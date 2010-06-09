«Сдай кровь – спаси жизнь»!

Особенно если с «бордов» проникновенно, прямо в душу, смотрят невинные глаза тяжело больных детей. В этих глазах – надежда. Надежда на нас - взрослых и состоявшихся людей, здоровых и успешных, но слишком занятых собственными проблемами, чтобы заметить, что не все вокруг так здоровы и самодостаточны. И что и наше здоровье тоже – ресурс очень даже исчерпаемый.

Миллионы людей во всём мире нуждаются в донорской крови. И не только дети. В развитых странах быть донором – признак хорошего тона. Ведь латинское «donare» - дарить. Пожертвовать 450 мл крови для взрослого здорового человека – сущий пустяк. Ведь взрослый человек без угрозы для жизни может потерять около литра крови. Кровь в организме здорового человека восстанавливается очень быстро. А сдача крови является стимулятором для иммунной и эндокринной системы.

Ещё пару десятилетий назад наша страна была в числе лидеров по безвозмездному донорству. Взрослые и дети знали, что донорство приносит «дарящему» не только моральное, но и физическое здоровье.

Теперь же государство всё меньше пропагандирует обоюдную пользу донорства крови. Сегодня эту роль на себя стали возлагать общественные организации, создаваемые неравнодушными людьми, которых проблема недостатка донорской крови коснулась напрямую либо косвенно. Онкобольные, жертвы катастроф, роженицы, больные с тяжёлыми кровопотерями – далеко не полный перечень людей, чья жизнь в прямом смысле слова зависит от своевременной перелитой донорской крови.

Что это за панацея? Почему до сих пор фармацевты не нашли аналога человеческой крови?

Переоценить значение этой «жидкой ткани» вряд ли возможно. Замкнутая в систему из ста тысяч километров (!) сосудов и капилляров, подгоняемая ритмичными сокращениями мощного двигателя – сердца – несёт она жизнь к каждой клеточке нашего организма.

Составляя 6-8% массы тела человека, кровь переносит гормоны, питательные вещества, продукты обмена, ферменты, различные биологически активные вещества, соли, кислоты, щелочи, микроэлементы и др., выделяет из организма продукты метаболизма, отслужившие свой срок или находящиеся в избытке вещества. С наличием в крови лейкоцитов связана защита организма. Кровь осуществляет сохранение постоянства внутренней среды организма, водного и солевого баланса тканей, температуры тела, контроль интенсивности обменных процессов и других физиологических функций.

С древних времён учёные всего мира активно занимались изучением анатомии и физиологии человека. Уже в средине 17 века был открыт закон кровообращения. Не прекращались попытки переливания крови от животных к животным и от животных к людям. Однако в подавляющем большинстве эти попытки не имели успеха. А частые войны и тяжёлые болезни продолжали ежегодно уносить жизни сотен тысяч людей.

1900 год ознаменовался величайшим открытием в истории медицины – венский профессор бактериолог Карл Ландштейнер поведал миру о том, что кровь разных людей отличается по признаку групповой принадлежности (система групп крови АВ0). Этот факт был подтверждён множественными исследованиями и стал широко использоваться для спасения жизни тяжелобольных. Ландштейнер открыл три группы крови, а спустя несколько лет его ученики выделили IV группу. За это и ряд других открытий Ландштейнер был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине - одной из наиболее престижных международных премий, присуждаемой за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие общества.

Началась новая эра в истории донорства крови. Человечеству ещё предстояло открыть несовместимость групп крови как истинную причину осложнений при переливаниях, устранить проблему быстрой свёртываемости крови, научиться консервировать кровь, открыть резус-систему, найти оптимальный способ исследования крови доноров на предмет передающихся с кровью инфекций и совершить множество других исследований.

Вот уже более ста лет человечество использует донорство крови для спасения миллионов человеческих жизней. Весь цивилизованный мир практикует добровольное безвозмездное донорство. По данным ВОЗ, среди доноров, сдающих кровь добровольно и по альтруистическим соображениям, отмечаются самые низкие показатели распространённости ВИЧ, вирусов гепатита и других переносимых кровью инфекций по сравнению с людьми, сдающими кровь для членов своих семей или за вознаграждение. Такие доноры обеспечивают до 25% запасов донорской крови.

Развивающиеся страны, а также страны с переходной экономикой всё ещё в значительной мере зависят от относительно небезопасных семейных/заместительных доноров и платных доноров.

А с 2005 года 14 июня весь мир отмечает Всемирный день донора крови. 14 июня 1868 года – это и день Рождения Карла Ландштейнера – выдающегося учёного, чью роль для человечества трудно переоценить. Этот день даёт нам ещё одну возможность в очередной раз выразить своё восхищение и благодарность ЛЮДЯМ, безвозмездно дарующим свою кровь нуждающимся.