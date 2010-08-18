Семь раз подумай, один раз отдохни

Чиновники и простые путешественники всерьез задумались, как обезопаситься от преступной деятельности недобросовестных компаний?

Государственный надзор

Закон о туризме был принят еще в 1994 году. Он обязал субъектов предпринимательской деятельности получать лицензию в упомянутой Госслужбе. Со временем закон устарел, а на его место в 2004-м пришел новый. Согласно ему для получения лицензии туристическому оператору необходимо предоставить банковскую гарантию на сумму не менее 20 тысяч евро (сегодня эту мизерную сумму можно сравнивать со среднегодовым доходом крупного туроператора – 85,5 млн. грн.). «Сначала звучала цифра 100 тысяч долларов, – говорит Олег Пикерский, представитель Ассоциации лидеров турбизнеса. – Но, по подсчетам экспертов, на тот момент операторов, которые могли бы отдать такие деньги, нашлось бы не более пяти. Они стали бы монополистами. Поэтому компромисс материализовался в сумме 20 тысяч евро».

Конечно, любой туроператор по желанию мог увеличить исходную сумму, даже до 200 тысяч евро. «Но, к сожалению, за весь период лицензирования, ни одна фирма этого так и не сделала», – констатирует заместитель председателя Государственной службы туризма и курортов, глава лицензионной комиссии Сергей Семкин.

Более того, спустя год после принятия закона сумма банковской гарантии превратилась из реальной в фиктивную. Любой оператор может заплатить страховой компании 400-500 евро и получить требуемую Госслужбой гарантию. «В случае же необходимости моментально никто не выдаст даже эту сумму, – продолжает представитель Ассоциации лидеров турбизнеса. – Чтобы это произошло, компанию должны объявить банкротом, а через суд доказать, что она не выполняет свои обязательства. Представьте себе: туристы сидят в Турции на улице, а в Украине решается вопрос: банкрот фирма или нет».

Изменить сложившуюся ситуацию можно на уровне государства, одобрив соответствующие поправки в закон. В частности, можно увеличить суммы банковской гарантии до суммы 50-100 тысяч долларов. Еще лучше, если бы это были живые деньги, а не страховые полисы. Средства хранились бы на депозитах, а за вырученные проценты, например, Украину рекламировали бы за границей. По оценкам экспертов, такой экзамен выдержат примерно пятьдесят крупных операторов (к слову, сегодня лицензии имеют 7,5 тысяч субъектов предпринимательской деятельности).

«Начинать надо именно с увеличения страховой суммы при выдаче лицензий, – уверен и Сергей Семкин. – Например, до российского уровня в 200 тысяч евро. Правда, у нашего соседа действует другой механизм регулирования туристической деятельности. В России нет лицензирования, а только реестр. Но быть внесенным в него сложнее, чем получить у нас лицензию».

Единственный, но огромный, минус в решении вопроса – государство в ближайшее время не пойдет на подобный шаг. «В стране взят курс на дерегуляцию предпринимательской деятельности, которую выбрал наш Президент, поэтому в ближайшее время нам не удастся провести инициативы о повышении банковской гарантии», – уверен заместитель председателя Государственной службы туризма и курортов.

Остаются два новых пути обеспечения безопасности туристов: введение новых видов страхования и саморегулирование туроператоров.

Страховые гарантии

Известно, что сегодня при поездке за границу каждое посольство (особенно строги условия стран - членов ЕС) требует наличие медицинской страховки. «Ныне страховщики прилагают все усилия, дабы этот продукт был стандартизирован. Речь идет о достаточной страховой сумме, которая могла бы обеспечить риски, связанные со здоровьем и жизнью, – говорит президент Лиги страховых организаций Наталья Гудима. – Но есть еще два незадействованных вида страхования. Первый – гражданской ответственности деятельности туроператора. Второй – страхование финансовых рисков туриста».

И хотя страховщики только готовятся работать с новыми видами страховок, сразу предупреждают, что полисы могут быть недешевыми. Особенно гражданская ответственность деятельности туроператора. Правда, конкретной суммы они назвать не могут. «Важно, чтобы туроператоры, объединяясь в какие-то ассоциации, устанавливали правила игры на рынке и требовали создания каких-то фондов гарантирования, которые позволили бы снизить стоимость страхового платежа», – говорит Гудима.

Пока же страховщики только жалуются, что медицинская страховка для них затратная. Ее в компаниях воспринимают как имиджевый проект, с помощью которого можно пропиариться. «Эта страховка очень дешевая, – говорит председатель правления страховой компании Евгений Бредун. – Стоит она примерно две гривни в день, тогда как в России – доллар, а в Европе – полтора евро. На рынке отсутствуют франшизы – если у туриста заболела голова, то он обращается за консультацией стоимостью в 30 евро, заплатив за полис всего 25 гривен. В то же время клиент за минимальные деньги хочет получить максимальное покрытие». Но поспорить в сложившейся ситуации страховщикам сложно – конкуренция на их рынке огромна – соревноваться приходится с 481 компанией.

Ну а если туриста все-таки обяжут страховать свои финансовые риски (то есть перекладывать ответственность за неисполнение обязательств с турфирмы на страховщиков), тогда суммы возрастут – к стоимости путевки автоматически можно прибавлять от 2% до 10% от ее цены.

Кстати, если бы посольства не требовали и медицинские страховки от наших граждан, то мы бы их и не оформляли – экономили. Но если сейчас консульства захотят видеть и другие полисы, наши граждане, хоть и нехотя, но согласятся их оформлять. Если же такая инициатива будет исходить от туроператоров, то люди скажут, что агентства навязывают лишние услуги. Если же государство инициирует обязательность страхования финансовых рисков, то чиновников можно будет обвинить в фактическом снятии с себя ответственности за неоправданно выданные лицензии.

«Сейчас мы, туроператоры, инициируем создание общественной комиссии и при Государственной службе туризма и курортов, – говорит Олег Пикерский, представитель Ассоциации лидеров турбизнеса. – Она бы мониторила ситуацию на основе неофициальной информации. Например, у государственной службы есть официальные данные о налоговых поступлениях, а у компаний-перевозчиков можно получить сведения о реальном количестве пассажиров. После сопоставления цифр сделаем выводы».

На примере «Karya Tour» видно, что в прошлом году компания заплатила налогов меньше, чем мелкая фирма, а при этом считается третьим крупным оператором по Турции. Почему чиновники не забеспокоились?.. Так же интересно, что вследствие банкротства этого туроператора пострадало около четырех тысяч туристов, а лишь 30% обратились за возмещением. Допустим, 30% остались довольны поездкой. Остальные же 40% – это те, кто заплатил наличными деньгами, что ушли в тень.

Вот в результате и выходит, что в нашем государстве нет одного лекарства от болезни. Поэтому должны быть задействованы все механизмы: государственный контроль, самоконтроль туроператоров и контроль туристов. Но особо внимательными должны быть туристы – необходимо помнить, что каждый документ, полученный в агентстве, должен быть сохранен, чтобы в случае недобросовестного поведения турфирм он бы мог стать аргументом в суде.