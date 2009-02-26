В «Артек» без посредников?

-- По госзаказу Вопрос с путевками в «Артек» почти решен – 24 февраля Международный детский центр уже принял первую смену. Произошло это потому, что 18 февраля Президент Украины Виктор Ющенко подписал закон о закупке государством путевок не только в «Артек», но и в детский центр «Молодая гвардия». Сначала 60 миллионов гривен было выделено Кабмином из бюджета за счет сокращения расходов на Секретариат Президента. Затем парламент принял закон о государственной поддержке и особенностях функционирования детских центров, которым предусмотрено финансирование в сумме почти 82,5 миллионов гривен за счет госбюджета. Хотя этот закон Ющенко недавно вернул в Раду. Повод – земельные вопросы. Но, несмотря на это, первый транш от Министерства по делам семьи, молодежи и спорта «Артек» все-таки получил. Кроме того, для обоих лагерей теперь предусмотрены и льготы по налогообложению. В частности, лагеря освобождаются от уплаты налогов с деятельности по оздоровлению и отдыху детей, а также с них списываются уже существующие долги. По словам министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия Павленко, «в целом за счет госбюджета планируется оздоровить 28 тысяч детей, из них 20 тысяч в «Артеке» и 8 тысяч в «Молодой гвардии». Таким образом, государство намеревается покупать за бюджетные средства 90% путевок в «Артек» и 100% путевок в детский центр «Молодая гвардия» (лагерь, расположенный недалеко от Одессы на 40 га с отдельным пляжем). Татьяна Кондратюк, заместитель министра по делам семьи, молодежи и спорта, говорит, что министерство гарантирует 100-процентную загруженность этих лагерей. Министерство финансов уже посчитало, что день пребывания одного ребенка в «Артеке» государству обойдется в 225 гривен 44 копейки (смена – 4734 гривни 24 копейки), в «Молодой гвардии» – 145 гривен (смена – 3045 гривен). Правда, по словам Бориса Новожилова, генерального директора МДЦ «Артек», у лагеря пока нет никаких гарантий, что государство выкупит 90% путевок. «Скорее всего, этого не произойдет, – сказал в интервью «Главреду» Борис Валерьевич. – Да, в законе речь идет о 90%, но этот закон еще не принят. Что же касается постановления Кабмина, то там написано, что за государственный счет в 2009 году будет приобретено 15 тысяч путевок (напомним, «Артек» может реализовывать до 25 тысяч), и в указе Президента тоже записана цифра 15 тысяч. Сегодня я еще не готов сказать, какое количество путевок выкупит государство. Но, насколько мне известно, речь идет о сумме 73 миллиона гривен. Это все, что подписано и вступило в действие. Для приобретения квоты путевок в 90% скорее всего необходимо будет дополнительно изыскивать в бюджете еще несколько десятков миллионов гривен, что, по моему мнению, проблематично. В связи с этим 2009-й может стать годом переходного периода, и за государством останется квота, определяемая выделенной суммой в 73 млн. Порядок, по которому будут распределены эти путевки, – будут ли они полностью бесплатными или частично, – определяет Министерство по делам семьи, молодежи и спорта, именно оно и является распределителем этих средств. Думаю, ясность будет внесена уже на следующей неделе». Что же касается коммерческой цены на путевки в «Артек», то, по словам гендиректора детского лагеря, она еще окончательно не определена. «Это будет сделано, как только станет ясна загрузка центра. Тогда мы поймем, какое количество путевок можно продать на рынке и по какой цене. Я вчера вышел с заседания Кабмина, которое было по «Артеку», по выполнению тех поручений, которые давались правительством, с пониманием того, что до вторника поставленный вопрос должен быть решен». -- Избранные посредники? Но, как ранее заверял Юрий Павленко, теперь только пять тысяч путевок (10%) будут реализованы непосредственно «Артеком» по коммерческой цене. И то через свободную продажу, но без посредников. «Это означает, что не будет никаких накруток на стоимость путевки», – отметил Юрий Алексеевич. «Ранее это делалось через туристические фирмы, – говорит Кондратюк. – В первые месяцы года им продавались путевки, чтобы хоть на какие-то деньги можно было содержать лагеря, платить зарплату персоналу. Так как сегодня в дело вмешалось государство, такой необходимости не будет. В прошлом году и «Молодая гвардия» не получала 100% финансирования. С 2006 года, когда она попала в ведомства министерства, мы ее постепенно приводили в порядок, но выкупали только большую часть путевок. В этом году государственная поддержка обоих лагерей – политическое решение». Из всего вышесказанного получается, что путевки в «Артек» и «Молодую гвардию» будут