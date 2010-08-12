Пресс-конференция: Итоги вступительной кампании – достижения и просчеты

13 серпня у прес-центрі медіа-холдингу «Главред» відбулася прес-конференція на тему: «Підсумки вступної кампанії-2010: досягнення і прорахунки. Проблеми вищої освіти в Україні».



У прес-конференції взяли участь:



- голова правління Громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська,



- екс-міністр освіти і науки України Станіслав Ніколаєнко,



- голова правління Центру освітнього моніторингу, колишній перший заступник міністра освіти і науки України Павло Полянський.



Станіслав Ніколаєнко:



Я переконаний, що якість української освіти сьогодні падає. Освіти перебуває в кризі. Є жінка, приваблива від природи, але на неї наносять фарби та косметику, і вона трішки змінюється. Тема, яку ми сьогодні обговорюємо, звичайно, важливо, але вона як косметика. Але сама жінка, яку я називаю жінка-освіта, на сьогодні застаріла – її потрібно омолоджувати, оновлювати, їй потрібно допомагати.



Де вихід? Вихід знаходиться між трьох сосен – уряд, Парламент і Президент. Саме вони повинні сьогодні стратегічно визначитися, що вони робитимуть для омолодження цієї жінки-освіти, для її порятунку, для того, аби була відповідна якість освіти. Це той важіль, за допомогою якого ми повинні подолати цю затяжну двадцятирічну кризу в країні. Бо якісні кадри, робітничі, інженерні, педагогічні, журналістські, економічні, здатні сьогодні вивести країну з кризи.



Якщо ми не здійснимо в освіті інформаційну революцію, то ми ніколи не досягнемо ніякої якості. Павло Броніславович не дасть мені збрехати. Ми з ним працювали разом і добилися за кілька років, щоб в кожній середній школі був комп’ютер, комп’ютерні класи, і щоб учні могли вивчати предмети там. Але як завершили ми в 2007-2008 рр., так програму зупинили. Електронні підручники, «Освітній острів», підключення до Інтернету кожної сільської школи. У нас же сьогодні в половині шкіл немає Інтернету! І коли ми кажемо, що 1 вересня не буде підручників, а вивісимо їх на сайті Міністерства, то це не для «слабонєрвних».



Державна програма інформаційно-комунікаційних технологій не виконується. Як сьогодні сидіть у Полтавській області Глобинському районі і долучитися до інформації, яка є в Національній академії наук, в Університеті ім. Т. Шевченка чи в якомусь провідному американському університеті? Якщо сьогодні на п’ять шкіл існує один журнал «Фізика в школі», а на чотири школи – один журнал «Математика в школі»! Немає ж про що говорити.



І ще одне – здоров’я дітей. Всі педагоги знають, що у молодшій школі уроки скорочені, але ж не всі це виконують. Ліняться дзвінки давати окремо. А харчування? Сьогодні ж харчування немає в школах, тому й вмирають на уроках. Якщо дати по 5 гривень на харчування кожної дитини, то сьогодні потрібно було б 7,5 мільярдів гривень. Держава, місцевий бюджет, батьки, бізнес і можна ще було б підверстати сюди сільське господарство. Ми можемо зробити наших дітей здоровими.



Я підкинув ідею нинішньому міністру освіти Росії, і вони впроваджують програму харчування. Чого німці здорові? Тому що вони дітям щодня дають стакан морквяного соку. Чому не добитися того, щоб кожного дня дитина з’їдала хоча б одне яблуко.



Ну, і звичайно, бідний вчитель нічого для нас не зробить.



Що стосується теми вищої освіти. Приємно, що сьогодні багато громадських організацій здійснюють моніторинг якості вступної кампанії, роблять абсолютно коректні зауваження. Це все добре, але нам потрібно, щоб ті три сосни плюс громадськість подивилися на це питання ще уважніше – не з близька, а дещо віддалено. Якщо цього року 85% випускників шкіл вступлять в університети, то якою б не була система відбору, якісного студента не буде. Тому що десь половина, або 30-40%, здатні опанувати програму вищої школи. А у нас 85%! Тож ми тут крупно програємо. А далі, якщо дитина не має за плечима основ наук, мінімальної системи знань, тоді нічого не буде.



