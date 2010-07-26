Патриарха приобщили к Софии

26 июля 2010, 18:09

Предстоятель РПЦ Кирилл помолился о преодолении церковного раскола в Украине.

Во второй день пребывания в Киеве Патриарх Кирилл совершил богослужения в Софийском соборе и принял участие в работе священного синода. Патриарх Кирилл прибыл в Киев еще в воскресенье ровно в 16.00. В беседе со СМИ, он заявил, что «народ Украины оптимистично настроен, и поэтому этот народ ожидает хорошее будущее». Прямо из аэропорта Кирилл направился в Лавру. Надо сказать, к приезду Патриарха Кирилла столица готовилась долго и скрупулезно. Только Софиевскую площадь «рихтовали» целую неделю. И в понедельник утром первой по новой плитке ступила нога Патриарха Кирилла. А вот для «простых смертных» доступ в центр Киева оказался практически невозможным. Железные щиты и милицейские кордоны перегородили подходы к Софиевскому собору – на время службы в нем Патриарха Московского и Всея Руси. Напомним, по отдельности священники ни одной из украинских церквей не служили службу на территории Софии – только вместе всеми конфессиями по случаю памятных дат. Собор принадлежит государству и действует как музей. Попасть на службу всем желающим не довелось (не пускали даже СМИ, кроме личных фотографов). Тем не менее очевидцы рассказывали, что священнослужители зашли в древний собор (к слову, Кирилл в соборе побывал впервые) под пение тропарей и колокольный звон, а в конце молебна хор пропел «Многая лета» Патриарху Кириллу, митрополиту Владимиру и всему духовенству. Не допустила милиция к стенам святыни и активистов Конгресса украинских националистов, представителей Украинской народной партии и УНА-УНСО. В руки стражей порядка попали и восемь активистов «Свободы» – на перекрестке Владимирской и Малой Житомирской те намеривались провести театрализованную акцию протеста против приезда Кирилла в Украину. Теперь им грозит штраф 425 гривень за попытку провести запрещенную акцию протеста. «Стоит обратить внимание на внешний антураж визита, – значится на сайте УПЦ Киевского патриархата, чьих представителей на праздник не позвали. – Неизменные «патриаршие флаги» в аэропортах и резиденциях, двойное и даже тройное кольцо охраны, тысячи милиционеров – все это весьма контрастирует с образом «родного пастыря». Окруженный телохранителями даже во время службы, (удивительно, как еще возле престола охрану не выставляют!) патриарх воспринимается как высокопоставленный иностранный гость. Именно иностранный – и потому интересный, необычный. Но не родной». Как известно, Патриарх Кирилл, как и во время прошлогоднего визита, не нашел времени для встречи с «разделенными верой» – представителями УПЦ КП и «автокефалами». Между тем, после молебна Кирилл призвал «всех, у кого болит душа о единстве православия, здесь, на украинской земле горячо возносить молитву Господу, чтобы с благодатью своей восстановил недостающее то, на что мы по-человечески не имеем силы». А в память о первом за многие годы совместном богослужении патриарха Московского и всея Руси и митрополита Киевского Владимира в Софии Киевской предстоятель РПЦ передал музею-заповеднику копию иконы Божьей Матери «Знамение», хранящейся в Софийском соборе Великого Новгорода, подчеркнув, что этот образ станет «даром Софии Киевской от Софии Новгородской». Из Софиевского собора Кирилл вместе с членами Синода отправился на синодальное заседание Русской православной церкви в Киево-Печерскую Лавру – заседания уже традиционно проводятся раз в год в Киеве. В повестке дня значатся 29 вопросов, но конкретика до поры до времени не разглашалась. К вечеру стало известно, что Синод рассмотрел вопрос о церковной ситуации на Украине. В частности об этом сообщил председатель синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда. В тексте обращение к православным христианам написано: «Жить в расколе греховно и пагубно для души. Многие из тех, кто задумался о возвращении, не нашли к этому сил. Некоторых удерживали внешние обстоятельства, но обстоятельства эти уходят в прошлое… Двери Церкви открыты. И мы готовы встретить всех возвращающихся под ее кров». Легойда так же сказал, что «обстоятельства, приведшие к расколу, носили политический и личный характер». «Сегодня мы можем констатировать, что ряд этих обстоятельств ушел в прошлое, – уверен он. – И мы можем говорить, что современная политическая власть Украины старается не вмешиваться в жизнь религиозных организаций». Однако, конкретной модели примирения никто так и не услышал… Фото – Вера Пидгайная; официальный сайт Московского Патриархата; сайт «Фотолітопис»

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