Якою мовою ми дивитимемось кінофільми? Відповідь на це запитання, на жаль, залежить від результатів протистояння різних бізнес-структур в Україні, а також, певним чином, їхніх лобістів у політиці.

За турботою про народ, його права та Європейську хартію мов і меншин стирчать вуха особистих інтересів. Навіть нещодавня постанова Кабміну, яка фактично дозволила дублювання російською мовою, за умови, що процес пройде в Україні, лобістів російськомовних кінострічок не задовольняє. Бо насправді йдеться не про мову, а про гроші



На деякий час поринемо в історію питання. На відміну від теледубляжу, який був двомовним упродовж усієї історії сучасної України, весь кінодубляж в Україні провадився російською мовою до 2006 року. Переломним моментом у законодавстві стала постанова Кабміну від 16 січня 2006 року, якою встановлювалась квота на український дубляж щодо загальної кількості фільмів. Переломним же моментом на практиці був вихід на кіноекрани мультиплікаційного фільму «Тачки» від славетної студії Pixar. Компанія B&H Film Distribution забезпечила фільму український дубляж дуже високої якості (головними акторами озвучування стали Богдан Ступка та Ольга Сумська). Фільм ішов у прокаті в двох мовних версіях. Самі B&H Film Distribution стверджують, що українська версія зібрала на 15% глядачів більше.



На той час більшість українців уже була в курсі, що український переклад та дублювання можуть не поступатися російським. Уже були наочні свідчення, що потім стали хрестоматійними прикладами, – «Альф» на телебаченні, «Гаррі Поттер» у літературі. «Тачки» стали третім, кіношним варіантом. Задля справедливості слід зазначити, що всі ці випадки поєднує персоналія Олекси Негребецького (справжнє ім’я – Леонід Дмитренко), який, власне, переклав «Тачки» та «Альфа» і співредагував переклад творіння Джоан Ролінґ.



Відтоді процес українського дублювання почав набирати обертів – наступним було продубльовано хіт сезону «Пірати Карибського моря-2», а потім ця сніжна грудка почала розростатися. Незважаючи на песимістичні прогнози низки кінодистриб’юторів, після введення обов’язкового українського дублювання рівень відвідуваності кінотеатрів і касові збори не тільки не знизились, але й зросли. Так, за даними російської комунікаційної групи «Планета-Інформ», 2009 року касові збори українських кінотеатрів зросли на 18,2% щодо 2008 року, а у першому кварталі 2010-го – на 54% порівняно з першим кварталом 2009-го. Подібні дані публікувала й міжнародна асоціація дистриб’юторів Motion Picture Association. Тож заяви деяких політиків про непопулярність українського дубляжу залишаються на їхньому сумлінні.

Юридичні тонкощі



Наприкінці грудня 2009 року Конституційний Суд завершив розгляд справи щодо тлумачення Закону «Про кінематографію» і виніс своє рішення щодо українського дублювання. Суд просили уточнити норму, згідно з якою фільми, ліцензовані до показу в Україні, повинні мати українське дублювання, озвучування або субтитри.

Суд майже дослівно повторив норму закону. Його рішення звучало так: «Іноземні фільми не можуть демонструватись в Україні, якщо вони не продубльовані, озвучені або субтитровані державною мовою».

А за місяць, 18 січня 2008 року, Міністерство культури з посиланням на рішення суду видало власний наказ із подібним, але не тотожним формулюванням. Воно постановило: «Не видавати державного дозволу на право розповсюдження та демонстрації фільму, якщо він не дубльований (озвучений або субтитрований) державною мовою на фільмокопії мови оригіналу».

Ця норма викликала справжній шквал обурення у деяких кінопрокатників (особливо у гендиректора ТОВ «Мультиплекс-Холдинг» Антона Пугача) та політиків (особливо у народних депутатів від Партії регіонів – Вадима Колесніченка та Ірини Бережної). Вони відразу записали постанову Мінкульту до дискримінаційних та незаконних. Чому? Все через останні слова в цьому документі: «На фільмокопії мови оригіналу». Рішення Конституційного Суду залишає шпаринку – англомовний кінофільм можна дублювати російською, але мати українські субтитри. Додавання слів «на фільмокопії мови оригіналу» цю шпаринку закриває.

2010 року до влади в країні прийшла команда, налаштована здебільшого проти україномовного дубляжу. Так, віце-прем’єр із гуманітарних питань Володимир Семиноженко скаржився на низьку якість українського дубляжу і заявляв, що його охоплює жах, коли він бачить у кінотеатрі російське кіно, продубльоване українською. Це стало приводом для численних жартів. По-перше, жодних експертних висновків щодо низької якості українського дублювання поки що не існує (сам Семиноженко за освітою фізик, а не лінгвіст). А по-друге, російське кіно не дублюють у принципі – його демонструють мовою оригіналу.

