Денисенком давно не бачився, а от з його братом, Сашком, нещодавно зустрічалися. Маємо одну ідею, типу сценарій, але не буду казати, який саме, хай все це спочатку вирине на поверхню. В акторів на часті зустрічі часу немає, а от час від часу, звичайно, зустрічаємося. man_in_black, 12:38 Остап, со скольки бутылочек состоит Ваша коллекция духов? Часто ли Вы покупаете предыдущий аромат? И у кого коллекционный "букет" побогаче – у Вас с папой или у мамы с Вашей супругой? Ответ: Не рахував, але багато. Маю 30 чи 40 пляшечок. От батько завжди купує одні і ті самі парфуми – "Шанель Егоїст". і, мабуть, правильно робить. А я завжди купую щось нове, тому завжди щось купую. І моя колекція більша за мамину із дружиною разом взяті. primadonna, 12:38 Мечтаете ли вы сняться в фильме Эмира Кустурицы? Какой герой в видении режиссера вам ближе по духу? Ответ: Мріяти можна безкоштовно. Можна знятися, якщо в житті шось повернеться лицем до Кустуріци, а Кустуріца – до мене. До речі, вважаю, що його найкращі фільми – це "Андеграунд" та "Біла кішка, чорний кіт". Лecик_Kopoткий, 12:39 Остап, позвольте спросить о качестве звезды – то есть о Вас. Вкус в стиле одеваться, изысканная манера поведения, интересная речь, грамотное чувство юмора – у Вас больше от папы или от мамы? Ответ: Кожна дитина бере від мами і від батька, так що в мені – якийсь вибуховий мікс. А що таке мода? Людина сама робить свою моду. ramambaharamabaroom, 12:41 В одном из интервью Вы сказали, что уже несколько лет не употребляете пиво. Ваш старший сын также следует примеру своего отца? И считаете ли Вы пиво домокловым мечем над головами молодого поколения в нашей стране? Ответ: Я зараз зробив паузу, відповідаючи, але все треба в міру. І пиво, і хороший коньяк, і вишукане вино. Що стосується молодого покоління, то коли відбуваються "празднєнства" на Майдані, то залишається повно битого скла і навіть є поранені люди. Тому я би взагалі заборонив "такі" масові святкування. І би перейняв порядки, що є у США, де в громадських місцях не можна вживати пиво. Пиво там не продають на кожному кроці. Для цього є спеціалізовані магазини. У нас його продають всюди, я цього не схвалюю. білявкa, 12:41 Яка, на Ваш погляд, ідеальна модель сім’ї? Ответ: У кожного своя модель. teatral, 12:43 Яка найскладніша роль у вашому акторському житті? Вона вже була чи Ви на неї ще чекаєте? Коли ви зіграли свою першу роль? Ответ: Найскладнішої, напевно ще не було, чекаємо. Хоча ніколи не знаєш, яка вона буде. Іноді береш сценарій і думаєш, що це буде дуже складно. А потім дивишся на роль, і відчуваєш, що грати її легко. Свою першу роль я зіграв у п’ять чи шість років. Це було на гастролях в Одесі, на сцені місцевого Оперного театру. Дебют мій відбувся у балеті "Створення світу", де я грав баранчика. Балет, до речі, був просто чудовим. Там була сцена, де Господь Бог створює звірят. І мене вибрали головним, бо я вмів рахував такти, коли саме потрібно було вибігати на сцену. Так, що у тій виставі я трохи навіть режисував. pretty_woman, 12:44 Якими якостями має володіти жінка, щоб заполонити Ваше серце терміном до золотого весілля? Ответ: Я думаю, що цими якостями володіє моя дружина Ірина. Так що, нарешті, думаю, дотягнемо до золотого весілля. Які це якості? Не знаю, це працює на рівні підсвідомості. Mariya, 12:45 Остапе, від першого шлюбу ви маєте сина Дмитра, з яким, за Вашим зізнанням у пресі, Ви тепер друзі. Я так зрозумів, що Ваш старший син виховувався у сім’ї ваших батьків. Чому дружина погодилася залишити Дмитра з Вами, віддати його на виховання вашим батькам? Чи виникали у вас з дружиною суперечки, хто буде займатися вихованням сина? Чи, можливо, Дмитро зробив свій вибір на користь батька, коли йому виповнилося 12 і він мав на це законне право? На Вашу думку, які причини того, що багато жінок забороняють батькам, татам, навіть бачитися зі своїми дітьми (йдеться про здорово мислячих і фізично нормальних чоловіків-татів)? Дякую за відповідь! Ответ: Якби я мав прізвище Сухомлинський або Макаренко, я би вам відповів. Бо я не знаю, чому багато жінок забороняють батькам бачитися з дітьми. У