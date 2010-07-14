Позакласна арифметика

Схоже, українські школярі знову навчатимуться одинадцять років.

Про це подбала Верховна Рада. Депутати вирішили, що таким чином вони не тільки скоротять витрати на утримання додаткових тисяч учителів, а й попередять весілля у шкільних стінах



Без обговорень

7 липня парламент ухвалив закон, який скасовує дванадцятирічне навчання у школі, а також запроваджує обов’язкову дошкільну освіту дітей з п’яти років. Тож з 1 вересня цього року середня освіта складатиметься з одного року дошкільного навчання, чотирьох – початкової школи, п’яти – основної та двох – старших класів. Хоча якщо все порахувати, то залишаються ті ж дванадцять обов’язкових років.

Ініціатором цієї шкільної дискусії став міністр освіти та науки Дмитро Табачник. Він одразу ж після свого призначення заявив про намір повернути колишню шкільну систему. Ще на початку червня у стінах Верховної Ради відбулися парламентські слухання: чи варто повертатися до одинадцятирічного терміну навчання у школі? Щоправда, тоді Табачник у Раді запропонував два шляхи «подолання проб¬леми». Перший – повернутися до 11 класів та одночасно запровадити обов’язкову дошкільну освіту. Другий – надати дозвіл місцевим радам самостійно ухвалювати рішення про термін здобуття повної загальної середньої освіти за програмою або 11, або 12 років. Проте міністр одразу попередив, що він є прихильником першого варіанта. На його думку, якщо залишити 12-річну систему, то зникне не тільки цілий рік набору до вищих навчальних закладів (що загрожує руйнацією факультетів і цілих університетів), а й два призови до армії. Слова у міністерстві вирішили підтвердити цифрами, тому й організували проведення низки досліджень, відповідно до яких негативне ставлення до запровадження 12-річки висловили понад 79% громадян.

Згодом парламентський комітет з питань науки та освіти нібито рекомендував схвалити законопроект про запровадження 11-річної середньої освіти. Точніше, про таке рішення заявили троє депутатів від Партії регіонів та один – від КПУ. Голова комітету БЮТівець Володимир Полохало такий підхід назвав «намаганням сфальсифікувати рішення». Проте до його думки ніхто не дослухався. І за відсутності Полохала (депутату в неділю, 4 липня, стало зле – він потрапив до лікарні з інсультом) Закон «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти (щодо організації навчально-виховного процесу)» було поставлено на голосування. «За» проголосували 248 із 426 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

В умовах економії

Один з авторів законопроекту – комуністка Катерина Самойлик – наполягає, що сьогодні базова середня школа переживає катастрофу. «Після закінчення 9 класів діти не бажають навчатися саме у 12-річній школі. З трьох класів ледь набирається один. Катастрофа для сільської школи, де в 10 клас іде два-три учні. Чому? Тому що за 10 років від попередньої влади були одні розмови, а не реформи», – каже вона.

Щоправда, хочеться нагадати, що Закон «Про загальну середню освіту», до якого і вносяться поправки, був ухвалений не за часів попереднього уряду і навіть не за президентства Віктора Ющенка, а ще 13 травня 1999 року. Тоді президентом був Леонід Кучма, а прем’єром – Валерій Пустовойтенко. Однак стаття 12, в якій ідеться про термін навчання у школі, набула чинності лише у 2001 році. Тобто діти, що пішли у перший клас 1 вересня 2002-го й пізніше, мали б навчатися 12 років. Але про це йшлося у преамбулі ухваленого закону. Попередня реформа передбачала, що навчання у школі починається з шестирічного віку, вже у другому класі малюки вивчають іноземну мову, а в 10–12 класах учні здобувають професійну освіту.

Заступник директора Інституту історії України НАНУ Станіслав Кульчицький не погоджується з твердженням, що в Міністерстві освіти і науки кілька років не працювали над переходом до дванадцятирічки. Він говорить, що іще на початку реформи йшлося про тривалу перспективу, тож щороку були певні кроки. Наприклад, торік апробували підручники з історії для 10 класу, цього року – для 11-го, а наступного планують це зробити для 12-го.

Проти новацій уряду виступає ініціатор запровадження дванадцятирічки – міністр освіти 1999–2005 років Василь Кремінь. У парламенті він заявив: «Перехід до 12-річної системи освіти був прогресивним і своєчасним кроком! Це наш з вами тест на “європейськість”». А «Главреду» сказав, що «коментувати таке рішення немає сенсу».

Якщо ж новий закон запрацює, то потрібно буде терміново готувати нові навчальні плани та програми. Як зауважила голова підкомітету з питань базової освіти Комітету з питань науки і освіти ВР України Леся Оробець, за найскромнішими підрахунками, передрук підручників під нові програми потребує понад 1 млрд грн. Натомість у пояснювальній записці до законопроекту в пункті «Фінансово-економічне обґрунтування» зазначено: реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

Проте Табачник на опонентів не зважає. І навряд чи враховуватиме їхню думку й надалі. Міністр говорить, що тепер потрібно працювати над підвищенням якості освіти. Він переконує: «Ми встигнемо переглянути всі навчальні програми, розвантажити їх». Якщо б документ не було ухвалено, то на галузь освіти чекала б катастрофа. «Протягом року треба було б увести 17 додаткових учительських ставок, з них 8,5 тисячі – у сільській місцевості. А для цього немає достатньої кількості кадрів і ресурсів», – продовжує він.

