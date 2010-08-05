«Гент» - «Динамо»: беспомощные бельгийцы и трусливый Газзаев

Совсем недавно что-то подобное мы уже наблюдали. Предыдущий динамовский наставник, тоже представитель братской России, Юрий Семин в сезоне-2008/09 хотел разорвать футбольную Европу одним комплектом игроков. И ладно бы – только Европу. Во внутреннем чемпионате Юрий Павлович тоже выставлял аналогичный основной состав, за исключением разве что вынужденных «косметических» изменений. А все постоянное вызывает привыкание. Даже если оно – совершенное (о чем речь не шла). Как следствие в ходе борьбы к семинскому «Динамо» притерлись не только в Европе, но и в Украине. Полный репортаж смотрите здесь