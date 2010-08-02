«Мертвий півень» разбудил Славское

В городке Славское на Львовщине уже в четвертый раз состоялся фестиваль «Славське-рок». По-видимому, не самый памятный в контексте своей недолгой истории, и все же достаточно знаковый в рок-жизни Украины. По словам организаторов праздника, они сознательно не приглашают в Славское группы, склонные к тяжелому року и готике. В основном на фестивале представленные группы этно- и фольк-рокового направления. «Думаем, что такая музыка наиболее созвучна с красотой карпатских гор, в которых утопает Славское», - говорит директор феста Сергей Харчук. Те, кто постоянно приезжает на «Славське-рок», самым эффектным считают фестиваль, состоявшийся в 2008-м. Хотя в тот раз было гораздо меньше людей, чем в год дебюта. Дело в том, что в то время Славское затопил паводок, и стадион, на котором расположена главная сцена, был залит водой. Собственно, этот симбиоз праздника в мокрени создал неповторимую атмосферу для тех, кто рок ценит рок по-настоящему. Но такой праздник не для всех. Так что на следующий после наводнения год, опасаясь неблагоприятных погодных условий, на «Славське-рок» съехалось действительно мало людей. На этот раз посетителей было больше. Особенно в субботу, когда выступали популярные львовские группы Maxima и «Мертвий півень». Большую часть газон стадиона заполняли туристы из Киева, Львова, Тернополя и Ивано-Франковщины. Местных жителей праздник не очень привлекает. Это признал в частности и мэр Славского Михаил Кинаш: «Люди не знают большинства приехавших сюда исполнителей. Самый известный, по-видимому, «Мертвий півень», но и его в последнее время не слышно. Вот две недели назад мы провели концерт ко дню города. Привезли сюда Алешу, «Антитела». Это был фурор. Именно на таких звезд идет местное население». Что же, не станем спорить с чиновником о причинах, сформировавших музыкальные вкусы его земляков, констатируем только, что для славчан вход на стадион был бесплатным. Для того, чтобы попасть в эпицентр праздника, достаточно было принести копию паспорта. Для гостей города пропуск на три концертных дня стоил 70 гривен. Такая цена немного отпугнула западноукраинских рокеров. Точнее, тех, кто только становятся таковыми. Студенты, разбив палатки на холмах Славского рядом с лесом, решили не тратить деньги, и слушать музыку непосредственно с места отдыха. Таких было немало. «Городу этот фестиваль почти ничего не дает, – говорит господин мэр. – Точнее, городскому бюджету, ведь все торговые точки организаторы привезли с собой. Так мы договорились. Простые жители Славского, конечно, имеют пользу. Кто-то сдает жилье, кто-то продает шашлыки или печеную картошку. Люди с этого имеют выгоду. Хоть и жалоб немало. Например, у меня лично есть огород рядом с тем холмом, где разбили палатки туристы. За дни фестиваля там поломали забор, вытоптали посадки. Таких случаев немало. Завтра люди придут ко мне и скажут, зачем им это. Однако, хватает и таких, кто говорит, что подобные фестивали должны быть в нашем городе, несмотря ни на что». Заметим, что несмотря на отсутствие таких выдающихся музыкальных звезд, как Алеша и «Антитела», послушать на «Славське-рок» было что. Поразили своими душевными этно-композициями ребята из киевской группы «ТаРУТА». Лидер легендарной «Рутенії» Анатолий Сухый придал празднику патриотический оттенок исполнением своих собственных, но уже практически народных песен «Сотник Крук» и «Неопалима купина». Любителей рэгги порадовали поляки из группі TABU. Ценители нового реп-рокового направления с ума сходили от франковского «Гуцула Каліпсо». Что же касается классического рока, то больше всего массивные панки «колбасились» под «Мертвого півня», «Димну суміш» и польскую формацию Farben Lehre. Поляки закрывали фестиваль и сделали все, чтобы своим выступлением завершить его ярко. Жаль, что к тому времени многие гости успели разъехаться. Отдельная страница фестиваля – память о лидере легендарных «Гадюкіних» Сергее Кузьминском. Нет, официально Кузю, умершего год назад, не чествовал никто. Но солистка группы Maxima Юлия Донченко пригласила выступить рядом и помянуть таким образом легенду гитариста «гадів» Андрея Партыку. Чуть позже позвал Андрея на сцену и фронтмен «Мертвого півня» Михаил Барбара. Для того, чтобы вместе исполнить «Хлопців з Бандерштату». Но Партыка уже успел уехать во Львов, а бессмертный хит хором исполнил весь стадион. Нынешний «Славське-рок» кроме чисто музыкальной окраски имел и спортивное направление. Любители триала (гонок на внедорожниках по бездорожью) определили самого сильного, преодолев сложный маршрут в околицах Славского. А на стадионе сильнейшего определяли стихийно созданные восемь футбольных команд. Это тоже мужественный народ. Один из судей недаром назвал их людьми «с больными с похмелья головами и невообразимым азартом».