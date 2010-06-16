Море за парканом

Влітку багато хто прагне відпочити біля моря.

Теплого, чистого і, головне, безкоштовного. Чи можна знайти бодай схожі умови в Україні, «Главред» спробував з’ясувати



Далекі від ідеалу

Насамперед виявилося, що 70% українських пляжів є непридатними для купання. Такі останні висновки віт-чизняної санітарно-епідеміологічної служби. Її експерти взяли проби води і виявили численні відхилення від стандартів. Виняток – кримські зони відпочинку. Там СЕС не закрила жодного пляжу. Хоча на півострові є заборонені державою пляжі, головний санітарний лікар АРК Марина Кров’якова переконує: усі вони готові до літнього сезону, залишилось тільки владнати офіційні моменти.

За словами головного санітарного лікаря України Геннадія Рожкова, на території Донецької, Запорізької, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Київської областей, а також у Криму мають функціонувати 900 пляжів. Офіційно ж відкритим нині може вважатися 271 (245 – на морському узбережжі і 26 – на річковому). Наприклад, під тимчасову заборону потрапили п’ять пляжів Одеси: «Чорноморка», «Аркадія», «Золотий берег», «Курортний», «Чайка». А в Херсонській області не працює жоден пляж. Що ж до столичних піщаних зон, то поки що відпочивати й купатися дозволено лише на «Дитячому» пляжі в Гідропарку.

Однак відпочивальників наразі більше хвилюють саме кримські зони відпочинку. Багатьом пляжам півострова не вистачає потрібної дозвільної документації. Щоб отримати санітарні паспорти, на березі мають бути фонтанчики з питною водою, душі, кабінки для переодягання, урни для сміття, медичний пункт, туалети. Місцеві бізнесмени говорять, що повного комплекту в них не було й раніше, але чиновники на це не звертали уваги, адже з усіма «можна було домовитись».

Інформація про непідготовленість пляжів може вплинути на туристичний сезон. Особливо якщо офіційними даними почнуть спекулювати. У цьому переконаний Борис Зелинський, директор групи туристичних компаній. «Але треба з’ясувати, кому вигідно розповсюджувати негативну інформацію. Наприклад, є санаторії, готелі, пансіонати, туристичні бази, що працюють у правовому полі, справно сплачують податки, комунальні платежі, створюють робочі місця. А є такі, що законно або не зовсім будують готелі під виглядом приватного житла. Часто його власниками стають чиновники та депутати різних рівнів. З одного боку, їхні туркомплекси здатні надавати послуги за помірними цінами, а з другого – вони не можуть запропонувати власний пляж. Тому, щоб позбавити когось ласого шматка берега, запускають чутки про брудні пляжі. І це лише один можливий варіант відповіді. Часто буває так: хто більше за всіх кричить, той відстоює не інтереси відпочивальників, а свої власні».

І хоча більшість українських пляжів усе ще залишаються у чорному списку – як небезпечні для здоров’я чи як не обладнані для комфортного відпочинку, є і позитивні новини. Нещодавно над двома пляжами у Ялті та двома у Євпаторії Міжнародна некомерційна організація «Федерація екологічної освіти» (Foundation for Environmental Education – FEE) підняла блакитні прапорці. Це означає, що відпочивальникам гарантовано чисту воду, регулярну очистку піску або гальки, збір сміття, наявність служби порятунку, медпункту тощо. І хоча блакитний прапор дають лише на сезон (за недотримання вимог його можуть навіть зняти), українська сторона обіцяє гідно нести почесне звання найкращого пляжу. До речі, про це говорять і відповідальні за Масандрівський пляж та пляж готелю «Ялта-Інтурист». Вони отримали такі сертифікати якості раніше.

Офіційно безкоштовні

Проте чистота пляжів – лише одна з вимог українських відпочивальників. Є й інша – в українських реаліях іноді більш складна для виконання – зробити пляжі доступними й безкоштовними. З року в рік місцеві жителі курортних міст і селищ протестують проти захоплення прибережної зони. От і цього року мешканці Алупки продовжили боротьбу за вільний вхід на пляжі. На початку травня вони із плакатами «Були пляжі, а зараз лише купальні царів» вийшли на акцію протесту проти встановлення огорож і шлагбаумів. Інтерес протестувальників очевидний: вони хочуть приймати у себе відпочивальників, але не можуть гарантувати їм доступ до моря.

