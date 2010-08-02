Русь между молотом и наковальней

Быть кузнецом в наше время не только увлекательно, но и прибыльно – наши современники уже не заказывают ножи и топоры, а желают видеть эксклюзивные украшения для дома.
Возле деревянной крепости, окруженной высоким частоколом, великий князь гарцует на коне, сильные мужчины в льняных сорочках стреляют из лука, дерутся на мечах и мечут копья, кузнецы вытягивают из горнила раскаленное железо и молотками придают ему форму, веселые уличные музыканты - скоморохи - тянут всех танцевать... Это все не кадры из очередного исторического фильма, это – «Праздник кузнеца» в парке «Киевская Русь».
Вернуться на семь-десять веков назад не так уж и сложно – стоит лишь проехать час от Киева и зайти за ворота исторического парка. Дальше деревянный указатель, как будто со страниц сказки, справа – земля половецкая, слева – большие скамьи-качели, а если назад пойдешь – в Тмутаракань попадешь.
В парке культуры и истории «Киевская Русь» много интересного для детей и взрослых. Здесь можно перетягивать канат, попробовать стрелять из лука, поездить верхом на лошадях или пони, поучиться средневековым танцам, сплести куклу-«мотанку», отдохнуть в тени трибун и пронаблюдать за рыцарями, мечущими копья. А во время праздника кузнеца еще и посмотреть, как работают мастера, расспросить секреты, а кто имеет желание – то и самому молотком помахать.
Кузнецы испокон веков были одними из самых важных людей на селе, их уважали и боялись. Эти ремесленники изготавливали инвентарь и оружие для всего села.
«Кузнечное ремесло всегда было окутано мистикой, - рассказывает молодой кузнец из Киева Степан Сулименко. – Потому что кузнец обычно жил на окраине села в доме без окон. В его мастерской всегда горел огонь и оттуда доносились странные звуки. А сам кузнец преимущественно был чумазым: черный, как черт. Хотя в действительности все просто – в темной мастерской легче по цвету определить степень раскаленности железа. А затем пришла индустриальная революция, кузнецов заменили заводы, потребность в них отпала. Однако сейчас кузнечное ремесло опять возрождается, уже не как ремесло, а скорее как искусство. И сегодня кузнецу заказывают не нож или топор, а, например, уникальные кованые украшения для дома».
Здесь же на раскладках мастера продают свои изделия – железные розы, улитки, ангелы, подковы (не лошадей подковывать, а на счастье), фибулы (специальные крючки на плащ или рубашку), вилки, мечи, ножи, наконечники для стрел и копий и тому подобное.
Пока мы говорим, кузнец Степан нагревает в горне очередной кусок металла.
«Сейчас сделаю наконечник для стрелы. На него идет 10-12 минут, а продать его можно за 35 гривен, – рассказывает мастер, время от времени, раздувая огонь воздушными мехами. – Вначале работаем с формой: начинаем заострять наконечник с одной стороны. На это идет несколько нагреваний. Потом отрезаем нужную часть от остального металла и распластываем другой конец будущего наконечника, тот, которым будет крепиться к стреле. Сделать из начального круглого сантиметрового куска приблизительно 2-миллиметровую пластинку - самая сложная задача, потому что занимает много времени и требует недюжинной силы от кузнеца. Наконечник для стрелы выковывается молотком весом в один килограмм, а наконечник для копья уже большим молотком - пятикилограммовым. В кузнечном ремесле не так сила важна, крайне редко придется иметь дело с действительно большим молотком, как выносливость, потому что молотком нужно махать очень долго. Также со временем кожа на руках грубеет и становится более выносливой к огню. Опытный мастер может пальцем и температуру металла проверить, и голой рукой угли в горниле поправить. Однако стоит быть осторожным. Потому что все-таки можно обжечься, и тогда теряется на некоторое время чувствительность пальцев, а как тогда работать? Поэтому нужно горячий металл брать клещами».
Между тем кузнец уже распластал до нужной толщины наконечник и заворачивает его, чтобы можно было надеть на стрелу. Дальше берется опять за острие. Теперь ему нужно придать форму березового листочка с острым концом. Когда и это сделано, Степан смазывает наконечник воском, чтобы не ржавел. Воск при контакте с горячим металлом сильно дымит, однако имеет приятный запах. Вот наконечник и готов, и его можно сравнить с куском исходного металла, до и после.
Кузнецы на празднике одеты в костюмы, стилизованные под одежду ремесленников ХІІІ века. Льняная сорочка с вышивкой, которую носят навыпуск, с поясом, свободные штаны и простые сапоги. Рубашка заколота фибулой, которую кузнец тоже сделал сам из меди. На кожаном поясе висит ташка (что-то наподобие современного бумажника) с красивым выбитым узором и нож.
