Венгерский консул Габор Хегедюш: «Мы ориентируемся, на какие хитрости украинцы могут идти, чтобы получить визу»

В летний период, когда украинцы стараются отдохнуть, работы прибавляется зарубежным представительствам в Украине, поскольку все больше наших граждан стремятся побывать в Европе.
Кто-то едет к морю, а кто-то выбирает экскурсионные маршруты. В соседнюю Венгрию ежемесячно отправляется несколько тысяч наших туристов. Одни – отдохнуть на термальных курортах, другие – посетить «жемчужину Дуная» Будапешт. „Главред” решил расспросить Генерального консула Венгерской Республики в Украине Габора Хегедюша об особенностях его работы.
Господин Хегедюш, много ли у консульства сейчас работы?
В апреле было очень много. Большая нагрузка будет и в июле-августе. В сентябре – спад. А в октябре, когда начинаются школьные каникулы, мы снова работаем в усиленном режиме. Многие путешествуют на автобусах. И не только осенью, но и на Рождественские праздники. Жить в спокойном режиме можем только в январе-феврале. Можно говорить, что работа консульства связана с туризмом. Но, если, скажем, в Словакию ездят больше зимой, то к нам – летом.
То есть консульство Посольства Венгерской Республики в Украине выдает больше туристических виз, чем, скажем, рабочих?
Да. Но очень много и деловых. Дело в том, что между предприятиями Украины и Венгрии развито сотрудничество на разных уровнях. Также у нас тесные контакты в области спорта. Например, ежегодно в июне в городе Ниредьхаза организуют соревнования по футболу – международный детский турнир „Джонатан Кап”. В прошлом году приблизительно пятьсот молодых спортсменов поехали на них в Венгрию.
Записаться в консульство можно только через сайт. Почему была введена именно такая практика?
Мы работаем в достаточно тяжелых условиях. У нас консульство расположено в одном помещении с посольством. Для приема документов мы можем открыть максимум четыре окна. Если с документами все в порядке, то процесс идет быстро. Если нет – нужно задавать дополнительные вопросы, просить другие документы. А это все время. Ежемесячно мы обрабатываем несколько тысяч паспортов. Но есть технический лимит – даже если бы было желание, нет физических возможностей. Мы же должны без опозданий выдавать паспорта! Индивидуальные туристы, которые записываются именно с помощью сайта, – это только четверть приносящих документы. Остальные – клиенты турфирм.
Индивидуальные туристы руководствуются информацией, изложенной на сайте. Не считаете ли вы, что сайт нужно совершенствовать?
Это правда. Однако вся необходимая информация все-таки там есть (www.mfa.gov.hu/emb/kiev). Самые свежие новости – на первой странице в рубрике „Изменения в порядке оформления виз”. Все могут прочитать, что если кто-то собирается в путешествие с ребенком, то необходимо иметь в паспорте одного из родителей по две свободных страницы на каждого (в сумме четыре. – Ред). В случае, если кто-то самостоятельно организует путешествие, мы просим авиа- или железнодорожные билеты, а также подтверждение о забронированной и оплаченной гостинице. Бронирование через сайт www.booking.com не принимается.
Сколько вы тратите времени на обработку каждого заявления?
Трудно сказать. Все зависит от индивидуальных особенностей. Сначала мы ждем, что к нам придет подготовленный человек. Он должен посмотреть на официальном сайте, какие документы нужны и в каком виде. Если есть вопросы, можно позвонить в наш call-центр. При подаче документов в окно тщательно просматриваются все бумаги. Иногда мы можем попросить дополнительные документы. Если все в порядке, данные заявителя вносятся в компьютерную систему. Потом наша бухгалтерия проверяет, оплачен ли визовый сбор в течение двух дней. Но важно сказать, что большинство наших клиентов не платят на основе Соглашения об упрощении оформления виз между Украиной и ЕС (школьники, студенты, участники международных спортивных соревнований, журналисты, пенсионеры, лица с ограниченными физическими возможностями и тому подобное. – Ред). После этого идет стандартная проверка, а позже окончательное решение принимает консул.
Существует мнение, что несколько посольств стран - членов ЕС более лояльно относятся к украинцам, чем другие...
Я не могу сравнивать нашу работу с работой дипломатических учреждений других стран, но хочу сказать, что мы стараемся с пониманием относиться к украинским гражданам. И это действительно так. Почему? Первая причина – традиции. У нас всегда были хорошие отношения с Украиной. Ваша страна – наш самый близкий сосед. Мы хотим дружить и в будущем. Во-вторых, у нас много связей: политических, экономических, культурных, спортивных. Мы, как консульство, должны обслуживать их, а не создавать преграды. В-третьих, мы всегда стараемся представить себя на месте заявителя, просящего визу. Венгры очень хорошо помнят те времена, когда нам было довольно сложно поехать на запад, в Европу или в Америку. Хотя никаких злых умыслов у нас не было. С этой позиции, мы понимаем украинцев. Даже в моей семье были люди, которые в 1960-е годы весь год собирали деньги на то, чтобы поехать летом на отдых в Италию или в Испанию.