Як би там не було, але згодом Ірина Бережна у співавторстві з колегою Олегом Царьовим подали до Кабміну проект нової постанови, яка мала б замінити наказ Мінкульту від 2008 року. Постанову було прийнято. Згідно з новою нормою, в Україні дозволяли ліцензування фільмів, дубльованих не українською мовою. Єдина поправка: за умови, що дубляж в усіх своїх стадіях був би вироблений в Україні українським суб’єктом підприємництва. Здавалося б, захищені водночас і права російськомовних українців, і національний виробник. Але регіонали, що раніше протестували проти «диктату українського дубляжу», чомусь не заспокоїлись. Постанову розкритикувала навіть пані Бережна, яка була її фактичним співавтором. З’ясувалося, що вищезгадане «уточнення» з’явилось у проекті постанови вже під час доопрацювання її в уряді. Вадим Колесніченко навіть пов’язує з цим звільнення того самого віце-прем’єра Семиноженка – мовляв, не вгледів, не зміг провадити партійну політику. Семиноженко парирував заявою: «Український дубляж – це тема надумана. Є закон про кінематографію. Якщо не подобається – міняйте через Раду».

То що ж насправді не подобається депутатам у нормі про дублювання саме в Україні, хай навіть і російською мовою? Зрозуміти це можна лише з’ясувавши, як працює український ринок кінопрокату.

Економічне підґрунтя

Насправді у низці випадків люди, які говорять про захист прав громадян на мову, керуються не лише громадянською свідомістю, а й більш меркантильними мотивами. Докладніше про особисті мотиви деяких великих гравців українського кіноринку ми розповімо нижче. А наразі просто коротко розкриємо економічну складову конфлікту.

В Україні діє близько десятка відносно великих кінопрокатників. Деякі з них мають ті чи інші контракти з голлівудськими мейджорами – правовласниками та виробниками кінопродукції, на кшталт Warner Bros та Disney. Решта таких контактів не має і користується послугами російських посередників (екс-голова Держкіно Ганна Чміль стверджує, що перших – шість, других – чотири).

Найбільш незалежний серед прокатників – B&H Film Distribution, що належить Богдану Батруху, фактично «хресному батьку» українського дубляжу. Він має не лише широкі зв’язки з мейджорами, але й власну студію Le Doyen – єдину в країні студію повного циклу, на якій роблять і власне дублювання, і зведення звуку у форматі Dolby Mix. Саме через це конкуренти люблять звинувачувати Батруха у лобіюванні україномовного дубляжу – мовляв, йому-то вироблення цього дубляжу дається найлегше та найдешевше за всіх. Наразі B&H контролює близько двох третин ринку голлівудських кінофільмів в Україні.

Ще кілька таких дистриб’юторів, як Gemini та «Кіноманія», також мають потрібні контакти й активно співпрацюють з українськими студіями дубляжу (чи то українськими філіалами російських студій, як-то «Невафільм»). Їм робити це дещо складніше через відсутність власного повного циклу, але все одно вони не надто страждають. Гірше тим, хто раніше «правив бал», – а саме студіям, що активно демонстрували в Україні російські фільмокопії.

Зауважимо, що є два варіанти заробляння грошей на кінопрокаті. Чи то компанія укладає договір із мейджором, отримує у нього матеріал, перекладає, дублює, зводить звук та друкує плівку (чи то записує цифровий носій). Це непросто, але насправді більшість витрат, включно з перекладом та дубляжем, за договором оплачує сам мейджор. Фільм демонструють, половина касових зборів іде компанії, половина – мейджору. Вигідно за умови значних касових зборів та наявності власної інфраструктури.

Другий варіант – це коли небагата компанія просто купує певну кількість фільмокопій у компанії з першого пункту. І демонструє їх у себе. Половину касових зборів усе одно доведеться віддати, але процес набагато простіший за вищенаведений варіант.

До другої половини 2000-х років другий варіант абсолютно домінував в українському кінопросторі. Українські дистриб’ютори просто купували фільмокопії у російських колег. Це було просто і недорого – до $2 тисяч за одиницю. Особливо у випадках, коли брали секонд-хенд – копії, що вже демонстрували у Росії. Щоправда, якість їх була низькою (кіноплівка втрачає якість після кожного використання), а українські глядачі змушені були чекати, поки кіно подивляться росіяни (плюс – час на розмитнення). Але «піпл хавав» – інших варіантів не було.

