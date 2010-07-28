«Динамо» - «Гент»: украинская боевитость на фоне бразильской расхлябанности

«Динамо» всегда оставалось лицом украинского футбола. Как бы не старались владельцы киевского клуба, скольких бы легионеров не приглашали на берега Днепра, но лицом команды всегда оставались доморощенные исполнители. Приятно, что спустя десятилетие украинскую идентичность «Динамо» начали ценить и клубные руководители. По крайней мере, есть все предпосылки полагать, что позитивные тенденции в повторной украинизации киевлян – не ситуативны. Полный репортаж смотрите здесь.