«Киев - лидер по разрушению профтехобразования», - специалисты

По приказу министра образования и науки Дмитрия Табачника от 23 июля в Киеве в августе этого года должны быть ликвидированы три учебных заведения профессионально-технического образования строительного профиля: Киевское выше профессиональное училище строительства и автотранспорта в Голосеевском районе, Выше профессиональное училище №26 в Печерском районе и Профессиональный лицей строительства и фитодизайна в Соломенском районе. Данный приказ предусматривает объединение трех училищ в одно учебное заведение, но при этом не отмечается, что будет с более чем 1 800 учениками, что будет с работой свыше 500 работников, что будет со зданиями и землей, на которой расположены училища.



В пресс-релизе Всеукраинской ассоциации работников профтехобразования говорится: «Приказ Министра принят тайно, без обсуждения с общественностью, без согласования с КГГА, в управлении которой находятся профессионально-технические учебные заведения Киева, а первый заместитель председателя КГГА А.Попов о таких действиях министра образования и науки узнал из прессы». Кроме того, говорится, что Министерство обосновывает закрытие Киевского профессионального лицея строительства и фитодизайна необходимостью освободить помещение для Института инновационных технологий и содержания образования.



«Почему за счет образования?»



Пытаясь ликвидировать три заведения профтехобразования, власть действует вопреки действующему законодательству - и закону о профессионально-техническом образовании, Кодексу законов о труде, убежден президент Всеукраинской ассоциации работников профтехобразования, народный депутат Верховной Рады Украины IV-V созыва, доктор педагогических наук, профессор Николай Садовый. Он отметил: «Что делать с учениками, материальной базой? У нас целая армия детей в системе профтехобразования! 400 тысяч! Куда их девать? Если ликвидируется училище, то работников также необходимо увольнять. И это все делается в сезон массовых отпусков».



Представители Всеукраинской ассоциации работников профтехообразования объясняют эти намерения власти желаниям попросту освободить три помещения. «Это все просто фокусы, чтобы освободить помещения, которые уже, наверно, распределены между бизнесовыми и другими структурами. Но почему за счет образования?», - возмущается господин Садовый.



Кроме того, он отметил, что господин Табачник не реагирует на эту ситуацию вокруг трех профтехучилищ. Поэтому представители Всеукраинской ассоциации работников профтехобразования обращались с письмами и к Президенту, и к премьер-министру, но ни одного ответа до сих пор не получили. Николай Садовый отметил, если активность СМИ и общественности также не будут иметь результата, то с 9 августа педагоги начнут пикеты.



Решения МОН - «непрофессиональные и преступные»



Киев является лидером постыдных дел по разрушению и уничтожению профессионально-технического образования, где за годы независимости закрыто 20 заведений профтехообразования, считает вице-президент Всеукраинской ассоциации работников профтехобразования Лидия Бржестовская. Она также отметила, что в последнее время в Украине многие премьеры и президенты пытались разрушать профессионально-техническое образование, потому что учебные заведения расположены в «крепких мощных зданиях» и на «привлекательной земле».



«Даже во времена министра Вакарчука, которые мы называем «темными» для профессионально-технического образования, не было такого массового закрытия, таких попыток, как теперь, чтобы три учебных заведения строительного профиля одним росчерком пера закрывал министр», - отметила госпожа Бржестовская.

По ее словам, представители Министерства образования объясняли свое решение тем, что нет спроса на профессии, которые предоставляют эти учебные заведения. В то же время Лидия Бржестовская заверяет, что в этом году в эти заведения профтехобразования пришло больше детей, которые желают учиться, чем есть госзаказ. А работодатели сегодня требуют строителей, отметила вице-президент ВАПП, ссылаясь на данные Центра занятости города Киева.



«Эти учебные заведения готовят кадры для очень мощных больших холдинговых компаний строительного профиля. Между тем, эти компании сегодня завозят рабочих для выполнения строительных работ из Турции, Македонии и других стран. А перед нашими детьми, которые хотят быть строителями, сегодня закрываются двери», - возмущается Лидия Бржестовская.



