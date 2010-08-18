«Динамо» - «Аякс»: ностальгия по украинскому судейству

Несмотря на три стопроцентных момента у динамовских ворот в первом тайме, тренер киевлян Валерий Газзаев считает, что его команда играла хорошо до тех пор, пока судья несправедливо не удалил Гармаша.
Тренеру Газзаеву нравится чувствовать себя жертвой. Потому что страждущих всем жаль. Даже после бездарно проигранного матча шестого тура чемпионата Украины в Полтаве тренер киевлян в своем обиженном и немногословном спитче заявил, что не собирается комментировать судейство, а предоставляет возможность сделать это журналистам. После судьбоносного (в первую очередь, для российского специалиста) поединка с «Аяксом» Валерий Георгиевич таких вольностей себе уже не позволял. Здесь нужно оправдываться убедительнее. Полный репортаж смотрите здесь.