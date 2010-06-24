Чикаго: город высотой до неба

Том Сойер, как известно, жил в маленьком американском городке Санкт-Петербург. Русских читателей это нередко удивляло, но Марк Твен знал, что пишет: он сам родился в городе Флорида, а вырос – в местечке Ганнибал. Поэтому великого юмориста можно было понять.



Но одно дело – старая излюбленная книга, а совсем другое – когда ты, перелетев пол-Европы, всю Атлантику и, наконец, по-июньски заснеженный Ньюфаундленд, вдруг видишь на экране в салоне самолета названия городов и местечек, от которых тебя отделяет всего лишь одиннадцать тысяч метров (хорошее расстояние для пешехода, и не слишком хорошее – для человека со страхом полета).



Если вы раньше думали, что Плимут, Дублин, Ньюкасл, Рочестер – это города на Британских Островах, то теперь знайте: это еще и города в США, штат Иллинойс. Как и городки Восточный Ливерпуль и Северный Манчестер (интересно, «Восточный» и «Северный» по отношению к чему?)



А еще там же есть города Перу и Мексико (в нескольких километрах друг от друга), Кантон и Ангола, Ливан, Вальпараисо, Гавана, Каир, Зеландия, Батавия, Шампань…



И уж совсем изумляют городки с населением в две-три тысячи жителей, кем-то названные «Ионией», «Троей» и «Аттикой». О «Вандалии» вообще молчу.



Наконец самолет, пересекши южную часть озера Мичиган, делает круг (диаметром от Пеории до Новых Афин) и, снова развернувшись где-то над городком Джульетта, идет на посадку во второй по пассажиропотоку аэропорт мира. Это – аэропорт О’Хара, штат Иллинойс, округ Кук, город Чикаго.



С точки зрения все той же топонимики город Чикаго, как и многие другие города планеты, - это город-недоразумение. Дело в том, что город назван по одноименной реке, но саму реку так назвали по ошибке. На самом деле «Чикаго» - это искаженное французами индейское слово, которое примерно произносится как «ши-ка-кву». И, по канонической версии, означает вид дикого лука, который на берегах этой реки когда-то и произрастал.



Просто французы спрашивали о реке, а индейцы думали, что о зарослях на ее берегах.



Что касается «неканонических» версий, то одна из них гласит, что «ши-ка-кву» означало не дикий лук вообще, а его особо зловонный подвид. Говорят, что с век назад подобная трактовка весьма отвечала бы реальности: город Чикаго, как индустриальный центр, приобрел тогда весьма сомнительную экологическую славу.



Но еще в 1900 году американские инженеры взяли и… развернули реку Чикаго. До того она несла в озеро Мичиган все сточные воды города. Теперь же для этого существуют гигантские коллекторы и подземные каналы, а река, напротив, течет из озера.



Ежегодно в честь Дня святого Патрика ее окрашивают в ярко-зеленый цвет. Ирландцы, чья диаспора здесь традиционно очень велика (наряду с польской и украинской), уверяют, что красители применяются только экологически чистые. Правда, рецепт является тайной. Но, к примеру, известная уроженка Чикаго Мишель Обама не побоялась в прошлом году точно так же выкрасить пруд перед Белым домом.



«Расист» Авраам Линкольн



Первое белое поселение на месте нынешнего мегаполиса появилось только в 1674 году. Это был французский миссионерский пост. После этого земли к югу от Великих Озер еще полтора века оставались совсем дикими. Но сюда просачивалось все больше английских колонистов, которые все меньше находили общий язык с французами и индейцами.



Что из этого получалось, ярко – хоть и малообъективно – описано в любимой книге советских мальчишек «Зверобой».



В первой трети ХІХ века французская колониальная империя в Северной Америке пала окончательно. Индейцы, кажется, хорошо понимали, с кем им не стоит иметь дела: так же, как во время войны за независимость США многие индейские племена воевали на стороне английских войск, позже в войнах американцев с французами аборигены по большей части выступали на стороне последних.



Однажды они осадили форт Дирборн, и после продолжительной осады сделали вид, что отходят. Командир, опасаясь возврата индейцев с новыми силами, принял решение прорываться к своим.



Поскольку, кроме гарнизона, в форте были женщины и дети, прорыв выглядел штукой опасной – и так оно и вышло. Индейцы окружили белых и вырезали их.



Теперь об этом напоминают стела в центре города Чикаго и мемориальная доска на том месте, где, как сказано в надписи на доске, «примерно стоял форт Дирборн».





Что же касается индейцев, то им, как известно, в конечном счете досталось значительно больше. После целого ряда войн правительство США все-таки загнало аборигенов в резервации, где они почти вымерли. В чисто американском стиле все это сопровождалось подписанием многочисленных «соглашений» о «покупке» тех или иных исконно индейских земель.



