Торговцы верой. Часть 1

Известно, что в самые тяжелые времена человек ищет Бога. Он не видит его лица, но верит – помощь придет. Вера при наличии психологического и духовного резерва – великая сила. Но при отсутствии такового – зыбучие пески. Именно этим неуравновешенным состоянием так легко воспользоваться. Как следствие – такие люди с легкостью попадают под влияние других. Это понимают те, кто «может показать» Бога в обмен на безоговорочное повиновение. Вот и получается, что в период нестабильности и кризисов сектантское влияние только усиливается. А это означает, что культы разрастаются. «И об этом надо говорить!» – считают специалисты. Появление различного рода культов, а проще – сект, в Украине связано с почти восьмидесятилетним периодом изоляции. После падения стены многие ищущие жадно набрасывались на все «просветленное», часто не задумываясь, откуда идет этот свет. «Наши люди очень похожи на путника, – рассказывает Людмила Гридковец, кандидат психологических наук. – Он, обессиленный, бредет через пустыню и видит перед собой грязную лужицу. Испытывая жажду, путник начинает жадно пить мутную воду. В этот момент он не хочет искать чистый источник. Возможно, он и дошел бы и до него, но лужа была первой. В тот момент странник не думает, что вместе с водой в организм попадает всякая зараза и впоследствии человек умирает не от жажды, а от болезни». Секты под прикрытием По словам специалистов, к культам, которые в нашей стране динамично розвиваются, можно отнести «Новое поколение», церковь саентологов, секту «Муна». «Пожалуй, это самые опасные, – считает Людмила Михайловна. – Правда, таковой есть и секта Грабового. Она запрещена в России, а в Украине – процветает. Сама недавно видела, как одна бабушка приставала ко всем с утверждениями: «Вы знаете, Иисус уже четыре года как на земле». А кто помнит, что это именно шарлатан Грабовой после трагедии в Беслане пообещал матерям воскресить погибших детей? Он собирал с родителей деньги – «воскресение» стоило около двух тысяч долларов. Но когда брал деньги, никогда не забывал предупредить: «Вы увидите ребенка, но к нему подходить не должны. Сейчас у них своя жизнь, совсем иная. Ее нарушать уже нельзя». А на самом деле речь шла о суггестии образов. С подобным явлением я столкнулась, когда работала с жертвами экстрасенсов. А именно, когда люди пытались отказаться от услуг экстрасенса, то его образ их преследовал везде: в толпе, в окне, во сне. Так и Грабовой делал все для того, чтобы родители узнавали лица своих детей в толпе. Вот и все «воскрешение». «Церковь объединения» (или иначе Церковь Муна) определяет себя как религиозный культ, который провозглашает религиозные ценности. Но на самом деле в ее основе – политико-экономические претензии. Ее цель – Корея – центр вселенной. Искусственно создается чувство значимости отдельно взятой нации. И делается это с помощью, казалось бы, безобидных проектов – международного обмена детей? В Корее детям показывают все самое лучшее, вещи, которые заставляют задуматься, что страна действительно прекрасна и величественна. Возвращаются на родину они с чувством восхищения и уважения. Потом детям показывают фильмы, похожие на сказку, а на некотором этапе доступа к информации делают акцент на определенных вещах. То есть можно говорить об использовании традиционной модели манипуляции сознанием. Этот пример – один из многих, как культы попадают на украинскую землю под видом социальных проектов. «Мы привыкли им доверять, – говорит психолог. – Но они небезопасны тем, что ориентированы на молодое поколение – учеников и студентов. И все социальные проекты направлены именно на них. Десять лет назад, когда в Украину пришла первая волна «мунитов», основной удар был направлен на тех, кто непосредственно общается с молодежью, педагогов. Правоохранительные органы заволновались только после того, как в психиатрические больницы стали поступать первые больные – деятельность секты была рассмотрена и впоследствии запрещена. Пауза продолжалась десять лет. Когда все было почти забыто, «муниты» снова вернулись в Украину. На этот раз через иные социальные проекты, организованные дочерними структурами муновской секты. Это и «Учителя ради мира», и «Федерация за всеобщий мир». В конце прошлого года в отделе по делам религий Винницкой областной госадминистрации произошла странная ситуация – рассерженный отец со словами: «Это он затянул мою дочь в секту» почти напал на молодого человека прямо в кабинете начальника отдела Игоря Салецкого. Об этом пишет винницкий портал «20 минут». Оказывается, на молодого человека, лидера винницкого филиала общественной организации «Служіння заради миру», не раз поступали жалобы. В них речь шла о том, что, прикрываясь волонтерской деятельностью, они завлекают молодых людей в религиозную организацию, после чего те начинают терять связь со своими родными и близкими. Так произошло и на