Мечты из глины

«Что еще слепить тебе? – спросил он. - Слепи мне счастье», – попросил человек. Ничего не ответил Бог и только положил человеку в ладонь оставшийся кусочек глины.

Эту легенду об осадочной горной породе скульпторы и сегодня любят рассказывать, представляя, как лепят новую жизнь. И в миг, когда кажется, что идеал уже близко, всегда находится новый кусочек мягкой и пластичной массы для еще одной мечты.

От профанаций к искусству

Небольшой донецкий городок Славянск всегда считался центром керамики. В окрестностях города – огромные залежи глины. Причем сырье очень качественное. Когда-то на этой земле обустроил производство фарфора знаменитый российский фабрикант Кузнецов. Продукция его предприятия поставлялась даже на императорский двор. В советское время керамический город стараниями ответственных работников превратился в машиностроительный центр, а о былой глиняной славе напоминал лишь завод высоковольтных изоляторов, в производстве которых использовалась глина. Сегодня о славянской глине не просто вспомнили, ее по достоинству оценили итальянцы, которые вложили свои деньги в совместное предприятие по производству керамической плитки.

На недавнем конкурсе «Семь чудес города» местный рынок глиняных поделок оказался в числе победителей вместе со Святогорской Свято-Успенской лаврой, памятником Артему и славянской солью.

У большинства приезжих город действительно ассоциируется с этим базаром: после распада Союза и начала рыночной эпохи в Славянске, как грибы после дождя, стали открываться тысячи мелких предприятий, появились умельцы-бизнесмены. Особенно после того, как на предприятиях города перестали выплачивать зарплату. Изготовлением посуды занялись не только профессионалы-керамисты, но и воспитатели детских садов. «Большинство из тех, кто решил так заработать, не имели даже элементарного высшего образования, – рассказывает Анатолий Левит, экс-мэр Славянска (2002-2006 гг.). – Но многие знали, какой надо составить рецепт смеси и каким образом включить печку. А вот понятия о том, что такое бухучет, не имели».

По подсчетам господина Левита, таких мелких фирм сегодня в Славянске и окрестностях насчитывается около шестисот. Они предлагают посуду, вазы, копилки, подсвечники, пепельницы, украшения для аквариумов. В общем, всякую «полезную мелочь». Цены на это добро – фантастически низкие. Посуда – от двух гривен, вазы – от трех, сувениры – от одной. Справедливости ради стоит заметить, что такая продукция не всегда высокого качества. Но и она находит свое место на привокзальном рынке.

А вот чего точно не встретишь на вокзале, так это авторских работ участников ІІІ Симпозиума художественной керамики «Украина Соборная». На первые две недели июня Славянск превратился в творческую мастерскую для лучших керамистов страны. И хотя этот симпозиум – мероприятие мало разрекламированное, но все же значимое. И в первую очередь для самих мастеров, которым дали время и средства оторваться от реальности и просто творить.

Мастера глиняных дел

На территории Славянского курорта (здесь есть лечебные грязи, соленые озера и рапа – все это эффективно применяется при лечении заболеваний нервной и сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, последствий травм позвоночника) две недели плодотворно работали художники.

Правда, попав в помещение бывшей прачечной, поначалу сложно представить, как трещины на потолке, обвалившаяся штукатурка и поломанные окна могут на что-то вдохновлять мастеров? Но, осмотрев работы, понимаешь – так могут работать люди, изголодавшиеся по настоящему творчеству. Не правда ли: «Художник должен быть голодным»?

На донецком симпозиуме государственной поддержкой и «не пахнет». По крайней мере, денежной. Мероприятие – исключительно частная инициатива. Поэтому и художники даже и не пытались на что-либо жаловаться, хорошо хоть в таком формате на них кто-то обратил внимание. А придумали и осуществили уникальный проект братья Левиты. «Симпозиум, который мы придумали десять лет назад как абсолютно творческий проект, в третий раз подтвердил, что искусство не знает границ и делений, – уверен один из организаторов Анатолий Левит. – К нам, на восток Украины приезжают художники с запада, центра, юга и севера, и получают такой заряд энергии от работы и общения друг с другом именно в Славянске, которого им, по их же словам, хватает на годы творчества. А значит, мы в который раз достигли своих целей».

