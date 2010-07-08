Нові правила вступу – шлях у нікуди

У перші 13 років незалежності України тема якості, конкурентоспроможності, корумпованості освіти була малопопулярною у політичних колах. Натомість ми спостерігали за змістовим та матеріальним зубожінням середньої школи. Вищі навчальні заклади поступово перетворювались на поліграфічні центри для друку куплених дипломів, які нічого не варті на ринку праці. І тут би державним мужам замислитись, які економічні наслідки чекають на країну, що не здатна підготувати якісних спеціалістів та працівників. Натомість ми отримали політизацію перших кроків освітньої реформи, що стосувалися приєднання України до Болонського процесу, 12-річної школи, запровадження загальнообов’язкового зовнішнього незалежного оцінювання знань абітурієнтів, перегляду системи ліцензування вищих навчальних закладів тощо. Метою цих заходів є підвищення якості освіти, подолання корупції, приєднання до Зони європейської вищої освіти, визнання українських дипломів та атестатів за межами нашої країни. Утім, ціла низка новацій є під загрозою. Під статтю скорочення сьогодні може потрапити 12-річна школа. Однією з проблемних тем є й зовнішнє незалежне оцінювання знань абітурієнтів. Ніхто його не скасував, але зроблено все, щоб роль випробування під час вступу була мінімальною. Наступного року варто очікувати обов’язкового вступного іспиту чи мотиваційного есе, що остаточно знищить тестування. Чисельні соціологічні опитування підтверджують, що суспільство прийняло реформу і ставиться до неї позитивно. Втім, тестування не є вигідним для самих вищих навчальних закладів. Ректори публічно заявляють, що вони втрачають «свого абітурієнта», бо не мають змоги вплинути на відбір, а в кулуарах не заперечують, що основним аргументом проти ЗНО є втрата контролю над потоками коштів, які йшли до ВНЗ під час вступних кампаній. Цього року зі змінами Умов прийому, внесеними вже новим міністром освіти та науки Дмитром Табачником, до виняткових категорій осіб, що вступатимуть поза цьогорічним ЗНО, додалося ще дві. Випускники шкіл до 2007 року, які планують навчатися на заочних відділеннях, вступатимуть за іспитами, а ті, хто складав ЗНО у 2008–2009 роках, можуть приходити до приймальних комісій із минулорічними сертифікатами. Таким чином, Міносвіти засвідчило, що заочна форма навчання в Україні є неповноцінною. Тестові завдання складають за чинною шкільною програмою, як і екзаменаційні картки на іспитах. Чому ж тоді абітурієнту, який закінчив школу раніше, важче скласти тест, ніж іспит? Бо на результат тестування не можна вплинути, давши хабара, а от іспит прийматиметься за старими перевіреними схемами. Що ж до минулорічних сертифікатів, то уявімо собі ситуацію, коли на Олімпійські ігри приїде бігун-марафонець, який відмовиться брати участь у змаганнях, але попросить зарахувати йому результат, який він отримав торік. Нонсенс? А для цьогорічної вступної кампанії це реальність. Водночас питання щодо скорочення кількості та контролю за якістю ВНЗ стало неактуальним. Це непопулярне серед ректорів рішення може призвести до їхнього протистояння з міністром, що матиме негативні політичні наслідки для Табачника. Тож в Україні кількість університетів та академій зростатиме, але це жодним чином не вплине на їх присутність у світових рейтингах. Адже ми не можемо змагатися з топ-1000 світових ВНЗ, бо не маємо ані належного викладацького складу, ані матеріально-технічного забезпечення, ані наукових здобутків. Ми швидкими темпами й далі йтимемо «в нікуди», якщо суспільство не оголосить бойкот купленим дипломам, влада разом із громадськістю не розробить стратегію реформування галузі з чітким планом дій на найближчі 20 років, а політика не залишить у спокої цілком цивільну тему.