кожного свої таракани в голові. Vovka, 12:47 Що у вашій артистичній біографії означає місто Львів? Які ваші знакові місця у Лємбергу і які історії з ними пов’язані? Чи залишився Львів лише містом вашого дитинства? Чи виникало у Вас бажання повернутися і трохи пожити у ньому знову? Ответ: Це моє рідне місто. Я виховувався у двох театрах, через дорогу від дому. Це був театр Івана Франка та театр Марії Заньковецької. Повернутися до Львова бажання не виникає, і залишатися там на довгий час – так само. Львів все ж таки місто дитинства, друзів. Туди добре приїжджати, але не жити. lev, 12:48 Я киянка, але ідеалом міста і центром культури, гарних манер вважала Львів. В останній свій візит до свого "ідеального міста" навесні 2008 року я була шокована: засилля хамства, російськомовної брутальності, розпуста молоді, бруд, сміття... Мій ідеал зруйнувався. Отже, ґречність, гідність, патріотизм і честь громадян Львова – це, виходить, був міф? Хіба правдиві моральні ідеали за пару хвилин історії можуть зруйнуватися? Ответ: Я теж на це зауважив. Раніше Львів був іншим. Тому я, можливо, не хочу залишатися в ньому на довший час. Львів таки змінився. Як це виправити, не знаю. Львів був таким... він дійсно був ідеал міста, центром культури. Я, мабуть, саме тому не хочу там жити, аби ті дитячі відчуття Львова, які в мене залишилися, не руйнувалися. Не думаю, що моральні ідеали зруйнувалися. Це щось інще. Kum, 12:50 Якби Ви стали мером Києва, Ви б поставили пам’ятник Черновецькому? Якщо так, в якому місці? Ответ: . Я б краще дороги поремонтував. Я би зробив один наземний вид трансопрту, як в інших столицях світу, бо мати засилля і трамваїв, і автобусів не годиться. Має бути тільки автобус, одного кольору, з різними номерами маршрутів. Kum, 12:51 Ваше ставлення до пісенної творчості Леоніда Черновецького? Що скажете, якщо запропонувати його кандидатуру на участь у Євробаченні від України? Київська інтелігенція може піднятися на такий радикальний прогресивний крок? Ответ: А шо, є пісенна творчість? Якийсь "брєд". Tanya, 12:53 Який найсмішніший казус під час вистави з Вами трапився і як Ви вийшли з цієї ситуації? Ответ: Казусів було безліч. Зараз не згадаю. Найсмішніший – він є напоширеніший, це коли забувається текст, і починаєш викручуватися. Якось я сильно підвернув ногу, мав грати у виставі "Приборкання норовливої" Шекспіра. Я грав жениха, а тут виходити на сцену із паличкою. Тому ми зі своїм другом придумали віршовану форму, коли він запитує, що з моєю ногою, а я йому так само віршами відповідаю. Це ми вигадали за кілька хвилин. Але вийшло добре. Ніхто нічого не помітив. dim, 12:54 У зв’язку з кризою, чи припиняють постановки нових вистав? На скільки скоротилася зарплатня в акторів державних театрів? Ответ: Криза позитивно впливає на театральне життя. Зарплатня не скоротилася, глялачі йдуть. А у зв’язку із званням Народного артиста у мене ще й збільшилася. sunny_, 12:54 В мире высокого искусства и высоких отношений сегодня модно быть геем. Как вам удается держать свою ориентацию и быть модным? Ответ: За модою стежу, але геєм не стану. Жінкам я не зраджу! Так і вдається тримати свою орієнтацію.. Хоча в мене є багато знайомих з такого товариства, ми товаришуємо, але ніхто нікого ні на що не провокує. Пpeкpacнaя_Heзнaкoмкa, 12:55 Что может вывести Вас из равновесия? Какая из человеческих черт Вас коробит более всего? Ответ: Будь що, бо я запальний. Хамство, жадність, заздрість – напевно так. вaлpплгeл, 12:56 Где Вы находите личные перспективы, если актерское молчание, застой в профессии, длится слишком долго? Например, нет новых ролей, нет режиссеров, нет кино, нет проектов на телевидении? Ответ: Слава Богу, у мене не було довгих застоїв в професії, так що не знаю навіть, що й казати. cameraman, 12:57 Остапе, як Ви оцінюєте гру нашого політикуму у різноманітних телевізійних ток-шоу з точки зору акторської майстерності? Якщо взяти 12-бальну шкалу, кому з ключових героїв на політичній арені і які оцінки Ви поставите? Ответ: Політики в нас таки достойні актори! Я би їм усім поставив "12" і зауважив би, що, напевно, немає іншої такої