Без совісті й честі

Нас надто довго тренували до безсовісного життя, старанно видаляючи з нашої свідомості «дворянські» поняття: честь, совість, благодійність. Іноді – виходило. Звичне безсовісне існування «будівельників комунізму» доволі легко, безболісно трансформувалось у жорсткі бої без правил дикого пострадянського капіталізму. Більшовики в цій специфічній свободі вчинку не були першими. «Людина, що розмірковує, – просто зіпсована тварина», – ці слова належать цілком культурній людині – Жан-Жаку Руссо, далекому попереднику практикуючого тоталітаризму ХХ століття. Так влаштований світ: безсовісне, не обтяжене сумнівами існування значно полегшує фізичне життя. На мій погляд, саме така демонстративно безсовісна поведінка українських «хазяїв життя» й політиків, що обслуговують їх, є основною причиною стагнації державних процесів у нашій країні. Патетичні, важковловимі позаправові категорії «справедливість», «честь», «совість» насправді є основоположними в системі правових відносин у будь-якій цивілізованій державі. Їх відсутність, точніше – їх витіснення на узбіччя громадського життя, призводить до серйозної деформації навіть тих громадян, які в інших умовах проявляли б себе інакше. Жорсткий, неприємний приклад впливу безсовісного оточення: Сергій Єсенін – поет, який ніжно і тонко відчував світ, з безперечними ознаками іскри Божої, залицяючись до чергової дами, запрошував її подивитись, як катують у ЧК (це зі спогадів Івана Буніна). Ми успадкували моральну порожнечу. Так, і ми, українці. Не лише Росія – офіційний правонаступник СРСР. Іншого бути не могло, ми не були готові жити по-європейськи. У системі цінностей, де нормою є інтерференція, взаємне посилення категорій моральності й права, де феномен Павлика Морозова – засуджується громадською думкою. Соціологи, які професійно досліджують зміст повідомлень (так це називається в науці про мас-комунікації) в українських мас-медіа, давно звернули увагу, що слово «совість» – одне з найменш уживаних як на україномовних, так і на російськомовних телеканалах та в газетах і журналах. Адже саме вони, мас-медіа, сьогодні формують понятійну свідомість громадян України, які у більшості своїй не читають «нудних» наставників: Фолкнера, Томаса Манна, Лескова і Короленка. Природа, як відомо, не терпить порожнечі. Вільні місця в нашій свідомості, які раніше містили псевдоістини марксизму-ленінізму, неминуче будуть заповнені. Чим? Одноманітною брехнею постійних відвідувачів українських телевізійних прямих ефірів? Ще 1990 року мудрий поляк Адам Міхнік сказав: «Комунізм завжди претендував на роль універсальної доктрини, тому після його падіння виникає порожнеча. У цій порожнечі поступово з’являються демони минулих епох, знову сповіщають про себе ксенофобія і шовінізм, популізм і нетерпимість». Наївно чекати, що цю порожнечу заповнять добрими словами і мудрими вчинками наші співгромадяни, які працюють президентами, міністрами, народними депутатами… На мій погляд, саме сьогодні ми переживаємо момент істини. Тієї істини, що навчає творення в тверезості. Або – гіркої туги вселенського розчарування. Лише від нас самих залежить, чим ми заповнимо зяючу порожнечу. Добре б – совістю. Решта докладеться.