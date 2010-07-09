Купальские сокровища

Для современной молодежи этот мистический цветок - слишком уж иллюзорная ценность, а вот кольцо с бриллиантами или ожерелье из жемчуга - вполне реальные. Именно в поисках этих украшений 41 пара ребят и девушек приняли участие в Купальском квесте на территории живописного казачьего поселения Мамаева слобода. «По легенде, в 1756 году у истока реки Лыбидь, где теперь Мамаева слобода, казачий отряд утопил два сундука с золотыми дукачами и всякими драгоценностями, - с удовольствием каждый раз рассказывает молодежи и прессе директор центра народоведения Константин Олийнык. - Вот и сегодня в ночь на Купала мы решили поделиться этими сокровищами и устраиваем состязания. А призы - украшения от украинского ювелира Ирины Карповой». Главная награда - это дизайнерское кольцо «Дуэт» из белого золота с двумя бриллиантами, стоимостью 10 тысяч гривен. Второй приз - ожерелье из жемчуга, и третий - красные кораллы. А еще поощрительные призы - романтический ужин в ресторане и поцелуй любимой. В поисках этих сокровищ и просто приключений пары быстренько регистрируются для участия. К ним два требования. Первое: не быть женатыми-замужними, а в подтверждение этого нужно показать паспорт. И второе: соблюсти украинский народный дресс-код: быть в вышиванке или хотя бы в ожерелье. А дальше под пристальным оком видеокамер телеканалов начинается квест. Первое задание как будто и простое - сплести за 5 минут венок. Но когда больше 40 девушек одновременно начинают плести венки на одном месте - то вокруг уже не только цветов, но и травы не остается. Поэтому парни истово принимаются помогать - бегают, ищут, рвут цветы и приносят любимым для венка. Справившись с первым заданием, пары берутся за второе, теперь уже интеллектуальное. Нужно быстренько ответить на пять вопросов теста. Вопросы связаны с народными традициями. Кто дал правильный ответ на все пять вопросов - получает подсказку и карту Мамаевой слободы и скорее бежит дальше искать колесо счастья, а дальше к гадалке и трактирщице за следующими подсказками. А те пары, которые дали только 4 правильных ответа, получают свои подсказки на 5 минут позже. За каждое выполненное задание пара получает ленту. За первое - белую, за второе - красную, дальше желтую, синюю и малиновую. Каждую ленту девушка завязывает парню на запястье – это и есть пропуск в следующий тур. Чтобы получить эти ленты, шумная толпа молодежи добрый час бегает по всей Мамаевой слободе: то к мельнице, то на башню зелезть и оттуда ленту снять, то быстренько в стакане перенести молоко, да еще и не пролить. А тем временем ведущий господин Олийнык хитро улыбается в длинные казачьи усы и делится с прессой: «Молодые люди не осознают, что главное сокровище - не драгоценности, а молодая пара, которая, возможно, образуется в этот вечер, в результате всех совместно преодоленных препятствий». И как в воду глядит. Некоторые пары, дружно взявшись за руки, легко выполняют все задания: то парень девушке поможет на гору влезть, то девушка догадается, как путь сократить. А есть и пары, которые на полдороге начинают ссориться, выяснять, кто кого затянул на этот квест, с угрозами больше никогда не участвовать в подобных забавах. Чтобы получить последнюю малиновую ленту, парню нужно пройти путь Мамая. На высоком кургане есть флаги, снять которые должны участники квеста. Но путь к знаменам охраняют юноши из казацко-рыцарской школы, не жалеющие пинков для игроков. Но парни смело проходят и это последнее испытание, берут знамя и как можно скорее бегут к озеру. Ведь там нужно из воды вытащить свой венок с сокровищами. Дмитрий с Натальей первые преодолели все препятствия и получили право на 4 попытки в поисках счастливого венка. Дмитрий прыгает в воду первый раз – публика живо поддерживает его аплодисментами. Вытаскивает – а там романтический ужин. Вторая попытка - и снова романтический ужин. На третий раз уже зрители кричат «романтический ужин» – и не ошибаются. Четвертая попытка и ... опять же романтический ужин. Все остальные участники вытаскивают тоже либо романтический ужин, либо поцелуй любимой. И тут организаторы, чтобы доказать участникам, зрителям и прессе, что ничего на самом деле не подстроено, дают игрокам еще по одной попытке. И сразу же Дмитрию достается кольцо, а следующий участник Евгений вытаскивает жемчужное ожерелье для любимой девушки из Польши Анны. А по окончании квеста традиционные купальские развлечения – прыжки над костром, держась за руки, и хороводы вокруг украшенного лентами дерева женского начала - Марены и пускание на воду венков с зажженными свечами. Все это в сопровождении купальських песен в исполнении фольклорной группы «Рожаница».