Какие ошибки чаще всего допускают украинцы во время подачи документов в консульство?
Чаще всего они не читают сайт и не звонят в call-центр. За время моей работы было несколько случаев, когда люди приходили только с паспортом и говорили, что им кто-то сказал, что этого достаточно для получения визы. Мой ответ таков: в следующий раз даже паспорта не нужно, можно визу поставить на лбу. Получается, что порой люди не понимают, что мы должны безукоризненно выполнять Шенгенские правила.
Какие самые распространенные причины отказов?
В 2009 году Консульский отдел Посольства Венгерской Республики в Украине отказал в визе в 2,25% случаев. Таким образом, мы не входим в перечень стран, отказывающих чаще всех. В случае, если у нас возникают определенные сомнения относительно поданных заявителем документов, мы просим его принести дополнительные бумаги. Также стараемся поддерживать хорошие отношения с аккредитованными турфирмами. Но решения об отказах все-таки есть. Их выносят, когда заявителю запрещен въезд или представленные документы (например, подтверждающие цель поездки, материальное положение и т.д.) не отвечают требованиям. Поддельных документов по нашим наблюдениям становится меньше.
Тем не менее, в последний год доходы украинцев упали. Поэтому есть основания утверждать, что возросло количество случаев подделки документов, поданных украинскими гражданами в консульство. Были ли у вас подобные случаи?
Действительно, подделка – проблема для Украины. Я совру, если скажу, что мы их не видели. Это как национальный спорт в Украине – в любой ситуации нужно найти решение. Если нужен определенный подтверждающий документ, его всегда есть способ сделать или достать. Например, было несколько экстремальных случаев. Один из них следующий. Из Будапешта мы получили письмо, в котором шла речь о том, что определенного человека приглашают на важное событие в качестве почетного гостя, поэтому просят поспособствовать в получении визы. Человек подает документы, но мы обнаруживаем поддельную справку о доходах. Оказывается, у мужчины маленькая пенсия, и он боялся, что с такими доходами получит отказ. Поэтому обратился за „помощью” к другу. Тот сделал фальшивку, на основании которой в предоставлении визы было отказано. Мы сказали, что для нас главное – честный способ получения визы, и посоветовали подать заявку снова. И ввиду того, что других проблем у этого человека не возникло, он получил визу за два дня до запланированного отъезда. Мужчина был так счастлив! Вот и получается, что даже порядочные люди не могут понять, что подделывать документы – не стоит.
Жаль, что украинцы этого не понимают…
По этой причине мы даже обратили внимание аккредитованных турфирм, что во всех случаях, когда будут обнаружены поддельные документы, будем ставить отказ. Мы объясняем, что материальное положение можно подтвердить многими способами. Если у кого-то низкая зарплата, то он может показать, что у него есть недвижимость, он владелец автомобиля. Мы знакомы с экономической ситуацией в Украине: порой люди имеют скрытые от налоговой доходы, а профессора в университетах – низкие зарплаты. Поэтому когда мы просили справку из банка, некоторые люди занимали деньги у знакомых и перечисляли их на свой счет на один день. Это нечестно. Мы приблизительно ориентируемся, на какие хитрости украинцы могут пойти, чтобы получить визу. Стоит сказать, что причиной отказа не может послужить только то, что официально подтвержденные доходы гражданина недостаточны. Мы подходим к визовым вопросам комплексно. Учитываем количество ранее оформленных шенгенских виз в паспорте. Если они есть, то очевидно, что у такого человека было много возможностей где-то остаться, но он этого не сделал. Просто люди хотят посмотреть мир, и у них есть на это деньги.
Думаю, что в числе других факторов подобное отношение также ведет к тому, что процент отказов у нас низкий. До этого (консул стучит по дереву) мы не ощущали, что кто-то этим злоупотребляет – люди едут именно в Венгрию, а не в другие страны Шенгенской зоны, и также возвращаются на родину.
Каким образом введение нового Визового Кодекса ЕС повлияло на работу консульства?
Мы начали подготовку еще в прошлом году. Можно говорить, что больше всего времени занял технический переход к работе по правилам нового Кодекса. В январе Консульское управление Министерства иностранных дел Венгерской Республики организовало трехдневный тренинг в г. Ужгороде, в котором приняли участие и наши сотрудники. За две недели до введения нового кодекса состоялась встреча с сотрудниками аккредитованных туристических фирм по вопросам нововведений. Три дня в начале апреля Консульство было закрыто – мы обрабатывали заявления, полученные до 5 апреля, а уже 9-го числа возобновили работу в полном объеме уже согласно новому Визовому Кодексу. Надеемся, наши клиенты не ощутили неудобств. В апреле мы обработали 4947 заявлений, подавляющее большинство в течение последних трех недель, и только девять клиентов (0,18%) получили отказ.
