«Динамо» - «Аякс»: ностальгия по украинскому судейству

Тренеру Газзаеву нравится чувствовать себя жертвой. Потому что страждущих всем жаль. Даже после бездарно проигранного матча шестого тура чемпионата Украины в Полтаве тренер киевлян в своем обиженном и немногословном спитче заявил, что не собирается комментировать судейство, а предоставляет возможность сделать это журналистам. После судьбоносного (в первую очередь, для российского специалиста) поединка с «Аяксом» Валерий Георгиевич таких вольностей себе уже не позволял. Здесь нужно оправдываться убедительнее. Полный репортаж смотрите здесь.