Багато можна було б зробити по вдосконаленню. Наприклад, сьогодні потрібно переходити до електронної форми подачі документів при зарахуванні, а тоді вже оригінали нести в кінці. Ну, і багато інших організаційних питань. Навіщо 15 липня починати вступну кампанію? Чому не почати її 1 липня? Нехай заочники або ті, хто навчався в минулі роки, подають спокійно документи, коли немає черг. А коли прийде основний наплив абітурієнтів, то будуть вже на третину менші черги.



Або, наприклад, середній бал атестату. Його там обраховують подовгу. Сидять і по кожному обраховують середній бал атестату. Та введіть одразу при видачі атестату таке місце, куди б записувався середній бал! Тоді зніметься багато проблем, і зразу все буде швидше робитися.



Мені здається, що в окремих ВНЗ керівники не відчули нового вітру нового часу. Вони приймали документи як колись, по старому, не розуміючи, що вже зовсім нові підходи. Тому якби здійснювали ці кроки, то в багатьох ВНЗ, в Харківському економічному університеті, Київському торговельно-економічному, менше було б черг і т.д.



От зарахування вже ніби відбулося. Попередні списки вивісили. Одні університети поставили консультаційні пункти, які б роз’яснювали людям, інші – закрили їх.



Моя найголовніша фраза. Освіту не можна політизувати! Освітою потрібно просто по-державному, по-патріотичному займатися.



Ольга Айвазовська:



Я абсолютно згодна з тим, що було попередньо сказано. Зокрема, з тим, що освіту не можна політизувати. А Міністерство освіти і науки робило б абсолютно правильний крок, якби прислуховувалося, а не відбивалося від існуючих зауважень, тому що вони є обґрунтованими перш за все.



Перенесення термінів вступної кампанії спричинило скорочення до двох тижнів термінів прийому документів. Це пов’язано з тим, що в минулих роках, як ви пам’ятаєте, зовнішнє незалежне оцінювання складали ще під час навчального року в школах. Відповідно школи нарікали досить часто, що майбутні абітурієнти та випускники шкіл менше уваги приділяють предметам, які вивчають в школі, менше уваги приділяють атестату, а вже працюють на зовнішнє незалежне оцінювання. Відповідно терміни проведення ЗНО був винесений за межі навчального року. І так як літо має лише три місяці, то досить складно було визначити, наскільки ефективно або неефективно було розпочинати вступну кампанію з 15 липня. Досвід цього року показав, що у зв’язку з цим виникають досить серйозні проблеми. Тому що дитина, яка закінчила 11 клас цього року не має можливості відпочити від перегонів – спочатку закінчення школи, за ним – ЗНО, одразу після цього – вступна кампанія. І фактично вступна кампанія ще не завершилася. Вона завершиться 25 серпня. Тобто абітурієнти-першокурсники на 1 вересня з’являться без оновлених сил, але, я сподіваюся, із можливістю показати нові успіхи в навчанні.



Щодо того, що виникали черги. З боку Міністерства освіти пропонується ввести електронний прийом документів. Перш за все електронного документообігу в Україні немає, як і електронного підпису. Для того, щоб прийняти документ через Інтернет шляхом надсилання в приймальну комісію на відповідну електронну скриньку, потрібно сканувати ці документи. Під час сканування можливе втручання додаткових програм, підмальовування певних речей, наприклад, печаток та цифр, в результаті можуть виникнути проблеми з перевіркою цих даних в приймальних комісіях.



