«Днепр» - «Спартак Златибор»: стандартная «торбица» для сербов

Поражение «Днепра» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы в Украине восприняли не иначе, как досадную случайность. В частности, бывший игрок днепропетровцев, олимпийский чемпион Сеула Евгений Яровенко накануне ответного матча в разговоре с корреспондентом «СПОРТглавреда» заметил: «Считаю, в Нови Саде имела место недооценка соперника. Во-первых, класс днепропетровских игроков повыше и сами футболисты это хорошо понимали. Во-вторых, на настрой команды Бессонова не мог не повлиять тот факт, что «Спартак» свой домашний матч проводил на нейтральной арене. Видимо, эти факторы повлияли на концентрацию днепровских игроков». ... Полный репортаж читайте здесь