Господин Хегедюш, много ли у консульства сейчас работы?
В апреле было очень много. Большая нагрузка будет и в июле-августе. В сентябре – спад. А в октябре, когда начинаются школьные каникулы, мы снова работаем в усиленном режиме. Многие путешествуют на автобусах. И не только осенью, но и на Рождественские праздники. Жить в спокойном режиме можем только в январе-феврале. Можно говорить, что работа консульства связана с туризмом. Но, если, скажем, в Словакию ездят больше зимой, то к нам – летом.
То есть консульство Посольства Венгерской Республики в Украине выдает больше туристических виз, чем, скажем, рабочих?
Да. Но очень много и деловых. Дело в том, что между предприятиями Украины и Венгрии развито сотрудничество на разных уровнях. Также у нас тесные контакты в области спорта. Например, ежегодно в июне в городе Ниредьхаза организуют соревнования по футболу – международный детский турнир „Джонатан Кап”. В прошлом году приблизительно пятьсот молодых спортсменов поехали на них в Венгрию.
Записаться в консульство можно только через сайт. Почему была введена именно такая практика?
Мы работаем в достаточно тяжелых условиях. У нас консульство расположено в одном помещении с посольством. Для приема документов мы можем открыть максимум четыре окна. Если с документами все в порядке, то процесс идет быстро. Если нет – нужно задавать дополнительные вопросы, просить другие документы. А это все время. Ежемесячно мы обрабатываем несколько тысяч паспортов. Но есть технический лимит – даже если бы было желание, нет физических возможностей. Мы же должны без опозданий выдавать паспорта! Индивидуальные туристы, которые записываются именно с помощью сайта, – это только четверть приносящих документы. Остальные – клиенты турфирм.
Индивидуальные туристы руководствуются информацией, изложенной на сайте. Не считаете ли вы, что сайт нужно совершенствовать?
Это правда. Однако вся необходимая информация все-таки там есть (www.mfa.gov.hu/emb/kiev). Самые свежие новости – на первой странице в рубрике „Изменения в порядке оформления виз”. Все могут прочитать, что если кто-то собирается в путешествие с ребенком, то необходимо иметь в паспорте одного из родителей по две свободных страницы на каждого (в сумме четыре. – Ред). В случае, если кто-то самостоятельно организует путешествие, мы просим авиа- или железнодорожные билеты, а также подтверждение о забронированной и оплаченной гостинице. Бронирование через сайт www.booking.com не принимается.
Сколько вы тратите времени на обработку каждого заявления?
Трудно сказать. Все зависит от индивидуальных особенностей. Сначала мы ждем, что к нам придет подготовленный человек. Он должен посмотреть на официальном сайте, какие документы нужны и в каком виде. Если есть вопросы, можно позвонить в наш call-центр. При подаче документов в окно тщательно просматриваются все бумаги. Иногда мы можем попросить дополнительные документы. Если все в порядке, данные заявителя вносятся в компьютерную систему. Потом наша бухгалтерия проверяет, оплачен ли визовый сбор в течение двух дней. Но важно сказать, что большинство наших клиентов не платят на основе Соглашения об упрощении оформления виз между Украиной и ЕС (школьники, студенты, участники международных спортивных соревнований, журналисты, пенсионеры, лица с ограниченными физическими возможностями и тому подобное. – Ред). После этого идет стандартная проверка, а позже окончательное решение принимает консул.
Существует мнение, что несколько посольств стран - членов ЕС более лояльно относятся к украинцам, чем другие...
Я не могу сравнивать нашу работу с работой дипломатических учреждений других стран, но хочу сказать, что мы стараемся с пониманием относиться к украинским гражданам. И это действительно так. Почему? Первая причина – традиции. У нас всегда были хорошие отношения с Украиной. Ваша страна – наш самый близкий сосед. Мы хотим дружить и в будущем. Во-вторых, у нас много связей: политических, экономических, культурных, спортивных. Мы, как консульство, должны обслуживать их, а не создавать преграды. В-третьих, мы всегда стараемся представить себя на месте заявителя, просящего визу. Венгры очень хорошо помнят те времена, когда нам было довольно сложно поехать на запад, в Европу или в Америку. Хотя никаких злых умыслов у нас не было. С этой позиции, мы понимаем украинцев. Даже в моей семье были люди, которые в 1960-е годы весь год собирали деньги на то, чтобы поехать летом на отдых в Италию или в Испанию.
