Чикаго мигрантов, нищих, миллионеров

(Окончание. Начало читайте здесь и здесь). Авторитарный демократ



Самое известное – по крайней мере, в США – достижение города Чикаго в области нематериального называется Chicago political machine – «Чикагская политическая машина». Об этой машине написана не одна публицистическая книга и научная работа. Как и о ее самом известном «инженере» и в то же время «пилоте» – мэре Чикаго Ричарде Дейли-старшем.



Нынешний мэр Чикаго – тоже Ричард Дейли. Но младший. Сегодняшний градоначальник Чикаго на своем посту уже двадцать первый год. Его отец, Ричард Дж. Дейли, правил столько же – с 1955-го по 1976-й. Триумфально выиграв очередные выборы, 74-летний Дейли-старший умер «на посту» от обширного инфаркта. Нынешнему мэру еще нет и 70-ти.



Дейли-старший олицетворял «американскую мечту». Он был выходцем из бедной ирландской семьи ревностных католиков; в политике это происхождение, конечно, означало вступление в Демократическую партию. Прошло время – и представить себе Демократическую партию без Ричарда Дейли стало невозможно.



С шестидесятых годов президенты-демократы были обязаны своим президентством в немалой степени именно ему, его политической машине и его городу. О Кеннеди – католике с ирландскими корнями – пресса откровенно писала, что он стал президентом только благодаря другому католику-ирландцу – Дейли.



Дейли-старший всю жизнь разговаривал с акцентом представителя низших слоев, что служило причиной постоянных насмешек. Его окружение постоянно подозревали в коррупции, а его парторганизацию – в подкупе избирателей. За специфическое отношение к чернокожим газеты называли мэра нацистом.



Во время уличных беспорядков, спровоцированных убийством Мартина Лютера Кинга, он публично приказал полиции «застрелить каждого, кого увидят с коктейлем Молотова». В 1968 году по его приказу спецназ жестоко разогнал манифестацию пацифистов, выступавших против войны во Вьетнаме. К тому же Дейли, вопреки американским политическим традициям, проявлял откровенную нелюбовь к журналистам (они, нужно сказать, платили ему тем же).



Но вместе с тем, Дейли-старший спас город в начале семидесятых, когда огромные американские мегаполисы, такие как Детройт и Нью-Йорк, оказались на грани банкротства. Тогда только облигации Чикаго продолжали дорожать, и в город не прекращался приток капитала.



Все городские проблемы Дейли решал в теснейшем сотрудничестве с общественностью: при нем в городе функционировало множество различных локальных комитетов жителей, а на уровне мэрии всегда имели возможность сказать свое весомое слово общегородские общественные организации. Не говоря уж о профсоюзах.



Именно при Дейли-старшем активно обновлялся городской жилой фонд, а в центре города стали расти новейшие и высочайшие на то время небоскребы. На благо жителей мэр инициировал и довел до конца строительство аэропорта О’Хара, новых веток метро и «надземки».







Все знали, что это делалось не без «откатов» - но лично мэра ни в чем упрекнуть не могли. Он так и жил в родном рабочем районе, не носил напоказ ботинки из страусиной или крокодиловой кожи и ездил на работу на служебном автомобиле без какого-либо специального сопровождения.



В крайне критической книге о Дейли, отмеченной Пулитцеровской премией 1971 года, знаменитый чикагский журналист с простым англосакским именем Майк и не менее простой украинской фамилией Ройко назвал мэра «последним великим боссом Америки». Так это прозвище и осталось.







Читая эту и другие книги, трудно не заметить, насколько невероятно схожи отрицательные качества покойного мэра Чикаго с такими же качествами новоизбранного Президента Украины. Остается надеяться, что история увидит сходство и в положительном.



Национальное и классовое



Сын – то есть нынешний мэр – пытается продолжать отцовскую линию, но слава великого предшественника, кажется, несколько раздражает его, несмотря на все сыновние чувства. Такой вывод напрашивается, когда на многочисленных монументах и общественных зданиях, построенных во времена Дейли-старшего, видишь красивые новенькие таблички в честь Дейли-младшего, который их, мол, «обновил».



Как и отцу, Дейли-младшему вовсе не чужды идеалы сегрегации, если их можно так назвать. Впрочем, избиратели ему за это скорее благодарны – ведь именно гибкая политика мэрии в отношении цен на землю привела к тому, что криминогенный «черный район» в Чикаго находится очень далеко от центра города, и занимает не столь большую территорию.



Конечно, с такими черными, как Барак Обама, дружить мэру ничего не мешает. Кстати, Мишель Обама работала его помощницей еще в 1993 году.



