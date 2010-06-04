Задымленные

Добраться до Гавареччины не так уже легко. Сначала нужно ехать маршруткой от Львова до Золочева, оттуда – маршруткой до села Белый Камень, а уж потом идти пешком. Километров пять. Сосновым лесом. Труднее всего зимой – дорогу здесь заносит так, что ни одна машина не проедет. Идешь пешком – проваливаешься в снег. А весной снег размывает грунтовую дорогу и приходится шлепать по грязи. Но шлепают по грязи здесь преимущественно лошади – самый популярный вид транспорта в селе, а общественный транспорт доезжает сюда крайне редко.

Первое впечатление от села – тишина. Ожидание пасторального пейзажа – с домами, из дымоходов которых в небо поднимается дым, со дворами, по которым снуют гончары, перенося из специальных печей в избы задымленную посуду, – не оправдались. Субботним утром село погрузилось в неестественную для сел тишину и недвижность.

Мы прошли мимо новенькой церкви и большого нового дома – как потом оказалось, кто-то из богатеньких построил здесь дачу. У церкви указатель со стрелкой вверх – к Крыивке-музею. Шли по узкой искривленной улочке, и ни одна собака не залаяла на нас из-за забора. По обе стороны дороги стояли развалившиеся пустые дома.

Крыивку посмотреть не удалось – стекло, которым она накрыта, запотело, и мы увидели только часть стола и пулемет на нем. Походив вокруг Крыивки и заглянув в известный гаварецкий колодец, мы двинулись вглубь села – искать гончаров, чтобы собственными глазами увидеть, как рождается черная керамика.

Отдельная вселенная

Местные жители охотно рассказывают легенду о возникновении села. Вроде бы в XVII веке гончары жилы в Белом Камне. На то время город и близлежащие земли принадлежали князю Юрию Вишневецкому. Была у него жена Тереза. Как-то княгиня решила, что черный дым, поднимавшийся над гончарными мастерскими, заслоняет ей небо и задымляет белый город. Пожаловалась она мужу, да и выселила гончаров в окрестные леса, где они и основали свое село – Гавареччину, или, как его называют местные жители, Гаравеччину. По легенде, свое название село получило от имени княжеской дочки – Гавы.

«Гончары пришли сюда из города. Сначала их было больше сотни – в каждом доме по три-пять, и у каждого был свой отдельный гончарный круг. Село сначала называлось Гавареткой, а уж потом – Гавареччиной», – рассказывает гончар Евгений Бакусевич.

Евгений Бакусевич из семьи гончаров. «Прадед мой делал, дед делал, отец делал, и я делаю», – говорит Евгений. Уже 22 года Бакусевич зарабатывает на жизнь гончарством.

Входим в его мастерскую. У окна стоит гончарный круг, немножко вглубь помещения – кровать, а в стороне от нее – полочки до самого потолка, на которых ровными рядами выставлены свежеизготовленные горшки, миски, макитры и подсвечники. На полу, близ полочек, в миске лежит большой шмат глины, завернутый в полиэтилен. Эта местная глина нужна для работы, как и все остальное – дрова, шлифовальные камни и прочее.

Гаварецкую керамику изготовляют из двух видов глины – «жирной» (она очень пластичная) и «постной» (ее еще называют «илом», и она крайне непластичная). За постной далеко ехать не надо, а вот когда нужна жирная, гончары запрягают лошадей – придется проехать несколько десятков километров.

«Жирную я беру за 20 километров отсюда, а постную – прямо здесь, за 200 метров от дома», – рассказывает Бакусевич. Потом глину нужно очистить от корешков и камней. Затем эту жирную и постную глину смешивают в четких пропорциях и вымешивают до однородной массы. А уж потом она попадает на гончарный круг – в руки мастера.

Черная, как темная ночка

На подворье Евгения и Владимира Гарбузинских жизнь бурлит: снуют куры, фыркают запряженные лошади (на них Владимир Гарбузинский ездит в лес за дровами и глиной), бегают и лают два маленьких черных песика. Евгений Гарбузинский, отец гончара Владимира, угощает нас яблоками и машет рукой в сторону огорода – мол, Владимир сейчас там, у печи.

Нам повезло – именно сегодня гончар вынимает из печи готовые изделия: черные, легкие, звонкие. Повезло, потому что здешние гончары выжигают посуду раз в месяц, а то и в квартал – прошли те времена, когда гончарные печи дымили чуть ли не ежедневно. У печи Владимир Гарбузинский вместе с помощником, двоюродным братом Михаилом Гавришкивым, – вынимают и сортируют «свежеиспеченную» посуду: в одну коробку – кружки, в другую – кофейные чашки, в третью – миски.

Печи у гончаров самодельные, из камней. Расположены во дворе. Гарбузинский рассказывает, что такая печь может вмещать до 300 горшков одновременно. Никаких сомнений по этому поводу не возникает – Михаил то и дело «ныряет» в печь так, что только ноги оттуда торчат, извлекает новые и новые миски и кружки.

Гаварецкая керамика – особая. Задымленная, седая, закуренная, чернолощеная – это все о ней. Черная – как ночь. Тот, кто впервые ее видит, спрашивает у гончаров, крашеная ли она. А если не крашеная, так, может, из черной глины сделанная? Но на самом деле секрет гаварецкой керамики – в технике выжигания. Только в печи обычная глиняная посуда превращается в блестящую черную керамику.

