Взять штурмом

Именно этим уже неделю занимаются абитуриенты и их родители у стен высших учебных заведений.

Где-то сносят дубовые двери, а где-то разбивают окна.

Неоправданный ажиотаж…

Как известно, 15 июля началась вступительная кампания в вузы. Желающие стать студентами университетов и институтов в первый же день массово понесли документы. Очереди занимали на рассвете, но ранних подъемов оказалось недостаточно – желающих подать документы оказалось тьма-тьмущая. Поэтому следующую ночь некоторые вчерашние школьники и их родители провели у стен облюбованных вузов. Особенно иногородние. Они, опоздав на свои поезда, остались полюбоваться звездным небом.

Напомним, в этом году условия поступления в вузы отличаются от прошлогодних. Прием документов длится две недели (с 15 по 31 июля), а не месяц, как в прошлом году. Абитуриенты, которые будут поступать на конкурсной основе, должны подать документы не позднее 22 июля.

В общественной сети «ОПОРА» (ее эксперты несколько лет подряд осуществляют мониторинг вступительной кампании) уже успели заявить, что сокращение срока приема документов в вузы до двух недель привело к значительной перезагрузке приемных комиссий в учебных заведениях. Вузы не предусмотрели большого наплыва абитуриентов и поэтому не увеличили число персонала, который работает с документами. Так же никто не позаботился и о дополнительных единицах оргтехники для проверки данных приложений к сертификатам с результатами внешнего оценивания. Не подумали и над необходимостью создать «электронные очереди» через сеть Интернет или же предварительные списки. 20 июля у стен Киевского национального торгово-экономического университета можно было увидеть списки из 8040 фамилий!..

Мама одного из абитуриентов справедливо жалуется: «В приемных комиссиях работать не спешат. Нас выдворили за двери вуза на пятидесятиградусную жару. Пускают порционно. Я уже даже деньги за проход в здание хочу предложить, как это делают остальные».

Премьер-министр Украины Николай Азаров уже несколько раз предупредил министра образования Дмитрия Табачника о недопустимости излишнего ажиотажа в работе приемных комиссий вузов и потребовал продлить сроки вступительной кампании: «Ситуацию необходимо исправлять. Нужно сказать всем абитуриентам, что срок приема документов необходимо продлить, например, на две недели – выступить и прямо сказать». Мол, большие очереди у приемных комиссий в вузах свидетельствуют не об увеличении желающих учиться, а о просчетах в организации.

С ним согласна и Ольга Айвазовская, глава правления Гражданской сети «ОПОРА». «Не надо обвинять в огромных очередях самих абитуриентов», – говорит она.

Министр Табачник сначала сопротивлялся, мол, ректоры абсолютно уверены, что все необходимые действия будут осуществлены. Да и в комитете Верховной Рады по вопросам науки и образования говорили, что нет рисков нарушения сроков вступительной кампании с 15 по 31 июля. Но после критики Табачник все-таки решил пойти навстречу абитуриентам, увеличив срок приема документов на пять дней.

Правда, на этом проблемы поступающих не исчерпываются. Бывали случаи, когда у абитуриентов не принимали документы сразу на несколько специальностей в одном вузе. Им предлагали прийти завтра и повторить процедуру… Хотя это противоречит действующим условиям приема, которые позволяют отдавать документы максимум в пять вузов на три специальности в каждый.

…и прочие трудности

Усложняют процедуру приема документов и дополнительные проверки в самих университетах. Так, например, в Крымском государственном медицинском университете им. С. Георгиевского посторонние люди сверяют медицинские справки, в то время как по условиям приема сказано – это обязанность исключительно приемных комиссий.

Еще одна проблема – отсутствие данных о госзаказе на конкретные специальности в вузах. То есть абитуриенты реально не могут оценить, есть ли у них шанс стать студентами и учиться «на бюджете». Если бы объем госзаказа был оглашен до начала вступительной кампании или же сразу после подписания соответствующего указа – не позднее 16 июля, абитуриенты могли бы самостоятельно сориентироваться, будет ли шанс поступить, и насколько большим будет конкурс.

Были и технические проблемы с доступом к информационной системе «Конкурс» (с ее помощью абитуриенты теоретически могут отслеживать свои шансы стать студентами избранного ими вуза в он-лайн режиме). И хотя вскоре технические проблемы были устранены, абитуриенты продолжают жаловаться. Например, на то, что приемные комиссии не всегда корректно подают данные – ошибаются в количествах баллов. Но это только «цветочки». Некоторые вузы позволяют себе вообще не посылать необходимую информацию для ведения статистики. В числе безответственных – Луганский государственный институт жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Мариупольский государственный гуманитарный университет, Национальный авиационный университет, Одесская национальная юридическая академия.

«Часто абитуриент знает данные о лицензионном количестве студентов. Но граждане, которые не имеют возможности заплатить за образовательные услуги, фактически лишены права выбора вуза, ведь они не знают реальные объемы государственного заказа. Иногда речь идет лишь о пяти-десяти местах. При этом лицензированный объем может быть 200 человек», – говорит Айвазовская.

К сожалению, не во всех вузах члены приемных комиссий ознакомлены с министерскими условиями приема в вузы. В Национальном университете «Львовская политехника» абитуриентам настойчиво предлагают писать заявление как «на бюджет», так и «на контракт». В действительности же из всех студентов формируется единый рейтинг, а тем, кто не нашел места в «государственном списке», предлагают платное место.

В Херсонском государственном аграрном университете вообще требуют не те сертификаты, которые обусловлены условиями приема. Вместо обязательного документа по истории Украины или математике там просят предоставить – по биологии. Интересно, что правила приема в данный вуз именно с такими требованиями были утверждены 5 ноября прошлого года и согласованы с Министерством образования спустя несколько недель. Увы, за ошибку Минобразования приходится расплачиваться сегодняшним поступающим.

Отдельно следует сказать о примерах недобросовестной рекламы явно манипулятивного характера. Например, Киевский национальный университет культуры и искусств в своем объявлении гигантскими буквами на ликующем красном фоне указал, что зачисляет всех без исключения абитуриентов. Даже без сертификатов. Однако, как выяснилось позже, без сертификатов принимают только на заочную форму обучения и только выпускников школ до 2007 года, рассказала представитель сети «ОПОРА».

Первые итоги вступительной кампании уже подведены. В том, что в следующем году сроки вступительной кампании надо пересматривать, никто не сомневается. «Я думаю, что в следующем году мы сделаем по-другому. Мы позволим тем, кто окончил школу раньше без сертификатов, – пусть себе идут и подают документы, а те, кто проходят ВНО, могут подавать их сразу после получения сертификата, но при условии, что тогда уже по апелляциям они не будут пересматриваться», – сообщил Табачник.

А еще не мешало бы в следующем году ввести электронную форму приема заявлений в высшие учебные заведения. Например, послать документы по сети Интернет. Так можно существенно разгрузить приемные комиссии, а также исключить возможность появления очередей. Впрочем, это не гарантия от неточностей, ошибок, оплошностей и намеренных нарушений в будущем.