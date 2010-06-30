Где искать работу?

Украинцы продолжают искать хорошую работу.

Но в отличие от европейцев и американцев, привыкших за работой ехать хоть на край света, наши люди все еще консервативны в своем «ареале» поиска. Но время диктует свои правила: даже оседлым украинцам, замученным безработицей, придется направлять свои трудовые ресурсы туда, где на них есть спрос.



В России – дефицит рабочей силы



Как отмечают кадровики, по-прежнему наиболее перспективным рынком труда для украинцев остается Россия. Тем более – в «период потепления отношений». И что бы ни говорили, в соседней стране ждут иммигрантов – здесь дефицит рабочей силы. Рост населения в Российской Федерации прекратился с 1991 года, не спасает даже миграция. К 2013 году Россия будет особенно нуждаться в хороших работниках. В том числе – и в украинцах.

По прогнозам, к 2025 году население России уменьшится примерно на 20 млн. человек, так что к этому времени нужно будет привлечь в страну от 15 до 35 млн. мигрантов - чтобы компенсировать недостаток российского персонала. Сегодня в России нелегально трудятся до 15 млн. жителей бывших советских республик. Основные потребители трудовых мигрантов - крупные производства, строительный и розничный бизнес.

Но особо востребованы в России высокопрофессиональные кадры. Явный недостаток – в технических специалистах. Это в 1990-х годах многие образованные люди были вынуждены уйти в торговлю, а теперь самые востребованные специалисты - люди с самыми современными знаниями. А поскольку на рынке – ужесточение конкуренции, требования к профессионалам будут только расти, а значит, будут расти и зарплаты. Об успешности той или иной компании будет свидетельствовать наличие в ее штате редких специалистов. Интересно, что в предыдущий кризис 1998-1999 годов до 50% квалифицированных работников, трудившихся в России, - это украинцы.

В России до кризиса работало около 12 млн. трудовых мигрантов, из них официально было трудоустроено только 10% (1,5 млн. человек). Сегодня россияне настолько заинтересованы в хороших кадрах, что иммигрантам следует ожидать улучшения условий работы и жизни. Например, со временем о своих перемещениях по России можно будет уведомлять всего лишь на всего по почте. А чтобы удержать сотрудников, работодатели предоставляют им различные льготы. Кроме того, российский бизнес начинает осознавать, что привлекательный имидж работодателей очень важен.



Украинские и российские тренды на рынке труда - схожи



Как в Украине, так и в России средний возраст безработных составляет 35 лет. В России молодежь до 25 лет составляет около четверти безработных, в Украине - треть. Как показывает практика, выпускники вузов последних лет при устройстве на работу сталкиваются с гораздо более серьезной конкуренцией, чем прежде. Например, в России падение стартовых окладов для выпускников за прошедший год составило в среднем 15-25%, вернулась практика бесплатных стажировок. Аналогичные процессы происходят и в Украине. Если раньше работодатели в условиях «кадрового голода» могли сделать послабление в уровне знания английского или ПК, то теперь при приеме на работу требования все чаще ужесточают.

Сегодня наиболее привлекательные условия для старта карьеры и скорости продвижения по карьерной лестнице для молодых специалистов создают предприятия сферы товаров народного потребления. Весьма перспективные отрасли - топливно-энергетический комплекс и банки. Например, в России традиционно считается самой доходной нефтегазовая отрасль, дающая высокие зарплаты и широкие возможности для карьерного роста. В особенности это относится к регионам, непосредственно связанным с добычей и переработкой нефти и газа. Еще одна «золотая жила» - банковская сфера, воспринимающаяся как место работы привилегированной категории людей.

«Правда, у банков есть одна особенность – некая «закрытость». Круговая порука, рекомендательные письма – все это надо учитывать при устройстве в банк, - поясняет российский эксперт Анна Силина. - Во многих банках на наиболее привлекательные должности можно устроиться исключительно по рекомендации либо «дорасти» до желаемого места внутри самой компании».

В ближайшее время рынок труда будет нуждаться в директорах управлений, высококвалифицированных менеджерах, IT-специалистах, медиках и финансистах. Прогнозируют, что в Украине и России вскоре активизируются операции на рынке недвижимости. Согласно прогнозам, услуги строителей и девелоперов потребуются к концу 2010 году. Будут появляться новые профессии. Привлекательна для инвестиций и кадровая индустрия, которой тоже прочат развитие.

«Если под сокращение одними из первых в 2009 году попали маркетологи, то в 2010 году они снова востребованы – и руководители, и простые менеджеры, - объясняет украинский эксперт Наталия Гилета. - Возвращается потребность в юристах, аудиторах, банкирах и бухгалтерах. Мало востребованы страховики, строители, девелоперы. Но больше всего компаниям нужен вспомогательный производственный персонал».



Украинские зарплаты значительно ниже российских



И в Украине, и в России наиболее бурный рост зарплат, огромное количество новых вакансий и спрос на персонал пришелся на 2005-2008 годы. Это время в кадровых агентствах называют «золотым веком». В целом рынок труда был перегрет. А в середине 2008 года пришло время «холодного душа». Как говорят кадровики, сегодня человек на рынке труда стал стоить столько, сколько должен стоить. Но по-прежнему российские зарплаты впечатляют больше, чем украинские.

