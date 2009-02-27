Недитяча швидка допомога

Тиждень тому пізно ввечері у мого дворічного сина піднялася температура. Електронний термометр показував 39,7° С, радянський – 39,8° С. Малюк плакав, червонів та, зрозуміло, не міг сказати, що у нього болить, і чи болить узагалі. Традиційні ліки, які могли б збити температуру, не допомагали впродовж години. Ми вирішили скористатися бабусиним методом – сумішшю води з оцтом – та зателефонувати у «швидку». За кілька хвилин диспетчер відповіла: «На температуру до дітей ми не виїжджаємо». Потім жіночка запитала, у якому районі Києва ми живемо, і продиктувала номер телефону «Невідкладної допомоги». Подзвонивши туди, ми зрозуміли, що й «невідкладну» можемо не дочекатися або ж вона прибуде лише через півтори години. Тоді я знову набрала «103» і поцікавилася, у чому проблема, чому «швидка» не може приїхати. Там повторили, що «лише на температуру» не висилатимуть машину. «Можливо, мені треба ще сказати, на що скаржимося, – тоді машина буде?». «Навіщо ж вигадувати!», – почула з того кінця дроту. Урешті-решт дівчина зареєструвала виклик, але додала, що нічого обіцяти не може. На той час температура у сина не спадала, і він плакав ще дужче. До того ж, його нудило. За двадцять хвилин зателефонували з «Невідкладної допомоги», ще за годину прибув лікар. На годиннику було далеко за північ. Наприкінці свого візиту лікарка поскаржилась, що роботи у неї цієї ночі вистачає – було ще кілька таких викликів до малюків з високою температурою. Отже, «швидка» до них теж не доїхала. Коли ж наступного дня прийшов дільничний педіатр, який поставив традиційний діагноз «ГРВІ», я запитала, чому ж «швидка» відмовилась їхати до дитини? З уст лікарки я почула: «А ви що, не знаєте, що відбувається!? У них педіатрів немає, нікому їхати». За її словами, інші лікарі не можуть і не хочуть брати на себе таку відповідальність... -- Відмовити – не можна, приїхати. Варто нагадати, що для держави справа організації швидкої медичної допомоги має пріоритетне значення і базується на кількох основних принципах, зокрема на своєчасності надання швидкої медичної допомоги усім хворим та постраждалим, незалежно від їхнього громадянства, місця проживання, віку, статі тощо. «Лікар-координатор “Швидкої допомоги” не може відмовити прийняти виклик, він має його зареєструвати, а потім переадресувати, наприклад, на “Невідкладну допомогу” або ж порадити дочекатися педіатра, – розповідає Федір Лапій, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика. – І це лише у разі, якщо з’ясовується, що температура у дитини не надто висока і вона сидить грається. Якщо ж температура висока і дитині зле, у “Швидкій” не мають права відмовити. Проте такі випадки нерідко трапляються. Наскільки мені відомо, педіатричних бригад муніципальна “Швидка” не має. Зазвичай на виклики до дитини виїжджають спеціалісти без належної педіатричної освіти». Лікарям відомо, що висока температура може бути симптомом не лише застуди чи грипу. «Це може бути пневмонія, кишкова інфекція, нейроінфекція, менінгіт, – пояснює Федір Лапій. – Але цей окремо взятий симптом ще ні про що не свідчить – треба дивитися на стан дитини, як вона почувається, що робить, якого вона віку». Аби з’ясувати ситуацію з лікарями-педіатрами у київській «Швидкій», ми спробували звернутися до головного лікаря Київської станції швидкої допомоги. Однак він був у відрядженні та не зміг прокоментувати її. Натомість керівник однієї зі столичних підстанцій «Швидкої» пояснив, що відбувається, але просив не називати його прізвища. «Дитячих бригад не вистачає як загалом в Україні, так і в Києві зокрема, – зазначив