Оказание психиатрической помощи детям в Украине

1 июля, в 14.00, в пресс-центре медиа-холдинга «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Система оказания психиатрической помощи детям в Украине».



Ассоциация психиатров Украины, общественная организация, занимающаяся проблемами реформирования психиатрических служб страны, представят результаты первого исследования состояния и эффективности системы оказания помощи детям и подросткам. Исследование, продолжавшееся почти восемь месяцев, проводилось при поддержке специалистов по Министерству здравоохранения, Министерства труда и социальной политики, Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний, а также Министерства по делам семьи, молодежи и спорта. Также во время мероприятия будет представлен обобщающий документ исследования «Система оказания психиатрической помощи детям в Украине: попытка анализа».



Представители Ассоциации психиатров Украины, министерств и ведомств, участвовавшие в проведении исследования, ответят на вопросы журналистов.



В пресс-конференции примут участие:



- правозащитник, юрист Ассоциации психиатров Украины Татьяна Яблонская,

- юрист Ассоциации психиатров Украины Наталья Коваль,

- координатор проектов Ассоциации психиатров Украины Юлия Пиевская,

- председатель Экспертного совета при Министерстве труда и социальной политики Украины Семен Глузман,

- исполнительный директор ГО "Феникс" Ирина Король.



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