По оценкам одной из ведущих российских кадровых компаний, в 2010 году уровень украинских зарплат по отношению к российским составляет 39% (примем уровень заработной платы в России за 100%), а к казахским - 75%. До кризиса в 2008 году зарплаты в Украине составляли не менее 50% от российских, а казахские - порядка 80%. Но если в России с 2005 года наблюдалось тотальное «обеление» зарплат, в Украине такого явления нет.

Образец для подражания – московские зарплаты. Некоторое время в России активно обсуждалась тема приближения региональных зарплат к московским, и даже шла речь об их потенциальном выравнивании. Но, по оценкам экспертов, этого не случится никогда. Поэтому те, кто собирается искать работу в России, должны учитывать, что по отношению к московской зарплате (100%) зарплата в Санкт-Петербурге составит 78%, во Владивостоке – 57%, Екатеринбурге - 54%, а в Ростове-на-Дону - 52%.

Кстати, не смотря на сложности на рынке труда, настоящие профессионалы по-прежнему востребованы и получают по 2-3 предложения о работе. Как показывают исследования, лишь 5% соискателей, в основном находящихся без работы, готовы на понижение своего дохода. И, конечно, кроме финансовых основными факторами в выборе работы являются стабильность компании и оформление в ее штат в полном соответствии с действующим законодательством.

Еще одна интересная тенденция: чтобы сэкономить, многие столичные офисы сегодня переводят в регионы, в небольшие города . Так собирается поступить уже половина российских компаний, что позволит сократить до 40% зарплатного фонда. К тому же строительство предприятий в регионах обходится намного дешевле. В итоге общая экономия составит 40-50%. Компании делают это для оптимизации своих бизнес-процессов, регионам это дает дополнительные рабочие места. В Украине начинает наблюдаться такая же тенденция.

«Но оттока специалистов из Украины ожидать не стоит. В 1990-е в Россию и Украину на топ-должности привлекались иностранные специалисты – в основном из стран Европы, - прогнозирует украинский специалист по персоналу Александр Веровка. - Считалось хорошим тоном, если в компании работает иностранец. Сегодня работодатели поняли, что наши специалисты ничуть не хуже, что степень МВА может иметь и украинец. Если до 2005 года из Украины наблюдался отток профессионалов высокого уровня, сегодня новая тенденция – на места, освобожденные иностранцами, стали возвращаться украинские специалисты, работавшие за рубежом.



Персонал будут выводить из штата компаний

«В первую очередь украинцы едут на заработки в Россию, а также в западные страны, - объясняет ситуацию на рынке труда Евгений Делов, директор по Украине кадрового холдинга АНКОР. - Уже 40% украинских компаний начинают подбирать персонал. Рынок труда понемногу растет, но уровня 2007-2008 годов достигнет еще нескоро. А зарплаты выйдут на уровень 2007-2008 годов не раньше 2011-2012 года. Пока украинские зарплаты если и увеличиваются, то только в размерах инфляционной компенсации».

Сейчас Украина ощущает затяжной демографический кризис, поэтому прогноз неутешительный – в ближайшие годы с особой остротой будет чувствоваться дефицит молодых кадров. Компании понимают, что один из эффективных способов организации действенной команды сотрудников - привлечение молодых специалистов и их развитие внутри компании. Так что следует ожидать увеличения конкуренции среди работодателей за получение перспективных выпускников.

В обозримом будущем специалисты прогнозируют рост спроса на такие услуги, как аутсорсинг (передача неключевых функций компании, организация на выполнение сторонним подрядчикам. – Ред.), лизинг персонала (предоставление временного персонала) и выведение персонала из штата компании. Этому будет способствовать увеличение объема иностранных инвестиций в связи с проведением чемпионата «Евро-2012» в Украине, а также тенденция к переводу подразделений компаний в регионы согласно их более активной региональной политике.

«Наша страна в ближайшей перспективе рассматривается иностранными компаниями как новая площадка для переноса внутренних аутсорсинговых центров, - объясняет Евгений Делов. - Мы прогнозируем, что крупные транснациональные компании будут создавать свои финансово-бухгалтерские центры на территории Украины. И такие проекты уже есть».

Как подтверждает руководитель Киевской службы персонала «ФинИнКом» Наталья Лисиченко: «В Украине существует спрос на найм сотрудников в компанию заказчика, с оформлением в штат компании провайдера. Этот процесс носит название «аутстаффинг». Для справки: под аутстаффингом часто понимают вывод сотрудника за штат компании-заказчика и оформление его в штат компании-провайдера, при этом человек продолжает работать на прежнем месте и выполнять свои прежние обязанности, но обязанности работодателя по отношению к нему - это уже ответственность компании-провайдера.

Разумеется, в наше сложное время работодатели будут делать все возможное, чтобы не брать работников в штат. Нас ждет эпоха фрилансеров – людей, выполняющих работу без заключения долговременного договора с работодателем, нанимаемых только для выполнения определённого перечня работ. Также фрилансером является работник, приглашенный для выполнения работ в ходе аутстаффинга.