Якщо відтермінувати періоду перевірки документів до моменту оприлюднення списків рекомендованих до зарахування, коли абітурієнти почнуть приносити оригінали документів, то потім почне виявлятися серйозна проблема щодо того, що документи, які були надіслані, можуть не відповідати встановленому зразку, або з ними можуть виникати проблеми. Це породить новий хаос. Тобто через Інтернет можна здійснювати виключно он-лайн реєстрацію для того, щоб абітурієнт міг спокійно, знаючи час, місце та дату, коли йому потрібно прийти, прийти, і саме його приймуть. Це – поширена практика в Європі. Це стосується не тільки вступної кампанії чи освіти, але й інших процесів та називається електронною чергою. Тобто значно покращило б процес прийому документів і організацію роботи приймальних комісій.



Крім того, для того, щоб приймати документи через мережу Інтернет та реєструвати абітурієнтів, може виникати інша проблема. Потрібні бази даних з приводу цільового направлення, щоб перевірити дані, надіслані абітурієнтами, щоб перевірити дані довідок різного типу – медичних, довідок, які дають право на позачерговий та позаконкурсний вступ. Якщо зважати на те, що діагноз і медична довідка, це прихована інформація і не для громадського обговорення, тоді виникне інше питання – або ми порушуємо право конфіденційності і створимо електронні бази, інтегровані з Міністерством освіти, де покажемо всі діагнози всіх інвалідів, всі проблеми здоров’я для того, щоб приймальна комісія могла перевірити всі дані та звірити їх з надісланими електронними документами.



Або ж залишається єдиний вихід – робити електронні черги.



Не зважаючи на те, що ця вступна кампанія була проблемною, я, як представник організації, яка здійснює моніторинг, не можу сказати, що вона пройшла з системними проблемами, які не вплинули на результат. Це – не вибори, коли є два кандидати, і коли між ними різниця в 10%, але це впливає на позиції кандидатів на 2-3%, і їх позиції між собою не змінюються, тоді спостерігач може сказати, що були порушення, які не вплинули на результати виборів. Вступна кампанія – це зовсім інше. Коли право на здобуття вищої освіти хоча б однієї дитини порушено, відповідно ми змушені говорити про те, що вступна кампанія не була вдалою. На жаль, таких випадків було досить багато. І фактично ми зіткнулися з системною проблемою, яка не порівнюється ні з чергами, ні з виявленими неперевіреними документами, що стосувалися «олімпіадників» і переможців Малої академії наук, ні з будь-якими іншими проблемами.



Це –саме етап зарахування абітурієнтів, які будуть навчатися на першому курсі і здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. В чому склалася проблема? Нововведенням цього року було те, що передбачалося дві черги зарахування. Спочатку 6 серпня оприлюднили списки рекомендованих до зарахування, до 10 серпня – абітурієнти мали право принести оригінали документів. Відповідно до Умов прийому, пункту 18.1, передбачалося те, що якщо абітурієнт не виконав цю умову, тобто не приніс оригінал документів, його місце звільняється і складаються скориговані списки рекомендованих до зарахування. Відповідно до пояснень Міністерства освіти, листів, які звісно не мають юридичної сили, але не створюють нових норм, вони роз’яснюють чинні норми, затверджені раніше Міністерством. Тобто посилатися на те, що ці листи не мають юридичного впливу, не можна. У роз’ясненнях чітко вказано, що приймальна комісія не має права зараховувати абітурієнтів тільки через те, що вони принесли оригінали документів, але по рейтингу стояли нижче, ніж ті, які не скористалися цим правом. Тобто якщо абітурієнт, який потрапив у перші списки рекомендованих, не приніс документи, його місце звільнилося. Але звільнилося не для будь-кого у рейтингу, а тільки для осіб, які займали перші місця, найближчі до прохідної частини. І цих осіб протягом 5 днів так само потрібно було повідомити про те, що потрібно було донести оригінали документів. Вони не завжди проживають у місті, де знаходиться ВНЗ. І коли приймальні комісії ввечері 10 числа о 18.00 закрили процес прийому документів абітурієнтів, які потрапили в списки рекомендованих, склалася наступна ситуація, що приймальні комісії вирішили: «У нас є оригінали документів абітурієнтів з будь-якої частини списків і ми можемо зараз закрити цю тему». І вищі навчальні заклади фактично 100%-во закрили цю тему. І коли 11 серпня прийшли абітурієнти, які знаходилися одразу за рискою, але вони не були поінформовані про кількість наданих оригіналів про звільнені місця, опинилися в ситуації, коли побачили, що абітурієнт з набагато нижчим балом, ніж у них, був зарахований. Тобто вже підготували наказ про зарахування, а не просто список рекомендованих.



