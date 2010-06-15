Житимемо за картками?

«Немає нічого ганебного в тому, якщо Україна випустить соціальні картки.

Такі картки є у всіх розвинених країнах», – заявив кілька тижнів тому міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк



На рівні ідеї

Як пояснюють фахівці, ідея впровадити соціальні картки вже давно витає у повітрі. Але це бажання ще не оформилось у конкретну програму дій. У Міністерстві економіки України на запит «Главреда» відповіли, що жодної вказівки щодо розроблення соціальних карток у міністерство не надходило. Хоча Інтернет рясніє повідомленнями, що займатимуться соціальними картками саме Мінекономіки та Міністерство праці і соціальної політики.

Як пояснили в Міністерстві аграрної політики України, ідею введення соціальних карток на продукти харчування озвучив безпосередньо аграрний міністр Микола Присяжнюк. І підтвердили: поки що це тільки ідея, яка вимагає скрупульозних розрахунків та наукових обґрунтувань. А виникла вона в результаті аналізу ситуації, що склалася в соціальній сфері сільської місцевості, і ситуація ця надзвичайно складна.

За словами Миколи Присяжнюка, підтримати соціально незахищені верстви населення України можуть соціальні магазини або соціальні картки на продукти харчування. Їх запровадженням передбачається скасування державного регулювання цін на продукти харчування. Причому держава повинна стримувати ціни, не завдаючи збитків товаровиробникам. Адже будь-які цінові обмеження супроводжуються маніпуляціями з асортиментом, рецептурою продуктів тощо, що доволі негативно позначається на виробництві та реалізації товарів.

Чи може ця ідея бути шкідливою для українців? Як пояснює Олександр Жолудь, економіст Міжнародного центру перспективних дос- ліджень, соціальні картки поширені в країнах із розвиненою економікою, де їх отримують малозабезпечені верстви населення. І це доб- ре. А хто в Україні сплачуватиме різницю між цінами на продукти, що купуватимуть за картками, й на ті, що будуть у вільному продажі? В українському бюджеті це не прописано. Власне, упровадження таких карток нічого не дає, адже за картки треба буде віддавати якийсь справжній товар, а хто віддаватиме, якщо вони нічого не варті?

Ефективний облік усіх пільг

Як розповів «Главреду» Ігор Луценко, радник міністра економіки на громадських засадах, соціальні картки – доволі ефективний інструмент, який дає змогу враховувати пільги, що надаються населенню. Однак важливо розуміти, що картки можуть забезпечувати соціально незахищеним громадянам не тільки продукти харчування, але й можливі пільги. Вони дозволяють отримувати статистичні дані за поданням пільг і таким чином створювати передумови для їх оптимізації.

«Зараз є значні перекоси у наданні пільг: наприклад, у Київській області 57,6% населення має пільги, а в Закарпатській – 9,6%. Очевидно, що потрібно проводити їх інвентаризацію, – пояснює Ігор Луценко. – Соціальні картки – це крок на шляху до того, щоб точно знати, де, хто і скільки отримує від держави, аби зробити цей процес більш справедливим. Позиція Міністерства економіки України – концептуальна: охопити електронним обліком усі пільги через єдиний центр».

Виявляється, картки як засіб для надання пільг діють у десятках країн. Серед найбільш розвинених варто відзначити США, Австралію, серед сусідів – Польщу і Росію. В Україні соціальні картки застосовувались у Дніпропетровську та в Одесі – з різним рівнем успіху. Наприклад, одеські картки, введені у 2005 році, містять малий обсяг пільг і не включають пільг на користування транспортом. Вони виявились не такими популярними та дієвими, як дніпропетровські, розраховані на транспортні послуги.

«Вводити картки тільки на продукти харчування не раціонально, на проблему треба дивитися ширше, – вважає Ігор Луценко. – “Соціальну картку киянина” хотів запровадити ще Леонід Черновецький. Але, за великим рахунком, місцевій владі це не дуже вигідно, тому що картки роблять облік прозорим – стає добре видно, які фінансові потоки йдуть “не туди”. Мабуть, команда столичного мера зробила висновок, що цей проект ризикований, і вирішила поки що утриматись від дій. А ось досвід введення таких карток у Москві виявився доволі успішним».



