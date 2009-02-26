Бахчисарайський шашлик

55 років тому Крим було передано Україні. Коли дивишся на карту, це здається таким логічним кроком. Крим приєднаний до України, врешті-решт. Але коли приїздиш туди у відпустку чи, як я торік, у відрядження, Україна видається далі, ніж Марс. І не лише тому, що Київ «відморожується» від кримських проблем. Просто Крим – місце, де двічі по два не обов’язково чотири.
Ще живі татарські діди, які пам’ятають Крим татарським. Зараз же він переважно населений особливим етносом: православними, відомими також як «слов’яни». Православні слов’яни ходять до церков Московського патріархату й говорять російською. Але росіянами їх якось не назвеш. Здається, в Криму суспільство повернулося до тих часів, коли національності формувалися навколо релігійних переконань. Це спало мені на думку в яскравий сонячний день у Бахчисараї.Своєю татарською назвою це місто завдячує великому російському поету Алєксандру Пушкіну. Якби пан Пушкін не прославив Золотий фонтан у Бахчисарайському палаці, то місто стало б Садовськом. Я ще в дитинстві дивилася на карту Криму (розмірковуючи над логічністю приєднання його до України) й дивувалася: що це за Планєрскіє, Солнєчниє, Радостниє, Коммуністічєскіє? Де вони набралися на півострові, цивілізована історія якого сягає часів Давньої Греції? Відповідь ми сьогодні знаємо: Крим чистили від сліду депортованих татар. Один мій приятель на початку 1990-х отримав замовлення від британської фірми перекласти назви на карті України й доклав чимало зусиль, аби замість цих усіх покручів повписувати автентичні татарські назви, яких ніхто не вживав десятки років. Можу тільки поспівчувати британським туристам, які з цими картами намагалися простежити Атаку Легкої Бригади. У 1930 році в Бахчисараї жило понад десять тисяч людей, з яких сім з половиною – татар, під дві тисячі росіян, триста євреїв, двісті греків і сто вісімдесят українців. Зараз тут живе двадцять шість тисяч людей. Не беруся точно сказати, кого скільки. Українців точно мало. Татар значно більше. Але переважно – православні слов’яни. З одним із них я познайомилася, готуючи репортаж для Бі-Бі-Сі. Отаман Бахчисарайського козачого куреню Союзу козаків України Війська запорізького Юрченко Сергій Миколайович, молодий міцний чоловік у каму¬фляжному одязі з нагайкою, призначив мені інтерв’ю біля палацу хана Гірея. «Наш офіс у Бахчисарайському палаці», – пожартував він. Я здивувалася, але майже повірила – такий я лох. Однак офіс насправді виявився у дворі церкви. Я наївно запитала, якого патріархату. «Нормального», – відповів отаман. Дорогою він запросив мене прийти й зробити матеріал про бійку, яка, сказав він, незабаром відбудеться між татарами та козаками через прогнозоване будівництво нових воріт до монастиря. Ворота, сказав він, ускладнять татарам доступ до території, яку вони вважають своєю, меджлісу це не сподобається, бо їм тільки й треба конфліктів. Отаман, здавалося, знав навіть, у який день меджліс спровокує цю бійку. Мені спадає на думку запитати про це у місцевої влади. Як з’ясувалося, з нею я й говорила. Отаман виявився не лише отаманом, а й депутатом Бахчисарайської міськради, головою депутатської комісії з міжнаціональних стосунків. Отаман Юрченко – депутат від фракції комуністів. Ми під’їжджаємо до штабу, він хреститься, заходячи на територію церкви. Схоже, комуністи в Криму також православні. У штабі висять портрети українських гетьманів. Пан Юрченко називає Хмельницького, Сагайдачного. Він не дуже певен, хто всі інші, але знає точно: Виговського та Мазепи тут немає. Пояснює, що козацькі організації в Криму займаються благодійністю, виховуючи тисячі дітей-сиріт у так званому кадетському корпусі, де вони, окрім шкільних предметів, вивчають рукопашний бій. Але додає: козаки – не бойовики, як твердять місцеві татарські організації, а захисники і патріоти. Отже, що й від кого захищають козаки? Захищають вони слов’ян. Я поспілкувалась і з татарами в Бахчисараї, які справді звинувачують місцевих козаків у провокаціях, і з іншими православними, які переконували мене, що Крим завжди був православним (те, що йдеться про греків та вірмен, якось не видавалося дотичним до справи). За день розібратися в тому, хто кому Рабінович, тут неможливо, та й тижня було б мало. Я з’їла шашлик і поїхала з Бахчисарая з відчуттям, що побувала в сюрреалістичній виставі. Але шашлик був чудовий.