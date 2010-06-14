Їхня спроба номер п’ять

Про цей інцидент написала навіть Financial Times.

«Два українські телеканали (“5 канал” та ТВi) заявили про порушення після того, як суд відібрав у них ключові частоти для здійснення мовлення. Якщо згадані канали, які вважають джерелом критики Януковича, позбавлять частот, їх не можна буде дивитись у багатьох областях України. За такого сценарію збережеться влада мільярдерів-бізнесменів, які підтримують Януковича, над телеефіром в Україні», – зазначила FT



Нечесні частоти?

Отже, вкотре за останні три місяці говорять про цензуру в наших ЗМІ. Говорять як у самій Україні, так і за її межами. І вкотре «Репортери без кордонів» висловлюють занепокоєння ситуацією, що склалася, а один із медіаторів між владою та народом (у даному випадку: пресою) – заступниця голови АП Ганна Герман – спростовує будь-які натяки на обмеження свободи слова. Герман воліє говорити про «проблему впливу капіталу, проблему дій власників телеканалів» – мовляв, справа не в забороні критикувати Януковича, а в тому, що медіамагнати не можуть цивілізовано розділити сфери впливу. Ясна річ, що тележурналісти дотримуються протилежної точки зору.

А загалом історія питання є такою. 8 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Нацкомісії з питань телебачення і радіомовлення про виділення «5 каналу» та ТВi сегмента телечастот. Своє рішення, згідно з яким ТВi отримав 33 частоти, а «5 канал» – 26, Нацкомісія ухвалила ще 27 січня цього року, але згодом в Окружному суді його оскаржила група телеканалів «Інтер», і суд задовольнив позов повністю. Підставою для оскарження стала буцімто непрозорість проведення конкурсу на виділення частот, саме на цю обставину вказував позивач – холдинг U.A. Inter Media Group, який традиційно пов’язують із чинним головою СБУ Валерієм Хорошковським.

У зв’язку з цим версія про цензуру (точніше, про запізнілу помсту «5 каналу» – флагману Помаранчевої революції) виникає цілком передбачувано. Хорошковський уособлює владу, представляє не тільки Службу безпеки, а й Вищу раду юстиції, членом якої він є (а це означає, що певний вплив на суд цей діяч також має). До того ж увесь медійний бекграунд також налаштовує на відповідні підозри: згадаймо, скільки скандалів довкола преси було на початку цього року: від інцидентів із друкованими виданнями (наприклад, із львівською газетою «Експрес») до наступу на телеканали.

З останніх першими про цензуру почали говорити СТБ та «1+1», наступними жертвами незрозумілих ігор стали ТВi та «5 канал». На той час, коли цей номер «Главреда» готували до друку, журналісти згаданих телеканалів усе ще чекали відповіді на свій відкритий лист Віктору Януковичу з вимогою припинити нищення «5 каналу». Занепокоєння медійників є цілком зрозумілим та виправданим, але заради справедливості слід зазначити й таке.

Навіть якщо рішення Окружного адміністративного суду й набуде чинності, це означатиме лише те, що ТВi та «5 канал» позбуваються частот, наданих їм Нацрадою 27 січня 2010 року, тобто частини спектра свого мовлення, а не ефіру загалом. До того ж ідеться про мовлення у населених пунктах районного значення. «Головне, що має зрозуміти суспільство, – те, що ні у “5 каналу”, ні у ТВi ніхто не відбирає ліцензій. Ці канали здійснювали мовлення до 27 січня 2010 року і здійснюватимуть його й надалі», – зазначає прес-служба Нацради.

До того ж Нацрада стверджує, що телеканали й самі не безгрішні, принаймні ТВi. Цей телеканал не додав державі 5 мільйонів гривень ліцензійного збору. А що ж до самого рішення від 27 січня, яке ухвалив попередній склад Нацради, то його приймали поспіхом і за відсутності кворуму. Але, як кажуть, хто старе пом’яне, той лиха не мине: нині Нацрада готова почати все спочатку. Тобто «провести прозорий і чесний конкурс на нові телевізійні частоти за умови дотримання чинного законодавства всіма учасниками процесу та відсутності інформаційного й політичного тиску».