держави, де політики стають зірками на телебаченні. Коли таке стається, варто замислитися про те, що відбувається в самій державі? Ramazzanov, 12:58 Остап, скажите, как актер – Вы, как правило, чаще больше верите в себя или недовольны своими недостатками? Ответ: Мусиш вірити у себе, хоча потрібно сумніватися. Сумнів з’являється, коли ти вже сходиш зі сцени – після вистави чи після зіграної ролі в кіно. Але потрібно вірити у себе і в свої сили, коли ти на сцену йдеш. random_ary, 12:59 Прочитала, что Вы любите читать мемуарную биографическую литературу. Ваша жизнь – богата на встречи с безумно талантливыми и щедрыми на мысли людьми. Ведете ли Вы свой дневник? Если да, то с какого времени? И кому Вы в далеком будущем отдадите права на его издание? Ответ: Дневник я не веду, писем не пишу, эпистолярным жанром не занимаюсь, не люблю, наверное. Якшо дійде справа до якоїсь книжки, краще, щоб хтось її написав, збоку. Може, колись і почну писати, не знаю. Моя донька веде щоденник про мене, може, колись його і видамо. drankard, 13:01 З ким ви пили найсмачнішу горілку? Яке з товариств для вас є найцікавішим? Ответ: Найсмачнішу горілку пив дуже давно, але головне – це товариство, коли п’єш із людьми, які із тобою на одній хвилі. Бо інакше можеш і не знати, чим ця горілка закінчиться. Взагалі, брак спілкування негативно відображається на житті. Тому дуже важливо мати людей, що на "одній хвилі" разом із тобою. irina13, 13:01 Ви знаєте своїх ворогів? Ответ: Ну, звичайно, так! taste, 13:01 Назвіть, будь ласка, режисерів, у кого Ви мрієте знятися в кіно? Ответ: У гарних режисерів. Oлeкcaндpa, 13:01 Якого кольору очі у вашої дружини? Ответ: Карі. А у вас, Олександро, які? Bond, 13:02 Українські актори – це цех солідарних людей, чи в середовищі переважає любов до "жаби"? Ответ: "Жаба" існує в кожному колі, цеху, але не треба звертати на це уваги. Все ж таки є однодумці, солідарні люди. І є жаби. Це життя. Bond, 13:03 За останні роки Ви більше бачите себе телезіркою чи актором? Ответ: Я вважаю себе театральним актором. Телебачення – це інша трошки планета, так само як і кіно. Все ж таки я зробив больше в театрі. starfish, 13:03 Якщо для актора професія – це його життя, то чи немає у Вас страху перед старістю? Ответ: У мене зараз криза середнього віку – мені сорок один. Якісь там думки трапляються. Але треба працювати, все тільки починається. goomba, 13:04 Речі яких українських дизайнерів Ви маєте у своєму гардеробі? Ответ: Від Оксани Караванської, Іри Каравай, і кепочку від Андре Тана. Взагалі одягаюсь за кордоном. Найкращий шопінг – в Нью Йорку. miledi, 13:05 Актор Остап Ступка може дозволити собі полетіти на день (вечір), скажімо, у Відень подивитися Оперу Х або Y? Ответ: Можу. Полетів на два дні в Париж на концерт Мадонни у березні минулого року. Вона себе там перевершила. Добре, що підказали! Можна махнути у Відень або Мілан на оперу. Треба вміти псіхувати у своєму житті. Льoня_Kocмoc, 13:06 Какие Ваши впечатления от последнего фильма Романа Балаяна "Райские птицы"? Вы предпочитаете ходить в кинотеатры или смотреть фильмы дома? Ответ: Ще не бачив. Взагалі то, велике кіно робиться для кінотеатрів. Але не завжди є час, тому я дивлюся кіно вдома. Це, звичайно, інше, але треба ж стежити за кінематографом. edward, 13:07 Поясніть, будь ласка, в чому полягає філософія тутешніх понтів? Ответ: У нашому суспільстві дещо зміщені акценти, забагато пафосу. І я би порадив бути простішим, бо інколи люди заганяються в такий пафос, що на них страшно дивитися. poklonnik, 13:08 Хто зі світових акторів вам найбільш цікавий для участі у спільному проекті? Ответ: Багато є акторів, ну дуже багато, а от на рахунок спільного проекту – Едвард Нортон, Форрест Витакер, Джонні Депп звичайно. Зараз вирвався вперед Бред Пітт. Так шо, хто зна, може колись… buddha, 13:09 Тибет – вершина для частини голлівудських акторів. Що є вершиною для Вас і якою дорогою Ви до неї йдете? Ответ: Людина все життя іде до якоїсь мети. І має якісь досягнення. Мабуть, треба ніколи не зупинятися. Та працюю, якою дорогою. По трупам не хожу. На Тибет поїхав би з Джонні Деппом.