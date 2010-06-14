У вівторок, 15 червня, об 11.00 в прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» (вул. Стрітенська, 2/8) відбудеться «Книжковий червень» ─ чергова зустріч у рамках «Книжкових сезонів».



Персона місяця: Тетяна Логуш, президент благодійного фонду «Мистецька скарбниця», член оргкомітету Всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єс та пісенної лірики про кохання «Коронація слова»

Анонс місяця: Олег Скрипка розповість про етнофестиваль «Країна мрій»

Спеціальний гість: Сашко Лірник на «Країні мрій» презентує перший народний фільм «Чорний козак» та мульт-серіал «Моя країна – Україна»



Усі акредитовані журналісти отримають солодкі подарунки від компанії «Крафт-фудз Україна», спонсора «Коронації слова»



Учасники зустрічі:

● Олег Скрипка ─ музикант, організатор міжнародного етнофестивалю «Країна мрій»

● Тетяна Логуш – член оргкомітету конкурсу «Коронація слова»

● Сашко Лірник – письменник, казкар, продюсер народного фільму «Чорний козак»



Модератори ─ головні редактори газети «Друг читача» Брати Капранови



-- АНОНС ЧЕРВНЯ:



10-11 липня на Співочому полі у Києві відбудеться міжнародний етнофестиваль «Країна мрій»

Під час фестивалю працюватимуть традиційна для Країни мрій Алея Майстрів, яка готова прийняти нових відвідувачів, усіх, хто прагне особисто доторкнутися до рукотворного дива народних ковалів, гончарів, ткаль, писанкарів та інших творців національної культури. На майданчику Козацькі Розваги – Галявина «Ярило» розгортатимуться інтерактивні забави від братства козацького звичаю «Спас», надзвичайно цікава Дитяча Майстерня з інтерактивними народними іграми, казками, майстер-класами з виготовлення унікальних іграшок. На Майданчику Українсько-Японського Центру відвідувачі матимуть нагоду якнайширше ознайомитися з культурою японського народу та розширити свої пізнання щодо цієї дивовижної культури. Також працюватимуть традиційні для фестивалю Кобзарська сцена, Майстерня Танців, сцена Під Стінами Лаври, сцена Зелена галявина і закінчуватиме денне гуляння Вечірня сцена.

Третій рік поспіль на фестивалі працюватимуть Книжковий ярмарок та Літературні сцени. Відбудуться перший в Україні Кобзарський слем (змагання серед кобзарів у майстерності, переможця в якому визначать глядачі), марафон кулешів від українських зірок, буде представлена література етнічних спільнот України (болгари, румуни, угорці, роми, греки уруми, татари, гагаузи, караїми) та література регіонів України (Одещина, Буковина, Криворіжжя, Закарпаття, Слобожанщина). Відбуватимуться майстер-класи з каліграфії, виготовлення паперу, палітурення та ілюстрування книжок, поетичні читання, зустрічі з українськими письменниками, співана поезія.

Детальніше про підготовку до фестивалю та сюрпризи, які чекають на відвідувачів цього року, розкаже організатор фестивалю Олег Скрипка.



-- ПЕРСОНА ЧЕРВНЯ:

Тетяна Лопуш – член оргкомітету «Коронації слова»

Цього року «Коронація слова» відзначає 10-річний ювілей. З цієї нагоди організатори влаштували окремий конкурс під назвою «Гранд Коронація», який визначить кращого серед переможців минулих років. Паралельно будуть оголошені переможці серед авторів, які подали твори вперше, або вже брали участь у конкурсі, але не здобували перемоги. Ім’я володаря Гран-прі стане відомим увечері 10 червня.

А 15 червня співорганізатор та натхненниця «Коронації слова» Тетяна Логуш розповість про «закулісні» подробиці конкурсу та привідкриє секрети роботи журі.



-- СПЕЦІАЛЬНИЙ ГІСТЬ ЧЕРВНЯ:

Сашко Лірник – письменник, казкар

Відомий автор і виконавець казок, незмінний учасник «Країни мрій» та багатьох інших етнофестивалів перекваліфікувався на кіоншника. Він представить громадянам «Країни мрій» мультсеріал за своїм сценаріїм «Моя країна – Україна» та народний фільм «Чорний козак», робота над яким завершується.

Народний фільм «Чорний козак» знімається коштом самої знімальної групи та добрих людей. До зйомок залучені зірки української мистецької еліти, які не тільки самі обирають для себе ролі, а й власноруч пишуть «свою» частину сценарію.

А під час «Книжкового червня» ви маєте унікальну можливість переглянути уривки фільмів та розпитати Сашка Лірника про особливості «народного» кіно.

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