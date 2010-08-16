Вступительная кампания: достижения и просчеты

Подходит к концу вступительная кампания 2010 года. 5 августа закончился прием документов, 15 августа были зачислены студенты на дневную форму обучения по государственному заказу. А до 25 августа должны быть утверждены списки контрактников. Нынешняя вступительная кампания сопровождалась давно не виданным ажиотажем и критикой определенных нюансов, например, сроков вступительных экзаменов. Течение вступительной кампании-2010, ее достижения и просчеты «Главреду» прокомментировали глава правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская, экс-министр образования и науки Украины Станислав Николаенко, а также глава правления Центра образовательного мониторинга, бывший первый заместитель министра образования и науки Украины Павел Полянский.



Кто первый прибежал с оригиналом документов, тот и стал студентом



Нынешняя вступительная кампания прошла с системными проблемами, повлиявшими на ее результат, уверена глава правления Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская. «Вступительная кампания – не избирательная. Если право хотя бы одного ребенка на получение высшего образования нарушено, то вступительная кампания была неудачной. А таких случаев было много», – отметила эксперт.



Самая главная из этих системных проблем, по мнению госпожи Айвазовской, не связана ни с очередями, ни с обнаружением непроверенных документов, которые касались «олимпиадников» и победителей Малой академии наук, ни с какими-либо другими проблемами. Она связана с нынешним нововведением – «двумя очередями».



«Из-за путаницы зачислены не те абитуриенты, которые имели на это право согласно условиям приема и уровню своих знаний, а те, которые быстрее добежали с оригиналами документов», - отметила специалист.



Напомним, условиями вступительной кампании-2010 предусматривалось, что 6 августа должны быть обнародованы списки рекомендованных к зачислению. Потом на протяжении пяти дней абитуриенты должны были принести оригиналы документов. Если абитуриент этого не сделал, то его место освобождалось и составлялись откорректированные списки рекомендованных к зачислению. В них попадали абитуриенты из второй очереди, формировавшейся из имевших неплохие баллы и не попавших в первый список. Этих детей на протяжении пяти дней точно так же нужно было известить о необходимости донести оригиналы документов.



«Когда приемные комиссии 10 августа в 18.00 завершили прием оригиналов документов, сложилась следующая ситуация. Они решили: «У нас есть оригиналы документов абитуриентов из любой части списка, и мы можем сейчас закрыть эту тему». И высшие учебные заведения почти стопроцентно ее закрыли. Когда 11 августа абитуриенты, находившиеся сразу за чертой в списках, но не информированные о количестве предоставления оригиналов и об освобожденных местах, увидели, что абитуриент с намного низшим баллом, чем у них, был зачислен», - рассказала Ольга Айвазовская.



Она убеждена, что Министерство образования и науки знает об этой проблеме, но из-за того, что 100% вузов «сделали такую глупость», оно закроет на нее глаза. «Это судьба каждого ребенка: получить или не получить право на бесплатное образование в этом государстве. И можно забыть о многих огрехах этой вступительной кампании, но об этой проблеме – нельзя. Пока нам трудно сказать, сколько было таких детей. Но электронных обращений и телефонных звонков по этому поводу у нас очень много», - заметила госпожа Айвазовская.



Вступительная кампания-2010 – первый шаг к ликвидации прозрачной системы зачисления абитуриентов



Вступительная кампания 2010 года прошла именно так, как она «была сконструирована и скроена», считает Павел Полянский. «Нынешняя вступительная кампания - первый шаг к ликвидации прозрачной системы зачисления абитуриентов, у истоков которой стоял Станислав Николаенко и которая получила одобрение общества. Это, прежде всего, касается внешнего независимого оценивания, которое в последние годы достигло ключевой цели: люди поверили, что ребенок из бедной семьи, не обеспеченный, но хорошо учившийся, может честно вступить в высшее учебное заведение», - рассказал господин Полянский.



По его мнению, нынешняя особенность заключалась в том, что в отличие от прошлых лет Министерство не обращалось к общественным организациям с призывом проводить тщательный мониторинг вступительной кампании. «В этом году интерес со стороны общественных наблюдателей вступления несравнимо ниже. Вообще, имеем факт апатии со стороны общественности к процедурным вопросам вступительной кампании», - добавил специалист.



