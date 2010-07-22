Образовательные нововведения

23 липня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Нововведення в системі освіти: їх перспективність, ефективність та можливі наслідки».



У прес-конференції взяли участь:



- голова Правління Громадської мережі «Опора» Ольга Айвазовська,



- директор Інституту освітньої політики Костянтин Корсак.



Ольга Айвазовська:



Перш за все я хотіла б прокоментувати для початку те, що відбулося вчора, зокрема, так зване продовження термінів вступної кампанії. Це пов’язано з тим, що вищі навчальні заклади та приймальні комісії були перевантажені кількістю звернень абітурієнтів. І вчора на вимогу прем’єр-міністра Азарова пан міністр Табачник начебто продовжив терміни вступної кампанії. Втім, жодного наказу, який би мав юридичну силу і підкріплював заяву про продовження терміну вступної кампанії, не було. Тобто ми маємо зараз чинні умови прийому, які затвердженні Міністерством юстиції. І до них докладається декілька наказів підписаних як чинним міністром, так і попереднім. І маємо, так званий, документ, який називається Лист до ректорів вищих навчальних закладів, до органів державної влади, місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади І-ІV рівня акредитації.



Тобто політична заява щодо продовження термінів вступної кампанії не має під собою жодного підкріплюючого юридичного документу. На жаль, це означає наступне. Абітурієнти, які сподіваються на те, що вступна кампанія буде продовжена і, можливо, пізніше звернутися до вищих навчальних закладів, опиняться в ситуації, коли насправді прийом документів буде закінчено.



Тобто те, що зробив Табачник, це – перекладання відповідальності з Міністерства освіти на ректорів вищих навчальних закладів за рішенням, яке начебто було вчора прийнято. Тому що кожен ректор, продовжуючи терміни вступної кампанії, порушує юридично впливовий документ. І такий ректор починає діяти поза межами правового поля. Це означає, що такий ректор в разі зміни міністра освіти або в разі потреби перегляду керівного складу вищого навчального закладу обов’язково отримає догану. А, нагадую, за двома доганами йде звільнення керівника вищого навчального закладу.



За нашою інформацією, зовсім невелика кількість навчальних закладів дійсно планує продовжувати терміни вступної кампанії. Тому кожен абітурієнт повинен бути надзвичайно уважним і звернутися в першу чергу до приймальної комісії вищого навчального закладу з питанням, чи дійсно цей вищий навчальний заклад продовжує терміни вступної кампанії.



Тому що, нагадую, цей лист, який був підписаний міністром Табачником, має виключно рекомендаційний характер і не несе за собою жодних правових наслідків невиконання норм і пропозицій, які є в цьому листі.



Якщо говорити про, так звані, освітні реформи, то, напевно, не всі однаково розуміють цей термін. Реформа освіти – це процес, який іде у якомусь напрямку. Коли кожен рік частина освітньої спільноти зазнає радикальних змін щодо вектору руху, це не можна назвати реформою. Те, що сьогодні запропоновано і називається реформою, це насправді повернення до стану, який передував реформі 2002 року. Наприклад, те, що стосується 12-річної школи.



На жаль, суспільство за ці вісім років не було поінформовано про те, наскільки 12-річна школа є вигідна для випускника. І всі сприймають однозначно: 12 років – це забагато для того, щоб вчитися у школі, і це не дає жодних преференцій. На жаль, наші громадяни і освітяни не поінформовані за ці більш, ніж вісім років, не поінформовані про те, що 12-річна школа – це гарантія того, що атестат буде визнаватися, як мінімум, в європейських країнах світу, а також буде можливість вступати абсолютно спокійно без жодних додаткових заходів до вищих навальних закладів світу. Це означає те, що абітурієнт, який буде вступати після 12 років у школі, - набагато більш свідома людина, яка розуміє, чого вона хоче від життя. Тому що, на жаль, ри6нок освітянських послуг вищої школи не достатньо успішний в плані забезпечення потреб ринку праці. І проблема виникла через те, що абітурієнт, який вступає, вступає за пропозицією батьків, вступає за певними тимчасовими бажаннями отримати той чи інший фах, але ще не розуміє, ким він буде працювати. Це призводить до того, що лише 25% випускників вищих навчальних закладів працюють дійсно за спеціальністю.



