Цена «мрій»

В эти выходные Украина снова превратилась в сказочную «Країну мрій». В субботу-воскресенье все желающие могли попасть на известный этнический фестиваль. А там – послушать музыку, побывать на литературных чтениях, научиться танцевать или делать куклы-мотанки, приобрести эксклюзивные работы у народных мастеров.

С деревянной лавочки на Аллее мастеров все хорошо видно. Народных умельцев – много, посетителей – единицы. Вышивальщики и гончары разглядывают работы соседей. Художник, рисующий на стекле и продающий свои работы за несколько сот евро, еще в субботу утром жалуется: «В прошлом году в это время мы уже активно торговали, а сейчас – загораем». И правда, желающих приобрести что-то народное, а тем более красивое и дорогое, очень мало (украинцы не привыкли ценить ручную работу и платить за нее соответственно). Мастер по стеклу добавляет: «Видели, там за углом старичок делает очаровательных деревянных ангелочков. Так вот такие есть у меня, у моих родственников, знакомых. Я уже всем подарил, потому что работы, действительно, невероятные! Теперь уже дарить ангелочков некому. Очевидно, наш народ насытился народным творчеством!»

К обеду в воздухе – духота. Наверное, будет дождь... Но даже пока светит солнце, людей на полянах очень мало. Возможно, дело в том, что в этом году фестиваль платный.

Путь к аллее мастеров перекрыла суровая охрана. Она объясняла, что за входной билет придется оплатить 30 гривен в день, а если кто-то предпочитает попасть в партер – 100 (бесплатный вход – только для детей и пенсионеров). Правда, еще месяц назад организатор фестиваля Олег Скрипка оправдывался, мол, спонсорских денег хватает только на один день, за второй – придется платить. «Посудите сами: фестиваль шесть лет был бесплатным – это феномен. В мире такого нигде нет: билеты на фестиваль такого уровня стоят от $50 до $100», – убеждал он. Но, кажется, украинцы не услышали организаторов. Да и платить за подобные действа они не привыкли. К тому же платить нужно было преимущественно за своих исполнителей, поскольку зарубежных гостей было не так уж и много – они приехали из Польши, Турции, Латвии и Беларуси.

А еще и организация подвела – касс для продажи билетов всего несколько, и к ним – огромные очереди. Особенно в первый день. Бывало такое, что люди, не желая стоять по 15-20 минут под палящим солнцем, разворачивались и уходили. О непопулярности нынешнего фестиваля говорили и мастера, с каждого из которых взяли по 100 гривен. Кстати, в следующем году Министерство культуры и туризма пообещало Скрипке денежную поддержку.

Впрочем, финансовый вопрос – далеко не главный. Настроение на Певческом поле было хорошее, а атмосфера – приятная. Например, в субботу можно было услышать литавры – выступали ученики школы казачьего боевого искусства «Спас». На зеленой поляне свои силы попробовали и девушки. Ради победы им не жаль было даже красивых нарядов. А неподалеку в «японском центре» учили писать иероглифы на тонкой рисовой бумаге и держать меч самурая.

Особая тема – музыкальная. На фестивале всего было открыто шесть сцен: на двух пели народные коллективы, была кобзарская и танцевальная, отдельную площадку выделили поэтам и прозаикам, а на самой главной – большой сцене - вечером играли фолк-рок.

Под вечер субботы над «Країною мрій» небо почернело и разразился ливень. Ветер и дождь на Днепровских холмах чуть не испортил праздник. Как в кино, разлетались палатки мастеров, вода уносила отдельные работы. Полчаса холодного душа и настроение мечтателей «подмочило». Выяснилось даже, что сам Скрипка (выступление которого было анонсировано на субботний вечер) не мог петь – аппаратура на главной сцене отказывалась работать. Между тем охрана, забыв о билетах, стала пускать всех желающих заглянуть в «Країну мрій» бесплатно. Даже в дорогой партер можно было попасть «на шару». Скрипка запел «Очи черные». Без музыкального сопровождения. Публике понравилось. Он исполнил еще несколько песен. И когда уже собирался уйти со сцены, заработала аппаратура, поэтому поклонники услышали почти полноценный концерт.

В воскресенье был второй фестивальный день. Тот, за который платили сами посетители. В этот раз дождь уже не смог вмешаться в планы. Он только немножко «освежил» праздник, продолжавшийся до темноты.

