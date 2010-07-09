Военно-морской роман

На церемонию открытия приехали вице-премьер-министр Украины Виктор Тихонов, министр обороны Украины Михаил Ежель, европейские дипломаты, военные, чиновники высшего ранга, представители духовенства и интеллигенции Украины и России. В частности, господин Ежель сказал: «Мы открываем новую жемчужину музейного дела нашего государства на берегу Черного моря». По замыслу руководителей проекта, на площади более 2000 метров, в 30 залах, развернулась экспозиция истории морского города с момента основания до наших дней. То есть и история города-крепости, и история Черноморского флота. Отражен и период Первой мировой войны, расширенная история севастопольского гарнизона, военной артиллерии, время революционного перелома, сложнейшая эпоха гражданской войны и трагического исхода Белой армии из Крыма, первые годы Советской власти. Одним словом все, что связано с историей военного Севастополя. В начале экспозиции посетители видят панораму сегодняшнего города, открывающуюся через окна. Рядом – графическая панорама Ахтиара XVIII века… Создатели предлагают ощутить тот длинный и славный путь, который прошел город-герой. И сразу заметно, что это людям интересно. Только в первый день работы музей принял более 10 тысяч посетителей. Все они пришли посмотреть уникальные материалы: собственноручные чертежи Тотлебена, личную печать адмирала Лазарева, оригинал текста радиограммы Фрунзе Врангелю с предложением сложить оружие; уникальные документы второй обороны Севастополя, подлинное вооружение, флотские мундиры… Впервые полностью освещена история Качинской авиационной школы, основанной в Севастополе и располагавшейся именно в этом равелине, в Михайловской береговой казематированной батарее. Уникальных деталей в музее масса. Например, в коридоре равелина когда-то стояли чугунные голландские печки. Каждая весом 600 килограммов! К сожалению, ни одна из них не сохранилась. Но по фотографиям можно было узнать, как они выглядели. Оставалось выяснить, какова их конструкция… Реставраторы сумели найти старинные чертежи. По ним и было сделано 18 печей. Они действующие, и будут обогревать музей зимой. Специально к открытию Военно-морского музея были созданы несколько диорам, в том числе Балаклавское сражение времен Крымской войны (1853-1856). О нем знают на западе, ведь тогда борьба шла между союзными силами Великобритании, Франции и Турции с одной стороны, и России – с другой. Под Балаклавой бригада легкой кавалерии британцев почти полностью погибла в атаке. Среди павших много молодых аристократов, тех, кого называли цветом нации… Военно-морской музей решено было создать в прошлом году. Министерство обороны не зря выбрало эту «площадку» – пушки Михайловской батареи в прошлом веке защищали Севастополь от нападений с моря. Ценность этого объекта в том, что, несмотря на частичные разрушения и перестройки, он дошел до нас практически в первозданном виде. Меценатом проекта стал создатель выставочного комплекса «Музей Шереметьевых», член Британского общества исследователей Крымской войны, известный украинский коллекционер Алексей Шереметьев. Свою основную задачу он сформулировал так: «Главное – не навредить, не опошлить ничем современно-пластиковым это старинное фортификационное сооружение. Мы стараемся во всем сохранить достоверность конструкций и материалов, сберечь особенности архитектуры, восстановить специфическое пространство батареи. По фотографиям и гравюрам XIX в. сотрудники нашего музея сверяют малейшие детали оформления… Фантастически интересный, увлекательный, но безумно тяжелый и безумно затратный проект». Ремонтные работы на Михайловском начали 15 марта нынешнего года. И через сто дней подошли к концу. А работы было много. Только мусора пришлось вывезти семь тысяч тонн. Помогала и местная мэрия. Она взяла на себя хлопоты по прокладке водопровода и канализации. Особое внимание уделено подбору коллекции. Большая часть раритетов из семейной коллекции мецената. Открытию Музея был посвящен специальный проект фестиваля «Война и Мир» – «Михайловская музыкальная ассамблея». Это концерт классической музыки под открытым небом в исполнении сводного симфонического оркестра крымских музыкантов и знаменитых молодых пианистов. Состоялся он вечером 5 июля на площади перед Михайловским равелином. Кульминацией торжеств стала увертюра «1812 год» Петра Чайковского, для которой, в соответствии с замыслом композитора, по бокам оркестра были расставлены настоящие пушки, исполнившие победные залпы в финале сочинения.