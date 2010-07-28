Итоги визита Патриарха Кирилла

29 липня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред-медіа» відбулася прес-конференція на тему: «Підсумки та особливості візиту глави Російської православної церкви Патріарха Кирила в Україну».



У прес-конференції взяли участь:



- директор української філії Інституту країн СНД Володимир Корнілов,



- директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.



Віталій Кулик:



По-перше, варто зазначити, що це візит Патріарха Кирила, який проходив у достатньо помпезній атмосфері. Це був повноцінний візит Патріарха до України, велике турне по містах України. Він привернув значну увагу як російських та українських, так і іноземних ЗМІ. Але він також дав певний ґрунт та основи для політичних спекуляцій, як з боку прихильників Московського Патріархату, так і з боку його противників.



Україна є все ж таки поліконфесійною країною. У нас існують кілька православних конфесій. Україна є територією релігійного розколу в православ’ї. Тут існують різні непримиримі течії, які сповідуються прихильниками тієї чи іншої конфесії. І для України важливо збереження конфесійного миру, порозуміння між церквами і створення надійних майданчиків співпраці різних релігійних конфесій, але на основі світськості і відокремлення церкви від держави.



З моєї точки зору, основна проблема України зараз - це наявність великої кількості священників на один квадратний сантиметр українського політикуму. Фактично священики, я кажу про різні конфесії, втручаються у політичну боротьбу, виступають прихильниками тієї чи іншої політичної сили і, таким чином, втягують церкву і релігійний фактор як елемент політичних кампаній. Це дискредитує саму церкву і ставить під питання принцип відокремлення церкви від держави в Україні. Хоча згідно з Конституцією, Україна є світською державою. Тож церква має бути відокремлена від держави.



На жаль, вимоги українського законодавства стосовно свободи совісті не повністю дотримуються офіційними чинниками як при колишньому Президентові Ющенку, так і при Президенті Януковичу.



З моєї точки зору, будь-яке втручання церкви в політику та в

управління державою є неприпустимим. Крім того, держава не має толерантно ставитися до однієї церкви і не толерантно – до іншої конфесії. Має бути рівноцінне ставлення держави до тієї чи іншої релігійної конфесії. Крім того, офіційні діячі держави не мають демонструвати надмірного сприяння чи захоплення тією чи іншою конфесією. Оскільки вони є президентами, прем’єрами чи іншими політиками всієї України.



Якщо говорити про самі підсумки візиту Патріарха Кирила, то ми бачимо, що Патріарх уникав надмірно гострих питань і намагався не провокувати ті проблеми, які розколюють українське суспільство. Навпаки він підкреслював інтегративну суть православ’я, інтегративну суть діяльності Української православної церкви Московського патріархату, вказував на необхідність зниження температури історіософських, економічних та політичних дискусій і протиріч в Україні. В першу чергу він мав на увазі культурні та історичні війни, які точаться в самій Україні навколо оцінки історії країни.



Патріарх казав про необхідність донесення цінностей православної церкви до населення, про необхідність посилення місіонерської роботи, її модернізації. Патріарх говорив про необхідність конфесійного миру і порозуміння. Це також є важливим пунктом, який вигідно позиціонує Патріарха Кирила, на відміну від релігійних діячів, які є в Україні. Очевидно, що питання конфесійного миру не передбачає будь-яких спекуляцій або винесення державної політики, проблем створення помісної церкви чи навпаки питання автокефалії Української православної церкви. Це питання внутрішньо церковні. Держава не має права втручатися в питання канонічних територій та в канонічне право православних церков.



Основна політична інтрига навколо візиту Патріарха – це оцінка його заяв і його ідеологічного конструкту, який називається «русский мир». Саме це поняття, саме цей термін став основним об’єктом критики або, навпаки, підтримки з боку більшості політичних сил України. Одні вбачають в цьому намагання поширення імперської ідеології на Україну. Вбачають постімперський або інтегративно імперський синдром. Інші, навпаки, вважають, що «русский мир» - це повернення до пострадянської або руської ідентичності для України, Білорусії, Молдови і Росії.