Звісно, з нормою про обов’язковий україномовний дубляж такий номер уже не проходив. Російський секонд-хенд був, звісно, російськомовним. Купувати у сусідів відтепер можна було лише ті фільми, для яких російська була мовою оригіналу. Це викликало шквал обурення у низки дистриб’юторів – особливо у тих, які були близькими партнерами чи філіалами сусідських та не мали коштів на власне дублювання. У більшості випадків обурення було ретельно замасковано під турботу про російськомовного глядача. Але зрештою довелося все-таки витрачатись на український дубляж.

Нове рішення Кабміну в цьому плані виявилось по-візантійськи хитрим. Воно вибило з-під ніг лобістів російськомовного дубляжу їхній найвагоміший аргумент – захист прав російськомовних громадян. Російськомовне дублювання дозволено – так, дозволено. Права захищено, питань немає. А те, що російським та «навколоросійським» дистриб’юторам усе-таки доведеться платити навіть за російськомовні переклад та озвучення, бо фільмокопії російського виробництва завозити не можна, – це вже окремі бізнесові проблеми окремих багатих людей. І права російськомовних, Європейська хартія регіональних мов і мов меншин та інші благовидні приводи тут ні до чого. Як казав герой класичного російськомовного фільму: «А ты не путай свою личную шерсть с государственной!». Краще підтримайте національного виробника.

Чи слід після цього казати, що нова норма, нехай вона й задовольняє інтереси російськомовного глядача, для російських прокатників та їхніх партнерів є не кращою за попередню (про що слушно зауважили нардепи-регіонали Колесніченко та Бережна)? Особливо якщо взяти до уваги, що друкувати плівку в Україні можна лише на ще недобудованих потужностях кіностудії Довженка. А керує їх добудовою та сама Ганна Чміль – уже як виконувач обов’язків гендиректора Національного центру імені Олександра Довженка.

З іншого боку – кінодистриб’ютори, які зараз уже налаштували повноцінний український дубляж і за нової норми житимуть нормально. Як розповіла «Главреду» юридичний консультант «Кіноманії» Ірина Щуренко, принаймні найближчим часом ця компанія продовжить демонстрацію фільмів, дубльованих виключно українською і в Україні. Просто щоб «вписатися» проміж Законом «Про кінематографію» із його вимогами щодо державної мови та новою постановою Кабміну з його «будь-якою мовою, аби в Україні». І не мати зайвих проблем. На жаль, генеральний директор іншого великого дистриб’ютора – Gemini – Андрій Дяченко не зміг прокоментувати нову постанову, бо ще не бачив її тексту.

Прекрасним лакмусом у цій ситуації є позиція «Артхаус-трафіку» – найбільшого в Україні дистриб’ютора некомерційного мистецького кіно. Незважаючи на те, що у них дуже низькі збори і вони фактично не можуть дозволити собі замовити окремий високоякісний дубляж, на життя вони аж ніяк не скаржаться. «Нова норма здається мені справедливою, – каже Саша Ковальова, прес-аташе компанії. – Принаймні щодо глядача – тепер точно є свобода вибору мови перегляду. Та й захист українських студій перекладу та дубляжу цією нормою – чим не хороша новина?». За її словами, «Артхаус-трафік» проблему дубляжу просто обійшов: фільми демонструють мовою оригіналу, але з українськими субтитрами (що не так дорого, як дубляж чи озвучування) чи навіть із «дубляжем у залі» – коли працівники кінотеатру озвучують фільм українською просто в залі під час перегляду.

Замість висновків

Лобісти демонстрування в Україні російських секонд-хенд-фільмокопій можуть досягти свого кількома шляхами. По-перше, новою постановою Кабміну, з якої вилучать норму про дублювання в межах України. По-друге, як слушно сказав Семиноженко, зміною Закону «Про кінематографію» через Раду. По-третє, врешті-решт, внесенням зміни до Конституції щодо надання російській мові статусу державної. Але це вже не скасує того факту, що деякі політики, як кажуть, «попалились» – продемонстрували, що їх цікавлять не тільки і не стільки права громадян на перегляд російськомовних фільмів, скільки можливість дистриб’юторів демонструвати російські фільмокопії.

Що ж буде, якщо норму не буде скасовано і в Україні буде можливий російськомовний дубляж власного виробництва? Це стане доволі цікавим лакмусом. Якщо твердження про значно більшу популярність (відповідно – й економічну доцільність) російськомовного дубляжу є правдою, то дистриб’ютори все-таки замовлятимуть його українським студіям – і дві мови вперше в історії українського кінопрокату існуватимуть в умовах вільної конкуренції. Якщо ж ми найближчим часом не побачимо масового повернення російської мови у кінотеатри – це означатиме, що хтось значно перебільшив роль мовного питання у житті українських кіноманів. -- Під ковдрою



Деякі фігуранти «дубляжного» конфлікту мають чи потенційно можуть мати особисті приховані інтереси у відповідному бізнесі. Чи принаймні вони звинувачені опонентами у їх наявності.