З 11 серпня і до сьогодні телефон нашої гарячої лінії розривається. А ми не можемо допомогти людям у цій ситуації, тому що Міністерство освіти знає про цю проблему. Але, я впевнена, що через те, що 100% ВНЗ зробили таку дурницю, Міністерство закриватиме на це очі. Є велика кількість абітурієнтів, які згодні піти в суд для того, щоб вирішити це питання. Тому що, нагадую, в пункті 17.1 вказано, що є 5 календарних днів після оприлюднення списків рекомендованих, а згідно з пунктом 18.1 списки рекомендованих оприлюднюються двічі: в перший раз – перший список рекомендованих, в другий – коригований список рекомендованих.



Через цю плутанину ми зіткнулися з ситуацією, коли зараховані не ті абітурієнти, які мали на це право відповідно до умов прийому і рівня своїх знань, а ті, які швидше добігли з оригіналами документів.



Ми зіткнулися з ситуацією, коли абітурієнт сидів у приймальній комісії до 18.00, коли вона начебто закінчувала прийом документів, і очікував на яку з двох спеціальностей подати документи. Тому що на одну він уже вступив, а на іншій був одразу за межею проходження. І приймальна комісія каже: «На менеджмент ви не маєте шансів вступити. У вас недостатньо балів, оскільки всі 100% абітурієнтів принесли документи. А на геодезію – будь ласка». Абітурієнт бачить, що безвихідна ситуація та подає документи на геодезію. Наступного дня приходить в ВНЗ і бачить у новому списку людей, яких вчора не було. І ці люди мають нижчий бал.



Говорити про те, що зловживань на цьому рівні не було і що вони були не системними, я не можу. Говорити про те, що це не вплинула на результат оцінювання цієї вступної кампанії, я також не можу. Нагадую, це – доля кожної дитини: здобути чи не здобути право на безкоштовну освіту в цій державі. І фактично можна забути про багато огріхів цієї вступної кампанії, але про це – ні. Поки що ми не можемо підбити підсумки, скільки цих дітей було.



Але електронних звернень та телефонних дзвінків у нас дуже багато. На сайті висять скарги, які можна скачати, заповнити свої дані і почати процес: звернення до ректора для початку, потім – у Міністерство освіти, а якщо це не допоможе, то до суду. Тому що, нагадую, зарахування на бакалаврат повинно закінчитися 15 серпня.



А чому до 15, а не рівно 15? Тому що деякі ВНЗ дійсно закрили перший список рекомендованих оригіналами документів. Але ж не всі! А всі вирішили, що можна робити так по всій Україні – сліпе зарахування не за рівнем знань, а за принципом «приніс-не приніс оригінал».



На останок. На жаль, щодо цієї проблеми ми залишаємося сам-на-сам з цими дітьми. Тому що проти нас батьки, діти яких уже зараховані таким методом. До нас і до дітей, які позбавлені права на вступ абсолютно байдужі батьки, діти яких зарахувалися чесно. До нашого глухого Міністерства освіти, до нашого міністра доходила ця інформація. Але о 12.00 буде прес-конференція щодо підсумків вступної кампанії. І я впевнена, що знову буде відкинуто факт системного порушення, яке сталося по всій Україні.



