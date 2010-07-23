Политика православной ойкумены

Со сменой власти в Украине происходит очевидное потепление отношений между нашим государством и Россией. По крайней мере, на политическом уровне. Кроме того, сейчас в Украине находится с визитом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. О том, как повлияет смена политических отношений между государствами на взаимоотношения Русской и Украинской православных церквей, стоит ли нам ожидать сближения и понимания между ними, каких последствий ждать от визита Патриарха Кирилла в Украину, «Главреду» рассказали доктор философских наук, профессор, завотделом истории религии и практического религиоведения Института философии им. Г. Сковороды НАН Украины, вице-президент Украинской ассоциации религиоведов, исполнительный директор Центра религиозной информации и свободы Людмила Филиппович и доктор богословских наук, профессор Киевской православной богословской академии Киевского патриархата Дмитрий Степовик.



«Это все – политика…»



Людмила Филиппович: «Без сомнения, все духовные явления и все процессы, происходящие сегодня в религиозной жизни, связаны с политикой, экономикой, социальными отношениями. Это не секрет для всех. Было бы странно не ждать перемен во взаимоотношениях между двумя церквами после объяснения друг с другом наших политических лидеров – президентов и премьер-министров Украины и России.



Мы должны иметь в виду, что, несомненно, это все – политика. Пусть церковная, но политика. На формирование взаимоотношений между церквами влияют не только взаимоотношения внутри этой церкви, но и отношения между главами государств.



Сейчас можно гадать на кофейной гуще и думать о том, что произойдет за годы, пока при власти будет новая политическая сила, но история и практика религиозной жизни нам говорит о том, что взаимоотношения всегда формировались очень сложно между любыми поместными православными церквами, и о том, что в отношениях между Украинской и Русской православными церквами сохранялась определенная напряженность, - неоспоримый факт».



Время сдавать церковные интересы



Дмитрий Степовик: «Потепление отношений России и Украины носит какой-то односторонний характер. Это целый ряд уступок со стороны Украины, и ни одной уступки – со стороны России. Мы знаем, насколько пророссийски настроен был второй президент Украины Леонид Кучма, но и при нем Россия провоцировала, бросала вызовы, ждала, чтобы Украина как-то ответила. И благодаря тому, что мы довольно толерантный народ, мы старались уладить ситуацию.



Слава богу, что сегодня все происходит в более спокойной обстановке, по крайней мере, мы не слышим угроз. Но национальные интересы сдаются буквально каждый день на всех участках. И, наконец, пришло время сдачи церковных позиций. Конечно, все это временные явления.



Я абсолютно уверен, что будет восстановлена вся, по всей длине улица Ивана Мазепы, а не только тот кусочек, который наши депутаты городского совета так легко отдали. Ну почему мы не можем жить на улице Мазепы? Когда российские православные церкви в Западной Украине расположены на улицах Степана Бандеры, Коновальца, Петлюры, никто не кричит. А эти, видите ли, не смогут там жить, потому что их будет трясти или кусать комары, если они будут ночевать в апартаментах, возведенных для них за миллионные средства из государственного бюджета и нашего кармана. Их будет мучить бессонница, если они поживут на улице Мазепы, поэтому нужно сменить название. Слушайте, ну это же политика Иуды Искариота! Но тогда все апостолы были против него, и все равно предательство было. Сегодня мы видим, что иуд больше, чем апостолов Петров, Павлов, Варфоломеев и Ионов Богословов, чем это было во времена Иисуса Христа».



Судьба РПЦ решается в Украине



Людмила Филиппович: «Кроме явных вещей, представленных нам в виде всевозможных заявлений, которые делают и государственные, и церковные деятели, существует еще большой пласт скрытой политики. И мне бы хотелось именно на это обратить внимание.



То есть с точки зрения явного, все совершенно благостно: Украина встречает своего патриарха, все вполне довольны и подчеркивают триумфальность визита патриарха. Но его приезд в Украину не случаен. Он сразу заинтересовался ситуацией в Украине, едва лишь приобрел статус патриарха. Он прекрасно понимает, что судьба Русской православной церкви сегодня решается в Украине.



Сегодня точка зрения московских комментаторов и экспертов сходится на том, что в Украине собственно отсутствует Украинская православная церковь. Это все Русская православная церковь, РПЦ. И приезд патриарха они рассматривают как решение внутренних российских православных проблем.



Я думаю, что позиция Украины, в том числе Украинской православной церкви, несколько отлична. И вы понимаете почему. Потому что было 20 лет независимости, мы уже привыкли быть самостоятельными, мы уже осознали себя как отдельную нацию, имеющую свою культуру, язык, менталитет, историю, письменность и многие другие признаки, говорящие о самостоятельности украинцев. Мы не можем воспринимать себя как осколок или часть какого-то государства. Пусть даже такого большого, как Россия».



«Не по благословению, а по попущению Божьему»



Дмитрий Степовик: «Самая главная цель визита Патриарха Кирилла – уничтожить Киевский патриархат. Но это совершенно бессмысленное и дикое стремление.



