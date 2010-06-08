Обернут ли назад оборотней от безопасности?

Прокуратура расследует дело о том, как СБУ-шники кулаками выбивали из студента показания против руководства Глеваховского поселкового совета.

Недавно прокуратура Киевской области возобновила расследование по факту жестокого избиения 21-летнего техника по благоустройству поселка Глеваха Васильковского района Антона Зубкова людьми, назвавшимися сотрудниками Киевского областного СБУ. По свидетельству парня, из него выбивали признание во взяточничестве. В поселке считают это местью за бывший отказ поселкового совета выделить Васильковской прокуратуре земельные участки для работников.

Этому предшествовал ряд событий, о которых рассказывалось в различных СМИ

.

Печальная предыдущая история

В начале апреля об этой резонансной истории рассказывали многочисленные газеты и интернет-сайты. Речь шла о том, что 24 марта 2010 года Антона Зубкова задержали неизвестные лица, представившиеся сотрудниками СБУ в Киевский области. Задержание происходило в помещении деканата факультета землеустройства Национального университета биоресурсов, где господин Зубков учится заочно. По показаниям пострадавшего, задержание провели с грубыми нарушениями законности. В частности, не было предъявлено обвинение, задержанного жестоко избили. Причем бить стали еще в помещении деканата, на глазах декана факультета Ольги Дорош. Потом задержанного вывезли в лесополосу, где продолжали насильнические действия.

Поселковый техник должен был сознаться в том, что будто взял у гражданина Виталия Колисниченко взятку в размере 800 долларов США за «внесение гр. Колисниченко в список Глеваховского поселкового совета «О предоставлении гражданам Украины безвозмездно в собственность земельных участков на территории Глеваховского поселкового совета». Потом, якобы, передал указанные деньги председателю поселкового совета Александру Шепеленко и землеустроителю поселка Вадиму Дащенко.

В какой-то момент Антон Зубков, избитый и в наручниках, сумел вырваться и побежал в сторону автотрассы. Ему удалось добраться до дороги, остановить «Волгу», сесть в машину. Но преследователи выскочили вслед и, предъявив водителю «Волги» удостоверения СБУ, заявили, что задержанный – бандит, который пытался бежать, поэтому они должны его забрать. Водитель, конечно, подчинился представителям власти. Но позвонил в райотдел милиции в Василькове. Там, 24 марта вечером, зафиксирована телефонограмма со свидетельством, что у свалки сотрудники СБУ избивают человека.

К делу оказался причастным следователь Васильковской районной прокуратуры, по указке которого происходило задержание Зубкова.

Председатель Глеваховского поселкового совета Александр Шепеленко объясняет: корни указанной истории – в давнем земельном конфликте. Когда-то поселковый совет Глевахи отказался выделить Васильковской прокуратуре земельные участки для сотрудников. После чего прокуратура, как водится, начала «долбить» поселковый совет проверками на предмет землеотводов. Изъяли сервер и всю документацию, а во время проверки уничтожили многие ценные материалы, которые практически невозможно восстановить, чем парализовали работу органов местного самоуправления более чем на полгода. Проводил проверки тот же следователь.

Он же и принял у Антона Зубкова выбитую кулаками «явку с повинной», открыв ради этого дверь райпрокуратуры в 23 вечера в тот же злосчастный день.

Как рассказал газете отец пострадавшего, на следующее утро, 25 марта, он обратился к начальнику Васильковской районной милиции Александру Гребенникову. Но тот отказался направить парня к судмедэксперту, и вообще принять заявление по факту избиения Антона Зубкова. А значит, и заводить по этому факту уголовное дело. Неофициально объяснил: напишите, что вашего сына избили неизвестные, тогда дадим ход делу, как положено. А СБУ… тут мы, мол, пас…

Однако заявление отца пострадавшего приняли в областной прокуратуре – 25 марта, входящий № 542. Также в Киевском областном управлении милиции было принято и зафиксировано телефонное сообщение утром 25 марта.

После курса лечения в неврологическом отделении Васильковской центральной районной больницы Антон Зубков еще длительное время лечился дома, а состояние его здоровья не приблизилось к удовлетворительному и доныне.