Степан рассказывает, что его нож на поясе – это еще и талисман, ведь это первый его собственноручно сделанный нож. А начал заниматься молодой кузнец этим ремеслом три года назад на фестивале «Генуэзский шлем» в Судакской крепости в Крыму.
«Там один кузнец для всех желающих проводил мастер-класс, - вспоминает Степан. – Я подошел, попробовал и почувствовал, что это мое дело. У меня глаза загорелись и счастью не было предела. Я решил, сколько бы это ни стоило, попробовать профессию кузнеца. Вернулся в Киев и уговорил товарища тоже со мной заниматься кузнечным ремеслом. И вот мы во дворе 16-этажного дома собрали горнило, поставили наковальню и начали работать. Потом потихоньку разжились и на свою мастерскую за Киевом».
Именно на фестивале увлекся кузнечным ремеслом еще один кузнец из Киева – Росланд. Годы четыре назад на Сорочинской ярмарке он два дня наблюдал за работой своего друга кузнеца, а на третий решил попробовать и сам . Ему понравилось.
«Потом уже специально ездил к другу поковать, - рассказывает кузнец Росланд, одновременно регулярно ударяя молотком по металлу. – Вначале выковал много подков, штук двадцать, и раздарил всем друзьям. Дальше начал делать огнива. И это уже был мой первый заработок в качестве кузнеца».
А еще Росланд занимается исторической реконструкцией, изготовляет мечи и сабли, казацкие и татарские доспехи. Его приглашают делать обмундирование для фильмов, а также консультировать и сниматься. Кстати, для фильма «Богдан Зиновий Хмельницкий» все кольчужные доспехи – работа Росланда.
На раскладке кузнеца можно увидеть не только его изделия, но и книги по украинской милиарной истории, в основе которых реконструкция нарядов и быта воинов. А сам Росланд на обложке книги «Войско Богдана Хмельницкого» в наряде турка. Кузнец не только делится с посетителями секретами кузнечного ремесла, но и рассказывает об интересных исторических деталях.
«Однозубыми вилками пользовались еще викинги, и в Киевской Руси такие были. И, конечно, такую имел каждый казак. Острая вилка была и шилом, а при неообходимости ее и во врага можно было всадить», - рассказывает и показывает кузнец. Из-под его молотка именно сейчас выходит такая вилка.
Около кузнеца постоянно сидят и стоят мальчишки и мужчины и восторженно слушают о том, как когда-то воевали. А Росланд знает много: уже 17 лет занимается историческим фехтованием, ведет военно-исторические клубы «Росичи» и «Перекопская орда».
Парнишка лет 12 просидел около кузнеца несколько часов. Сначала попробовал сам ковать, потом остался послушать и помочь мастеру, надувая меха... Может, через несколько лет он станет кузнецом и где-то на фестивале будет рассказывать, как первый раз попробовал ковать на Празднике кузнецов в парке «Киевская Русь».
Вернуться на семь-десять веков назад не так уж и сложно – стоит лишь проехать час от Киева и зайти за ворота исторического парка. Дальше деревянный указатель, как будто со страниц сказки, справа – земля половецкая, слева – большие скамьи-качели, а если назад пойдешь – в Тмутаракань попадешь.
В парке культуры и истории «Киевская Русь» много интересного для детей и взрослых. Здесь можно перетягивать канат, попробовать стрелять из лука, поездить верхом на лошадях или пони, поучиться средневековым танцам, сплести куклу-«мотанку», отдохнуть в тени трибун и пронаблюдать за рыцарями, мечущими копья. А во время праздника кузнеца еще и посмотреть, как работают мастера, расспросить секреты, а кто имеет желание – то и самому молотком помахать.
Кузнецы испокон веков были одними из самых важных людей на селе, их уважали и боялись. Эти ремесленники изготавливали инвентарь и оружие для всего села.
«Кузнечное ремесло всегда было окутано мистикой, - рассказывает молодой кузнец из Киева Степан Сулименко. – Потому что кузнец обычно жил на окраине села в доме без окон. В его мастерской всегда горел огонь и оттуда доносились странные звуки. А сам кузнец преимущественно был чумазым: черный, как черт. Хотя в действительности все просто – в темной мастерской легче по цвету определить степень раскаленности железа. А затем пришла индустриальная революция, кузнецов заменили заводы, потребность в них отпала. Однако сейчас кузнечное ремесло опять возрождается, уже не как ремесло, а скорее как искусство. И сегодня кузнецу заказывают не нож или топор, а, например, уникальные кованые украшения для дома».
Здесь же на раскладках мастера продают свои изделия – железные розы, улитки, ангелы, подковы (не лошадей подковывать, а на счастье), фибулы (специальные крючки на плащ или рубашку), вилки, мечи, ножи, наконечники для стрел и копий и тому подобное.
Пока мы говорим, кузнец Степан нагревает в горне очередной кусок металла.