реализовываться со скидкой или выдаваться бесплатно детям-сиротам и инвалидам, из необеспеченных или многодетных семей, детям военнослужащих, шахтеров. И лишь с небольшой части «Артек» сможет получать прибыль. Если вернуться к посредникам и накруткам, то Борис Валерьевич откровенно удивляется, почему для начала не определить значение понятия «третьи лица». «Кто это? Туристические компании, корпоративные клиенты? – спрашивает он. – Я не знаю ни одного санатория на ЮБК, который бы продавал свои путевки прямо у себя на территории и тем более в таком количестве. Или давайте нарисуем картину: кто-то из родителей детей из Харькова, Москвы или Новосибирска должен в феврале или марте сесть на поезд или самолет и приехать в Крым, чтобы купить путевку, а потом летом привезти сюда же своего ребенка. Нонсенс! Тем более речь не идет о десяти или ста путевках, а о тысячах. На сегодняшний день речь идет о 8-10 тысячах путевок. «Артек» всегда предлагал всем туроператорам реализовывать свои путевки. Мы должны доверять профессионалам, которые, например, могут организовывать сопровождение и доставку детей со всего бывшего Советского Союза. Если же «Артеку» выстраивать свою собственную сеть продаж путевок по всей Украине и СНГ, то понадобится открывать представительства, по крайней мере, во всех областных центрах Украины и нескольких городах-миллионниках СНГ. Расходы на содержание 30-35 офисов обойдутся как минимум в 20-25 миллионов грн в год. Естественно, эти суммы наложатся на их себестоимость, и можно себе представить, на сколько увеличится стоимость путевки в «Артек». На вопрос, предоставлял ли «Артек» в прошлом году путевки одной туристической фирме, Борис Валерьевич, сказал, что в туризме существует определенная специализация. «В разное время путевки «Артек» продавал в основном разным туроператорам, которые находятся на рынке детского отдыха. Всегда на выгодных для «Артека» условиях. Мы организовывали лоты, которые включали в себя путевки как в высокий, так и в низкий сезон, с разной комфортабельностью». Он говорит, что на тех же условиях руководство лагеря начало переговоры с туроператорами по вопросам реализации путевок как в Украине, так и в России. Но в связи с тем, что цена от государства неизвестна, руководство лагеря приостановило все переговоры. «После того как ситуация прояснится, мы их возобновим, – сказал гендиректор «Артека». – Потому что сегодня в условиях кризиса никто не знает, какой будет курс гривни. А нам это важно, поскольку он влияет на формирование себестоимости путевки. Туроператоры сегодня не хотят рисковать, покупая путевки в феврале, чтобы потом реализовывать их в июле или августе. И вообще, если я правильно понимаю, как работает туристический рынок, то все туроператоры между собой связаны. Любая турфирма, специализирующаяся на определенных программах и турах, может перепродать их другой компании. И наоборот». Если верить Новожилову, то самые выгодные компании для «Артека» в прошлом году – «Оздоровление» и «Новые технологии». «В 2008 году эти две компании предложили нам лучшие условия. Они выполняли график платежей, уже начиная с февраля-месяца, по сути позволив «Артеку» получить необходимые оборотные средства и обеспечить прием зимних и весенних смен. Тем самым они взяли на себя часть рисков, связанных с инфляционными процессами в Украине, которые имели место в 2008 году. Мы понимаем, что в 2009 году сложилась еще более сложная экономическая ситуация не только для «Артека», но и для страны в целом, развитие которой никто даже не берется прогнозировать. Но уже не секрет, что покупательная способность населения будет в корне отличаться от прошлогодней», – сказал гендиректор. На сайте детского центра «Артек» до сих пор есть контакты этих бывших официальных партнеров лагеря – государственного предприятия «Новые технологии» и общества с ограниченной ответственностью «Украинский курортный центр «Оздоровление». Правда, у обоих предприятий почти одинаковые номера киевских телефонов (разница в одну цифру), которые к тому же все время не отвечают. Не работают и официальные сайты этих экс-артековских представителей. Тем не менее, еще недавно Украинский курортный центр «Оздоровление» на своем сайте писал, что эта компания – официальный представитель ГП МДЦ «Артек» по реализации путевок на территории СНГ (лицензия туроператора №302871 от 27.12.2006г). Причем эта фирма реализовывала исключительно «Артек» и никакие другие лагеря. Что касается «Новых технологий», то из некоторых источников известно, что эта компания – структурное подразделение госуправления делами при Президенте Украины, хотя на его официальном сайте о нем упоминания нет. Подобная история с официальными представителями по продаже путевок в «Артек» и в