Що ми зробимо? Ми візьмемо дані по остаточним спискам, які були закриті, і наведемо приклади в цифрах і відсотках щодо того, які за другу чергу тільки через те, що раніше принесли оригінали за тих, хто заслуговує на вступ, з якими балами діти були зараховані. І покажемо, наскільки це системна проблема по Україні. Ми це зробимо, якщо нам не будуть заважати. Тому що, на жаль, з нашою гіперактивністю під час цієї вступної кампанії «Опора» постійно відчуває супротив, опозицію та спробу дискредитувати нашу роботу. Ми не зацікавлені в жодних вищих навчальних закладах: комусь допомагати, а проти когось виступати. Ми не зацікавлені в тому, щоб якихось дітей захищати, а якихось – навпаки. Але є проблема, її потрібно визнати і вирішити. І зробити це можна ще до 1 вересня.



Якщо це не буде зроблено Міністерством освіти, це буде показником того, що Міністерство освіти абсолютно поверхово спостерігало за роботою приймальної комісії цього року.



Павло Полянський:



Центр освітнього моніторингу цього року здійснював моніторинг власне нормативно-правової бази і дотримання процедур. Хотів би звернути увагу на одну прикметну відмінність цьогорічної вступної кампанії. На відміну від багатьох попередніх років Міністерство не ініціювало та не зверталося до громадських організацій з закликом зробити ретельний моніторинг вступної кампанії. Цього року інтерес, за винятком всього декількох громадських організацій, з боку громадських спостерігачів вступної кампанії незрівнянно нижчий. На загал маємо факт певної апатії з боку громадськості до процедурних питань вступної кампанії.



На нашу думку, вступна кампанія 2010 року відбулася саме так, як вона була сконструйована і скроєна на цей рік. Приймальні комісії дуже чітко відчули новий вітер, закладений в нові умови прийому на 2010 рік. Уже та практика, яка відбулася, розроблення нових умов прийому і те, в який спосіб цей прийом закрито і застібнуто на всі чиновницькі ґудзики, як ці рішення приймалися, свідчить про те, що вона є першим кроком до ліквідації тої системи вступу, у витоків якої стояв і Станіслав Ніколаєнко, і котра отримала понад 80% схвалення суспільства, а саме це прозора система зарахування, насамперед, зовнішнє незалежне оцінювання. При всіх його недоліках, воно досягло ключової мети: люди за останні роки повірили, що дитина з бідної родини без статків, але яка добре вчилася, може чесно вступити до ВНЗ.



ЗНО цього року відбулося нормально. Але це «нормально» зовсім не завдяки, а всупереч позиції керівництва МОН. Тому що жодної наради, жодної селекторної наради, жодної іншої дії з боку МОН вчинено не було. Вперше. Таке враження, що керівництво МОН ставилося до ЗНО, як до пізно виявленої вагітності. І воно змушено було визнати, що ця «дитина» народиться. Але вже надто сильно її не любило. ЗНО стало вузенькою хвірточкою, яка дозволяє політично і публічно казати, що зберігається курс на рівний доступ до якісної освіти. Водночас були широко розчинені безліч великих воріт, куди поза цими процедурними речами можна було спрямовуватися.



ЗНО формально не ліквідують і на наступний рік. В цьому немає жодної потреби, оскільки його значення практично нівельовано, і воно служить не поганим публічним і політичним прикриттям того, що є рівний доступ до якісної освіти.



Змішання сертифікатів цього року взагалі нам не дасть можливість сказати, якою була якість вступників у порівнянні з попередніми роками. Надання права багатьом вступникам вступати без сертифікату ЗНО, механічне зведення до 200-бальної шкали середнього балу атестату, самочинне встановлення приймальними комісіями не передбачених жодним законодавством пільг – це власне ті цеглинки, які вибудовують старо-нову модель, дуже знайому людям середнього і старшого віку, вступних випробувань.



