Юрий Спиженко: Стоимость лечения онкобольных в Украине в пять раз ниже, чем в США

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RJO: Пане Спіженко! Чи не могли б Ви назвати кілька ознак, при наявності яких варто звернутись до профільного фахівця? При яких ознаках це абсолютно необхідно? Такі прості рекомендації допоможуть багатьом або вчасно звернутись до лікаря, або спокійно жити.



Юрій Спіженко: Коли будуть ознаки хвороби, це вже пізно, на превеликий жаль. Такими ознаками можуть бути кашель і кровохаркання. Це вже пізно. Обстежуватися потрібно тоді, коли немає ніяких ознак хвороби. Це правильний підхід. І правильно після 35-40 років проводити регулярні медичні огляди.



roman222: Пане Юрію, ви лікар від Бога, - розумний і розважливий, хірург екстра-класу. Таких нині дійсно бракує. Чи не думали Ви про те, щоб відкрити навчальний центр сучасної хірургії, адже багатьом молодим спеціалістам просто ніде і немає в кого вчитися. В інтерв’ю Ви згадуєте, як переймали досвід у найкращих фахівців клініки Скліфосовського. Як Ви навчилися віртуозно оперувати на живих тканинах, чи правда, що тренувалися на собаках (як на мене, це краще, ніж тренуватися на людях)? Чи варто звертати увагу на пігментні плями на шкірі?



Юрій Спіженко: Ми плануємо відкрити клініку молекулярної онкології, в складі якої буде хірургічний стаціонар. Потрібно обов’язково звертати увагу на пігментні п’ятна. Їх потрібно постійно контролювати. Якщо воно збільшується у розмірі або об’ємі, то необхідно думати про радикальне лікування.



ivan_K: Доброго дня! Питання про ранню діагностику. Чи варто звертати увагу на, так звані, жировики, невеликі ущільнення під шкірою, які часто існують протягом багатьох років і не турбують? І якщо рідко трохи болить навколо?



Юрій Спіженко: Якщо протягом тривалого часу ліпоми не змінюються в об’ємі і не викликають косметичних дефектів, то можна утриматися від видалення.



Oлeнa_Kiev: Чи співпрацює Ваша клініка зі страховими компаніями, і чи були випадки відшкодування витрат на операцію страховими компаніями? Як Ви бачите можливість такої співпраці у подальшому?



Юрій Спіженко: Так, наші хворі отримували страхові виплати. Але це хворі із Румунії, Болгарії, Словаччини та Сполучених Штатів Америки. Виплат страхових компаній, які працюють на території України у нас не було.



larina: Чи вважаєте Ви себе щасливою людиною?



Юрій Спіженко: Ніколи над цим не замислювався. Напевно, так.



ceня_вaгoнeткa: Тільки-но медичний чиновник займає високу посаду, стає міністром, він за лічені місяці захищає докторську дисертацію. Це наукове просвітлення? Друге: чому жоден міністр не написав монографії по реформуванню української системи охорони здоров’я?



Юрій Спіженко: Моя дисертація не по організації охорони здоров’я, а по хірургії, і досить складному її підрозділі – лімфології. Мої дисертації вперше відпрацьовані дуже серйозні моменти клінічної лімфології. Свою дисертацію я, до речі, захищав у Москві, а не в Києві. Я порадив би автору запитання поцікавитися, чи багато міністрів захищали свої дисертації у Москві, а не в Києві.



BOПPOC: Вартість консультації спеціаліста Кібер Клініки Спіженко – 90. Вартість діагностики з використанням комп’ютерної томографії (КТ) – від 150 до 300. Вартість діагностики з використанням магнітно-резонансної томографії (МРТ) – від 250 до 400. Вартість проведення скринінгу (онкоскринінгу) всього тіла для виявлення онкозахворювань на ранній стадії – 1000. Вартість радіохірургічного лікування раку системою Кіберніж – від 12 500 до 18 000. Заможні можуть собі дозволити лікування закордоном. Для кого тоді ваші ціни? Дякую.



Ответ: Все пізнається в порівнянні. Онкоскринінг в Туреччині - 4 тисячі доларів. Операція при раку простати в США - від 100 тисяч доларів, в Німеччині - від 30 тисяч євро. Так що ми бачимо, що у нас ціни менші, ніж закордоном. Високотехнологічне обладнання не може бути дешевим. Це перша частина відповіді. Друга частина. В Україні щорічно купується більше мільйона автомобілів вартістю 15-20 тисяч доларів. Давайте зважимо, що важливіше – автомобіль чи здоров’я? На жаль, в Україні не працює страхова медицина, і хворі залишаються один на один із хворобою. До речі, у нас зараз знаходиться хворий із США із досить складним діагнозом, тому що ціна лікування в 4-5 разів менше, ніж у США.



fender07: Чи лікується у Вашій клініці тимома і яким шляхом: оперативним чи консервативним?