Оцінки та прогнози

Що більше минає часу з моменту ухвали Окружним судом рішення про позбавлення телеканалів частот, то більшими деталями, припущеннями і версіями обростає сама подія. Хтось пригадує ситуацію 2002 року, коли компанія АІТІ Вадима Рабиновича виграла в суді справу проти Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Тоді мав місце наступ на «Студію 1+1», яку витискали з телеефіру всіма можливими і неможливими методами. Зараз, мовляв, цілком можливий розвиток аналогічного сценарію: «5 канал» та ТВi спочатку позбавлять «нових» частот, а відтак візьмуться і за «старі».

Паралельно з цим тривають розмови і про зміну звичного іміджу «5 каналу», який нібито перестане бути інформаційним. Екс-генпродюсер каналу Юрій Стець (нині – народний депутат України від фракції НУНС) пояснив у програмі «Шустер Live», що в ліцензії каналу записано: «З вересня телерадіокомпанія має стати просвітницькою». Хай цей момент і не має прямого стосунку до історії з частотами, зате прекрасно відповідає депресивному настрою і самих медійників, і всіх, хто вбачає у нинішній ситуації зі свободою слова загрозливі тенденції.

Помалу спливають і подробиці вікопомного «судного дня», який відібрав у телевізійників сегменти мовлення. БЮТівець Сергій Власенко стверджує, що буквально за день до цього засідання Вища рада юстиції рекомендувала звільнити з посад кількох суддів саме Окружного адміністративного суду. «Я думаю, що той суддя чи та трійка, яка слухала справу, добре подумали, чи хочуть вони вступати в конфлікт із членом ВРЮ», – прокоментував ситуацію Власенко в ефірі «5 каналу».

Ще одне обвинувачення на адресу «члена ВРЮ», тобто Хорошковського, висуває гендиректор ТВi Микола Княжицький. «Ми забуваємо ще про один суд, який ведуть телеканали групи Хорошковського проти колишніх членів Нацради Лебедєвої і Понеділка, намагаючись визнати нечинними їхні повноваження ще з 2007 року», – говорить Княжицький. «Це реальна спроба почати з нас і продовжити з рештою телеканалів, узяти всіх під контроль однієї медіагрупи, однієї людини, яка використовує посаду глави СБУ для цього... Нам доведеться перетворюватись на маленький кабельний канал без українських програм», – додає він.

У відповідь Княжицький обіцяє звернутись до посольств демократичних країн і просити їх скласти список ворогів української свободи слова, аби «заборонити їм в’їзд до цих країн». Така апеляція до європейських амбасад звучить дещо наївно, проте, щоправда, цим план дій не обмежується. Постраждалі телевізійники мають намір вимагати створення незалежної парламентської комісії з питань позбавлення частот «5 каналу» і TBi. А ще – наполягати на відстороненні голови СБУ Валерія Хорошковського від виконання ним обов’язків на період роботи комісії. Третій намір полягає в оскарженні рішення Окружного адмінсуду, а за потреби – й у зверненні до Європейського суду з прав людини.

Складно сказати, як реагуватиме Страсбург на традиційні українські проблеми, а от вітчизняна Феміда, нажахана тиском з боку Вищої ради юстиції (власне, про це говорять самі опозиційні депутати та журналісти), навряд чи стане медійникам у нагоді. Що ж до позиції влади, то вона незмінна: цензури в Україні немає – майже як сексу в СРСР. «З адміністрації Президента немає жодних спроб диктувати журналістам, що писати, – запевняє Ганна Герман. – Якщо хтось намагається спекулювати, шукати адміністративний тиск там, де його немає, то це дуже примітивний підхід до проблеми».

Ключове слово в цьому меседжі, думається, – «проблема». Добре, що на Банковій це визнають. Як полюбляють повторювати психологи, в усвідомленні проблеми – перший крок до її вирішення. Отож суспільство має шанс на одужання. І влада як його частина – напевно, теж...