этот раз. Девушка, после трех недель общения с волонтерами, уехала на семинар в село неподалеку от Киева, и связь с ней оборвалась. Когда девушку все-таки удалось вернуть, родители заглянули в конспекты, которые дочь привезла с семинаров. Они ужаснулись – в них было написано, что все, на чем не лежит благословение Сан Мен Муна, не имеет никакой ценности и должно быть отвергнуто. Кто мог предположить, что создание нового органа при Организации Объединенных Наций (ООН) – всего лишь прикрытие? Секрет прост: ООН - организация, которая у многих ассоциируется с позитивом. Поэтому «муниты» начинают с рассказов о том, как и при каких условиях была организована ООН. Но после получения дозы положительной и, главное, правдивой информации ему дают повод для сомнения. Говорят: «…Эта организация вмешивается в военные конфликты? Подумайте, хотите ли вы иметь такую организацию?». Человек, конечно, говорит, что нет. И это вполне нормальная реакция. Но к этому времени ресурс критичности у человека уже ослаблен. Далее информация воспринимаются с доверием. А это означает, что адепт готов к «обработке» гуру. Вот и выходит, что все начиналось до наивности просто, а заканчивается… ну сами понимаете как. Позднее муновские представители говорят, что надо создавать всемирную полицию мира, всемирную армию мира и т.д. Восприятие мира искажается, и человек постепенно втягивается в сектантское общество. «Все секты создают социальные структуры, – говорит и Владимир Петухов, социальный психолог, глава общественной организации «Союз Защиты Семьи и Личности». – Если, конечно, во главе не стоит параноик, который с помощью контроля над людьми реализует свои комплексы и психопатологические стремления. Это секта в чистом виде. Все остальные культовые организации, занимающиеся вербовочной деятельностью, то есть широким и активным привлечением людей в свои ряды, активно выходят в люди». «Таковым есть «Новое поколение», – говорит Гридковец. – Лидеры этого культа часто прибегают к патологически небезопасным техникам. Хотя пастыри первого уровня сами верят в то, что они делают, и делают все, что считают необходимым. А вот сам «гуру» Алексей Ледяев действует четко по технологии. Он использует все способы манипуляции, включая гипнотехнику. После такого влияния нелегко отказаться от такой «веры». Один пример из многих Речь идет о манипуляциях четы Ледяевых, которые, собственно, пятнадцать лет назад и создали так называемое «апостольское движение». Чтобы доказать неестественное поведение прихожан и влияние на них гуру, Людмила Михайловна просмотрела множество видеозаписей. В результате ее вывод – однозначный: «Подобные действия должны быть запрещены в Украине, так как церковь использует деструктивные манипуляционные методы психологического влияния как на личность, так и на массы. Развиваются психологические патологии у лиц с нестойкой психикой». В подтверждение этого Людмила Гридковец делает анализ одного из богослужений церкви «Новое поколение», проведенного неким «всемирно известным служителем освобождения». Итак, в зале собрались сотни людей. Им обещают исцеление. По словам специалиста, сценарий отвечал классической схеме психологической манипуляции: «богослужение» разделено на два этапа – разогрев и действо, которое заканчивалось сбором денег. Разогрев начинался с перехода в состояние полного спокойствия. При этом используется спокойная музыка. Ведущая одета в блузу и туфли белого цвета (в классических манипуляциях такой прием используется для притягивания взгляда). Она ходит из стороны в сторону, создавая эффект маятника, как во время гипнотического сеанса. В это же время откуда-то сверху сыплются кусочки блестящей бумаги, которые улавливаются в основном лишь боковым зрением. Такой «звездопад» еще более погружает в подсознательный процесс взаимодействия с проводником. Вдруг спокойную музыку сменяет агрессивная и ритмичная, слышатся аплодисменты, которые постепенно нарастают, создавая эффект волны. Порядок песен продуман, что позволяет организаторам достичь эффекта создания единого психологического поля. Лиричные куплеты в песнях чередуются с агрессивными припевами. Это дестабилизирует психику: во время лиричных моментов человек настраивается на лирику, а во время припева – психика подвергается экстремальному шоковому влиянию. Затем информацию дают в ироничной форме, что ослабляет способность анализировать. Зал готов к «пожертвованиям на развитие благих дел». Причем эксплуатируются не альтруистические пожертвования, а пожертвования ради прибыли. Как «проверку» предлагают купить печатную продукцию прямо в зале и получить «исключительный авторский автограф». Второй условный этап тоже поделен на несколько частей. Для начала предлагают послушать историю про исцеление: женщина, которая раньше не могла иметь детей, выздоровела. Цель приема – вызвать чувство жалости и подвести к «обновлению веры». Главная тематика