{1-} Ірина Бережна – нардеп від Партії регіонів, активний противник дублювання лише державною мовою. Критикує призначення Ганни Чміль на посаду голови Держкіно (як незаконне через пенсійний вік чиновниці), наказ Мінкульту 2008 року про обов’язкове дублювання українською (як нібито таке, що суперечить рішенню Конституційного Суду) та нову постанову Кабміну (як лобістську).

Можливий особистий мотив: Бережна є (за власним визначенням) «дуже близьким другом» медіамагната Бориса Фуксмана, якому належить мережа мультиплексів Cinema City. Співвласником цього бізнесу є російська компанія «ХХ век фокс СНГ». Також опоненти Бережної натякають на її бізнес-зв’язки з Пугачем – начебто вона причетна до адміністрування мультиплексів із його кінотеатрами.



{2-} Вадим Колесніченко – нардеп від Партії регіонів, голова організації «Русскоязычная Украина», критикує будь-які обмеження російського дубляжу як зазіхання на права російськомовних громадян України. Є свідчення на користь того, що його метою є допомога не стільки російськомовному глядачеві, скільки російському кінопрокатнику. Невідомо лише, з ідеологічних чи з якихось інших міркувань (утім, навіть противники Колесніченка з руху «КіноПереклад» не радили «Главреду» шукати в його діях бізнес-інтерес – мовляв, у пана нардепа просто важка форма українофобії). Цитуємо фрагменти інтерв’ю Колесніченка інтернет-виданню For.Ua, у якому він критикує останню постанову Кабміну: «Через нову постанову Кабміну жоден закордонний фільм не зможе потрапити до України без обов’язкового дубляжу на території України українськими суб’єктами підприємницької діяльності. Ця постанова є ще жорсткішою стосовно людей, навіть порівняно з дискримінаційною постановою колишнього “помаранчевого” уряду. Адже раніше не вимагалося проводити дубляж лише на українському підприємстві та лише в Україні!» В інших виступах Колесніченко натякав, що за таких умов усе одно більшість грошей піде в кишеню B&H Film Distribution як власнику найбільшої української студії дублювання. Але зауважимо, що це вже не має жодного стосунку до власне «людей» – споживачеві важливі мова та якість, а не країна дублювання чи фірма, що їх провадили.



{3-} Богдан Батрух –відомий кінопрокатник, голова компанії B&H Film Distribution, є послідовним прихильником україномовного дубляжу. Наполягає, що попит на український дубляж переважає попит на будь-який інший.

Неприхований особистий мотив: компанія Батруха контролює Le Doyen – єдину в країні студію професійного дубляжу повного циклу. Критики закидають йому велике збагачення на урядовій постанові про обов’язковість українського дубляжу. Контраргумент на користь Батруха – він створив студію вже після постанови, а українським дубляжем почав займатися ще до неї.



{4-} Ганна Чміль – екс-голова Державної служби кінематографії, нині виконувач обов’язків гендиректора Національного центру імені Олександра Довженка. Є послідовним прихильником україномовного дубляжу (окрім випадків демонстрації фільмів мовою оригіналу). За словами нардепа Ірини Бережної (з посиланням на неназвані інтернет-видання), донька Чміль Леся є (разом із паном Батрухом) співвласником студії Le Doyen. Сама Чміль категорично спростовує будь-які бізнес-зв’язки своєї родини з Батрухом. «Це легко перевірити», – каже вона і погрожує подати на депутатку до суду одразу після завершення роботи над встановленням нового обладнання у Національному центрі. Втім, зауважимо, що єдиний повний цикл фіналізації та тиражування фільмів, який буде запущено незабаром, має складатися з Le Doyen, хімічної лабораторії «Довженка» та цифрового інтермедійного центру компанії «Кінотур». Тож пані Чміль усе-таки співпрацює з паном Батрухом, але не як бізнесмен, а як керівник держпідприємства.



{5-} Антон Пугач, генеральний директор ТОВ «Мультиплекс-Холдинг» – найактивніший прихильник російськомовного дубляжу серед українських кінопрокатників. Стверджує про серйозне зниження рівня відвідуваності кінозалів через український дубляж.

Можливий непроголошений мотив: боротьба за можливість закуповувати дешеві копії кінофільмів у російських партнерів, не витрачаючи грошей на переклад та дублювання.