С другой стороны, мэр Дейли старательно демонстрирует сотрудничество со всеми многочисленными меньшинствами Чикаго. В первую очередь, безусловно, с родной ирландской, но также и с польской, и с украинской. А супругу мэра Маргарет связывает давняя и искренняя дружба с Катериной Ющенко.



Впрочем, об украинской диаспоре Чикаго – самой большой в Западном полушарии – и о том, почему эта диаспора сегодня испытывает к семье Ющенко гораздо меньше теплых чувств, чем миссис Дейли, «Главред» напишет отдельно.



Что же касается поляков, то об их численности в Чикаго существует два мнения: самих поляков, утверждающих, что их здесь столько же, как в Варшаве – и всех остальных, которые считают, что больше :) В отличие от того же Нью-Йорка, здесь к выходцам из бывшего соцлагеря относятся совсем неплохо. Тем более, что первые эмигранты появились здесь задолго до появления самого соцлагеря.



Не зря такой внушительный памятник стоит в предместье Чикаго в честь известного путешественника и авантюриста Тадеуша Костюшки, который в своей неудачной борьбе с российским империализмом отличился на ниве успешного противостояния империализму британскому. В 1783 году за участие в Американской революции конгресс США присвоил поляку Костюшке генеральский чин.







А вот русских, в отличие от того же Нью-Йорка, тут мало. Едва ли не основной «ресурс русскоязычия» здесь – еврейские эмигранты из бывшего СССР. Порой это даже выглядит несколько смешно: например, фешенебельный ресторан «Русский чай», выдержанный в духе России начала ХХ века, открыла, как легко можно узнать из рекламных материалов самого же ресторана, семья еврейского происхождения, иммигрировавшая в США из Узбекистана.







Хватает, как везде в США, и китайцев, индейцев, и, конечно… латиноамериканцев. На воскресной службе в католическом костеле в районе, некогда сплошь заселенном поляками, среди прихожан видишь исключительно мексиканцев и филиппинцев.



Бетонная стела перед костелом на трех языках – английском, польском и испанском – объясняет, что костел открыт «для всех народов», но на польский английское «For all peoples» переведено как «для всех людей».



Что касается людей, то город, конечно же, «заточен» под общий комфорт. На побережье озера Мичиган запрещено строительство – там пляжи; общественный транспорт оборудован всем необходимым как для инвалидов, так и для сторонников экологически чистых видов транспорта. Вообще, и к первым, и ко вторым американцы относятся с большим пиететом.















Но, конечно, комфортная жизнь требует адекватного уровня доходов. Жить в Чикаго в этом плане вообще непросто – местные налоги штата Иллинойс самые высокие в США. Заплатив за килограммовую буханку хлеба одного из самых дешевых сортов четыре доллара, вы только штату доплатите больше сорока центов.



Поэтому на чистых – в отличие от того же Нью-Йорка – улицах запросто можно встретить обычного (как правило, чернокожего – но не всегда) бомжа. Который непременно поприветствует вас словами «Как дела?», рассчитывая выпросить доллар-два. И, если вы окажетесь скрягой, спокойно отправится копаться в мусорных баках, стоящих в тесных переулочках на задах сияющих супермаркетов и фешенебельных ресторанов. Или дремать на лавке посреди ухоженного общественного парка – пока его хладнокровно не сгонит с нее невозмутимый полисмен.



Ведь, как мы знаем еще из советской классики, капиталистические города – это города контрастов.



Что здесь совсем уж сложно практиковать, так это вредные привычки. Курение запрещено не только в офисах, но и на расстоянии 5–15 метров от многих общественных зданий. К тому же, и сами сигареты стоят в районе десяти долларов пачка. А при покупке упаковки пива в супермаркете можно увидеть на кассе табличку: «Кассир может требовать удостоверение личности у любого покупателя, который выглядит младше сорока лет». Хотя само пиво разрешено с двадцати одного.



Еще один непривычный для украинца момент – почти полное отсутствие рекламы на улицах. Вместо рекламных биллбордов здесь полно табличек с расценками на парковку («час – 16 долларов, сутки – 6 долларов в час») и угрозами штрафов за парковку в недозволенном месте.



Несмотря на все эти предупреждения, за две недели в Чикаго пришлось трижды увидеть эвакуаторы в работе. Кажется, каким-то необычайным законопослушанием американские водители все же не отличаются. Эвакуацией, кстати, занимается чисто частная фирма.



Меценаты и мемориалы



Традиционная на Западе нелюбовь к помпезным монументам сочетается здесь с типично древнеримской традицией чествования выдающихся соотечественников. В меньшей степени это касается политиков: например, памятника Нобелевскому лауреату Обаме в Чикаго пока нет (хотя, с другой стороны, во всех путеводителях указано, что на тренировочном полигоне военно-морских пилотов, который во время Второй мировой войны располагался на месте нынешнего прибрежного парка отдыха, некогда учился летать Джордж-Буш старший).