эксплуатации человеческого сознания – здоровье. Далее в игру вступает харизматический лидер, который эксплуатирует эту же тему. Из его уст библейские темы представляются через психодраматические техники. На этом этапе используется классическая схема манипуляции голосом: резкие переходы от полутонов до громкого звучания с периодическим повторением ключевых слов. Аудиторию просят повторять пять или семь раз слова «аллилуйя», «верю», «я готов». Все это сопровождается подъемом рук. Постепенно весь зал становится зависимым от оратора и готовым к любой последующей манипуляции. Наступает время использования методов введения в гипнотический транс. В этом случаи в качестве активатора был применен метод презентативной визуализации. В гипнотический транс, под лозунгом «обновление Святым Духом», были введены все присутствующие пастыри данной церкви. Аудитории была четко суггестирована мысль, что раз пастыри нуждаются у изгнании демонов, то что тогда говорить о простых смертных. Для усиления эффекта залу были предложены упражнения с глубоким дыханием, что в условиях замкнутого пространства, перенасыщенного углекислым газом, усиливает возможность возникновения галлюциногенных переживаний. Аудитории все время повторяют мысли вроде: «Не бойтесь кашлять – это из вас выходят демонические духи». И, наконец, все «богослужение» подводится к идее успешного бізнес-проекта. Апогей – «добровольные» пожертвования. Взгляд критика Со слов главы общественной организации «Союз Защиты Семьи и Личности», принято говорить о трех степенях классификации культовых организаций: «те, что находятся под наблюдением», «те, что находятся под активным наблюдением» и «те, что вызывают беспокойство». Последние, при тех или иных обстоятельствах, могут навредить психическому здоровью своих последователей. Эти организации используют техники контроля сознания – набор определенных методик и влияния, который предусматривает контроль за информацией, эмоциями, поведением, временем. То есть если человек попадает в эту среду, то он рискует потерять свою личность, сформированную годами, и приобретает либо субличность лидера, либо превращается в винтик целой системы – «зомбируется». Это проявляется либо в фанатизме, либо в готовности выполнить любой приказ. Так вот во всей Европе организации, которые «вызывают беспокойства», контролируются органами внутренних дел, различными социальными и образовательными структурами. «Я считаю, что информация об опасных сектах с упоминаниями их названий – вредная информация, – считает Владимир Петухов. – Более того – это информация рекламного характера. Если мы будем говорить о ком-то, то неизбежно будем привлекать к нему внимание. Во-первых, против такого внимания может выступать сама секта. А, во-вторых, никто не учитывает иной феномен. Если люди встречают какое-то название «с негативной репутацией», запоминают его, то потом относятся к организации настороженно. Но если название культа ни о чем не говорит или его называют в противовес «вредным сектам», то люди ей доверяют. Скажем, многие знают, что церковь саентологии – это плохо. Но при этом люди могут доверять ее проектам, таким как программы лечения наркотической зависимости. Их, кстати, поддерживает и один из центров при Министерстве образования и науки. Часто чиновнику просто достаточно услышать, что у организации благие намерения – они борются с наркоманами. А каким способом все это происходит, никого не интересует. Кстати, у саентологов такие структуры называются «фронтовыми организациями», то есть это организации-прикрытия. Таким образом, человек должен фиксировать внимание не на названии секты, а на той опасной деятельности, которой они занимаются». Есть и еще один феномен, который не учитывается. «Если люди сталкиваются с сектами, они ждут чего-то плохого. А тут вдруг все проявляется с хорошей стороны, – продолжает Петухов. – Не зря же существует термин «бомбардировка любовью». Все дело в том, что человек сталкивается с подготовленными людьми, которые прошли определенные психотренинги. Такие курсы есть у всех культов, вот только называются они по-разному. Они напоминают работу социальных служб. Например, «Свидетели Иеговы» называют свои программы «служение». На них они рассказывают о Библии, объясняют, как подойти к человеку, с чего начинать разговор. Другими словами, все это коммуникативные тренинги». Таким образом, по утверждению психолога, часто бывает, что человек с критическим мышлением, думая, что он может быстро вывести шарлатанов на чистую воду, сам попадает в сети мошенников. Подготовленные профессионалы-коммуникаторы способны заговорить зубы так, что даже скептик расслабляется, чувствуя комфорт и любовь. Вот и выходит, что мало знать врага в лицо и мыслить критически, важно понимать, что подход к любому из нас можно отыскать, важно – к этому быть готовым, действуя согласно негласному правилу: «доверяй, но проверяй».