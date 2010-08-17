Заручники інтернатів

Так вирішив прем’єр-міністр Микола Азаров, який підписав відповідне рішення



Необґрунтовані ініціативи

«Передбачити у проекті бюджету на 2011 рік витрати на будівництво нового приміщення у дитячому будинку «Малятко» та нового інтернату для сиріт у Київській області, – йдеться у його заяві. – Розглянути питання про нав¬чання дітей з малозабезпечених сімей в інтернатах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, з 1 вересня 2010 року». Серед інших планів: до 2011 року створити у регіонах базові заклади для навчання обдарованих дітей-сиріт, а до 2013-го – модернізувати матеріально-технічну базу всіх сирітських навчальних закладів та поновити діяльність дошкільних відділень.

Ініціативи Азарова одразу ж прокоментували громадські організації, назвавши їх необґрунтованими. «Мабуть, йому показали зразковий будинок «Малятко», – сказали в одній з них. Аргументи громадськості прості: подібними заявами у Кабміні можуть знищити всі досягнення кампанії з усиновлення.

Щоправда, ситуація ще далека від ідеальної. За даними Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, у 2009 році кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становила 103 тисячі 542 особи, понад 28 тисяч із них перебувають в інтернатних закладах, підпорядкованих різним міністерствам – освіти та науки, охорони здоров’я, праці та соцполітики. Багато це чи мало?

Галина Постолюк, представниця благодійної організації «Надія і житло для дітей», переконана: з вітчизняною статистикою щодо всиновлення можна посперечатися. «В Україні нею дуже часто маніпулюють, – говорить вона. – Ніхто достеменно не знає, скільки дітей в інтернатах. Окрім офіційних 28 тисяч, там тимчасово живуть ті, чиї сім’ї перебувають за межею бідності». Таких приблизно 30%. Це діти з неповних сімей, діти неповнолітніх матерів, безвідповідальних батьків – алкоголіків, наркоманів. Не повірите, але 90% вихованців інтернатів мають батьків. І замість того, щоб підтримувати такі родини, держава пропонує доручати дітей інтернатам. Вона сама ініціює розлуку з біологічними батьками. Ось така політика.

Діти без майбутнього

«Ви бачили б очі тих малюків, яким я колись привезла цукерки. Вони їх їли з обгортками!» – якось почула з вуст однієї з благодійниць… Хто хоча б раз був у сиротинці, ніколи цього не забуде. А як можна забути дитячі очі, які з надією вдивляються в твої та крадькома торкаються руки?! Не йдуть із голови розмови старших дітей, які або щосили хочуть показати, що хтось із них найкращий, або відгороджуються від усього світу, мовляв, він до них немилосердний. Вони не бажають, щоб їм співчували, вони прагнуть знайти батьків і жити поряд з ними звичайним життям – у майбутньому мати роботу та дах над головою. Але так в Україні щастить лише одиницям, решта живуть буденним страшним життям.

«В одному з одеських дитячих інтернатів кожен день починається традиційно – кашею. Її умовно називають «цип-цип». Не дай Боже, комусь таке спробувати, – розповідає Дмитро Бакаєв, одеський журналіст, який зняв для місцевого телебачення кілька сюжетів про дітей-сиріт, які виховуються в інтернатах. – Якось п’ятеро хлопців відмовилися це їсти. Керівництво інтернату без будь-яких вагань, як це воно робить зажди, коли діти не слухаються, викликало так звану соту бригаду та відправило дітей в Олександрівку (Одеську обласну психіатричну лікарню №2. – Авт.). Там їх заспокоїли – вкололи аміназин (психотропний препарат, що пригнічує нервове збуд¬ження, заборонений як засіб монотерапії у країнах Шенгенської угоди. – Авт.). Навіть в’язні Абу Грей (тюрма, в якій у жахливих умовах утримувалися підозрювані в тероризмі) скаржилися, що їх колють аміназином».

Покарання психіатричною лікарнею – найбільш розповсюджене в інтернатах. Директорам таких закладів не потрібні особистості, вони хочуть бачити покірні створіння, якими легко маніпулювати. «Інколи мені здається, що директори інтернатів, як наркомани, дістають задоволення від того, що колють дітей цією гидотою», – каже одеситка Тетяна Макарова, яка вже десять років бореться за кращу долю дітей із місцевих інтернатів.