В той же час сам Патріарх Кирило підкреслював, що поняття «русский мир» не має політичного забарвлення. Це в першу чергу релігійне поняття, яке характеризує релігійну ідентичність руського православ’я, яке представлено в Україні Українською православною церквою. Очевидно, що саме останні заяви Патріарха, коли він казав, що він «звертається до тих, хто погано чує або тих, хто не розуміє»: «русский мир» - це духовне поняття, а не політичне. І в першу чергу він звертався не до критиків концепції «русского мира», а до надмірних прихильників, які бачать лише форму, але не розуміють суті запропонованого конструкту Патріархом Кирилом. Оскільки ми бачимо, що деякі заяви навколо церковних діячів чи навіть церковних діячів свідчать про відмінне трактування навіть воцерковлених мирян і певних священників поняття «русский мир» як етнічної руської церкви, чи державної церкви, яка повинна мати особливі відносини між державою і православною церквою і т. ін. В дійсності нічого подібного Патріарх Кирило на увазі не мав, і про це свідчать його заяви і коментарі для преси.



Але якщо ми зупинимося на самому понятті «русский мир», то побачимо, що воно є певною мірою контроверсійним, оскільки спроба створити ідеологію ідентичності руського православ’я, яка б поширювалася на всю канонічну територію РПЦ, яка виходить за рамки Російської Федерації, це і Україна, і Білорусія, і Молдова. Необхідний певний ідеологічний скріплення, яке б об’єднало духовний простір цих країн. І саме «русский мир» був висунутий Російською православною церквою як таке духовне скріплення.



Поки що очевидно, і це визнають самі церковні діячі, «русский мир» як поняття вимагає певної конкретизації, ідеологічного наповнення. Ми маємо недостатньо наукових і експертних робіт, дискусій навколо питання «русского мира», які б проливали світло на те, що власне закладається в основу цього поняття, які цінності, і чим вони відрізняються від європейських та загальнолюдських цінностей.



Коли ми говоримо про ідеологічну ідентичність, то «русский мир» деякими нашими політиками розглядається як спроба втримати під політичним та ідеологічним впливом пострадянські країни. Поки що потрібно розуміти, що поки що концепція «русского мира» не пройшла адаптацію дійсності і розглядається, як одна із моделей поширення політичного і культурного впливу Російської Федерації на пострадянський простір. Але «русский мир» конкурує з іншими концепціями інтеграції, які є в Росії. Зокрема, з євразійською інтеграцією, євразійською моделлю та ідеологією. Я кажу про євразійство як ідеологічний конструкт для таких інтеграційних проектів, як ОДКБ, ШОС та ін.



«Русский мир» є певною мірою конкурентом концепції модернізації Росії, яку пропонував Путін. Ця конкуренція полягає в тому, про що вже казав сам Патріарх: закликом подвоїти ВВП об’єднати людей неможливо – потрібна ідеологічна складова. Власне кажучи, цю ідеологічну складову пропонує Московський патріархат. Але знову ж таки хотів би зазначити, що місія Московського патріархату не лише в пропозиції ідеології ідентичності для самої Росії. Там також є проблеми, бо є міф «білої» Росії, тобто міф Російської імперії, є міф Радянського Союзу, і є конкуренція між цими міфами. А завдання Московського патріархату є створення ідеології, який би об’єднав весь пострадянський простір.



Якщо ми згадаємо обрання Патріарха Кирила і всі перипетії навколо цього процесу, ми згадаємо, що у Митрополита Володимира Сабодана, очільника УПЦ МП, був формально реальний шанс стати Патріархом РПЦ. Кількість приходів і мирян, тобто охоплення населення в Україні – значне. Якби сталося так, що Патріархом РПЦ став Митрополит Володимир і запропонував би ідею «русского мира», то багато критиків цієї ідеології зараз могли б опинитися у певній логічній пастці.