Одно из таких соглашений, подписанное после битвы на Фокс-Ривер и окончательно изгонявшее индейцев с земель вокруг нынешнего Чикаго, готовил молодой юрист и офицер, уроженец Иллинойса Авраам Линкольн.



Неизвестно, относился ли Линкольн тогда к правам индейцев иначе, чем впоследствии – к правам чернокожих рабов, за свободу которых так боролся. Скорее всего, он просто иначе относился к правам собственных белых соплеменников. С точки зрения Линкольна и его единомышленников, «право» белых владеть чернокожими тормозило прогресс их страны, а вот «право» белых сгонять с земли краснокожих и обрекать их на голодную смерть – этому прогрессу способствовало.



Как показала последующая история, это был отнюдь не гуманный, зато очень рациональный подход.



С изгнанием французов и индейцев американский рационализм тут же стал приносить плоды. В 1833 году в Чикаго жило 350 человек, в 1840 – уже 4 тыс. Города США росли, как на дрожжах – и количественно, и экономически, и особенно демографически – но Чикаго рос едва ли не быстрее прочих. В 1856 году здесь строят первую в Штатах канализацию.



Именно здесь, в Чикаго, появляется первая механическая жатка – «жатка МакКормика» - благодаря которой американский Средний Запад станет житницей сначала национального, а затем и мирового масштаба. А Великий пожар 1871 года сделает Чикаго мировым пионером строительных технологий.



Не было бы счастья, да несчастье помогло



Нельзя рассказывать о Чикаго, не рассказав о небоскребах. Но, как оказалось, не упомянув о Чикаго, нельзя говорить и о небоскребах вообще.



Великий пожар 1871 года выжег несколько квадратных километров в центре деревянного города. Число погибших было достаточно невелико – до трехсот человек – но половина населения в буквальном смысле осталась без крова над головой.



Славяне по этому поводу учредили бы траурную дату, которую отмечали бы ежегодно с церковными колоколами и свечами. А вот до ужаса прагматичные американцы сделали из Великого пожара Великий стимул.



Официальная версия гласит, что отстраивание города началось 10 октября – то есть когда к некоторым пострадавшим кварталам еще нельзя было подступиться из-за жара. Восстановление началось по плану, предполагавшему преобразование деревянного в массе своей города в каменный мегаполис.



Теперь именно Великому пожару чикагцы вполне серьезно благодарны за то, что уже в 1885 году в городе вырос первый в мире небоскреб. Чтоб вы не сомневались, это был офис (его заказала одна из страховых компаний).



Небоскреб стал небоскребом не из-за своей чрезвычайной высоты: он насчитывал всего лишь 10 этажей. Зато именно здесь впервые был применен строительный каркас.



Правда, первый в мире дом с полным стальным каркасом появился только в 1891 году – это была 11-этажка в американском городе Сент-Луис. Но чикагцы не сдались: к чикагскому небоскребу срочно достроили еще два этажа, чтобы он, раз уж не полностью стальной, оставался хотя бы выше.



Одним из самых заметных «исторических» небоскребов Чикаго является редакция одной из «главных» газет США – газеты «Чикаго Трибьюн». Как имя газеты, так и имя ее небоскреба – Чикаго Тауэр – навсегда связано с именем одного из потомков того же МакКормика, который изобрел жатку своего имени.





Имея деньги, время и вдохновение, полковник МакКормик развил незаурядную деятельность в области газетного дела. Он не только вывел газету, начинавшуюся с тиража в 400 экземпляров, в киты мирового медийного и полиграфического дела. Но и объявил – через редакцию – конкурс на проект офисного небоскреба с призовым фондом в 100 тыс. долларов.



В 1922 году это были очень большие деньги. И за результатом дело не стало. По проекту архитекторов Джона Ховэлза и Раймонда Гуда, редакция должна была стать самым красивым небоскребом мира.



Выполнить здание решили в готическом стиле. Так оно сейчас и стоит неподалеку от реки Чикаго, напротив еще одного исторического здания – офиса компании “Wrigley’s», известной на наших просторах своими мятными жевательными резинками.



При этом 36-этажное здание газеты успешно служит одним из интереснейших туристических аттракционов города. По его внешнему фасаду на высоте до двух метров вмурованы около полутора сотен камней. И туристы по полчаса ходят вокруг редакции, фотографируя эти камни и ища следы со своей родины.