Кроме того, по словам Павла Полянского, администрирование вступительных экзаменов было организовано не так, как положено. К примеру, сайты многих высших учебных заведений не обнародовали списки зачисленных, а значит, многотысячные потоки поступающих вынуждены были разрываться между городами Украины, дабы увидеть традиционные печатные списки.



В Украине не будет «качественного студента», - Николаенко



Качество украинского образования стремительно падает, считает экс-министр образования и науки Украины Станислав Николаенко. Он сравнил образование с женщиной: «Женщина-образование на сегодняшний день постарела – ее нужно омолаживать, обновлять, ей нужно помогать».



Выход из кризиса, в котором оказалось украинское образование, по мнению экс-министра образования и науки, находится «меж трех сосен» – между правительством, парламентом и Президентом. «Именно они должны стратегически определиться, что делать для омолаживания образования, его спасения и улучшения качества», - отметил эксперт.



Кроме того, Станислав Николаенко считает, что в ближайшее время в Украине не будет «качественного студента». «Если в этом году 85% выпускников школ поступят в университеты, то какой бы ни была система отбора, качественного студента не будет. Потому что меньше половины детей способны овладеть программой высшей школы», - объяснил он.



Господин Николаенко обратил внимание на организационные проблемы, сопровождавшие вступительную кампанию-2010. Он убежден, что необходимо переходить к электронной форме подачи документов абитуриентами, раньше начинать вступительную кампанию, а средний балл аттестата подсчитывать не в приемной комиссии, а ввести отдельную графу в аттестате, куда бы записывался средний балл.



Станислав Николаенко также отметил, что образование нельзя политизировать. «Образованием нужно просто, по-государственному и патриотично, заниматься», - прибавил он.



Электронный прием документов в ВУЗ – проблематичен



Введение электронного приема документов в высшие учебные заведения, который позволил бы избежать очередей абитуриентов, в Украине проблематичен, считает Ольга Айвазовская. «В Украине нет электронного документооборота, как и электронной подписи. Поэтому для того, чтобы принять документ через Интернет, нужно будет сканировать документы. На этом этапе возможно вмешательство дополнительных программ, подрисовывания определенных печатей и цифр», - объяснила эксперт. В результате в приемных комиссиях могут возникнуть проблемы с проверкой отправленных данных, а это, по мнению госпожи Айвазовской, «породит новый хаос».



Эксперт уверена, что пока через Интернет можно производить исключительно он-лайн регистрацию, «чтобы абитуриент мог спокойно, зная дату, время и место, прийти и быть уверенным, что у него примут документы». «Это – распространенная практика в Европе. И касается она не только вступительной кампании или образования, но и других процессов. Называется это электронной очередью», - рассказала Ольга Айвазовская.



Кроме того, может возникнуть другая проблема, связанная с проверкой данных медицинских справок и справок, дающих право на внеочередное и внеконкурсное поступление. «Диагноз и медицинская справка – это закрытая информация, не предназначенная для общественного обсуждения. Поэтому возникнет проблема – либо мы нарушаем право конфиденциальности и создаем электронные базы, в которых будут указаны все диагнозы, чтобы приемная комиссия могла проверить данные. Либо остается единственный выход – создавать электронные очереди», - отметила глава правления Гражданской сети «Опора».



Внешнее оценивание в роли нежеланного ребенка



Руководство Министерства образования и науки в этом году отнеслось к ВНО, «как к поздно обнаруженной беременности», считает Павел Полянский. «МОН вынуждено было признать, что этот «ребенок» родится. Но очень уж его не любило», - добавил он.



«Внешнее независимое оценивание стало узенькой форточкой, позволявшей политически и публично говорить, что сохраняется курс на равный доступ к качественному образованию. В то же время было широко открыто множество больших ворот, позволявших обходить этот курс», - отметил господин Полянский.



Глава правления Центра образовательного мониторинга также отметил, что внешнее тестирование в этом году прошло нормально. «Но это «нормально» вовсе не благодаря, а вопреки позиции руководства МОН. Потому что никакого совещания по этому поводу МОН не провело. Впервые», - добавил Павел Полянский.



Кроме того, специалист считает, что формально внешнее оценивание не ликвидируется и в следующем году. «В этом нет никакой необходимости, поскольку его значение практически нивелируется, и оно служит неплохим публичным и политическим прикрытием того, что существует равный доступ к качественному образованию», - объяснил господин Полянский.