В этом году была очень насыщенная программа. Художники работали от рассвета до заката. Минусом стало то, что из мастерской на обжиг работы приходилось возить на довольно далекое расстояние по плохим дорогом. Кое-что, к сожалению, разбивалось.

«Руки просто дорвались до глины. Дома у меня дома нет возможности работать – я отошла от гончарных дел, – рассказывает Лариса Антонова, которая раньше работала главным художником на Будайском заводе художественной керамики. – А тут я, как в раю». Мастер уверена, что, несмотря на спад в керамическом производстве, керамическая культура, напротив, стремится ввысь. Другими словами, потенциал у наших мастеров есть, а вот возможности реализовать его – нет.

«На фоне других художников можно почувствовать, продвинулся ли ты в своем творчестве», – говорит Александр Фоменко, керамист из Славянска. Он представил несколько работ, в том числе и две на морские темы. «Здесь нам предоставили очень качественную глину, нескольких видов, – делится мастер. – Этот факт позволяет творить. Каждый мог выбирать нужную ему массу. В нашем регионе вообще многие берут глину для творческих работ. Скульптуры из нее украшают как Святогорск, так и Донецк».

«Недостаток конкурса – литературность тем и величина заданного масштаба (по условиям должны были быть скульптуры высотой 140 мм. – Ред.). Это: я и море, детство, «Слово о полку Игореве», – говорит художник Андрей Ильинский, произведения которого хранятся не только в ведущих музеях Украины, но и в частных коллекциях за рубежом. – На мой взгляд, это снизило уровень отдельных работ. Некоторые эскизы не надо было «разгонять» на огромный размер. Еще один «минус», несмотря на вложенные в мероприятие деньги и силы, – работы может никто не увидеть. Хотелось бы, конечно, увидеть вставку работ, может, и в Киеве. Да что там говорить об этом, если в Славянске мало кто знает, что в городе проходит симпозиум».

При этом мастера не скрывают, что рады встрече на симпозиуме новых интересных мастеров. Например, Ольге Гавриловой из Киева или Юрию Мусатову из Львова. «Юрий Мусатов представил работу в виде качелей, – продолжает Лариса Антонова. – Мне она очень понравилась! Думаю, все 25 художников, которые участвуют в этом году в проекте, находятся приблизительно на одном профессиональном уровне, поэтому жюри, скорее всего, будет сложно выбирать».

Но оно все-таки выбрало. Первую премию Симпозиума взял известный киевский художник Марко Галенко за работу «Воспоминания детства». Вторая премия досталась донецкому мастеру Георгию Беро («Мифология»), третья – тоже столичному скульптору Андрею Ильинскому («Мета Марфи Зі»). Во время оглашения результатов конкурса стало известно, что работы еще одного мастера увидят не только избранные посетители предприятия «Керамические массы Донбасса», но и столичные ценители парковой скульптуры. Дело в том, что вместо Гран-при за серию работ во всех номинациях жюри решило поспособствовать проведению в Национальном музее украинского народного декоративного искусства персональной выставки работ полтавского художника Андрея Собянина.

Кстати, рассказывали, что когда участники конкурса узнали, кто судьи, они сильно заволновались. Работы признанных мастеров и «зеленых» выпускников вузов оценивали известный украинский керамист, заслуженный художник Украины Александр Миловзоров, заведующая сектором керамики, старший научный сотрудник Национального музея украинского народного декоративного искусства Ирина Бекетова, народный художник Украины Галина Мешкова, а также искусствовед Татьяна Зиненко.

Симпозиум – это не единственная, хотя и наиболее заметная инициатива господина Левита. Именно его стараниями в Святогорске на базе реабилитационного центра для детей-сирот «Изумрудный город» открылась круглогодичная школа керамики, в которой с азами гончарного искусства каждый год могут ознакомиться пять тысяч детей. В центре есть и гончарный круг, и печь на дровах для обжига. Организаторы надеются, что с их помощью дети-сироты смогут обрести нужную и прибыльную профессию или хотя бы увлечение.

Как и ребята из реабилитационного центра, художники с легкой душой расстаются со своими творениями. Никого даже не смутил тот факт, что их работы останутся на зеленой лужайке на территории завода, на отшибе Славянска. Во-первых, глине, обожженной при температуре более 1200С, не страшны никакие природные явления. А во-вторых, мастера уверены: каждый творец должен отдавать свои работы людям. Конечно, если они ими востребованы.

