Русь между молотом и наковальней

Вернуться на семь-десять веков назад не так уж и сложно – стоит лишь проехать час от Киева и зайти за ворота исторического парка. Дальше деревянный указатель, как будто со страниц сказки, справа – земля половецкая, слева – большие скамьи-качели, а если назад пойдешь – в Тмутаракань попадешь.В парке культуры и истории «Киевская Русь» много интересного для детей и взрослых. Здесь можно перетягивать канат, попробовать стрелять из лука, поездить верхом на лошадях или пони, поучиться средневековым танцам, сплести куклу-«мотанку», отдохнуть в тени трибун и пронаблюдать за рыцарями, мечущими копья. А во время праздника кузнеца еще и посмотреть, как работают мастера, расспросить секреты, а кто имеет желание – то и самому молотком помахать.Кузнецы испокон веков были одними из самых важных людей на селе, их уважали и боялись. Эти ремесленники изготавливали инвентарь и оружие для всего села., - рассказывает. –».Здесь же на раскладках мастера продают свои изделия – железные розы, улитки, ангелы, подковы (не лошадей подковывать, а на счастье), фибулы (специальные крючки на плащ или рубашку), вилки, мечи, ножи, наконечники для стрел и копий и тому подобное.Пока мы говорим, кузнец Степан нагревает в горне очередной кусок металла., – рассказывает мастер, время от времени, раздувая огонь воздушными мехами. –».Между тем кузнец уже распластал до нужной толщины наконечник и заворачивает его, чтобы можно было надеть на стрелу. Дальше берется опять за острие. Теперь ему нужно придать форму березового листочка с острым концом. Когда и это сделано, Степан смазывает наконечник воском, чтобы не ржавел. Воск при контакте с горячим металлом сильно дымит, однако имеет приятный запах. Вот наконечник и готов, и его можно сравнить с куском исходного металла, до и после.Кузнецы на празднике одеты в костюмы, стилизованные под одежду ремесленников ХІІІ века. Льняная сорочка с вышивкой, которую носят навыпуск, с поясом, свободные штаны и простые сапоги. Рубашка заколота фибулой, которую кузнец тоже сделал сам из меди. На кожаном поясе висит ташка (что-то наподобие современного бумажника) с красивым выбитым узором и нож.Степан рассказывает, что его нож на поясе – это еще и талисман, ведь это первый его собственноручно сделанный нож. А начал заниматься молодой кузнец этим ремеслом три года назад на фестивале «Генуэзский шлем» в Судакской крепости в Крыму., - вспоминает Степан. –».Именно на фестивале увлекся кузнечным ремеслом еще один кузнец из Киева – Росланд. Годы четыре назад на Сорочинской ярмарке он два дня наблюдал за работой своего друга кузнеца, а на третий решил попробовать и сам . Ему понравилось., - рассказывает, одновременно регулярно ударяя молотком по металлу. –».А еще Росланд занимается исторической реконструкцией, изготовляет мечи и сабли, казацкие и татарские доспехи. Его приглашают делать обмундирование для фильмов, а также консультировать и сниматься. Кстати, для фильма «Богдан Зиновий Хмельницкий» все кольчужные доспехи – работа Росланда.На раскладке кузнеца можно увидеть не только его изделия, но и книги по украинской милиарной истории, в основе которых реконструкция нарядов и быта воинов. А сам Росланд на обложке книги «Войско Богдана Хмельницкого» в наряде турка. Кузнец не только делится с посетителями секретами кузнечного ремесла, но и рассказывает об интересных исторических деталях.», - рассказывает и показывает кузнец. Из-под его молотка именно сейчас выходит такая вилка.Около кузнеца постоянно сидят и стоят мальчишки и мужчины и восторженно слушают о том, как когда-то воевали. А Росланд знает много: уже 17 лет занимается историческим фехтованием, ведет военно-исторические клубы «Росичи» и «Перекопская орда».Парнишка лет 12 просидел около кузнеца несколько часов. Сначала попробовал сам ковать, потом остался послушать и помочь мастеру, надувая меха... Может, через несколько лет он станет кузнецом и где-то на фестивале будет рассказывать, как первый раз попробовал ковать на Празднике кузнецов в парке «Киевская Русь».