він. – Так, раніше були педіатричні бригади загального профілю. Виїжджали навіть три спеціалізовані дитячі реанімаційні бригади. Нині в Києві таких залишилося лише дві. Проте і їх дитячими можна назвати лише умовно – згідно з відповідним наказом про те, що в “Швидкій допомозі” мають працювати лікарські й фельд­шерські бригади, ці лікарі переатестовані на лікарів медицини невідкладних станів. Тобто як таких дитячих бригад у Києві немає». За словами спеціаліста, «Швидка» дійсно не має права відмовитися виїжджати на виклик. Який же вихід із ситуації? «Треба організувати пункти невідкладної медичної допомоги, де працюватимуть лікарі-педіатри, – продов­жує завідувач підстанції “Швидкої”. – Часто трапляються такі випадки, коли саме педіатри мають виїжджати до дітей, особливо до новонароджених, адже лікар загальної практики може виявитися безсилим – він не має відповідної підготовки. Однак є надія, що ситуація рано чи пізно зрушить з мертвої точки. В управлінні охорони здоров’я нині тривають дебати – вирішується питання приєднання “Невідкладної допомоги” до “Швидкої”. Адже по телефону дуже важко розпізнати стан хворого та надати консультацію (як це робить “Невідкладна допомога”) у той час, коли “швидка” вже має їхати. Тож на дуже високу температуру в дитини “Швидка” мала б реагувати, бо таке підвищення може призвести до судомного нападу, а це – загроза життю дитини». У регіонах ситуація з дитячими бригадами дещо інша. Принаймні хотілося б на це сподіватися. «У Рівному є дві такі бригади, – запевнив Євген Мальчевський, головний лікар місцевої станції “Швидкої медичної допомоги”. – У нашому невеличкому місті вистачає й педіатрів. Якщо ж не справляємося, дитячі бригади підстраховують лінійні або інші. Намагаємося нікому не відмовляти». -- Платна альтернатива За словами інфекціоніста Федора Лапія, існують приватні медичні фірми – «Дитина», «Борис», «Медиком» тощо, у яких є педіатричні підрозділи або педіатри, які виїжджають у складі «швидкої допомоги» на виклики. Звичайно, до них можна звертатися, якщо батьки готові сплачувати гроші за медичні послуги. Так, аби викликати «швидку» з фірми «Дитина», потрібно приготувати щонайменше 500 грн (саме стільки коштує виклик, ліки ж оплачуються додатково). Якщо ж зателефонувати до «Медикому», то невідкладна допомога педіатра коштуватиме 1030 грн. «Наші педіатри виїжджають на всі виклики, що пов’язані з гострими захворюваннями, – каже Вікторія Юрченко, адміністратор лікувально-діагностичного центру “Дитина”. – Але з опіками та травмами нам впоратися важко, бо в наших бригадах немає травматолога. Що ж до часу, за який лікарі можуть доїхати до маленького пацієнта, то він різний. Усе залежить від зайнятості бригади та місця перебування дитини (центр знаходиться на Воскресенці. – Авт.). Але наш диспетчер зав­жди попереджає, скільки часу вони можуть витратити на дорогу, зважаючи, звичайно, на затори. Але ж ми все-таки “швидка допомога” із сиреною!». Насправді, що можна вимагати від «Швидкої допомоги», якщо лікарів у них не вистачає, а ті, що є, працюють за копійки? І все це або спеціалісти передпенсійного віку, або молоді люди, які щойно закінчили медичні університети. Останні, зрозуміло, надовго не затримуються, бо шукають більш спокійну та грошовиту роботу. А коли через кілька років старше покоління піде на пенсію, працювати узагалі буде нікому. До того ж, українська «Швидка», особливо за межами великих міст, не забезпечена сучасним автотранспортом, що відповідав би міжнародним нормам. Тож поки Швидка і Невідкладна допомоги чекають на зміни, батьки маленьких пацієнтів змушені щоразу вмить вирішувати, що робити, коли дитині зле. А такі ситуації наразі трапляються дедалі частіше, адже в Україні вирує грип.