Филарета лично люто ненавидит Кирилл. Филарет принимал участие в его хиротонии, и знал, что это за человек, знал о его чрезвычайно низких моральных качествах, о его сребролюбии, что не только для архиерея, но и для любого христианина есть тяжкий грех, который не прощается, если человек не покается в нем. Но под огромным давлением тогдашнего КГБ в 70-х годах Филарет, тогдашний первый член Синода Русской православной церкви, Киевский митрополит и Экзарх Украины, прямо ему сказал в присутствии архиерейского собора РПЦ, что «мы вас рукоположили не по призванию, а по попущению Божьему». Идти служить на епископа или даже на священника – это голгофский путь, жертвенное служение. Потому что совершенно меняется стиль жизни человека, и он живет чисто духовной жизнью. И это призвание.



То есть на определенный момент Господь на все катастрофы закрывает глаза и попускает – «хорошо, делайте», учитывая, что люди страшно грешат. Поэтому в православии есть понятие «по благословению Божьему» и «по попущению Божьему».



Кирилл, конечно, знал, что эта фраза значит. С тех пор у него достаточно острый зуб на Владыку Филарета. Многие были врагами Владыки Филарета и есть до сих пор. А он себе 82 года тихонько работает.



Я был на похоронах Владыки Андрея Горака, нашего митрополита УПЦ, первого члена Синода. А отпевание архиерея - это очень долгий процесс. Сначала идет два часа Божественная литургия, а потом идет отпевание, похороны архиерея, которые длятся около трех часов. Вы знаете, я младше, и многие младше Филарета, но он все пять часов стоял и не отходил от гроба, в отличие от многих. Это очень терпеливый человек. То есть Господь нам послал человека, которого называют незапуганным пастором. Сколько ему угрожали! Но он построил эту церковь».



Патриарха Кирилла привел в Украину страх



Людмила Филиппович: «Российский знаменитый политический социолог Баранов пришел к выводу, что Патриарха привел в Украину, как ни странно, страх. Такое ощущение, что они осознали, что могут потерять Украину как часть своей православной ойкумены. Этого они допустить не могут.



Они сами приводят очень убедительные данные о том, что настроения в Украине не являются пророссийскими. Только 11% тех, кто действительно радуется приезду Патриарха, среди всего опрошенного населения. 12% явно высказались против этого приезда. И в такой ситуации понятно, что возникает вопрос – а как сохранить Украину православной, как сохранить свою церковь, которая, по их мнению, является материнской для всего постсоветского пространства?



Для этого были подтянуты очень серьезные интеллектуальные силы. В частности, это касается выдвинутой концепции «русского мира», у которой очень много недостатков. Но она без сомнения направлена на создание некой новой общности, которая была утрачена в результате коллапса Советского Союза.



И сегодня в эту общность приглашаются все православные народы – и чуваши, и молдаване, и украинцы, и белорусы, и русские.



Не знаю, есть ли желание, особенно у молодой генерации украинцев, возвращаться к тем временам. Думаю, что жизненный опыт в условиях деспотичных тоталитарных режимов, если не у вас, молодых, то у нас, людей среднего и старшего возраста, есть. И он негативный. Поэтому предложенная идея выглядит как своеобразная программа, требующая реализации. В числе пунктов этой программы в рекомендательной части последним пунктом стоит «подготовка к возможной замене Митрополита Киевского из-за ухода Блаженнейшего Владимира на покой». Я думаю, что это вмешательство не только во внутренние церковные дела Украинской православной церкви, но и во внутренние государственные дела.



Это коротко о тех угрозах, которые могут возникнуть в связи с визитом Патриарха Кирилла. Хотя я не отрицаю, что у него есть здесь свои верные, и он имеет право сюда приезжать. Но считать Украину исключительно своей собственной канонической территорией и надеяться на то, что 100% украинцев его считают своим патриархом, сегодня нет оснований».



Возможные радикальные шаги РПЦ



Дмитрий Степовик: «Известны предложения, поступившие от Кирилла Фролова, директора Института СНГ. Он почему-то очень много занимается церковными делами. Он сказал так: «Нужно заставить Януковича снять с регистрации Киевский патриархат, как раскольническую и сектантскую группу, и тогда силой забрать всю недвижимость, которая принадлежит этим сектантам». То есть это то, что они пытались сделать в 1992 году. Наши монастыри, семинарии и кафедральные соборы, во всех областях Украины – это все они хотят отнять. То есть он предлагает начать революцию в Украине. Им это очень выгодно, потому что они под этим предлогом могут ввести войска для «принуждения к миру». Они хотят сделать в Украине то же, что сделали в Грузии.



Но это самые радикальные шаги, к которым они могут прибегнуть.



Второе предложение. Составляются списки всех церквей, построенных на территории Украины во время оккупации Украины, начиная от 1654 года и до развала Советского Союза. И правительству представят их как «все русские церкви».



Кроме того, есть обращение церкви Сабодана о том, чтобы им передали для богослужения Софию Киевскую «как русский храм». Мы сказали, что это невозможно. Тем более будет сопротивление со стороны заповедника. То же они делают и в Лавре. Пытаются сделать так, чтобы в Верхней лавре не было музеев.



Вот такие мероприятия они будут предлагать. Будут ли они приняты, поживем – увидим. Я думаю, что нет. Потому что если сдастся это, как сдался Севастополь, то это будет последней каплей, после которой терпение народа лопнет».