Юрій Спіженко: Лікується. Без оперативного втручання.



annaco: Чи можливо пройти огляд у Вашій клініці, якщо була зроблена операція у 2006 році? Чи Ви проводите огляд лише неоперованих хворих? Дякую за відповідь.



Юрій Спіженко: Можливо. На жаль, до нас звертаються хворі, які уже перенесли три-чотири операції, і яких не беруться лікувати в інших лікувальних закладах.



bogunlk: У мене виявили кісту під пахвою та ліпому. СОЕ тримається у межах 20-22. В онколікарні пропонують операцію. Потрібна вона чи ні?



Юрій Спіженко: Заочно важко відповісти. Я думаю, що треба рахуватися з думкою лікаря.



tamara2010: Шановний пан Спіженко! Щиро рада, що нарешті і у нас з’явилася така техніка. Можливо, моє питання здасться Вам не зовсім коректним, але хотілося б дізнатися, скільки коштує операція на головному мозку і як можна потрапити до Вашої клініки? Дякую. Тамара

Юрій Спіженко: Вартість операції від 12 до 15 тисяч доларів. Плюс обстеження до 700 доларів. Записатися можна по телефону, вони всі є в інтернеті. І по електронній пошті можна отримати заочну консультацію при наявності результатів обстеження.



lan29: Пухлину яких розмірів можна видалити у головному мозку без трепанації черепа? Яка вартість?



Юрій Спіженко: Це залежить від локалізації, типу пухлини, загального стану хворого. Але в даний час ми широко практикуємо комбіновані операції, коли розміри пухлини 7-8 см, і вони вже великі для кіберножа, а нейрохірурги не можуть радикально видалити їх. В такому випадку нейрохірург видаляє 40-50% пухлини, а після цього на кіберножі видаляємо залишки у самих важко доступних місцях. Такі комбіновані операції забезпечують високу ступінь радикалізму.



ACИE: Мені 64 роки. Місяць тому я дізналася про страшний діагноз – рак молочної залози. Лікар сказав, що все запущено. Я сама винна: відчувала, але боялася звернутися до лікаря. І ось що вийшло. В мене опустилися руки. Я боюся і не знаю, як жити далі. 38 років я пропрацювала в школі вчителькою. Так хочеться жити. Невже нічим не можна допомогти? Мені почали робити хіміотерапію.



Юрій Спіженко: Я б Вам порекомендував звернутися в Інститут раку до професора Смоланки Івана Івановича.



9009: Якою є дія сухого голодування на ракові захворювання?



Юрій Спіженко: Я не спеціаліст по голодуванням. Але чим менший об’єм їжі споживає людина, і чим менше жиру потрапляє в організм людини, тим менші шанси захворіти онкологічним захворюванням. Сухі голодування я б Вам не рекомендував проводити.



kurdyk: Підкажіть, будь ласка, де і як можна заробити звичайному лікарю на покупку такого чудового апарату? Мені не вистачає пари мільярдів.



Юрій Спіженко: Це Вам потрібно звернутися в банк.



AД: Шановний Юрій Прокоф’євич! У 90-ті рр. Ви успішно «приватизували» фармпромисловість України, будучі на посаді міністра охорони здоров’я. Співвласником яких конкретно фармпідприємств Ви є і в яких долях?



Юрій Спіженко: Я був міністром до 1994 року. Приватизація фармпідприємств розпочалася у 1997 році. На жаль, не являюсь акціонером ні одного фармпідприємства.



sonya: Як би Ви доступно пояснили українцям, що потрібно вести здоровий спосіб життя – не пити, не палити, більше ходити пішки..?



Юрій Спіженко: Українцям пояснювати здоровий спосіб життя надзвичайно важко. В українській ментальності немає моди на здоров’я. Вихованням здорового способу життя не займається сім’я, школа, колектив. Чомусь в Україні вважається, що здоров’я дається безкоштовно. То воно нічого не варте. В результаті це виливається в те, що ми живемо на 7-10 років менше, ніж у цивілізованих країнах.



MAP_ИЯ: Чи Ваші співробітники цікавляться станом здоров’я тих хворих, які пройшли у Вас операцію?



Юрій Спіженко: Обов’язково. Ми дотримуємося золотих правил онкології. Протягом перших двох років після лікування обов’язкове обстеження кожні три місяці. В подальшому – 2 рази на рік. У нас проблеми в тому, щоб хворі приїжджали на контрольне обстеження. Тому що коли хворим через 3-4 місяці стає краще, вони не вважають за необхідне контролювати стан здоров’я.



Vova_: Скажіть, скільки може рана після операції аденоми (простати) загоюватися? І чи може впливати на загоєння ракова клітина, яку знайшли після операції? Дякую.