России. -- Как продать, чтобы не потерять? Получается, что если эти туристические компании были официальными представительствами, то логично, что «Артек» заключил с ними договор, а значит – детский центр, проверив компании, взял на себя ответственность за их деятельность. Но возникает новый вопрос: почему эти представители – малоизвестные фирмы? Следует заметить, что по данным Счетной палаты Украины, которая, как известно, осуществляет контроль от имени Верховной Рады за поступлениями в бюджет средств и их использованием, проверка в «Артеке» проводилась в течение 2007-2008 года. Выводы комиссии о том, что за пять лет количество продаваемых путевок в лагерь снизилось на 36%, были утверждены на коллегии в конце июля прошлого года. Кроме этого, в пресс-службе Счетной палаты отметили, что в тот период существовало искусственное завышение цен на путевки, так как они реализовывались через посредника. Только за период с 2007-го по 2008 год лагерь «Морской» из-за продаж через коммерческие структуры потерял около 20 миллионов гривен. В общем же коммерческие структуры, которые продавали путевки в «Артек», просили за них в 1,5-2,5 раза больше, чем закупали у Центра. Специалисты в области туризма говорят, что одним из крупных операторов, продающих детский отдых в Крыму, является компания «Детки». На ее сайте сохранились прошлогодние цены на отдых в «Артеке». Три пиковые летние смены продавались по цене от 4 тысяч 200 гривен (комплекс «Прибрежный» – это лагеря «Лесной», «Полевой», «Речной» и «Озерный») до 10 тысяч 800 гривен (за вышеупомянутый лагерь «Морской», с которого и начинался «Артек»). На сайте самого «Артека» наименьшая из указанных цен – 4 тысячи 300 гривен, наибольшая – 11 тысяч 100 гривен. К сожалению, уполномоченный говорить об «Артеке» генеральный директор компании «Детки», сославшись на огромную занятость, решил не отвечать на вопросы «Главреда». Если туристические гиганты говорить не хотят, мы начали с малого. Позвонили украинскому туроператору «СНП-КРЫМ». Там нам сказали, что они брали «Артек» у компании «ЛНС Класс-тур», а прибыль получали согласного агентскому договору между двумя компаниями. В «ЛНС Класс-тур» нам тоже не повезло – никто кроме директора отвечать не захотел. Директор же обещал вернуться и, возможно, ответить на наши вопросы, только через неделю… Более чем странные совпадения? Но если все же допустить, что через какие-то определенные фирмы руководство «Артека» зарабатывало на путевках – получало какой-то процент от прибыли, то это наглядный пример коррупции. Почему его так поздно заметили? Хотя с другой стороны (при условии, что зарабатывали только фирмы) – путевки в детский оздоровительный центр – в первую очередь туристический продукт, который руководство «Артека» должно как-то реализовывать. Как и любой другой продукт, путевки могут продаваться через посредников (как это происходит с путевками в другие детские лагеря, в том числе и в зарубежные), которые помогают туристам подготовить документы, организовывают трансферт. Иной вопрос – что схема такой продажи вызывает подозрения у многих, ведь речь идет об уникальном центре – достоянии страны, на которое государство, так или иначе, выделяет немалые деньги. Было бы меньше вопросов, если бы «Артек» продавали через нескольких туроператоров, всех тех, кто бы выразил желание работать с детским центром. Также можно говорить и об организации онлайн-бронирования непосредственно на сайте «Артека». В этом случаи деньги за путевки поступали бы не на счета туристических фирм, а напрямую в «Артек». Это был бы пример не только прозрачного расчета, но и способ избавиться от необходимости платить двойную комиссию – избранным туроператорам и множеству туристических агентств. Как бы там ни было, если реально «Артек» должен будет непосредственно на месте продавать остатки путевок, то возникнет вопрос другого рода – если 90% путевок, как говорят в министерстве, будет распространяться через него, то как и кто может проконтролировать, чтобы путевки попадали по назначению, а именно детям-сиротам и инвалидам, из необеспеченных или многодетных семей, детям военнослужащих, шахтеров, а также талантливым детям (особенно летом)? Ведь при обещанном дефиците коммерческих путевок соблазн отдать что-то не в те руки будет велик. Как ни крути, если Украина по уши погрязла в коррупции, то отдельным организациям (даже если бы они очень этого захотели) очень сложно выбраться из этого болота. Возможно, стоит попробовать посмотреть дальше собственного носа. У «Артека» нынче большие проблемы, которые собственными силами детский центр решить не может. Руководство лагеря, правительство, местные чиновники и родители должны сделать все, чтобы детям в раю у моря было бы легко и комфортно.