Понад те, 10 серпня цього року Міністерство підправило умови прийому на 2010 рік, дозволивши при вступі на основі повної загальної середньої освіти на заочне й платне відділення («платний» часто буде у нас ключовим словом) подавати не шкільний атестат, тобто єдиний документ встановлений державою і який визнається державою, а дипломи молодшого спеціаліста. Далі – ще цікавіше. В цьому листі зазначено, що цей диплом, в якому зовсім інші предмети, які не мають стосунку до набору шкільних предметів, він також вираховується у 200-бальній шкалі. І ці 200 балів прирівнюються до тих 200 пріснопам’ятних балів шкільного атестату. По суті приймальні комісії мали карт-бланш. Вони цей свіжий вітер відчули і діяли так. В них склалося враження, не знаю, наскільки воно правильне чи хибне, що їм дозволено робити так, як вони і роблять, тому що жодних санкцій не буде.



Якщо додати параліч системи конкурс і те, що 5 серпня система конкурс не функціонувала, сайти абсолютної більшості вищих навчальних закладів не оприлюднили списків, то була знайома ностальгічна картина. Це багатотисячні потоки вступників, які змушені розриватися по багатьох місцях України встигнути туди, щоб побачити традиційні друковані списки.



На тепер я знаю, що розробляються нові умови прийому на 2011 рік. А також уже віддається на погодження нова редакція закону про вищу освіту. Там уже конституюється повернення вступних екзаменів і відновлення преференцій слухачам курсів довузівської підготовки. Я часто чую фразу про те, що університет повинен мати право обрати свого студента. При цьому вони апелюють до західних університетів. Але при цьому не можна забувати, що багато наших ВНЗ переважно фінансуються коштами наших громадян, платників податків, і державні інвестиції в бюджет університетів становлять до 80%. І якщо провести таку паралель, то ми можемо договоритися до того, що карета невідкладної допомоги не зобов’язана підбирати смертельно травмовану людину, бо вона має право підбирати свого хворого.



Наші діти існують для комплектування університетів, а громадяни повинні мати право обрати університет. В тому є суть конкурсного вступу і є поняття рівного доступу. А цього року вийшов термін – рівний доступ університетів до дітей.



Наступне. Ці системні порушення, які відбувалися, дозволяють припустити, що ця вступна кампанія була більше схожа не на конкурсний відбір, а на трихвильове укомплектування ВНЗ студентами. Лист МОН з’явився 10 серпня, в якому говорилося, що вступники, які не вступили на державний бюджет, можуть наново, тобто третьою хвилею, подавати документи до зовсім інших університетів на заочні і платні відділення (а як же тоді теза для всіх про те, що «не більше, ніж до 5»?) можуть подавати на зовсім нові спеціальності (а як же теза, що «в сумі – не більше 15спеціальностей»?). Якщо й у такий спосіб ВНЗ не зможуть укомплектувати платні відділення, то їм дозволяється на заочне відділення провести ще один, я вже збився з ліку який, додатковий набір заяв, і до 25 серпня зарахувати студентів.



Лавина суперечливих листів-роз’яснень після відомого наказу про пролонгацію термінів прийняття документів, за свідченням багатьох приймальних комісій, не тільки нічого не роз’яснила, а остаточно збила з пантелику і заплутала ще більше.



Так само новація 2010 року щодо реанімації, так званих, вступних випробувань призвела до того, що багато вступників не змогли фізично скористатися своїм правом подати документи і спробувати свої шанси в 5 вищих навчальних закладах. Чому? Тому що у багатьох вступників стався збіг, коли 5 різних університетів в різних містах та кінцях країни призначили ці самі пріснопам’ятні випробування у формі співбесід чи інших речей на один і той же день, при чому на одну і ту ж годину. І перед вступником та його батьками поставало питання, умовно: куди їхати в четвер, щоб бути о 10 ранку? Фактично для багатьох це право вибору п’ятьох ВНЗ на 15 спеціальностей звелося до права спробувати свої можливості в одному вищому навчальному закладі.



