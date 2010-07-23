Тягар освітніх нововведень

Останнім часом ми спостерігаємо багато суттєвих змін та нововведень у системі освіти України. Більшість із них отримують доволі неоднозначну оцінку і з боку експертного середовища, і з боку батьків школярів або студентів. Це стосується, насамперед, скасування 12-річної системи освіти, введення обов’язкової дошкільної освіти з 5 років та нововведень у процедурі проведення вступної кампанії-2010. «Главред» попросив прокоментувати ці реформаторські кроки, пояснити їх можливі наслідки та оцінити, наскільки вони є вдалими та перспективними голову Правління Громадської мережі «Опора»та директора Інституту освітньої політикиТе, що сьогодні запропоновано під виглядом освітніх реформ, на думку, є «поверненням до стану, який передував реформі 2002 року». «Реформа освіти – це процес, який іде у певному напрямку. Коли ж кожен рік частина освітньої спільноти зазнає радикальних змін щодо вектору руху, це не можна назвати реформою», - наголосила вона. Так, наприклад, це стосується 12-річної школи, про вигоду якої для випускника, за словами пані Айвазовської, не було поінформоване суспільство.Експерт пояснила позитиви ідеї 12-річки. По-перше, це – гарантія того, що атестат буде визнаватися в Європі та інших країнах світу, а також надасть можливість вступати «без жодних додаткових заходів» до вищих навчальних закладів світу.По-друге, абітурієнт, який буде вступати до ВНЗ після 12 років у школі, буде більш свідомою людиною, яка розуміє, чого вона хоче від життя. «Ринок освітянських послуг вищої школи не достатньо успішний в плані забезпечення потреб ринку праці. І проблема виникла через те, що абітурієнт, який вступає, вступає за пропозицією батьків, за певними тимчасовими бажаннями отримати той чи інший фах, але ще не розуміє, ким він буде працювати. Це призводить до того, що лише 25% випускників вищих навчальних закладів працюють дійсно за спеціальністю», - зауважила фахівець.Сьогодні ми повернулися до скрутної ситуації, коли приймається певне рішення, але за ним немає або відповідної нормативної бази, або матеріальної, переконана пані Айвазовська. На її думку, припинення реформи 12-річної школи пов’язано виключно з тим, що в бюджеті немає коштів, щоб забезпечити остаточний перехід до цієї системи. «Не вистачає близько 4 мільярдів гривень. Але питання в тому, що зробило Міністерство освіти для того, щоб їх знайти?», - зауважила вона. Тож відмова від 12-річної школи є «виключно тактичним кроком, який пов’язаний з тим, що немає коштів», які навіть ніхто і не шукав, підсумувала фахівець.Політична заява щодо продовження термінів вступної кампанії не має під собою жодного підкріплюючого юридичного документу, вважає голова Правління Громадської мережі «Опора»«Лист, підписаний міністром Табачником, має виключно рекомендаційний характер і не несе за собою жодних правових наслідків невиконання норм і пропозицій, які є в цьому листі», - сказала вона. На її думку, це означає, що абітурієнти, які сподіваються на те, що терміни подання документів будуть дійсно подовжені, та планують пізніше звернутися до вищих навчальних закладів, «опиняться в ситуації, коли насправді прийом документів буде закінчено».Вчора на вимогу прем’єр-міністра Миколи Азарова міністр освіти Дмитро Табачник начебто продовжив терміни вступної кампанії. Проте жодного наказу, який би мав юридичну силу і підкріплював цю заяву, не було, зауважила пані Айвазовська.«Ми маємо зараз чинні умови прийому, які затверджені Міністерством юстиції. І до них докладається декілька наказів підписаних як чинним міністром, так і попереднім. І маємо лист до ректорів вищих навчальних закладів, до органів державної влади, місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади І-ІV рівня акредитації», - розповіла експерт.На думку, пані Азвазовської, цей крок Табачника є попросту перекладанням відповідальності з Міністерства освіти на ректорів вищих навчальних закладів. При цьому вона пояснила: «Кожен ректор, продовжуючи терміни вступної кампанії, порушує юридично впливовий документ. І такий ректор починає діяти поза межами правового поля. Це означає, що такий ректор в разі зміни міністра освіти або в разі потреби перегляду керівного складу вищого навчального закладу обов’язково отримає догану. А за двома доганами йде звільнення керівника ВНЗ».За інформацією Громадської мережі «Опора», зовсім невелика кількість навчальних закладів планує продовжувати терміни вступної кампанії. Тож пані Айвазовська наголосила: «Кожен абітурієнт повинен бути надзвичайно уважним і звернутися в першу чергу до приймальної комісії вищого навчального закладу з питанням, чи дійсно цей вищий навчальний заклад продовжує терміни вступної кампанії».Дмитро Табачник зробив надзвичайно важливу справу, ліквідувавши «грандіозну дурницю» - одночасне переведення всіх школярів на 12-річну систему шкільної освіти. Про це заявив під час прес-конференції в «Главред-медіа» директор Інституту освітньої політики Костянтин Корсак. «Це як же треба було думати, щоб не розуміти, що один рік не буде випуску в школі?! Треба було частину переводити: найкращих учнів вже з десятого класу приймати до ВНЗ, оскільки вони вчитимуться на відмінно, навіть повністю не закінчивши школу. Треба було що завгодно робити, але не те, що було зроблено», - пояснив він.