Історія питання

Останні картки (талони) ми бачили на початку 1990-х. І були вони паперові. Сучасні картки – пластикові, електронні. Все-таки й у карток є своя еволюція. За формою. А по суті? Чи можна сказати, що ідея соціальних карток – це якийсь поганий симптом в економіці, що в країну повертаються шалені дев’яності?

«Це підготовка до чергового голодомору, – так радикально висловлюється на інтернет-форумі користувач Олександр. – В Україні ціни на продукти завищені спекулянтами в п’ять разів, причому – на продукти трансгенної інженерії. Коли ж ми себе поважатимемо?» Інший користувач, на ім’я Гість, розцінює можливе введення соціальних карток як нове кріпацтво. У цілому ж, тема викликала неабиякий резонанс.

То що ж таке карткова система? Це система постачання товарів населенню в умовах дефіциту. Наприклад, під час Першої світової війни картковий розподіл продуктів існував не тільки в СРСР, але й у Німеччині, Великобританії, США, Канаді та Японії. Наприклад, 1943 року в США було введено нормований розподіл м’яса, а 1979-го американці користувалися талонами на бензин.

В умовах ринкової економіки під талонами зазвичай розуміють картки на товари першої необхідності для соціально незахищених верств населення. Такі товари цій категорії громадян видають або безкоштовно, або за пільговими цінами. Крім того, картки передбачають певні норми споживання товарів, тому система й називається нормованим розподілом. І робота такої системи неодноразово приводила до непрогнозованих результатів.

Відомий жарт – «куди мені цей цукор: солити чи що?» – народився як результат антиалкогольної кампанії Михайла Горбачова, адже у 1988 році норма відпускання цукру була вищою за норму його споживання, що призвело до різкого росту його використання для самогоноваріння. У результаті з’явились талони на цукор на всій території СРСР, включаючи Москву і Прибалтику, де раніше талонної системи не знали.

Діяла карткова система і в Ізраїлі, там у 1949–1952 роках було встановлено так званий «Режим аскетизму». За розрахунками уряду, нормоване споживання продуктів мало зменшити витрати держбюджету на 20%, але реальна ефективність виявилася значно нижчою, ніж планувалося. Труднощі з постачанням продовольства почали відчуватися вже наприкінці 1949 року, й адміністративні заходи боротьби з «чорним ринком» не дали відчутних результатів.

Як підкреслюють фахівці Міністерства аграрної політики, продуктові картки зараз широко застосовуються за кордоном – у США та Японії. У цих країнах добре відпрацьована система їх отримання, отоварювання за ними й надання компенсацій із бюджету. У Росії також обговорюється аналогічна ідея.

Цікаво, що в США система продовольчої підтримки бідних діє з 1960-х років. Тепер талонами є електронні картки, аналогічні банківським, на які раз на місяць уряд перераховує певну суму. Отримати за ними готівку не можна, гроші з них списуються під час оплати товарів у касі магазину.

Ще на початку минулого року такими картками в США користувалися трохи більше 26 мільйонів осіб. Проте завдяки масштабній економічній кризі 2008 року кількість одержувачів продовольчих субсидій зросла до рекордних 28 мільйонів... Але подібна система потребує дуже серйозного контролю, щоб не було зловживань. Тому в США Міністерство сільського господарства регулярно проводить «продовольчі переписи», які включають усілякі опитування населення.

Від голоду помирають 100 українців щорічно

Щоб врятувати тих, хто в країні недоїдає, звісно, потрібен ресурс. Але де його взяти? «Якщо ми хочемо, щоб держава забезпечила нам більш гідні умови життя, ми повинні цій державі платити більше податків або закрити якісь інші програми», – пояснює Олександр Жолудь. І додає, що, на щастя, за офіційною статистикою, кількість смертей через голод в Україні становить менше 100 осіб щорічно. І загалом цей показник набагато менший, ніж в інших країнах.