Попри гучні обіцянки Міністерства, які я раніше відзначав як позитив, що було нібито спрямування, яке не дозволяло приймальним комісіям одразу при поданні документів спонукати батьків, щоб вони писали заяви, куди вони подаються – чи то до місць державного замовлення, чи то на платне. На практиці все сталося точно так, тільки діаметрально протилежне. Такі заяви системно писалися. Але відомі факти, коли в окремих приймальних комісіях при поданні батьками документів переконували не подавати на державне замовлення, бо шансів не буде, а подавати на платне. І тут же вручали квитанцію на оплату першого курсу на платному відділенні. Разом із документами на платне відділення батьки приносили оплачену квитанцію. Сьогодні ці батьки страшенно переживають, бо вони не знають, чи їх зарахують. Я кажу: «Раз гроші взяли – зарахують». Гроші брати приємно – дуже шкода з ними розставатися.



В цілому, на мою думку, адміністрування цьогорічної кампанії було не належним чином організоване. А у багатьох випадках воно взагалі не було організовано.



Якось Уїнстон Черчилль пояснив, чому британський суд присяжних ніколи не зможе прийняти позитивне рішення по засудженню Содомії. Черчилль сказав, що половина присяжних суддів дуже сумніваються, що фізіологічно Содомія можлива, а інша половина – сама цим займається. Тому я думаю про те, чи робилося свідомо чи стало наслідком некомпетентності керівництва Міністерства освіти і науки України те, що відбулося, можна буде зробити остаточний висновок, як стане очевидним, чи перевірятиме цього року МОН, як це було в попередні роки з залученням Державної інспекції та інших компетентних органів з відповідними наслідками для тих, хто допустив такі порушення, правомірність зарахування одних студентів і незарахування інших. Якщо цього зроблено не буде, то, напевно, Уїнстон Черчилль стовідсотково мав рацію.



Чи було виявлено факти хабарництва цього року?



Ольга Айвазовська:



Факти хабарництва – це цікава річ. До нас в організацію зверталися з приводу двох системних речей. Перше – це те, що ще на етапі до оприлюднення списків рекомендованих до зарахування у батьків просять внести в конкретній сумі благодійний внесок на рахунок ВНЗ. Тобто не готівкою, а перерахувати ці кошти на рахунок. Але, я нагадую, що за ці кошти переважна більшість навчальних закладів нікому ніколи не звітує. Батькам говорили, що внесення цієї суми обов’язково позитивно вплине на зарахування та ставлення до абітурієнтів під час першої сесії.



Крім того, абітурієнти не завжди готові відкрито захищати свої права Наприклад, бувають випадки, коли абітурієнта вже фактично зарахували, він потрапив до першого списку рекомендованих. Він прийшов у ВНЗ та приніс оригінали документів. Його заводять в іншу кімнату і кажуть: «Зараз ви мусите сплатити 8 тисяч гривень». Також у формі благодійного внеску. Начебто законно. Але змусити платити, визначити суму ніхто не має права. І як це закінчиться – не відомо. Тому що абітурієнт нам пише або телефонує і каже: «Я скажу, що це за навчальний заклад, якщо мене не зарахують». Переважно зараховують. Деяких абітурієнтів ми виявляємо, тому що, наприклад, вони не хочуть називати імена, ВНЗ відомий і вони нам кажуть свій сумарний бал. А коли я дивлюсь по рейтингу, то сумарні бали дуже часто ідентифікують абітурієнта, тому що вони відмінні один від одного. За такими особами ми слідкуємо, і, переважно, ці особи не мали проблем із зарахуванням.



Станіслав Ніколаєнко:



Я би хотів додати. Тут ми говорили досить серйозні речі про зовнішнє незалежне оцінювання як фактор прозорого вступу та інше. Але ми не говоримо сьогодні про другий крок, який потрібно обов’язково робити ЗНО. Навіщо воно вводилося? Для того, щоб ми бачили, яка якість української освіти. От ми говоримо про вступ, але ж оцінка, сертифікат, який отримують учні, - це відносні оцінки. А давайте абсолютно поміряємо по одній шкалі відповідно до державних стандартів і дамо відповідь: чому сьогодні дві школи у Вишгороді, які знаходяться через дорогу, дають різну якість знань учням. Чому сьогодні взагалі низька якість по природничо-природним дисциплінам? От ми зараз тут говоримо про всі ці проблеми, а я, готуючись до прес-конференції, я взяв книгу Ігоря Лікарчук «Міністр освіти і науки України», подивився, що про мене там написали, що написали про інших міністрів – Тичину, Моринича, Фоменка. Колись виступав директор Інституту світової економіки Пахомов, і він сказав: «Страна малых дел».