Зато можно увидеть, например, статую журналиста, который несколько десятков лет вел развлекательные передачи на местном радио. Понятное дело, статуя поставлена не на средства муниципального бюджета – деньги собрали друзья покойного, включая семью мэра, и несколько семейных фондов.



Последние здесь, как и во всей Америке, более чем распространены. Вообще, масштабы меценатства поражают. Музей Филдса, океанариум Шедда, «Мак-Кормик плейс». Американские богачи уже полтора века считают благотворительность чем-то неизбежным, чуть ли не как налоги. Хотя относятся к ней, надо полагать, лучше, чем к налогам. Поскольку облагодетельствованная общественность платит им увековечиванием.



Потому-то, например, в океанариуме имени Шедда отдельно функционируют лифты имени каких-то супругов Джексонов. О чем повествует соответствующая табличка. А в зоопарке, доступ куда, кстати, бесплатный, видишь не столько названия всевозможных видов животных, сколько те же таблички с именами меценатов, которые профинансировали строительство такого-то павильона, приобретение такого-то животного, или даже просто асфальтирование дорожки для посетителей.



В конце концов, достаточно просто обратить внимание на фото, вынесенное в начало этого материала. Это в Миллениум-парке, средоточии главных зрелищ Чикаго (включая знаменитые «Врата туч», о которых мы писали в предыдущем материале), возвышается целый бетонный список всех благодетелей, приложившихся к его созданию.



Полтора десятка крупнейших мировых компаний, или офисы, расположенные в том числе и в Чикаго – от юридического «Делойта» до технологического «Майкрософта» - десятки семейных фондов, которые распоряжаются капиталом давно умерших миллионеров, и, наконец, сотни имен физических лиц.



Город же вкладывает финансы там, где иначе нельзя. Например, в скромный мемориал чикагцам, погибшим на Вьетнамской войне. Среди сотен и сотен фамилий, скрупулезно зафиксированных на черном граните, корреспондент «Главреда» нашел и несколько украинских.







Хотя на самом деле украинцев в этом списке может быть и больше – слишком уж сложно различить наших соотечественников среди всех этих Яблонских, Калинецких и Пжемисловских. В определенном смысле, пожалуй, Чикаго можно назвать «городом польской славы».



А сам скромный мемориал – не очень похожий на наши советские и постсоветские гиганты – даже не заметен с набережной улицы, расположенной прямо над ним. И только таблички в оригинальной форме запрещают выгуливать у мемориала домашних любимцев: «Спасибо, что из уважения к павшим за Родину вы не заходите на эту территорию с собаками».



Других военных мемориалов в центральной части города нет. Возможно, через несколько лет будет иракским – в Чикаго, с его пацифистскими традициями, отношение к этой войне сегодня такое же, как к Вьетнамской полвека назад. Хотя на государственном уровне хитрых американцев не волнует справедливость или популярность многочисленных войн их страны. Просто вместо наших Девятого мая или Дня УПА раз в году, в июне, парадом чествуют память всех своих сограждан, погибших во всех без исключения войнах.



И, конечно же, при необходимости умеют быстро, но с размахом организовать любой праздник по «случайному» поводу. Когда во время нашего пребывания в Чикаго тамошняя хоккейная команда «Блекхоукс» выиграла Кубок Стэнли, на улицы вышли два с половиной миллиона человек. В форму команды оделся буквально весь город – все же Кубок Стэнли достался чикагцам впервые за 49 лет.







Безусловно, Чикаго – это далеко не вся Америка. И даже не весь Средний Запад, где фермеры все еще выращивают львиную долю мирового урожая пшеницы, проживая в разбросанных по прериям дедовских усадьбах со спутниковыми антеннами, выставками-продажами самой современной сельхозтехники...







…а иногда – зачем-то – и с самолетами...







Но своеобразие этого мегаполиса, с его уникальными музеями и небоскребами, короткой, но насыщенной историей и постоянными ветрами, дующими вдоль повернутой вспять 110 лет назад реки, пожалуй, соответствует уникальности самой Америки. Страны, которая до сих пор умудряется сочетать пуританство с сексуальной революцией, борьбу за права человека с тысячами ошибочно заключенных граждан, наконец, циничный прагматизм с наивной верой в сформулированные масонством идеалы.



Как пишут на американском долларе, E pluribus unum – «Единое с многообразием». Таков и шикарный город Чикаго, «Дикий лук» в переводе с мертвого наречия здешних коренных жителей.







Все фото – автора

Поездка корреспондента «Главреда» в Чикаго осуществлена без всякого содействия каких-либо государственных, общественных или коммерческих организаций и учреждений США.