Прокуроры и СБУ: ничего не было

Антон Зубков отправил ряд официальных писем касательно инцидента СБУ Валерию Хорошковскому, генпрокурору Александру Медведько, в областные СБУ и прокуратуру, но сначала вместо ответов по существу получил только формальные отписки.

Генеральная прокуратура сообщила 14 апреля, что посылает в прокуратуру Киевской области «жалобу А.В.Зубкова для организации проверки и принятия решения».

Областная прокуратура отправила обращение Зубкава для проверки… Васильковской межрайонной прокуратуре. Круг замкнулся – это похоже на то, как если бы жалобу на волка от ягненка направили тому же волку на рассмотрение.

В письме из областной СБУ, которое пострадавший Зубков получил в начале мая, указывалось – проверка проведена, факты не нашли подтверждения. И никакой дополнительной информации или аргументации. К тому же начальник областной СБУ Сергей Чичирко сообщил, что 9 апреля Васильковская межрайпрокуратура Киевской области приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела по жалобе Зубкова «в связи с отсутствием состава преступления».

При этом, как выяснила «Вечерка», в ходе указанных проверок никто даже не предпринял попытки выслушать свидетелей, которые могли подтвердить факт незаконного выбивания показаний из молодого парня. В частности, не были опрошены ни декан факультета Ольга Дорош, в кабинете которой произошло героическое задержание «преступника», ни водитель «Волги», житель Василькова, Василий Крысюк, который видел СБУ-шные удостоверения крепких дядей, гнавшихся за Зубковым, и сообщал об этом в райотдел милиции.

А васильковские прокуроры продолжали гнуть свое – 13 апреля по факту признаний Антона Зубкова во «взяточничестве» в результате «явки с повинной» (о «добровольности» этой явки подробно свидетельствуют и Ольга Дорош, и Василий Крысюк) следователь Демидович открывает против техника уголовное дело.





В обратную сторону



Однако ситуация несколько изменилась, когда о ней узнал вице-премьер Владимир Сивкович, занимающийся в правительстве вопросами Министерства обороны, Министерства внутренних дел и других силовых структур. В канун майских праздников стало известно: он взял дело под личный контроль, правоохранительным органам поручено в кратчайший срок прояснять обстоятельства глеваховского инцидента и представить отчет в Кабинет Министров.

После этого бюрократический маховик медленно, но уверенно стал раскручиваться в обратную сторону.

Как сообщил отец пострадавшего Владимир Зубков, прокуратура Киевской области все же открыла уголовное дело по жалобе на неправомерные действия работников СБУ. Об этом свидетельствует официальное сообщение Генеральной прокуратуры Украины. В письме Антону Зубкова от 13 мая, за подписью старшего прокурора отдела надзора за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности и дознания В. Шапакина идет речь о том, что «решение Васильковской межрайпрокуратуры об отказе в возбуждении дела было принято преждевременно, без всестороннего рассмотрения», поэтому Генеральная прокуратура поручает прокурору Киевской области проверить обстоятельства, изложенные Зубковым. На основании этого областная прокуратура открыла дело, которое ведет следователь Максим Сотченко. На прошлой неделе он встретился с Антоном Зубковым. Тот, в частности, передал следователю копию своих объяснений, написанных в апреле для Васильковской межрайпрокуратуры, которых там, по словам следователя, почему-то не оказалось.

В то же время в начале мая Антон Зубков подал на Васильковскую прокуратуру иск в суд о незаконности возбуждения против него уголовного дела. Основание – дело открыто из-за незаконно полученного «признания». Первое заседание суда состоялось 26 мая, но решение не было принято – судья Александр Пироженко перенес слушание дела в связи с тем, что материалов дела в Васильковской прокуратуре в наличии нет. Поэтому суд должен посылать запрос в областную прокуратуру.

И хотя вопросов до сих пор возникает немало – в частности, Антон Зубков не понимает, почему в областной прокуратуре не объединяют дело против него и дело по его жалобе в одно уголовное дело, будут ли в процессе расследования опрошены декан факультета и водитель «Волги», но Антон и его отец считают: дело сдвинулось с мертвой точки и движется в направлении объективности. Поэтому надежда есть.

Следующее заседание суда назначено на 24 июня, поэтому «Голос» продолжит отслеживать ситуацию.