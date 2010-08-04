Жители столицы как на раскаленной сковородке. В центре столице за каких-то полчаса можно не только загореть, но и обгореть. Медики же констатируют: на жаркую погоду хуже всех реагируют пожилые люди, сердечники и дети.

Все мы спасаемся от жары. Кто-то включат кондиционеры, кто-то пьет литрами прохладную воду, а кто-то купается в городских фонтанах. Пенсионеры и школьники массово стремятся искупаться в близлежащих водоемах. И если в селе на свежем воздухе жара переносится проще, то в городах испытание солнцем не из легких. От жары не страдают лишь продавцы прохладительных напитков, мороженого, вееров и панамок. Прибыльно живут этим летом и собственники фирм по установке кондиционеров – они не скрывают радости от количества заказов.











Начальник Украинского Гидрометцентра Николай Кульбида обещает, что в большинстве регионов страны сильная жара продержится еще как минимум десять дней. В частности в Киеве в тени будет не менее 32-37 градусов. Но особенно жарко будет на востоке, северо-востоке и в центральных областях – до 40-42 градусов. Комфортнее всего будут чувствовать себя жители запада, где столбики термометров добегут до отметки 28-33 градусов. Кроме того, в западных областях возможно еще одно приятное исключение – грозовые дожди, правда, кратковременные.

Отсутствием дождя обеспокоена даже церковь. По благословению наместника Киево-Печерской Лавры архиепископа Павла во всех храмах монастыря будут возглашаться особые прошения о ниспослании дождя.







Сегодня в Киеве днем ожидается +35...+37 градусов, на западе Украины – +27...+32 градуса, на севере – +34...+39 градусов (в Сумской области местами до +42 градусов), в центре – +34...+39 градусов (в Полтавской и Днепропетровской областях до +42 градусов), на востоке – +37...+42 градуса, на юге – +31...+33 градуса.

По словам Ольги Пахалюк, начальника отдела климатологии Центральной геофизической обсерватории МЧС Украины, до 2010 года самым жарким специалисты признавали лето 1936 года. Тогда среднемесячная температура в июле составляла 25, 5 градусов. Сегодняшнее лето эксперт «Главреда» не склонна называть аномальным.













А вот в Кабмине, похоже, не согласны с такой позицией. Более того, сегодня министры создали оперативный штаб для реагирования на возможные ЧП в связи с высокой пожароопасностью. Чиновники справедливо опасаются, что в такую жару из любой искры может получиться пламя. Особое внимание – складам боеприпасов. В правительстве боятся, как бы не повторилась ситуация как в Новобогдановке и Лозовой.

Напомним, Президент Виктор Янукович ранее запретил проводить массовые акции до тех пор, пока не спадет жара.