До речі, у пояснювальній записці до законопроекту окремо йдеться про економічну вигоду його ухвалення. «Концептуальні засади 12-річної освіти розроблялися й приймалися в роки стрімкого економічного зростання країни, економічної кризи ніхто не прогнозував», – записано там. Мовляв, ухваливши цей документ, можна позбавитися багатьох проб¬лем. Приміром, не треба буде морочити голову такими питаннями, як створення умов для харчування, медичного обслуговування, підвезення учнів, оснащення навчального процесу мультимедійним обладнанням. Тільки на все це потрібно 4 млрд грн. «Державі виділити сьогодні такі кошти важко», – кажуть автори законопроекту.

Цікаво, що Віктор Янукович іще під час виборчої кампанії обіцяв у разі перемоги повернути у школу… 10-річну форму навчання. На початку року він знайшов навіть «однодумців»: у лютому 2010 року було внесено на розгляд Верховної Ради відповідний документ (автор – Анатолій Гриценко). Тоді всі почули різку реакцію МОН. Там заговорили про те, що 12-річний термін навчання зберігає здоров’я дітей та унормовує навантаження, а у разі повернення до десятирічки тисячі вчителів залишаться без роботи. Окрім того, міжнародне співтовариство не визнаватиме українські атестати й дипломи, оскільки це є порушенням рекомендацій ЮНЕСКО про мінімальний 12-річний термін здобування середньої освіти. До речі, Віктор Ющенко у своїй передвиборній програмі «10 кроків назустріч людям» хотів повернути 10 класів і 5 балів у школи...

А що думають пересічні українці? Більшість з них погоджуються, що протирати штани у школі 12 років не можна. Хоча, з другого боку, вчителі та батьки запитують: «Коли вже вітчизняні політики припинять експериментувати на дітях заради власних амбіцій? Чому ніхто не замислюється над тим, як важко сприймаються радикальні зміни?».



Леся Оробець, голова підкомітету з питань базової освіти Комітету з питань науки та освіти ВР України



{1-} Критичних зауважень до рішення ВР щонайменше два. Перше: навіщо дітям п’ятирічного віку обов’язкова дошкільна освіта? Про неї не йдеться в Конституції. Друге: спосіб ухвалення закону. Це було зроблено з порушенням Регламенту. Було дві спроби провести комітет, але жодного разу не збиралося більше чотирьох депутатів при кворумі у шість. Також я особисто два тижні тому зареєструвала поправки до цього законопроекту, але їх ніхто не розглядав. Нині є два сценарії швидкого переходу до одинадцятирічки. Перший – скоротити програму, а значить, нинішні учні отримають менше знань, ніж їхні попередники. Другий – об’єднати програму за кілька років, що зробити нашвидкуруч дуже важко. Тоді збільшиться тижневе навантаження, повернеться навчання щосуботи. Іще один момент: для одинадцятирічки потрібно менше вчителів, тож це неминуче призведе до скорочення кількості вчителів. Але, з одного боку, уряд економить кошти на вчителях, з другого – запроваджує обов’язкову дошкільну освіту, яка потребує більших коштів, тому що дитина, по суті, проживає в дитячому садочку, харчується там. Такі витрати не передбачено в бюджеті.



Ольга Айвазовська, інформаційний директор Громадської мережі «ОПОРА»



{2-} На проведення реформи за дев’ять років уже витрачено понад 2 млрд грн бюджетних коштів. На мій погляд, нинішній уряд побачив, що коштів у держбюджеті на остаточне завершення реформи немає. Тому представники міністерства та депутати, які голосували за перехід до одинадцятирічки, фактично мотивували своє рішення небажанням вирішувати проблему більш глибоко.



Олег Зарубінський, народний депутат України



{3-} Рішення про перехід на дванадцятирічку ухвалювали, не враховуючи ні громадської думки, ні думки вчителів, батьків, старшокласників. Воно було абсолютно кулуарне, ініційоване певними чиновниками. Його наслідки для української освіти передбачити дуже просто: у 12-х класах були б лише вчителі, діти не прийшли б. У сільських школах – а я нещодавно побував у багатьох з них – учителі стверджували: у 12-му не буде жодної дитини. Тому, я думаю, ухвалення закону – абсолютно правильне рішення. Вважайте, ми вже перейшли на нову систему. Що стосується переписування навчальних планів та програм – це питання мінімуму часу, тож не потребує дискусій. Сперечатися починають ті, хто, можливо, захищає попереднього міністра Івана Вакарчука, який був промоутером цієї системи, та ще кількох чиновників.



Станіслав Ніколаєнко, міністр освіти і науки у 2005–2007 роках



{4-} Ухвалення цього закону – крок назад, але вимушений. Збільшення терміну навчання – і це доказано експертами у світі – дає приріст ВВП. Адже освіта – це матеріальна сила, яка реалізується через економіку. Проте сьогодні Україна не готова до дванадцятирічки: уряд не має можливості зміцнювати матеріальну базу, платити зарплату вчителям, друкувати підручники та посібники. Проте якщо одинадцятирічка – це тимчасовий крок для перегрупування сил, накопичення резервів, то добре. Але якщо це цілковита відмова від дванадцятирічної системи освіти – тоді погано. Через якийсь час до останньої треба обов’язково повернутися.