Держава виділяє на одного абітурієнта, якого випускає, більше 110 тисяч гривень. Щороку навчається на державному замовленні більше 140 тисяч студентів, які стануть випускниками бакалаврату. Тобто це надзвичайно великі витрати, які йдуть поза потребами ринку і не призводять до жодних якісних наслідків.



Крім того, питання повернення до 11-річної школи пов’язане із обов’язковим навчанням з 5 років дітей. За попередньою практикою навчання з шести років є вже проблемним. Тому що дитина не завжди може соціалізуватися в такому юному віці. 5 років – це ще менше, що є знову ж таки великою проблемою.



Крім того, яким чином держава фінансово забезпечить обов’язкову дошкільну освіту з 5 років – теж поки що відкрите питання. особливою проблемою дошкільна освіта з 5 років виявиться для мешканців малих населених пунктів, сіл та селищ, де дуже часто немає навіть шкіл. Я не говорю про те, що немає садочків. Як 5-річну дитину щодня потрібно буде вести за 50-70 кілометрів до найближчого населеного пункту, який має дошкільний заклад, це незрозуміло.



Якби було запропоновано певний перехідний період, це одне питання. Але зараз цей період зрозумілий: з вересня повинно розпочатися навчання для тих дітей, які досягли 5-річного віку.



Чи є достатня кількість дитячих садочків? Немає. З одного боку Міністерство освіти заявляє про те, що 93% дітей такого віку у нас забезпечені дитячими садочками. Насправді ця цифра дорівнює трішки більше 50%, 53-56%. За цей короткий період добудувати відповідній навчальні заклади не можливо. Пропозиція міністра про те, щоб всі приміщення, які зараз займають фірми, комунальні підприємства, подекуди вищі навчальні заклади, тобто власність колишніх дитячих садочків перейшла у приватні або комунальні руки. Те, що їх за два місяці не звільнять, це також факт.



Тобто ми зараз повернулися до доволі скрутної ситуації, коли приймається якесь рішення, але за ним або немає відповідної нормативної бази, або матеріальної, або будь-чого іншого. І можна сказати, що припинення реформи 12-річної школи виключно пов’язано з тим, що в бюджеті немає коштів, щоб забезпечити остаточний перехід до цієї системи. Не вистачає близько 4 мільярдів гривень. Але питання в тому, що зробило Міністерство освіти для того, щоб їх знайти? Чи коли формувався державний бюджет, а він, нагадую, затверджувався вже навесні, були пропозиції від Міністерства освіти, яке повинно фінансово забезпечувати свою галузь та передбачити статтею бюджету ці потреби? Ні. Тому відмова від 12-річної школи є виключно тактичним кроком, який пов’язаний з тим, що немає коштів. І їх ніхто і не шукав.



Крім того, кілька слів ще по проблемам вищої школи і вступу на перспективу. Якщо з 2008-2009 років обов’язковим було зовнішнє незалежне оцінювання, за яким виключно вступали до ВНЗ, крім тих виняткових категорій осіб, які вступали на творчі спеціальності і потребували додаткових внутрішніх випробувань. То з 2011 року ми можемо повернутися до старої системи. І випускник школи буде поставлений у найнезручнішу ситуацію. Йому потрібно буде добре закінчити школу, тому що при вступі враховується середній бал атестату за 200-бальною системою. Йому потрібно буде у короткі терміни підготуватися до незалежного тестування і якісно його скласти, тому що це ¾ суми балів, з якими приходить абітурієнт до вищого навчального закладу. І третє – йому потрібно буде здати вступний іспит або написати, так зване, мотиваційне есе, на основі якого буде також прийматися рішення щодо вступу до вищого навчального закладу.



Всі ці пропозиції призведуть тільки до того, що абітурієнт буде настільки перевантажений, що навіть доволі талановита і успішна дитина, яка навчалася якісно з першого класу, буде у складній ситуації. Таку кількість випробувань за такий короткий термін якісно і успішно скласти буде доволі важко.