Какие ошибки чаще всего допускают украинцы во время подачи документов в консульство?
Чаще всего они не читают сайт и не звонят в call-центр. За время моей работы было несколько случаев, когда люди приходили только с паспортом и говорили, что им кто-то сказал, что этого достаточно для получения визы. Мой ответ таков: в следующий раз даже паспорта не нужно, можно визу поставить на лбу. Получается, что порой люди не понимают, что мы должны безукоризненно выполнять Шенгенские правила.
Какие самые распространенные причины отказов?
В 2009 году Консульский отдел Посольства Венгерской Республики в Украине отказал в визе в 2,25% случаев. Таким образом, мы не входим в перечень стран, отказывающих чаще всех. В случае, если у нас возникают определенные сомнения относительно поданных заявителем документов, мы просим его принести дополнительные бумаги. Также стараемся поддерживать хорошие отношения с аккредитованными турфирмами. Но решения об отказах все-таки есть. Их выносят, когда заявителю запрещен въезд или представленные документы (например, подтверждающие цель поездки, материальное положение и т.д.) не отвечают требованиям. Поддельных документов по нашим наблюдениям становится меньше.
Тем не менее, в последний год доходы украинцев упали. Поэтому есть основания утверждать, что возросло количество случаев подделки документов, поданных украинскими гражданами в консульство. Были ли у вас подобные случаи?
Действительно, подделка – проблема для Украины. Я совру, если скажу, что мы их не видели. Это как национальный спорт в Украине – в любой ситуации нужно найти решение. Если нужен определенный подтверждающий документ, его всегда есть способ сделать или достать. Например, было несколько экстремальных случаев. Один из них следующий. Из Будапешта мы получили письмо, в котором шла речь о том, что определенного человека приглашают на важное событие в качестве почетного гостя, поэтому просят поспособствовать в получении визы. Человек подает документы, но мы обнаруживаем поддельную справку о доходах. Оказывается, у мужчины маленькая пенсия, и он боялся, что с такими доходами получит отказ. Поэтому обратился за „помощью” к другу. Тот сделал фальшивку, на основании которой в предоставлении визы было отказано. Мы сказали, что для нас главное – честный способ получения визы, и посоветовали подать заявку снова. И ввиду того, что других проблем у этого человека не возникло, он получил визу за два дня до запланированного отъезда. Мужчина был так счастлив! Вот и получается, что даже порядочные люди не могут понять, что подделывать документы – не стоит.
Жаль, что украинцы этого не понимают…
По этой причине мы даже обратили внимание аккредитованных турфирм, что во всех случаях, когда будут обнаружены поддельные документы, будем ставить отказ. Мы объясняем, что материальное положение можно подтвердить многими способами. Если у кого-то низкая зарплата, то он может показать, что у него есть недвижимость, он владелец автомобиля. Мы знакомы с экономической ситуацией в Украине: порой люди имеют скрытые от налоговой доходы, а профессора в университетах – низкие зарплаты. Поэтому когда мы просили справку из банка, некоторые люди занимали деньги у знакомых и перечисляли их на свой счет на один день. Это нечестно. Мы приблизительно ориентируемся, на какие хитрости украинцы могут пойти, чтобы получить визу. Стоит сказать, что причиной отказа не может послужить только то, что официально подтвержденные доходы гражданина недостаточны. Мы подходим к визовым вопросам комплексно. Учитываем количество ранее оформленных шенгенских виз в паспорте. Если они есть, то очевидно, что у такого человека было много возможностей где-то остаться, но он этого не сделал. Просто люди хотят посмотреть мир, и у них есть на это деньги.
Думаю, что в числе других факторов подобное отношение также ведет к тому, что процент отказов у нас низкий. До этого (консул стучит по дереву) мы не ощущали, что кто-то этим злоупотребляет – люди едут именно в Венгрию, а не в другие страны Шенгенской зоны, и также возвращаются на родину.
Каким образом введение нового Визового Кодекса ЕС повлияло на работу консульства?
Мы начали подготовку еще в прошлом году. Можно говорить, что больше всего времени занял технический переход к работе по правилам нового Кодекса. В январе Консульское управление Министерства иностранных дел Венгерской Республики организовало трехдневный тренинг в г. Ужгороде, в котором приняли участие и наши сотрудники. За две недели до введения нового кодекса состоялась встреча с сотрудниками аккредитованных туристических фирм по вопросам нововведений. Три дня в начале апреля Консульство было закрыто – мы обрабатывали заявления, полученные до 5 апреля, а уже 9-го числа возобновили работу в полном объеме уже согласно новому Визовому Кодексу. Надеемся, наши клиенты не ощутили неудобств. В апреле мы обработали 4947 заявлений, подавляющее большинство в течение последних трех недель, и только девять клиентов (0,18%) получили отказ.