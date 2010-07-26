Татьяна Омельченко, для «Главреда» Фестиваль на скорую руку На девять дней – с 16 по 24 июля – Одесса стала Меккой большого кино. Это был короткий праздник умного кино и концептуального юмора. И хотя для Одессы – это кинодебют, организаторы, в числе которых супруга вице-премьера Украины Виктория Тигипко, сумели отобрать незаурядное кино из Италии, Франции, Перу, Польши, Голландии, Японии, России и Украины.

Конечно, не обошлось без критики, дескать, первый блин – всегда комом. Замечания озвучивались самые различные – от организационных до художественных. Например, кинокритик Сергей Трымбач подчеркнул: «Когда жюри живет в 5-звездочном отеле, и его возят на хороших иномарках, – это исключает некую объективную оценку фестиваля».

Вместе с тем, особых недочетов в работе фестиваля он не нашел – все картины идут без технических сбоев, строго по графику. Большой «плюс», по его мнению, заключается в том, что отдана дань уважения Одесской киностудии и показана ретроспектива лучших ее комедийных фильмов и картин Киры Муратовой. «Вообще, Украина – не кинематографическая страна, и в ней трудно проводить фестивали: полнометражное игровое кино почти не снимается, зато кинофестивалей с лихвой! Чтобы и этот продолжал свой путь, нужно, чтобы Одесская киностудия была реанимирована – иначе, он погибнет и будет лишен смысла. Конечно, не нужно сравнивать его с Каннами, Венецией и «Берлинале», но потребуется не меньше пять лет, дабы оценить его по достоинству, приобрел имидж и авторитет», - заявил Трымбач.

Безапелляционным был и Марк Рудинштейн. Он сказал, что главная ошибка Одесского кинофестиваля в том, что «он не продуман». «Нельзя открывать кинофестиваль в Оперном театре, – сказал он. – Кроме того, фестиваль в Одессе делают киевляне, а не одесситы – это важный нюанс и я не предрекаю ему особого взлета. К сожалению, в Украине, кроме «Молодости», нет ни одного серьезного кинофестиваля, потому что к их организации легкомысленное отношение. Фестиваль не может проводиться по кинотеатрам, ибо люди просто приходят смотреть кино, как в любой другой день. Должна существовать своя фестивальная площадка, не связанная с кинотеатрами. В конкурсных фильмах чувствуется некая случайность в подборе, потому что все делалось в последние два месяца, вместо года. К тому же, Виктория Тигипко должна была стать Главой Попечительского Совета, а не главой фестиваля: в Украине есть немало достойных актеров».

А вот член жюри Сергей Члиянц, напротив, считает Одессу абсолютно фестивальным городом: «В будущем фестиваль может двигаться в сторону кинорынка: он может стать бизнес-фестивалем. Одесса – огромный культурный центр, где сосредоточено немало молодежи. К тому же, этот город лучше, чем Сочи для проведения фестивалей. В конкурсных фильмах часто присутствует ненормативная лексика, но мне она не мешает: она не поднимает и не опускает уровень картины».

Первые фестивальные дни были очень насыщенными: Рутгер Хауэр дал пресс-конференцию и мастер-класс. Владимир Машков тоже не отказался пообщаться с журналистами в режиме брифинга. На Потемкинской лестнице под аккомпанемент симфонического оркестра состоялся спецпоказ классики мирового немого кино – фильма Сергей Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Кира Муратова с мужем презентовали ретроспективу своих фильмов, а актер Алексей Горбунов - свои последние фильмы «Пистолет Страдивари» и «Детям до 16…».

Выходец из Украины, режиссер фильмов «Дом из песка и тумана» и «Жизнь перед ее глазами» – Вадим Перельман рассказал гостям кинофестиваля, как снимать хорошее кино и писать отличные сценарии. «Хороший сценарий – это то, что ты написал от души, – рассказывает Перельман. – Во всех из нас есть история, которая дорога нам – это и есть хороший сценарий. Он даст вам актеров, финансы, даст вам себя проявить. Сценарий – это самое главное для режиссера». Режиссер вспоминал свои впечатления от работы с оскароносными актерами Беном Кингсли и Дженнифер Коннелли, а также номинанткой на «Оскар» Умой Турман. Но тут же призвал не стремиться в Голливуд, а снимать больше украинских фильмов.

На красной дорожке «засветились» Эммануил Виторган, Олег Школьник, Михаил Жванецкий, Юрий Стоянов, голливудская мегазвезда Рутгер Хауэр, Марк Рудинштейн, Владимир Машков, режиссер Алексей Учитель, Лариса Удовиченко, Андрей Халпахчи, министра культуры Украины Михаил Кулиняк. Машкову вручили приз «За вклад в культурную жизнь города Одессы».

Фильм-открытие «Сердцеед» должен был представлять Жерар Депардье, но из-за травмы он не смог приехать в Одессу. Вместо него ленту представил один из членов жюри – француз Грегори Колен. В состав жюри входили также голландский режиссер Йос Стеллинг, продюсер Сергей Члиянц, Сергей Трымбач и арт-директор фестиваля «goEAST» Светлана Сикора. В течение фестивальной недели они посмотрели 16 картин, отобранных из 200.

Субботним вечером стали известны имена победителей. Главный приз Одесского международного кинофестиваля – «Золотого Дюка» и $15 тысяч получил российский режиссер Андрей Кавун за фильм «Детям до 16-ти…». Главные герои картины – Кир, Лея, Даша, Макс – еще студенты. У них все – впервые. Первые слова любви, первый секс, первые совместные мечты, первые ошибки, первые разочарования, первая ложь и предательство. За своей наградой Кавун вышел на сцену в костюме на шесть размеров больше - такой ему подобрали организаторы в последнюю минуту – и босиком. «Режиссер должен выглядеть нелепо», – пошутил он.

Приз в номинации «лучший режиссер» получил Юлиуш Махульски – «Колыбельная» (Польша). Лучшей актерской работой признана роль в фильме «Кондитер» (Голландия) в исполнении Арнуда Боса. Специальные награды жюри получили американская комедия «Мое самоубийство» (США) и фильм «Октябрь» (Перу – Испания).

Сделают ли выводы из ошибок или «утонут» в лести организаторы первого Одесского международного фестиваля, будет видно уже в следующем году. Конечно, при условии, что история кинофестиваля продолжится.

Фото – пресс-службы Одесского международного кинофестиваля