РПЦ не могла не запропонувати ідеологію «русского мира». Це виходило з безпосередніх потреб РПЦ. Оскільки розпад Радянського Союзу призвів до того, що РПЦ тяжіла до перетворення в національну церкву. Національна церква – це церква, обмежена національними кордонами держави, така як грецька, болгарська, румунська, які не мають виходу за межі державних кордонів.



РПЦ певною мірою зберегла канонічну територію, яка поширюється на весь колишній Радянський Союз, за виключенням Естонії. Для того, щоб об’єднати цю канонічну територію потрібен був певний ідеологічний конструкт. І цей ідеологічний конструкт вилився в створення концепції «русского мира». Тобто інакше бути просто не могло. В сучасних умовах «русский мир» є компромісною ідеологією, яка на даний момент може стати певним варіантом певної альтернативної православної глобалізації для пострадянського простору, тобто ідеологією, яка б об’єднала православну ідентичність України, Росії, Білорусії та інших православних громадян пострадянських країн.



У зв’язку із візитом глави Російської православної церкви Патріарха Кирила виникла кілька проблемних точок. По-перше, візит не зняв проблеми самого розколу церков. Не виявилося великої кількості бажаючих повернутися до канонічного православ’я.



По-друге, візит спровокував підвищений інтерес громадян до церковної проблематики та постаті самого Кирила, але він не призведе до припливу нових віруючих в православні храми.



По-третє, візит Патріарха Кирила не зняв проблему складних міжконфесійних взаємин. Заяви Київського Патріархату та представників інших конфесій вказують на непримиримість їх позицій стосовно УПЦ. І заяви деяких діячів УПЦ вказують на непримиримість стосовно «розкольників» та інших конфесій.



По-четверте, під час візиту Патріарха Кирила опоненти Української православної церкви намагалися використати свято Хрещення Русі для проведення політичних маніфестацій. Не дивлячись на те, що в Київ не допускали прочан УПЦ Київського Патріархату, хотів би зазначити, що Київська міська державна адміністрація заборонила і проведення ходи в підтримку візиту Патріарха Кирила, яку ініціювали православні братства. Тобто відповідь була симетрична. Влада, замість того, щоб надати можливість проведення акцій тій чи іншій стороні, просто пішла шляхом меншого спротиву, заборонивши і одним, і іншим проводити політичні акції навколо візиту.



І взагалі заборона будь-яких акцій протесту стосовно візиту Патріарха Кирила вказує на те, що держава проявляє нейтральну позицію стосовно цієї події і є зацікавленим суб’єктом. А це суперечить принципу відокремлення церкви від держави.



По-п’яте, в Україні, на жаль, є лише певні паростки співпраці громадянського суспільства і церкви, як інституції. Зараз церква користується підтримкою більшості населення. Але дослідження нашого Центру вказують на те, що більшість опитаних православних віруючих, є «православними атеїстами», як їх колись назвав Президент Білорусії Лукашенко. Тобто вони підтримують та наслідують певні обряди без справжнього воцерковлення. Воцерковленими, тобто тими, хто живе активно живе церковним життям та є активним прихожанином, розбирається в проблемах церковної проблематики, знає склад ієрархії, є лише 10-14%. Таким чином, активних православних, якою б умовною не була ця назва, ми маємо лише близько 15-20%. Всі інші є пасивними православними, або «православними атеїстами» або не надають значної уваги своїй конфесійній приналежності.



Візит Патріарха Кирила не приніс створення нових майданчиків для діалогу між православними конфесіями і для діалогу між релігійними об’єднаннями. На жаль. Я думаю, цей етап буде наступним. Тобто це буде наслідком діяльності УПЦ після отримання певних корекційних вказівок від Патріарха Кирила. Проте зараз поки що я не бачу підстав говорити, що ситуація у конфесійній політиці буде суттєво змінена.



