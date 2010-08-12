Смерть в интернате

12 августа 2010, 17:01

В реанимации Нежинской городской больницы врачи борются за жизнь сирот-инвалидов. От непонятного вируса в интернате Черниговской области уже умерло пять воспитанников.

Еще вчера вечером в Министерство здравоохранения поступил тревожный сигнал: в нежинском интернате для детей с поражением центральной нервной системы умерли три ребенка (семи-, девяти- и десятилетнего возраста) и двое подростков (семнадцати и девятнадцати лет), еще пятерых госпитализировали. Эта страшная новость прозвучала из уст главного санитарного врача Черниговской области Николая Донца. По словам начальника Черниговского областного управления здравоохранения Владимира Ященко, сейчас состояние госпитализированных – стабильное, но тяжелое. Трое интернатовцев находятся под наблюдением в реанимационном отделении, еще два – в инфекционном. 11 августа губернатор Владимир Хоменко подписал распоряжение и создал комиссию для установления причин и предотвращения заболеваний в детском интернате. Вчера же на место выехали заместитель министра здравоохранения Раиса Мостовенко и главный внештатный анестезиолог Владимир Жовнир. Позднее в Черниговскую область по поручению Президента Украины Виктора Януковича отправилась и заместитель главы его Администрации Анна Герман. Чиновники с помощью местных медиков и представителей правоохранительных органов будут разбираться, что стало причиной трагедии. Пока можно лишь предполагать. В Министерстве здравоохранения сразу же отбросили версию заражения вирусом гриппа A и B. Возможной причиной смертей детей стала вирусная инфекция с экзантемой (сыпью), дифференцированная с герпетической. По словам детского инфекциониста Федора Лапия, причиной неизвестной инфекции могла стать жара. Известно же, что в жаркое время возникают вспышки разных инфекций. «Интернат – закрытый коллектив. В него вполне могли занести инфекцию со стороны. Возможно, причиной, как и восемь лет назад в Лебедине Сумской области, стал энтеровирусный миокардит», - заявил он «Главреду». Напомним, в июне 2002 года в Лебедине произошло ЧП. В одном из местных санаториев одновременно заболело 50 детей, а одиннадцатилетняя девочка, воспитанница Правдинской школы-интерната, скончалась в больнице. По свидетельствам очевидцев, сначала девочка жаловалась на слабость, на коже появилась мелкая сыпь. Ее сразу же отправили в больницу, но установить точный диагноз, как это происходит и сегодня, врачи сразу не смогли. Сначала думали, что краснуха, потом – ОРВИ и дерматит. Вердикт вынес лишь патологоанатом: острый миокардит (поражение сердечной мышцы). Часто эта болезнь протекает незаметно для пациентов. После комиссия Минздрава уточнила: причиной заболевания стала энтеровирусная инфекция, которая поражает сердце, дыхательные пути и по внешним признакам напоминает обычную простуду. Спустя несколько дней после смерти девочки из санатория в районную больницу привезли всех воспитанников Правдинской школы-интерната. У 50 были обнаружили те же симптомы, что и у умершей девочки… По мнению специалистов, дети подхватили вирус еще в интернате, где санитарные нормы абсолютно не соблюдались: полотенца были грязные, детей кормили некачественными продуктами, а вода порой была непригодна для питья. Но, со слов Ольги, координатора проекта detdom.info по Черниговской области, в нежинском интернате ни о какой антисанитарии и речи не может быть. Женщина уверяет, что в интернате – ухоженно, хоть и далеко не новое помещение: окна окрашены, полы вымыты, потолки побелены. «Мы ездили в разные интернаты. Нам есть с чем сравнивать, – сказала «Главреду» Ольга. – Последний раз там мы были в начале июля. Все было хорошо. Детки нас ждали. Потому что мы, волонтеры, с ними дружим. Когда нет возможности поехать, созваниваемся. Конечно, с самого начала нас не ко всем пускали. Спустя время можно было подходить ко всем, нянечки стали более открытыми». Ольга говорит, что сегодня сама несколько раз пыталась дозвониться в интернат, но директор Елена Гармаш на звонки не отвечает. «Она, наверное, в состоянии шока, – продолжает волонтер. – Но мы на стороне Елены Васильевны. Она хороший руководитель, сделавший для этого интерната многое. Например, каждый год пытается вывозить детей на оздоровление... Сейчас сложно представить, что с ней теперь будет. Как такая трагедия могла произойти? Возможно, инфекция вспыхнула из-за жары. Понимаете, это интернат, хотя и хороший. Там нянечки действительно ухаживают за детьми, моют их. Но там же есть и лежачие в памперсах!». При этом координатор проекта detdom.info утверждает, что дети никогда ни на кого не жаловались, не говорили, что их обижают. Интернат, о котором идет речь, – для умственно отсталых детей и детей с ДЦП. Он в подчинении Министерства труда и социальной политики. В интернате находятся 67 детей, по разным данным от 3 до 35 лет. Средняя ежегодная смертность в интернате составляет семь-восемь детей, а с начала 2010 года в разное время, кроме указанных смертей, уже умерли три ребенка. Но у чиновников все же есть вопросы к работникам интерната. Непонятно, почему видя, что практически парализованные дети болеют и погибают, они не торопились бить тревогу. Фото – с форума detdom.info

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