Крім того, мотиваційне есе – це великий коридор для повернення корупції при вступі до вищої школи. В чому проблема? Перш за все в тому, що в Україні немає системи оцінювання мотиваційного есе. І в тих країнах, де практикується зарахування балу за результатами оцінювання есе, є дуже чіткі критерії оцінювання. Тому що есе – це довільний твір по суті. І якщо немає системи оцінювання, то відповідно оцінка буде ставитися суб’єктивно. А коли знову ж таки персоналія особи, яка його пише, буде відома особі, яка його перевіряє, то виникне питання – а чи не будуть повернені спроби платити за те, щоб якнайвище оцінили цей вид робіт. Крім того, країни, які мають мотиваційні есе, мають проблеми не зовсім з корупцією, але по суті з шахрайством. Навіть у Сполучених Штатах є цілі приватні структури, які на замовлення абітурієнтів пишуть красиві мотиваційні есе. Чи це нам потрібно? Напевно, питання риторичне. Я вважаю, що абсолютно ні.



І останнє, до чого хотілося б закликати, перш за все міністерство освіти, це – розпочати публічний процес щодо підготовки системи вступу на 2011 рік. Тому що та робота, яка велася попередньо, на переконання моєї організації, є незадовільною. Тому що умови змінювалися за два місяці до закінчення школи. А ці зміни стосувалися атестату. Умови змінювалися і зараз продовжують змінюватися щодо термінів вступу тощо. І весь тягар цих змін лягає, на жаль, на абітурієнта. А жодної відповідальності ті чиновники, які спровокували ці проблеми, не несуть.



Костянтин Корсак:



Абсолютна більшість чоловіків природою створюються для автоматичного утворення об’єднань і подальшого змагання між собою в тому, щоб зайняти перше місце. Жінки природою створені з настільки потужним змаганням між собою, що ніде і ніколи не утворювали і не будуть утворювати об’єднань, вони просто змагаються. Так от, абсолютна більшість чоловіків – пірамідальщики. У же в підлітковому віці вони обов’язково залізуть у територіальну компанію та будуть там змагатися. Але частину чоловіків природа створює з критичним мисленням, і їх загнати в піраміду неможливо. Якщо вони там і будуть, то це внутрішній ворог. Так от, те, що я належу до тієї меншості, я второпав біля 50 років віком, коли вивчив купу наук додаткових, крім моєї рідної. У мене рідна – фізика і все, що з нею. А те, що я щойно сказав, пояснила етологія, в Росії її називають зоопсихологією.



А тепер до теми нашої розмови. Табачник зробив супер-важливу справу. Він ліквідував грандіозну дурницю, яку заклали багато років тому, коли всіх одночасно перевели на 12-річку. Це як же треба було думати, щоб не розуміти, що один рік не буде випуску в школі?! Вибачте, я не знаю таких країн, де живуть люди, які неспроможні це передбачити. На жаль, Україна є такою країною. Треба було частину переводити. Треба було щось передбачити, наприклад, найкращих учнів вже з десятого класу вже можна приймати до ВНЗ, оскільки вони вчитимуться на відмінно, навіть повністю не закінчивши школу. Треба було що завгодно робити, але не те, що було зроблено.



Тепер чи треба переживати, що багато хто закінчивши ВНЗ не йде за місцем праці? Переживати не треба з приводу ось чого. Колеги мої шановні, чи знаєте ви людину, яка спроможна передбачити склад ринку праці через 10 років. У нас чи закордоном. Хоч кого-небудь. Відповідь: немає таких людей. А планувати освіту треба на багато років на перед. Через це реально життя організувало справу так: діти йдуть туди, куди можна, навчаються, отримують диплом, найхитріші діти одночасно отримують другу професію, інші, закінчивши ВНЗ та отримавши диплом, знаходять роботу самі чи за допомогою батьків, чи за допомогою випадку, і вибачте, вчаться ще раз. Тому що зараз робота і навчання вже майже злилися. І сподіватися, що можна одразу в рамках системи освіти все передбачити і підготувати, - це несерйозно.



А тепер надзвичайно серйозні речі, про які говорить етологія. У примітивних суспільствах прекрасно працюють природні програми поведінки, які ми успадковуємо. В сучасних суспільствах від цих програм страждають. Система освіти і виховання не може стерти ці програми. Але вона може нівелювати негативний вплив. Система середньої освіти неспроможна це зробити, і через це абсолютно всю молодь потрібно пропускати через вищу. Коли вони вийдуть у світ у віці 23 років, у них у голові будуть зовсім інші мозкові програми. Не ті, що в 16 років. У нас у голові буде багато мозків – немовлячі, дитячі, дизфункціональні ранньопідліткові, дорослі, які я розділяю на гормональні, нормальні і депресняк, і після 50 років з’являються останні мозки, які частково мудрі. Це відбувається у кожної людини. А система освіти навіть не попереджає своїх абітурієнтів про те, що це відбувається.