Володимир Корнілов:



Последние несколько дней я постоянно отвечаю на вопрос, каковы итоги визита Патриарха. Я всегда затрудняюсь ответить на этот вопрос, поскольку каковы могут быть итоги молитвы? Я думаю, что итоги молитвы точно будут подводить не политологи и не священники. Итоги молитв и приобщений к той или иной конфесии будут подводить в другом месте в другое время и, вероятно, не смертные.



Что касается того, насколько этот визит был политическим. Сам Патриарх в основном молился со своими верующими и прихожанами. И то, что его визит пытались превратить в политический определенные политические силы, - это факт. Причем как те, которые пытались попиариться подле Патриарха, так и те, которые пытались попиариться, нещадно критикуя предстоятеля Русской православной церкви. В определенной степени им это удалось, поскольку мы видим, что действительно состоялись какие-то политические акции. Причем мы видели, какими листовками зазывали на политическую акцию господина Филарета (Денисенко). Там были действительно исключительно политические лозунги.



Я несколько не согласен с такой категорической постановкой вопроса на счет того, что этот визит не решил проблему раскола. Каким образом он мог бы вот так вот, в одночасье, решить эту проблему? Если бы это был действительно политический визит, то можно было бы устроить, так, как любили наши партхозактивы, вручение пионерских галстуков или октябрятских значков тем, кто вступал в организацию. Можно было бы устроить акцию, как раскаявшиеся раскольники возвращаются в лоно канонической церкви, а Патриарх их благословляет. Вот это было бы действительно политическим шоу, пиар-акцией. Слава Богу, что до этого не дошло!



При этом мы видели решение и воззвание Синода, которое, на мой взгляд, ставит точку на ближайшее время, во всяком случае, на различных разговорах о поместной церкви, автокефалии и т. д. То есть показана четкая формула, как Русская православная церковь и каноническая Украинская православная церковь видят вопрос ликвидации этого раскола. На самом деле, уже после первого визита Патриарха с прошлого года наблюдается неуклонная тенденция различных переговоров священнослужителей Киевского патриархата с представителями канонической церкви об условиях возвращения в лоно этой самой канонической церкви, то есть это еще при власти Ющенко все началось. Подобные переговоры ведутся на разных уровнях и в разных регионах Украины.



Наши опросы, которые проводились различными социологическими компаниями при участии украинского филиала Института стран СНГ в прошлом году и в этом году, показывают, что результатом еще первого визита Патриарха стал тот факт, что его стали больше здесь узнавать, и прихожане канонической православной церкви четко определились с тем, кто является предстоятелем этой церкви. Потому что в прошлом году был гораздо больший разброс. При этом те прихожане, которые зачастую ошибочно считают себя прихожанами УПЦ КП, примерно треть из них называют своим предстоятелем либо Патриарха Кирилла, либо Митрополита Блаженнейшего Владимира Сабодана. А это свидетельствует о том, что те, кто себя зачисляют в Киевский патриархат, даже не знаю толком, что путают понятия УПЦ КП и УПЦ МП. Это говорит о том, что есть проблемы в брендировании канонической православной церкви.



На мой взгляд, данный визит действительно заложил хорошую основу мирного решения раскола. После этого визита и воззвания Синода мы увидим значительное число прихожан, которые будут возвращаться в лоно канонической православной церкви на тех условиях, которые определил Синод. И то, на мой взгляд, истеричное заявление представителей Киевского патриархата в ответ на это воззвание, когда они заявили, что те, кто будут возвращаться в лоно канонической церкви, будут тем самым отрекаться от Христа, - это вообще нонсенс. Вернуться в каноническую церк5овь и лишить себя тем самым общения с Христом. Это свидетельствует о том, что данный визит вызвал очень серьезное волнение у «раскольников». Если они перешли на такие истерические нотки, чего не замечалось, честно говоря, вплоть до прошлого года, это свидетельствует о том, что все-таки визит Патриарха достигает своей цели в плане более-менее цивилизованного решения вопроса православного раскола на Украине.