В свою очередь заместитель председателя Общественного совета педагогов и научных работников Украины Николай Ратушный назвал решение Министерства образования о закрытии трех учебных заведений профессионально-технического образования строительного профиля «непрофессиональным и преступным». «Если не хватает профессионализма у министерских представителей, то у них должно быть элементарное родительское сердце. Если эти заведения закроют - куда пойдут эти дети? На улицу. А что их на улице ожидает? И досадно, что иногда 16 гектар решают судьбу детей», - отметил господин Ратушный.



«Завуалированное уничтожение учебных заведений»



Училища осуществляют не только учебную функцию, но и социальную, отметила Валентина Булка, заместитель директора Киевского высшего профессионального училища №26. Она рассказала: «В училище ежегодно учится более 20 учеников сирот, около 100 полусирот, дети из неполных семей, малообеспеченных, не совсем благополучных, а также дети-инвалиды, около 100 ежегодно. За два года эти дети, что пришли к нам неуверенные, обделенные и неготовые к самостоятельной жизни, почувствовали свою необходимость и возможность жить в нормальном обществе». По словам Валентины Булки, дети в училище не только получают профессию, но и реабилитируются в обществе. Предложенную же Министерством образования реорганизацию она просто называет «завуалированным уничтожением учебных заведений».



В свою очередь председатель Киевской городской ассоциации работников профтехобразования Екатерина Мирошниченко отметила: «В случае проведения реорганизации дети из малообеспеченных семей, неполных или многодетных семей, просто финансово не смогут обеспечить свой проезд. Мы просто перечеркнем попытку этих детей получить нормальную рабочую профессию и заложить себе фундаменты для будущей жизни».



Яна Плаксина, преподаватель Киевского профессионального лицея строительства и фитодизайна, добавила: «Если мы бросим этих детей, то, кроме того, что у нас не будет строителей, плотников, цветоводов, у нас еще увеличится количество беспризорных детей, которые будут ориентированы на улицу. А вы знаете, чему учит улица».



Кроме того, госпожа Плаксина отметила, что находясь в отпуске, все работники этих трех учебных заведений остались без работы. «Мы знаем, что 29-30 августа, когда все выйдут на работу, наших преподавателей, сотрудников и детей будут встречать совсем другие люди, наверно, это будет охрана. Ведь в приказе написано, что 20 августа это помещение должно быть передано другой структуре», - подчеркивает она.



Киев может потерять квалифицированных флористов, цветоводов и озеленителей



Для того, чтобы работало учебное заведение и готовило квалифицированные рабочие кадры, нужны три вещи: материально-техническая база, подготовленные педагогические кадры и ученики, рассказала Катерина Мирошниченко. По ее словам, сегодня все три учебных заведения «имеют проектную мощность, которая обеспечивает то количество учеников, которое и находится в учебных классах». «Если одно из них закрывают, а учеников переводят на базу другого учебного заведения, то проектной мощности не хватает. И, чтобы не говорили, но нельзя втиснуть в учебное заведение, которое рассчитано на 640 человек, 900 учеников. Это будет нарушением первого принципа - это будет несоответствием условий для учебы», - отметила госпожа Мирошниченко.



Она также сказала, что город может потерять флористов, цветоводов и озеленителей, потому что в Киеве такие уникальные специальности можно получить только в Киевском профессиональном лицее строительства и фитодизайна. «Как можно взять теплицу, построенную самими детьми, и перенести взмахом руки на базу другого училища? Это значит, что если эти профессии и переведут на обучение куда-то, то это уже не будут квалифицированные рабочие кадры. Потому что не будет соответствующей базы», - объяснила Екатерина Мирошниченко.



Также глава Киевской городской ассоциации работников профтехобразования заявила, что считает «нецелесообразным переселение 600 учеников, чтобы освободить помещение для 200 научных работников». «И вообще, если мы будем закрывать учебные заведения, то зачем тогда расширять методическую службу? Зачем давать помещение Институту инновационных технологий, которому просто скоро не для кого будет создавать программу и готовить учебники?», - отметила госпожа Мирошниченко.