Есть здесь камень из Берлинской стены и камень из Великой Китайской стены, камень из Афинского Парфенона и камень из пирамиды Хеопса, камень из Реймского собора, из датского замка Эльсинор, где жил Гамлет, из «Запретного города» в Пекине, из Мамонтовой пещеры, из руин Мирового торгового центра, с ацтекских руин…



В свое время НАСА даже сдало в аренду газете кусочек грунта с Луны. Правда, его выставляют за бронестеклом, в рамках экспозиции о Луне. Зато тоже бесплатно.





А на северном крыле здания, среди прочих, есть и украинский булыжник. Вот он – частичка оригинального Михайловского Златоверхого собора, в 1934 году взорванного советскими борцами с религиозным дурманом.





В целом, в Чикаго – третьем по размерам городе США после Нью-Йорка и Лос-Анджелеса – находятся 5 из десяти самых высоких строений США и 10 из 50 самых высоких строений мира. Сегодня наивысшим сооружением здесь должна была быть 150-этажная башня «Чикаго Спайр» высотой 609 метров.



Гигантское здание проектировалось как спираль, закрученная вокруг вертикальной оси, и, наверное, поражало бы взор с изрядного расстояния.



Но экономический кризис оказался вещью, пострашнее всякого Великого пожара. Поэтому строительство башни пока заморожено.



Зато кризиса не побоялся известный американский миллиардер Дональд Трамп. В 2009-м году в городе все же завершили строительство его гостиницы – 96-этажной «Трамп Тауэр». Подобные здания есть и в Нью-Йорке, Лас-Вегасе и других городах, – однако нигде «Трампы» не достигают ни такой высоты, ни такого уровня своеобразной эстетики.





Можно только представить, как выглядело бы это здание, если бы инвестор и архитекторы проекта не испугались повторения 11 сентября и «вытянули» домик до запланированных изначально 150 этажей.



«Каменные джунгли» повышенного комфорта



Центр Чикаго – «даун-таун», традиционное для больших американских городов скопление небоскребов – поражает несколькими вещами.



Во-первых, как уже было сказано, это – сами небоскребы. Улицы здесь выглядят глубокими горными ущельями, и в грозу это производит просто-таки неизгладимое впечатление – когда молнии бьют в громоотводы на крышах, эхо от грома раскатывается между стенами так, что с непривычки хочется нырнуть в какое-нибудь бомбоубежище.



И в то же время все эти порождения архитектурных фантазий и современных технологий выглядят… просто красиво. Сделать небоскреб не только высоким, но и придать ему самую причудливую форму, для американских архитекторов – дело чести.





К тому же, прямо в центре можно встретить, скажем, небольшой старинный собор, в котором в свое время причащался все тот же Линкольн. Правда, в центре города подобных достопримечательностей – буквально три. Все-таки история Чикаго намного короче истории того же Киева, и наследие, хранимое здесь, – ощутимо меньше.





Но, конечно, дело прежде всего – в отношении. Скажем, в Чикаго, как и во многих других городах Америки, запрещается строить небоскребы без парковок. И в то время, как в Киеве это невероятная проблема – по крайней мере, если верить родной власти – в Чикаго из положения выходят, например, вот так: внизу на реке – парковка яхт, на нескольких первых этажах – парковка автомобилей, а уже дальше – жилые помещения (комплекс «Марина Сити» на берегу реки Чикаго).





Чтобы понять всю наглость американских строителей, стоит знать: на крыше этих небоскребов – как и некоторых других – расположено не что иное, как… бассейны. Настоящие мини-пляжи – с лежаками, зонтиками, деревьями, газонами и гриль-баром.



А в одном из небоскребов на крыше разместили полузакрытый теннисный корт.



И, конечно же, с присущим им прагматизмом чикагцы выжимают из своих небоскребов максимум денег. Например, на платной экскурсии по самому высокому зданию Америки – «Уиллис Тауэр» - вам покажут целое кино о развитии архитектуры небоскребов, с непременным предложением выяснить, во сколько раз этот конкретный небоскреб выше вашего роста.



Примером служат известные уроженцы города Чикаго. Так вы узнаете, что «Уиллис Тауэр» составляет 262 Майкла Джордана, 283 Барака Обамы и аж 313 Опр Уинфри.





А напоследок вы можете выйти на сплошную стеклянную площадку, подогнанную к стене 103-го этажа, – и пофотографировать Чикаго с высоты птичьего полета. Хотя сделать это сразу и без подготовки удается немногим :)





Все фото – автора



На следующей неделе читайте об уникальных туристических прелестях Чикаго – города безумных скульптур и знаменитых музеев – и о том, как прагматичные янки ставят себе на службу своих олигархов.



Поездка корреспондента «Главреда» в Чикаго осуществлена безо всякого содействия каких-либо государственных, общественных или коммерческих организаций и учреждений США.