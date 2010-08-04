«Безголовые» университеты

Министр образования и науки Дмитрий Табачник взялся увольнять их один за другим. Официальная причина – истечение сроков контракта. Неофициальная – уволенные ректора не могли обеспечить должную поддержку «регионалам» на будущих местных выборах.

Первой полетела голова ректора Донецкого национального университета, академика НАН Украины Владимира Шевченко (к слову, тот до этого 24 года занимал должность ректора, а перед тем одиннадцать лет был первым проректором и деканом математического факультета упомянутого университета). По свидетельствам очевидцев, 29 июля в вуз неожиданно прибыл Табачник и стал требовать от ректора написать заявление об уходе по собственному желанию. И, не получив положительного ответа от Шевченко, министр подписал приказ о его отставке. Сам же теперь уже экс-ректор говорит, что Дмитрий Табачник встретился в университете с деканами факультетов, с преподавательским составом, который задействован в работе приемной комиссии, пообщался с представителями профсоюза. Все они не были согласны с отставкой. В подписанном же приказе причиной снятия с должности стал факт истечения срока контракта.

«Вообще-то есть несколько оснований для увольнения ректора, но наиболее адекватное – окончание срока контракта, – поясняет ситуацию «Главреду» экс-министр образования и науки Станислав Николаенко. – Если были и другие, на них бы указали».

По словам Николаенко, срок контракта для ректора в национальных высших учебных заведениях – семь лет, во всех остальных – пять. «Если же срок подходит к концу, то за два месяца до его окончания, человека должны предупредить официальным письмом о скором увольнении. Затем ректор увольняется в любом случае, и назначаются выборы. Но, а если с предыдущим ректором министр хочет работать и дальше, то тогда он его и назначает исполняющим обязанности», – говорит Николаенко. По истечению максимум двух месяцев в вузе должны состоятся выборы. Только с их победителем министр заключает контракт.

«В Донецком университете, я так понимаю, ректор в установленном порядке не был предупрежден об увольнении, поэтому его и заставляли писать заявление об уходе по собственному желанию, – продолжает Николаенко. – Но, на мой взгляд, факт такого увольнения можно оспаривать в суде. Тем более Владимиру Шевченко никто не запрещает участвовать в выборах нового ректора».

Действительно, у ректора Донецкого национального университета срок контракта закончился 28 июля. «Но меня ни о чем не предупреждали, хотя я все документы оформил вовремя для последующего конкурса, – настаивает уволенный ректор. – Почему так со мной поступили, мне сложно объяснить… Истинных причин не знаю, но министр в неофициальных разговорах заявил, что это решение высших органов власти…»

По информации источников «Главреда» с ректорами и киевских вузов, в том числе негосударственных, неоднократно проводились беседы на тему: «а не вступить ли вам в Партию регионов». Очевидно, что членам партии было бы легче уговаривать студентов и сотрудников вуза голосовать «правильно».

Недавно появилась еще одна версия увольнения Шевченко – «натовские мотивы». Но ее тут же отверг замдиректора Центра международной безопасности при ДонНУ Игорь Тодоров: «У нас не центр интеграции в НАТО, но - сотрудничества. А сотрудничество никто не отменял, оно поддерживается и нынешней властью».

Сегодня уволен второй ректор крупного вуза – Одесского национального университета имени Ильи Мечникова Валентина Смынтыну. На «должность» и.о назначен директор Института социальных наук профессор Игорь Коваль.

Народный депутат, член Комитета ВР по вопросам науки и образования Леся Оробец уже успела заявить, что «Минобразования возрождает репрессивную практику 1930-х годов». «Цель, наконец, совпадает – обеспечить управляемость со стороны министерства над крупнейшими вузами накануне выборов. Следовательно, устраняются наиболее самостоятельные руководители вузов», – уверена она.

В свою очередь Станислав Николаенко видит иную проблему. Его беспокоит тот факт, что во многих университетах сроки контрактов ректоров истекли, а новые выборы все еще не назначаются. «Такое происходит и в Национальном педагогическом университете им. Драгоманова, и в Уманском государственном педагогическом университете им. Тычины, – говорит он. – А механизм избрания ректора должен быть прозрачным и демократическим. Если человек набрал больше половины голосов, то министр должен назначать ректора ни на год-два (а такие случаи сейчас есть), а на пять-семь. Думаю, выборы в университетах откладываются потому, что в министерстве нет кадрового резерва, там не знают, кто и как сегодня справляется со своими обязанностями, не ориентируются, кого назначать исполняющим обязанности, тем самым, давая карт-бланш на будущих ректорских выборах», - говорит экс-министр образования.

Кстати, упомянутый Николаенко ректор Уманского государственного педагогического университета им. П. Тычины Михаил Мартынюк не так недавно был уволен. Причина та же: истечение срока пятилетнего контракта. Правда, почему обязанности ректора возложили на проректора по научной работе Наталью Побирченко (ее уже представили во временной должности трудовому коллективу), а не на первого проректора, как того требует закон о высшем образовании, не понятно. При поисках причин неоправданных рокировок всплывает одна очень любопытная деталь: бывший ректор Уманского педагогического университета – тесть народного депутата-нунсовца Вячеслава Кириленко…