Тетяна Володимирівна переконана, що всі діти-випускники інтернатів викинуті державою на вулицю. «В якому б гарному інтернаті вони не виховувались би. Зараз держава нікого не влаштовує на роботу, не забезпечує житлом… Є історія, яку мені розповіли нещодавно. Почувши її, я вже кілька ночей не сплю. Розумного та гарного хлопця з інтернату всиновив один чоловік. Спочатку той був уважним – дарував дорогі подарунки інтернату, а потім і хлопцю, а вже за рік перетворив підлітка на гомосексуаліста. Від такого «турботливого» батька «син» утік. Згодом навіть закінчив училище. Але психіка хлопця була вже зламана. Якийсь час він жив із коханим, але коли в того почалися проблеми з міліцією, то в обмін на волю друга вихованець інтернату пообіцяв нині високому чиновнику в Міністерстві внутрішніх справ надавати секс-послуги йому та його друзям. Зараз парубком користуються високі чини... Як можна викорінити таке зло!? Сьогодні той хлопець говорить, що всі інтернатівці, яких він знає, померли чи помирають від нюхання клею або продають своє тіло. Дівчатка-сироти, що заробляють на життя проституцією, кажуть: «Ви думаєте, до нас на дорозі під’їжджають лише далекобійники? Ні! Наші клієнти – дяді на джипах. Після отриманого задоволення вони гасять цигарки об наш живіт…» Не віриться, але більшість таких дітей переконані, що краще б їх удавили при народженні чи вони померли б коло матері-алкоголічки, ніж мати таку долю. У Кабміні, перш ніж говорити про розширення інтернатів, мали б добре вивчити, як живеться там нині дітям, як їх там принижують, б’ють та експлуатують. Про шокуючи факти знущань мої діти розповідають лише тому, що думають: їм втрачати нічого – або їх вб’ють в інтернаті, або ми їм допоможемо». Постає питання, чому в такому разі біологічних батьків можна позбавити батьківства, а державу – ні?

Таких, як Тетяна Макарова, одиниці. Вона всіх дітей, з якими навіть хоч раз розмовляла по телефону, називає своїми. Інтернатські хлопчики й дівчатка передають одне одному її номер, телефонують серед ночі й жаліються на свою долю. А тим часом Тетяні Володимирівні відмовляють у владних кабінетах. Не знаходить жінка підтримки й у різних церков. Вона навіть ходила до митрополита Одеського та Ізмаїльського Агатангела, але реакції духовної особи чекає донині.

«Навіщо будувати нові інтернати? Щоб відмивати гроші? – дивується Макарова. – Я знаю хлопця, який за інтернатськими паперами тривалий час був душевнохворим. Аж раптом йому дали атестат з гарними оцінками та відправили вчитися в училище. А той писати й читати не вміє! Чому так сталося? Тому що інтернат уже отримав на цю дитину всю державну допомогу, яку міг… Вирішення питання існування інтернатних закладів неможливо без прямого втручання та політичної волі Президента та Кабміну. І проблема зовсім не у грошах, а в людському факторі. Чому директорами українських інтернатів стають педофіли? Чому такі заклади очолюють ті, хто здатен відмивати гроші?.. Колись я приїхала в Піщанський інтернат, що в Одеській області. Побачила там повний безлад: бруд, пацюків, голих і босих дітей... Я написала листа тодішньому губернатору Сергію Гриневецькому й отримала від нього відповідь: «Факти не підтвердилися». Згодом ми привезли 170 синтепонових ковдр, бо діти мерзли, а керівництво закладу віддало їх податковій, щоб та не знайшла ніяких порушень! Я особисто знаю директора інтернату, який у перший свій робочий день прийшов у рваних шкарпетках та жив на чужій квартирі, а за три роки у нього вже був джип, котедж, кілька квартир. Сьогодні я можу сказати, що інтернати – це великий бізнес. Ось чому хтось лобіює подібні урядові розпоряд¬ження».

Як насправді живеться українським дітям в інтернатах та як склалася подальша доля їхніх випускників, «Главред» спробує дізнатися, співпрацюючи з фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» та Українським центром соціальних реформ. Ми починаємо проект «Заручники інтернатів». W



Людмила Балим, директор Департаменту з усиновлення та захисту прав дитини



{1-} Світова практика доводить, що інтернати – величезні «склади» для дітей. Я з повагою ставлюся до фахівців, які працюють в інтернатах, але сама інтернатна система – руйнівна для дитини та суспільства. Тому наше міністерство категорично відреагувало на заяву Миколи Азарова. Ми вважаємо, що немає найкращої форми виховання дитини, ніж сімейна.



Дар’я Касьянова, керівник проектів фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»



{2-} Думаю, Україні поки що важко буде повністю відмовитися від інтернатів. Але умови в них мають бути наближеними до родинних. По-перше, вихованців має бути не більше 50. По-друге, має бути індивідуальний підхід до кожної дитини.



Володимир Кузьмінський, директор Представництва благодійної організації «Кожній дитині»



{3-} Це розпорядження – одна з найбільших помилок нинішнього уряду. По-перше, розвиток системи інтернатних закладів не відповідає прагненням України до ЄС. Рада Європи вже неодноразово робила нам із цього приводу зауваження. По-друге, Україна не готова до такого економічного навантаження. Сьогодні вже відомо, що реформування системи інтернатних закладів – це не чиясь забаганка, а реалії. Доведено, що випускники інтернатів не пристосовані до життя, вони мають гіршу кваліфікацію, а отже, менші шанси на працевлаштування. Чим більше у нас дітей в інтернатах, тим швидше ми втрачаємо міжнародну конкурентоспроможність.