Ще один висновок: якщо в Україні заговорили про соціальні картки, чи означає це, що українцям варто готуватися до нового витка зростання цін? Як пояснив експерт, нам треба очікувати 13-відсоткового підвищення цін на продукти та послуги упродовж року. Але подорожчають здебільшого не товари, а послуги. Підвищаться комунальні платежі, доволі ймовірне зростання тарифів на газ, електроенергію для населення.

Ціни окремих товарів можуть збільшитись удвічі, але при цьому споживчий кошик у цілому подорожчає на 13%. Умовно кажучи, ціна бензину може зрости у два рази, але його «вага» в кошику – 0,5%. Загалом на ціни впливають багато чинників. Наприклад, вартість бензину завдяки акцизам зростає, оскільки в Україні підвищили акциз на алкоголь, тютюнові вироби.

Сезонне зниження цін можливе на овочі та фрукти. Вже подешевшало молоко – це теж сезонна зміна на краще. А що стосується цукру, то спостерігається зниження піку його ціни, та все одно цей стратегічний продукт коштує більше, ніж на початку року. Але якщо ціни зростатимуть і надалі, соціальних карток потребуватимуть майже всі українці.



Богдан Бенюк, актор

{1-} Думаю, ідея соціальних карток – це декларація, яка не матиме ніякого вирішення. Але нехай спробують зробити. Те, що в економіці потрібні якісь зрушення, – зрозуміло всім, навіть непрофесіоналам. Але як це робити? Мені здається, всі аналогічні ініціативи, які були до цього, – правильні й неправильні – гальмувалися виконавцями... Я пам’ятаю момент за Хрущова, коли ще був маленьким: усі їздили збирати жолуді, бо хліба не було. А одного прекрасного дня відбувся переворот – і замість Хрущова почав правити Леонід Брежнєв. Наступного дня і хліб з’явився, і цукор не за картками.

Пригадую, як один кілограм цукру давали на місяць за картками: якщо ти працював – мав кіло цукру, якщо ні – не мав. Але не цим шляхом треба йти. Треба піднімати найнижчий прожитковий мінімум – із цього треба починати. А робиться навпаки. Піднімаються ціни – і всі благі наміри виходять у нуль. Це окозамилювання... Якщо сьогодні поїхати в село і подивитись, як живуть люди, з’ясується, що про них ніхто не думає. У деяких селах немає навіть магазину, хліб привозять раз на тиждень. Про соціальні картки говорити просто смішно, бо не виконуються елементарні речі. -- Факти: Перші картки на отримання продовольства («тесери») з’явилися ще в Стародавньому Римі. У Франції в період якобінської диктатури (1793–1797 роки) діяли картки на хліб. А в Російській імперії такі картки ввели 1916 року. З 1917-го їх почали широко запроваджували в Радянській Росії. Скасували картки у 1921-му у зв’язку з переходом до НЕПу. А відродила картки Друга світова війна. У Німеччині 20 вересня 1939 року було введено імперську карткову систему, що налічувала 62 види карток. В СРСР картковий розподіл діяв з липня 1941 року по грудень 1947-го. В Японії карткову систему скасували 1949 року. 63,8% опитаних українців вважають економічний стан країни у цілому поганим. На думку 55,6% опитаних, за 100 днів роботи нової влади соціально-економічна ситуація в Україні істотно не змінилася. При цьому 26% респондентів вважають, що ситуація покращилась, 13,4% – переконані, що погіршилась, 5% – не готові відповісти (за результатами дослідження, проведеного компанією Research & Branding Group). У середньому, кожен соціально незахищений американець отримує продуктових талонів на $115 на місяць, а сім’я – на $255 на місяць. 2009 року кількість американців, які одержували продуктові талони, зросла до рекордних 31,8 млн осіб (за загальної кількості дорослого населення США 220 млн осіб).