Про що ми сьогодні говоримо? 73-74 рік реформа освіти. Ціла постанова. Я назву лише кілька речей. Новий зміст освіти за кілька років. Перехід на нові підручники. Побудувати 900 шкіл, 3000 шкіл централізованого опалення, 1300 будинків учителів. Оце реформа освіти! А ми говоримо про числа. Країна дрібних справ.



Якби ми ЗНО зробили б абсолютно, то побачили б, що фізика на нулі, хімія – близька до того, математика – ледь-ледь жевріє. Що потрібно робити? А потрібно робити наступні кроки. Потрібно було не відміняти 12-річну освіту, а прийняти хоча б трьох або п’ятирічну програму переходу на неї. Для цього потрібні новий зміст освіти, нові зарплати вчителів, нові підручники, інформатизація, нові приміщення і т.д. Тільки в Києві потрібно побудувати десятка півтора шкіл. Тоді б ЗНО виконали б до кінця свою функцію.



Його варто було б поширити і на університети, і перевіряти після другого курсу знання з математики на технічних спеціальностях, з права – на гуманітарних, з мови – у філологів. І це міг би зробити Український центр оцінювання разом із Держінспекцією. Тоді ж хабарів не можна буде брати! І всі «позвоночники», які вступили незаконно, повилітають. І 70% приватних університетів закриється, частина державних також. Але ж вже час знімати зелені окуляри і говорити правду. А ми не можемо говорити правду – ми можемо говорити про що завгодно. Ми можемо дискутувати про якість давні курені, Бандеру, але не про те, що діти сидять голодні у школі. Такі питання потрібно вирішувати.



Як Козьма Прутков казав: мені більше подобається місяць, а сонце – ні. Чому? Тому що сонце світить тоді, коли і так видно. Так і ми сьогодні сонця вже не бачимо, а говоримо про місяць.



Які можна назвати досягнення цьогорічної вступної кампанії?



Ольга Айвазовська:



Після півтора тижня ажіотажу в приймальних комісіях, вони все ж таки відреагували на зауваження щодо організаційної частини вступної кампанії та збільшили кількість технічного персоналу. Подекуди це було 75 осіб, які досить швидко опрацьовували від абітурієнтів. І фактично замість годинного стояння абітурієнт за 15 хвилин виходив з ВНЗ.



Приймальні комісії повинні бути гнучкими. Наприклад, сьогодні прийшов натовп абітурієнтів, тож на завтра кількість працівників повинна збільшитися на стільки, на скільки це потрібно. А у нас вийшло так, що запропонували продовжити термін, і до кінця сиділи тих 75 чоловік і нарікали на те, що до них не приходять абітурієнти. Треба ж бути гнучкими та мати здоровий глузд!



Вступна кампанія відбулася – це вже добре. Я сподіваюсь, що коли у відсотковому плані ми порахуємо, хто вступив за рахунок не проведення другої черги прозоро після скоригованих списків, то цих людей буде не настільки багато.



Інші переваги. Можливо, до них можна віднести те, що готуються умови прийому. Але я сподіваюся, що вони будуть готуватися відкрито. На це можна виділити певний період часу та провести декілька заходів: вивісити для обговорення на сайті, виставити кінцевий термін прийому поправок і пропозицій і все це швидко опрацювати. Я боюся, що через весь цей поспіх у вересні вийдуть умови прийому, які потім доведеться змінювати і проти них потрібно буде виступати. Цього б дуже не хотілося б.