«Сейчас сделаю наконечник для стрелы. На него идет 10-12 минут, а продать его можно за 35 гривен, – рассказывает мастер, время от времени, раздувая огонь воздушными мехами. – Вначале работаем с формой: начинаем заострять наконечник с одной стороны. На это идет несколько нагреваний. Потом отрезаем нужную часть от остального металла и распластываем другой конец будущего наконечника, тот, которым будет крепиться к стреле. Сделать из начального круглого сантиметрового куска приблизительно 2-миллиметровую пластинку - самая сложная задача, потому что занимает много времени и требует недюжинной силы от кузнеца. Наконечник для стрелы выковывается молотком весом в один килограмм, а наконечник для копья уже большим молотком - пятикилограммовым. В кузнечном ремесле не так сила важна, крайне редко придется иметь дело с действительно большим молотком, как выносливость, потому что молотком нужно махать очень долго. Также со временем кожа на руках грубеет и становится более выносливой к огню. Опытный мастер может пальцем и температуру металла проверить, и голой рукой угли в горниле поправить. Однако стоит быть осторожным. Потому что все-таки можно обжечься, и тогда теряется на некоторое время чувствительность пальцев, а как тогда работать? Поэтому нужно горячий металл брать клещами».
Между тем кузнец уже распластал до нужной толщины наконечник и заворачивает его, чтобы можно было надеть на стрелу. Дальше берется опять за острие. Теперь ему нужно придать форму березового листочка с острым концом. Когда и это сделано, Степан смазывает наконечник воском, чтобы не ржавел. Воск при контакте с горячим металлом сильно дымит, однако имеет приятный запах. Вот наконечник и готов, и его можно сравнить с куском исходного металла, до и после.
Кузнецы на празднике одеты в костюмы, стилизованные под одежду ремесленников ХІІІ века. Льняная сорочка с вышивкой, которую носят навыпуск, с поясом, свободные штаны и простые сапоги. Рубашка заколота фибулой, которую кузнец тоже сделал сам из меди. На кожаном поясе висит ташка (что-то наподобие современного бумажника) с красивым выбитым узором и нож.
Степан рассказывает, что его нож на поясе – это еще и талисман, ведь это первый его собственноручно сделанный нож. А начал заниматься молодой кузнец этим ремеслом три года назад на фестивале «Генуэзский шлем» в Судакской крепости в Крыму.
«Там один кузнец для всех желающих проводил мастер-класс, - вспоминает Степан. – Я подошел, попробовал и почувствовал, что это мое дело. У меня глаза загорелись и счастью не было предела. Я решил, сколько бы это ни стоило, попробовать профессию кузнеца. Вернулся в Киев и уговорил товарища тоже со мной заниматься кузнечным ремеслом. И вот мы во дворе 16-этажного дома собрали горнило, поставили наковальню и начали работать. Потом потихоньку разжились и на свою мастерскую за Киевом».
Именно на фестивале увлекся кузнечным ремеслом еще один кузнец из Киева – Росланд. Годы четыре назад на Сорочинской ярмарке он два дня наблюдал за работой своего друга кузнеца, а на третий решил попробовать и сам . Ему понравилось.
«Потом уже специально ездил к другу поковать, - рассказывает кузнец Росланд, одновременно регулярно ударяя молотком по металлу. – Вначале выковал много подков, штук двадцать, и раздарил всем друзьям. Дальше начал делать огнива. И это уже был мой первый заработок в качестве кузнеца».
А еще Росланд занимается исторической реконструкцией, изготовляет мечи и сабли, казацкие и татарские доспехи. Его приглашают делать обмундирование для фильмов, а также консультировать и сниматься. Кстати, для фильма «Богдан Зиновий Хмельницкий» все кольчужные доспехи – работа Росланда.
На раскладке кузнеца можно увидеть не только его изделия, но и книги по украинской милиарной истории, в основе которых реконструкция нарядов и быта воинов. А сам Росланд на обложке книги «Войско Богдана Хмельницкого» в наряде турка. Кузнец не только делится с посетителями секретами кузнечного ремесла, но и рассказывает об интересных исторических деталях.
«Однозубыми вилками пользовались еще викинги, и в Киевской Руси такие были. И, конечно, такую имел каждый казак. Острая вилка была и шилом, а при неообходимости ее и во врага можно было всадить», - рассказывает и показывает кузнец. Из-под его молотка именно сейчас выходит такая вилка.
Около кузнеца постоянно сидят и стоят мальчишки и мужчины и восторженно слушают о том, как когда-то воевали. А Росланд знает много: уже 17 лет занимается историческим фехтованием, ведет военно-исторические клубы «Росичи» и «Перекопская орда».
Парнишка лет 12 просидел около кузнеца несколько часов. Сначала попробовал сам ковать, потом остался послушать и помочь мастеру, надувая меха... Может, через несколько лет он станет кузнецом и где-то на фестивале будет рассказывать, как первый раз попробовал ковать на Празднике кузнецов в парке «Киевская Русь».