Погуляли ВДоВоль

Очень скоро товарищ Сталин понял все преимущества воздушного десанта. Есть даже мнение, что он их понял раньше всех на свете. По крайней мере, когда Гитлер с 40 тыс. десантников завоевал Грецию и ее острова, СССР имел в строю то ли полмиллиона, то ли миллион «десантуры». На этот факт, подтвержденный советскими документами, особо упирал известный публицист, беглый агент ГРУ СССР Виктор Суворов (Резун). Ясно же (писал он), что десантников не готовят для обороны; десантники – это острие атаки.Но чего бы там ни планировал товарищ Сталин, история «дня ВДВ» к тридцатым годам не имеет ни малейшего отношения. «Праздником» этот день стал только к концу афганской войны. Советская армия потеряла в той войне под 16 тыс. человек – но рода войск навсегда запомнили разницу в задачах. Например, мотопехота гибла в каждой засаде. В то время как ВДВ сражались до последнего. Так, по крайней мере, гласила официальная легенда, отраженная в самоновейшем российском фильме «Девятая рота». То, что десантники были «супергероями», было правдой с одной стороны, и неправдой – с другой. Правда состояла в том, что бойцы ВДВ действительно были подготовлены лучше прочих советских солдатиков. Ложь состояла в том, что никакой особой стойкости эти бойцы обычно не проявляли. Зато успешно применяли свои диверсионные навыки, прорываясь из окружения. А окружены там были все.Советские лидеры так и не успели понять, что новый век требует умелых убийц, а не просто стада в камуфляже и касках. Основа для создания «сил быстрого реагирования» у СССР была еще в начале 80-х – это были ВДВ. Но Советский Союз не успел отреагировать даже на собственную смерть. Теперь же десантники каждое 2 августа купаются в фонтане, пьют водку и огорчают милицию, которая понятия не имеет, как образумить разгулявшихся полосатых парней (правда, на этот раз традиционных заплывов в городских фонтанах Киева не было – коммунальщики их отключили). Единственный плюс – в отличие от своих российских коллег, украинские бойцы аэромобильных войск обычно не устраивают массовых драк в центре столицы.