Юрій Спіженко: Після лікування раку простати кіберножем немає рани, немає розрізу і немає ускладнень, таких як кровотеча, емболія, тромбоз, нетримання сечі та ін. Після традиційних урологічних операцій рана може заживати тривалий час.



Yurij: Чи оперуєте Ви аденому передміхурової залози? Якщо – так, то якого максимального розміру? Дякую.



Юрій Спіженко: Ми оперуємо тільки злоякісні захворювання передміхурової залози.



jopppa: Цікаво, а звідки такі кошти у лікаря, щоб купити мільярдний апарат?



Юрій Спіженко: Половина обладнання – це кредитні гроші, половина - в лізінгу, які треба виплачувати 7-8 років.



dimaterpan: 2 роки тому почала боліти родимка. Що робити?



Юрій Спіженко: Терміново звернутися до онколога!!!



Vorona: А можна детальніше про кашель і кровохаркання? Бо у мене іноді буває сухий кашель. А незалежно від кашлю іноді відпльовується щось неприємного вигляду.



Юрій Спіженко: Рекомендую провести флюорографію легенів, при можливості – МРТ-дослідження.



vizarit: Відносно пігментних плям, що є критерієм тривоги та куди звертатися для огляду, чи є доступним (ціни) лікування в Вашому центрі?



Юрій Спіженко: У нашому центрі ми не займаємося злоякісними утвореннями шкіри.



Aндpій_Ukraine_Kiev: В чому основна проблема вражаючої статистики онкозахворюваності в нашій країні? Як колишній міністр охорони здоров’я, яку модель медичної допомоги Ви вважаєте на сьогодні найбільш прийнятною для України (держ, страхова тощо)?



Юрій Спіженко: Відносно моделі медицини, то вважаю, що вона повинна бути змішаною – державною і страховою. Пенсіонери, інваліди, діти, з моєї точки зору, повинні отримувати допомогу за рахунок держави. Працюючі – за рахунок страховки. Основним резервом онкології є раннє виявлення захворювань. На сьогоднішній день із 160 тисяч онкологічних хворих, що виявляються щорічно, 100-110 тисяч – запущені. Коли ми будемо виявляти 100-110 тисяч у першій-другій стадії, ситуація помітно покращиться. Я пропоную Міністерству охорони здоров’я, уряду на державному рівні ввести оплату для лікарів, які виявляють захворювання в першій-другій стадії в розмірі 500 гривень. Така мотивація дасть можливість значно покращити ситуацію в онкології.



Boпpoc: 1. Чи оперуєте Ви дітей? 2. Чи є відмінності в діагностиці та лікування дітей та дорослих?



Юрій Спіженко: Дітей на лікування беремо після 10 років.



Hінa_київ: Чи оперуєте ви пухлини щитовидної залози? Скільки коштує така операція?



Юрій Спіженко: Ні. Пухлини щитовидної залози необхідно лікувати радіоактивним йодом.



Vorona: Дякую за відповідь. Легені нормально тримають навантаження. А ті виділення – чи то з горла, чи то з десен – іноді з’являються як реакція на ковток пепсі, або кофе зі згущеним молоком. Отака дивина... Що можете сказати з цього приводу?



Юрій Спіженко: Не рекомендую пити Пепсі, Колу та Фанту... Краще пити компот, воду, чай.



Oлeнa_Kиїв: Чи мали Ви пропозиції щодо співпраці, наприклад, з державними лікувальними установами: інститутом онкології тощо? Чи є досвід такої співпраці (приватних клінік та державних мед установ) закордоном? Якщо є – на чому базується така співпраця?



Юрій Спіженко: Керівництво Інституту онкології дуже ревниво відноситься до нашої клініки. Хоча працівники Інституту оперуються у нас.



RJO_Energodar: Доповнення до попереднього питання: якщо такі ціни, то, зважаючи на матеріальний стан наших громадян, пройти таку діагностику – це реальна загроза голодної смерті. А по-друге, де гарантія, що після діагностики за 90 не пошлють на діагностику за 1000 з чисто комерційних міркувань? Кажуть, не потрапляйте до міліції і до лікарів – або обдеруть, або життя позбавлять. Сумно, але це так. Сам пару разів потрапляв під гру за назвою "п’ятий кут", коли швиряли від одного лікаря до іншого, а в результаті просто плюнув і живу.



Юрій Спіженко: Бажаю здоров’я і довгого життя! Справа в тому, що безкоштовно Ви не пролікуєтеся ні в одному медичному закладі. І там Вам не видадуть чек, на відміну від нашої клініки.



Kлoчкo_Aндpeй: Шановний Юрію! Скажіть, Ви займаєтеся лише лікуванням та видаленням злоякісних пухлин? У моєї знайомої рак крові, як їй можна допомогти? Дякую.



Юрій Спіженко: Потрібно звернутися в Інститут гематології. Ми лікуємо тільки солідні пухлини. Захворювання крові не лікуємо.