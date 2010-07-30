Оглянувшись вокруг, кажется, что еще вчера настоящей смерч вырывал с корнями деревья и поднимал их в воздух, а проливные дожди заливали дома и огороды. И даже если сейчас над Черновцами светит солнце, люди все еще не могут оправиться от последствий стихии.



«Несколько дней назад пронесся смерч. Было настоящее светопреставление. Мы все испугались и спрятались в домах, – говорит Любовь, жительница района Черновцов Садгора. – Вон там (женщина указывает рукой на яму недалеко от дома) стояла груша. Ей было больше трехсот лет. Когда смерч вырвал ее с корнем и поднял метров на шесть в воздух, мы подумали, что наступил конец света. Просто чудо, что никто не пострадал».



Тем временем, специалисты-климатологи объясняют, что смерчи возникают в Западной Украине из-за смещения климатических поясов, вызванного потеплением, которое наблюдается последние пятьдесят лет.

Сейчас на месте бедствия в Черновцах работают сотрудники МЧС, дежурит бригада скорой помощи. Но, в основном, люди сами восстанавливают свои жилища. Помощь государства, к сожалению, больше формальная, чем реальная. Местные чиновники откровенно признаются, что в городской казне денег на подобные непредвиденные расходы нет.





Еще меньше помощи получили жители хутора Яровой Заставновского района Черновецкой области. Когда-то были на хуторе два моста, соединявшие населенный пункт с «шоссейной дорогой» (хотя, дорогой это назвать сложно – под колесами машин 30 километров гравия). Еще в 2008 году наводнение сильно повредило оба моста. С тех пор не то, что ездить – ходить по ним опасно. Но другого пути нет. И водителям, даже лесовозов, приходится демонстрировать недюжинное мастерство канатоходцев, чтобы добраться до города.

«После нынешнего паводка мосты держатся только на честном слове наших чиновников. Еще два года назад они обещали отремонтировать мосты, даже называли суммы, выделенные для этого: три и два миллиона гривен, – говорит жительница хутора Зинаида Васильевна. – Нынешний паводок почти уничтожил переправы, и люди боятся, что вскоре окажутся и вовсе изолированными от внешнего мира. Ведь хутор не маленький – около 50 дворов, есть старики и дети. Как вызвать врача, скорую помощь? «Будете надоедать – пришлем ребят, они и эти остатки разберут», – сказали как-то нам управленцы, сидящие в государственных кабинетах…».



Село Банчены Герцаевского района в этом году и вовсе чуть не смыло. До сих пор во дворах и на огородах местами стоит вода, разрушило мост, соединяющий село с дорогой на Черновцы. Дома были затоплены по окна. Люди говорят: «После таких бедствий дома не пригодны для жизни». Жители села в одночасье остались практически без жилья и имущества. О каком-либо урожае даже говорить не приходится.









По словам местных жителей, государство в первые дни после стихии выделило им по две с половиной тысячи гривен, местные власти организовали привоз продуктов. Но вскоре и на такую помощь рассчитывать не пришлось.











Село Хоровы Путильского района – один из самых живописных уголков Карпат. Чистый горный воздух, лес, рядом – красивейшая и быстрая река Черемош. Прямо таки рай земной. И в одночасье эта идиллия была даже не нарушена, а разрушена мощным оползнем.

«Первые его признаки мы заметили еще днем, но было довольно далеко – где-то с полкилометра до села. Казалось, для волнения поводов нет. А уже ночью люди заметили, что как-то тревожно ведут себя домашние животные, а из-под земли доносится гул, – говорит местный житель Петр Бойчук. – Первым сполз дом, расположенный выше всех, за ним – еще один. Его так покорежило, что люди поняли: беда. Паники не было, но все мы как можно скорее собирали вещи, кое-кто даже успел продать скотину».

И предчувствие не обмануло. Хозяева 28-ми домов в одночасье остались без крова. Кто-то нашел приют у родственников, а около полусотни семей обосновались на бездействующей турбазе «Нимчич» в Вижницком районе. Обустроили комнаты, подвели горячую воду.

«Живем впятером в двухместном номере: мама и мы, четверо детей, младшему три года. Хорошо, что горячую воду провели. Где будем зимовать, не имеем ни малейшего представления. Ведь приют на турбазе временный – здесь нет нормальных условий, отопления», – говорит Людмила, жительница села Хоровы.

Наиболее вероятная причина оползня – сильные дожди. Площадь оползня – 28 гектар. Это, по данным Львовского геологического института, 4,5 миллиона кубометров земли. За ночь, если верить маякам, расставленным в самых проблемных местах, земля сдвинулась на 15 см. Люди и сейчас с большой опаской возвращаются к домам, чтобы забрать вещи.





По словам председателя Хоровского сельского совета Владимира Бойчука, скорее всего, село прекратит свое существование, а людей будут расселять по другим района, поскольку в родном Путильском нет свободной земли под строительство. Да и проблема оползней остается актуальной…