Секрет прост: изделия выжигаются на протяжении 12 часов при температуре 1000 градусов. Печи при этом засыпают землей, чтобы кислород не поступал вовнутрь. Посуда там накаляется и легко впитывает в себя черную копоть. Если присыпать печь небрежно и оставить хотя бы небольшое отверстие, посуда получится обычной – рыжего цвета. Гарбузинский рассказывает, что дрова берут только грабовые и буковые, потому что они при сгорании дают более высокую температуру, чем другая древесина.

Сам Гарбузинский уже 18 лет гончарничает. «40 чашек за полтора часа делаю. Глаза зажмуриваю и наощупь могу работать – у меня рука набита», – говорит он.

Ни девушек, ни детей…

Гаварецкая керамика ценится во всем мире. В 1984 году работы гаварецкого мастера Дмитрия Виспинского были отмечены золотой медалью на международной керамической выставке в Фаенце, в Италии. А фотография одной из его работ вошла в каталог лучших произведений керамического искусства Европы. Впрочем, в XX веке ремесло стало приходить в упадок, не в последнюю очередь из-за распространения фабричной глиняной посуды и из-за высоких налогов. «Еще 50 лет назад здесь работало 70 гончаров, даже бывало, что в одном доме по двое – отец и сын или дед и внук, – рассказывает Владимир Гарбузинский. А теперь в селе четыре гончара».

Село приходит в запустение. Молодежь уезжает. Многие дома брошены. Баба Люба, которая живет сразу у Крыивки, много всего пережила – и войну, и ссылку. Но вернулась в родное село. Дед ее был гончаром. Говорит, сядет, бывало, и считает, сколько домов осталось, кто еще есть в селе, а кто умер или уехал. «Да в селе домов 20 осталось, не больше, а остальные – пустые: кто умер, кто женился и уехал, кто на заработках... Умирает село», – подытоживает бабка.

«Скоро уже будет хутором, – говорит Владимир Гарбузинский. – Домов все меньше и меньше. После войны 150 номеров здесь было – такое большое село, а теперь уже большей части нет. Огороды уже там, где были дома».

Уже и сейчас кое-кто называет село хутором. Автобус сюда ходит два раза в неделю – во вторник и в субботу. Нет ни магазина, ни сельсовета. Дважды в неделю сюда приезжает «мобильный» магазин, который и привозит жителям самые необходимые вещи. Если еще что-то нужно – поезжай в Белый Камень.

Что будет с селом через несколько десятилетий? Местные жители не сомневаются – села не станет. «Пусть живет и процветает Гавареччина, но я не знаю, будет ли такое», – говорит Бакусевич. Он склонен думать, что уже через 50 лет сел здесь не будет. «Молодежь вся сбежала – кто во Львов, кто в Золочев. А возвращаться в знаменитое, но глухое село никто не захочет», – рассуждает гончар.

В селе совсем нет молодых девушек – вышли замуж и уехали или на заработках. Соответственно, за последние несколько лет в селе не родился ни один ребенок. Когда-то здесь была довольно большая школа, а сегодня она без крыши и окон стоит, никому не нужная.

Впрочем, не все здесь так пессимистично настроены. Есть в селе молодой гончар Иван Луковский, считающий свое дело перспективным. «Я занимаюсь гончарством, чтобы искусство не пропадало, да и заработок нормальный», – говорит он, протягивая нам свои визитки. На них карта – как проехать в село, и два номера мобильного телефона. У парня есть машина, а значит, он сам может возить свои изделия на продажу. Соглашается, что селу не хватает молодежи, но не согласен, что оно может окончательно исчезнуть.

Летом гостей в селе достаточно – возят школьные экскурсии в Крыивку, приезжают туристы из всей Украины и из-за границы посмотреть на черную керамику, купить и научиться самим такое делать. Гончары проводят мастер-классы, учат желающих этому ремеслу. Да и в другие сезоны работы гаварецких мастеров не залеживаются, хорошо продаются. «Спрос есть всегда. Правда, зимой меньше людей приезжает, потому что дорогу заносит, а вот летом много берут», – говорит Гарбузинский. Рассказывает, что конкуренции в селе нет, поскольку четыре гончара просто не могут ее создать.

Оптовики сюда редко наведываются. Отдельные предприниматели посуду покупают, а потом где-то в Киеве или во Львове продают дороже. «Был у меня один бизнесмен из Киева, который несколько раз брал такие кружки, так, говорят, там по 400 гривен их продавал. А еще рассказывали, что в Америке небольшая ваза гаварецкая стоит до 200 долларов», – делится Гарбузинский, подчеркивая, что это в несколько раз дороже, чем продают гончары.

То, что село еще можно возродить, гончары не сомневаются. Главное – чтобы нашелся спонсор и чтобы какой-то инициативный человек этим занялся. А вот здесь уже у местных жителей возникают сомнения. Надежда разве что на людей, которые купят здесь землю и построят себе дачи, а там уж и газ проведут, и дорогу сделают. А пока молодежь стремится вырваться из известного, но бесперспективного села Гавареччина, которое укрылось в лесах Воронецкого взгорья у подножия Святой горы. Но черный дым, хотя и редко, но все же клубится в небе над гончарными печами. «Село, может, и обветшает, но окончательно не исчезнет, кто-то все равно будет возвращаться сюда и заниматься гончарством», – надеется Иван Луковский.