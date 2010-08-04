Чаша львовского стадиона к Евро-2012 обрела целостный каркас

В последний раз посещать место, где строится львовский стадион, приходилось в начале марта. Тогда работники предыдущего генподрядчика – мариупольской фирмы «Азовинтекс» - выполнили все подземные работы и едва начали возводить южную трибуну. Начиная с апреля, генподрядчик поменялся – им стала донецкая группа «Альтком». 7 мая депутаты Львовского горсовета поддержали постановление о передаче в государственную собственность целостного имущественного комплекса ЛКП «Дирекция по строительству стадиона в городе Львове». Таким образом, строительство арены стало делом исключительно государственным. Полный репортаж смотрите здесь.