Цікаво, що протести місцевих жителів тривають, навіть незважаючи на підтримку держави. Річ у тім, що іще минулого року Рада міністрів Автономної Республіки Крим вирішила зробити всі комунальні пляжі півострова безкоштовними. 27 квітня вона ще раз підтвердила свою заборону на стягування грошей із туристів та місцевих жителів за користування берегом і морем. Щоправда, ця друга ухвала з’явилася тому, що попереднє рішення не виконувалося. Як усе буде цього разу – невідомо.

«Нині у Криму 446 пляжів. 114 – належать лікувальним установам, а 243 – оздоровчі пляжі. Пляжів загального користування – 89. Вхід на них має бути вільним і безкоштовним. Навіть якщо їх було здано в оренду», – каже Марина Слесарєва, перший заступник міністра курортів і туризму АР Крим.

Але насправді місцеві підприємці не поспішають виконувати це рішення – деякі пляжі все ще залишаються платними. Як зазначають місцеві жителі, такі є в Новому Світі (там узагалі хочуть зробити зону VIP-відпочинку), у Масандрі та Гурзуфі.

Заспокоює одне: цього року міліція пообіцяла пильно стежити за виконанням рішення Ради міністрів Криму. І, щоб дізнаватися про порушення, відкрила гарячу лінію у Сімферополі (телефонувати за номером 0652-556-285 можна з понеділка по п’ятницю з 10.00 до 17.00). «Главред» також набрав зазначений номер. Офіцер прес-служби Олег Темченко повідомив, що дзвінки є. Найбільше скаржаться, як і очікувалося, на недоступність і небезкоштовність пляжів. За три тижні – понад 20 нарікань. Контролери в погонах увесь тиждень приймають дзвінки, а тоді виїжджають на перевірки. У результаті на більшості кримських міських і селищних пляжів вхід є безкоштовним, за винятком пляжів оздоровниць, користуватися якими можуть лише ті, хто живе в них (вони мають спеціальну перепустку). Люди ж, які зупинилися в іншому місці, за вхід на такий пляж повинні платити.

До речі, у Криму закритих пляжів санаторіїв і пансіонатів – дві третини. І хоча їх можуть відвідувати лише ті, що тут відпочивають, насправді ж, там засмагають всі охочі. Чому? Тому що будь-якого контролера на вході можна «умовити» за 10–20 гривень. Щоправда, в оздоровницях обіцяють відстежувати такі випадки.

Інша річ – офіційні дозволи. «У кожного лікувального закладу є квоти на пляжі. Якщо є їх надлишок, керівництво продає місця під сонцем», – пояснює перший заступник міністра курортів і туризму АР Крим.

Держава, заборонивши підприємцям впроваджувати платний вхід на пляжі, дозволила їм надавати платні послуги. Але ці послуги повинні бути якісними та безпечними. Наприклад, можна давати в оренду шезлонги, парасольки, надувні матраци й круги, а ще катати відпочивальників на катамаранах чи бананах.

«Керівники підприємств не перешкоджають вільному доступу до пляжу, але заставляють їх шезлонгами, за які вимагають плату, – розповідає Борис Зелинський, директор групи компаній “Кандагар”. – І це не суперечить законам. З одного боку – вхід на пляж вільний, з другого – треба платити за шезлонг. Люди, які хочуть цивілізованого відпочинку з парасольками, шезлонгами та охолодженими напоями, погоджуються на такі умови».

Однак деякі підприємці з наданням послуг явно перестаралися – вони понаставляли стільки шезлонгів, що яблуку ніде впасти, не те що розстелити рушника. На думку Марини Слесарєвої, кожен підприємець повинен залишати вільні місця для тих, хто хоче засмагати на власному килимку. Але документа, в якому це було б задекларовано, немає. Як зазначає чиновниця, зараз на розгляді у Верховній Раді є певний закон, в якому йдеться, зокрема, й про правила користування пляжем.

Ніхто, мабуть, не заперечуватиме, що розмови про чистоту й безкоштовність пляжів уже перетворилися на предмет спекуляцій. Люди, які приїздять у санаторії, зазвичай задоволені станом пляжу. А от місцеві жителі протестують, адже для них літній сезон – єдина можливість заробити грошей, тому вони мають гарантувати відпочивальникам шмат землі біля моря.

Неможливо не погодитися з тим, що іще трохи – і простим смертним уже не буде місця на кримських пляжах, бо сильні світу цього не соромляться забирати собі цінні території. За таких обставин туристи – українські й іноземні – кілька разів подумають: а чи варто взагалі їхати на відпочинок у Крим?