З приводу якості освіти. Слава Тобі, Господи, що наша система освіти в значній мірі розвивається як бур’ян. Особливо вища школа. Бо якби дуже втручалися у нещасну систему освіти, то було б вже зовсім погано.



В нормальних країнах вже багато років використовується термін initial education. Що це таке? Це і є сучасна освіта з великої літери. Ця освіта повинна надавати професію всій молоді, всім 100%, яка потім з професією буде виходити на ринок праці. Це і є головна зміна в системах освіти. В старій системі освіти всім давали грамотність, а професію люди отримували не в системі освіти. А зараз всі в розвинених країнах отримують професію всередині освіти. І у нас цей процес страшенно помітний. І він відбувається без наказів, без нічого. Якісна освіта – це освіта, яка дає професію в рамках системи освіти, яка вас виводить на ринок праці з професією, сартифікованою. А якщо ця умова не виконана – це погана система освіти. Бо якщо підлітка викинути з системи освіти у 15 років, чи треба вам пояснювати, де він опиниться? Так от всіх треба тримати до того часу, коли не з’явиться нормальний мозок. Ця освіта має тривати 21 рік з гаком. Так в Австралії, Швеції. У нормальних країнах – близько 18-20. Це нормальне сартифіковане навчання дитини, коли вона починає своє навчання і до моменту, коли вона виходить на ринок праці.



Ольга Айвазовська:



У мене кілька коментарів з приводу того, що випускник не може прогнозувати те, що відбуватиметься на ринку праці через 10 років. Це досить актуально для країн, які мають виключно платну освіту. Коли випускник школи, абітурієнт готується до вступу до ВНЗ з народження. Батьки накопичують кошти на окремому рахунку, що є спеціалізованим кредитом для навчання у вищій школі. Тому що в тих же Сполучених Штатах річна середня сума платні за один рік бакалаврату становить 30 тисяч доларів. Тобто це досить великі кошти, які доводиться накопичувати протягом життя.



Інше питання – наша країна, яка по суті по Конституції забезпечує і гарантує безоплатну освіту. Тому, вибачте, але якщо 75% випускників зразу ж, після закінчення навчання, навіть не думають йти і працювати за фахом. То, значить, 75% коштів викинуті суспільством, державою, платниками податків даремно. Тому якщо є потреба навчатися, то людина навчається. Є таке поняття як навчання протягом життя. Людина може здобувати один фах, другий, третій. Але якщо за це платить держава, то випускник вищої школи повинен працювати на ринку праці з цією спеціалізацією хоча б якийсь термін. У нас як від армії, так і від роботи за фахом дуже престижно уникати.



Друге. Про те, що дурні не передбачили року без випуску. Рік без випуску було передбачено. А саме те, що держава забезпечить у 2012 році 140 тисяч бюджетних місць, оплату за них. Але просто вищі навчальні заклади один рік будуть без контрактників. І все. Питання в тому, що в цьому не зацікавлені ВНЗ. Тому що держава платить дещо менше, ніж може встановлювати на контракті вища школа.



Але я б не була настільки однозначною з приводу того, що 12-річна школа – це дурниця. Тому що як раз після 9-10 класу повинна була бути програма, яка надає спеціальність. І після випуску з 12-річки абітурієнт ВНЗ потенційний вже мав попередній диплом, який би дорівнював коледжу або технічному училищу, або іншому ВНЗ І чи ІІ рівня акредитації. Це абсолютно непогано.



Як на мене, один рік до 11 класів, ніж 1 рік, але з 5 років. Тому що з 5 років освіта це гра. Але якщо 5-річна дитина чи батьки не мають можливості возити в цей дитсадок, навчати, тому що більшість буде платна. Так чи інакше держава не зможе забезпечити якісних фахівців за півтора місяці, які будуть викладачами для цієї дошкільної освіти.



Тому на моє глибоке переконання, зроблена дурниця, просто так відмовившись від цього. Тому що у нас люблять говорити наступне: у нас реформа не здійснюється, тому що у нас не передбачений перехідний період. У 2008 році тестування це погано, тому що суспільство було в шоці, і потрібно було дати перехідний період. А те, що переходили до цього тестування з 2003 року це як би не враховується. А те, що до 12-річної школи йшли з 2002 року, це як би теж не враховується.