Крім того, пан Корсак розповів про проблему вищої школи, яка полягає в тому, що багато хто, закінчивши вищий навчальний заклад, не йде працювати за фахом. Такий стан речей він пояснив неспроможністю дітей, які обирають спеціальність, передбачити склад ринку праці, наприклад, через десять років. При цьому експерт зауважив: «Життя організувало справу так: діти йдуть туди, куди можна, навчаються, отримують диплом, найхитріші діти одночасно отримують другу професію, інші, закінчивши ВНЗ та отримавши диплом, знаходять роботу самі чи за допомогою батьків, чи за допомогою випадку, і вибачте, вчаться ще раз. Тому що зараз робота і навчання вже майже злилися».Костянтин Корсак також зазначив, що найкращою освітою є та, яка надає справжню професію молоді, з якою вона потім виходить на ринок праці. «Це і є сучасна освіта з великої літери. І зараз в розвинених країнах, таких як Австралія та Швеція, отримують професію всередині освіти, а не поза нею», - додав пан Корсак.Експерт також зауважив: «Слава Тобі, Господи, що наша система освіти в значній мірі розвивається як бур’ян! Особливо вища школа. Бо якби дуже втручалися у нещасну систему освіти, то було б вже зовсім погано».З 2008 року обов’язковим було зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), виключно за яким вступали до вищих навчальних закладів, то з 2011 року ми можемо повернутися до старої системи, при цьому у найбільш незручній ситуації опиниться випускник школи, вважає. Вона пояснила, що він, по-перше, повинен буде добре закінчити школу, «оскільки при вступі враховується середній бал атестату за 200-бальною системою», по-друге, у короткі терміни підготуватися до незалежного тестування і успішно його скласти, «тому що це ¾ суми балів, з якими приходить абітурієнт до вищого навчального закладу», по-третє, здати вступний іспит або написати мотиваційне есе.«Всі ці пропозиції призведуть тільки до того, що абітурієнт буде настільки перевантажений, що навіть доволі талановита і успішна дитина, яка навчалася якісно з першого класу, буде у складній ситуації. Таку кількість випробувань за такий короткий термін якісно і успішно скласти буде доволі важко», - наголосила пані Айвазовська.Крім того, експерт зауважила, що мотиваційне есе – це «великий коридор для повернення корупції при вступі до вищої школи». Тому що в Україні немає системи оцінювання мотиваційного есе, на відміну від інших країнах, де є така практика, і де розроблені дуже чіткі критерії оцінювання. «Есе – це довільний твір по суті. І якщо немає системи оцінювання, то відповідно оцінка буде ставитися суб’єктивно. А коли знову ж таки персоналія особи, яка його пише, буде відома особі, яка його перевіряє, то виникне питання – а чи не будуть повернені спроби платити за те, щоб якнайвище оцінили цей вид робіт», - застерегла Ольга Айвазовська.Вона також розповіла, що країни, що використовують практику мотиваційного есе при вступі, мають проблеми навіть не з корупцією, а по суті – з шахрайством. «Навіть у Сполучених Штатах є цілі приватні структури, які на замовлення абітурієнтів пишуть красиві мотиваційні есе. Чи це нам потрібно? Я вважаю, що ні», - зазначила експерт.Ольга Айвазовська також закликала Міністерство освіти «розпочати публічний процес підготовки системи вступу на 2011 рік». «Робота, яка велася попередньо, на переконання моєї організації, є незадовільною», - зазначила вона. Експерт пояснила оцінку тим, що умови вступної кампанії змінювалися за два місяці до закінчення школи і стосувалися атестату. Крім того, продовжують змінюватися умови щодо термінів вступу. «І весь тягар цих змін лягає, на жаль, на абітурієнта. А чиновники, які спровокували ці проблеми, жодної відповідальності не несуть», - наголосила пані Айвазовська.Питання повернення до 11-річної школи пов’язане із обов’язковим навчанням дітей з п’яти років, вважає. Практика свідчить, що навіть навчання з шести років є проблемним, тому що дитина не завжди може соціалізуватися в такому юному віці. А п’ять років – це ще менше, зауважила експерт.Відкритим також залишається питання того, яким чином держава фінансово забезпечить обов’язкову дошкільну освіту з п’яти років. Пані Айвазовська переконана, що найбільшою проблемою дошкільна освіта з такого віку виявиться для мешканців малих населених пунктів, сіл та селищ, де дуже часто немає навіть шкіл. Не кажучи вже про відсутність дитячих садочків. «Як 5-річну дитину щодня потрібно буде вести за 50-70 кілометрів до найближчого населеного пункту, який має дошкільний заклад, це незрозуміло», - зазначила фахівець.Крім того, в Україні немає достатньої кількості дитсадків. «Міністерство освіти заявляє про те, що 93% дітей такого віку у нас забезпечені дитячими садочками. Насправді ця цифра дорівнює 53-56%», - уточнила Ольга Айвазовська. На її думку, добудувати потрібні навчальні заклади за такий короткий період, до вересня поточного року, не вдасться. Також навряд вдасться втілити в життя пропозицію міністра про повернення «всіх приміщень, які зараз займають фірми, комунальні підприємства, подекуди вищі навчальні заклади, тобто власність колишніх дитячих садочків, яка свого часу перейшла у приватні або комунальні руки», вважає експерт.